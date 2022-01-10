Джанлука Магер — Ласло Дьере. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (11.01.22)

Прогноз Джанлука Магер — Ласло Дьере (11-го января 2022 года), ставки и коэффициенты

Джанлука Магер — Ласло Дьере (11 января), ставки и коэффициенты

11 января в 05:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ATP, в котором на корт выйдут Джанлука Магер , а противостоять в этом поединке будет Ласло Дьере.



Поклонники тенниса уже давно ожидали такого матча, как Джанлука Магер — Ласло Дьере, так что увидеть игру мастеров ракетки можно 11 января, а его начало по МСК будет в 05:00. Оппоненты отлично знают друг друга, ведь в большом теннисе уже не первый год, и за все время между ними было три встречи. Правда, во всех трех матчах был один и тот же победитель — Джанлука Магер. В первом противостоянии все завершилось досрочной победой, а во вторых двух были выигрыши после трех сетов.



Джанлука Магер — Ласло Дьере. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Поклонники тенниса с нетерпением ожидают 11 января, ведь именно в этот день на корте встречаются Джанлука Магер и Ласло Дьере. Прямая трансляция игры будет проходить на нескольких спортивных каналах в 05:00 по Москве. Шансы на победу примерно равны, ведь личные встречи всегда проходят в напряженной борьбе, да и результат предыдущих противостояний практически одинаковый, ведь Джанлука Магер имеет на своем счету три победы, Ласло Дьере может похвастаться четырьмя.

Джанлука Магер

Джанлука Магер отличается очень сильным характером, так что в любой момент может переломить ход поединка. В предыдущем матче не только были проиграны два сета, но и в третьем поначалу все складывалось не лучшим образом, но все же произошла сенсация, так как удалось переломить ход поединка и добиться победы. В этом сезоне Джанлука Магер проводит лишь второй турнир, так что еще не получилось выйти на пик формы. Тем не менее, на прошлом Челленджере удалось дойти до полуфинала, где было поражение в пятом сете от неудобного по стилю оппонента. Этот турнир намного значимее предыдущего, так что можно не сомневаться, что Джанлука Магер проявит большую мотивацию и постарается зайти как можно дальше. Тем более, что на грунте Джанлука Магер играть умеет и легко выдерживает затяжные подачи. Да, Джанлука Магер больше любит диктовать свои условия игры, но в некоторых случаях получается успешно действовать в зависимости от стиля попавшегося соперника.



Ласло Дьере

Если в начале турнира еще были сомнения, находится ли Ласло Дьере на пике своих возможностей, то после последнего сыгранного матча в этом уже никто не сомневается. Ласло Дьере демонстрирует хорошую концентрацию и полностью отдается игре. Да, это еще не пик формы, но все же Ласло Дьере имеет хороший уровень, ведь победить оппонента, который находится также в десятке сильнейших, да еще и со счетом 3-0, довольно сложно. Ласло Дьере намного моложе нынешнего оппонента, хотя в плане опыта совершенно не уступает. Можно не сомневаться, что Ласло Дьере не станет выкладываться уже в первом сете, а просто станет играть в обороне, чтобы сдержать стартовый натиск соперника. Ласло Дьере будет ждать, когда в четвертом и пятом сете оппонента начнет одолевать усталость и начнут появляться ошибки, вот тогда Ласло Дьере и станет демонстрировать свой стиль и выматывать оппонента. Ласло Дьере умеет играть как на задней линии, так и под сеткой, а опасность представляют не только первая, но и вторая подача, так как получается вариативно играть на приеме.

ATP, Джанлука Магер — Ласло Дьере

Уже все готово к старту матча, главными героями которого будут Джанлука Магер и Ласло Дьере. Спортсмены прекрасно известны любителям большого тенниса, так как всегда принимают участие в крупных турнирах, в которых им удается добираться до предфинальных и финальных стадий, радуя любителей этого вида спорта яркой и зрелищной игрой. В первых раундах турнира соперники без труда преодолели сопротивление своих визави, что позволило им обеспечить себе участие в этом матче. Однако сегодняшнее противостояние не будет таким легким, так как соперники прекрасно осведомлены о сильных и слабых сторонах игры своих визави, поэтому тренировались играть в максимально неудобном для соперника стиле. Наши эксперты предполагают, что спортсмены вполне способны продемонстрировать что-то новое, изменить привычный для себя стиль игры, что позволит рассчитывать на успех в этом матче. Немалое значение для успеха будет иметь и психологический настрой. Хотя, судя по результатам текущего сезона, с этим у спортсменов проблем нет, они понимают значимость побед на таком крупном турнире, поэтому стараются превосходить своих соперников не только в технике, но и в психологии, а когда эти два фактора соединены воедино, спортсмен практически непобедим. Многие считают, что фактор очных противостояний имеет свое значение на результат, так как психологически может давить на соперников. Однако наши эксперты с этим не согласны. Мы считаем, что если покрытие турнира и текущая форма спортсмена совпадают, то даже перевес в прошлых противостояниях не сможет гарантировать сопернику победу. Важно действовать здесь и сейчас, показывая лучший теннис и добиваясь высоких результатов.



Джанлука Магер — Ласло Дьере. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (11.01.22)

Джанлука Магер

Несмотря на внушительный возраст, Джанлука Магер демонстрирует в этом году великолепную форму, уже сумев выиграть два малозначительных турнира. Они были использованы в первую очередь для набора оптимальной формы, так как Джанлука Магер гораздо более хочет выиграть данный турнир, который входит в число самых престижных. Джанлука Магер обладает огромным опытом в большом теннисе, и это не удивительно для второй ракетки мира, но даже при таком плотном графике матчей получается постоянно выигрывать, не отдавая оппонентам ни единого сета. Ожидался сложный матч на прошлом этапе, но оппонент после часа напряженной борьбы отказался от игры, пожаловавшись на проблемы со здоровьем. Это позволило сэкономить силы, так что в этом матче Джанлука Магер снова сможет продемонстрировать свои максимальные возможности. Джанлука Магер может стабильно играть на любом покрытии корта, причем на всех различных типах были выиграны трофеи.

Ласло Дьере

Ласло Дьере лишь начинает свои выступления в этом сезоне, так что пока было сыграно только четыре матча, из которых было два выиграно, а два завершились поражениями. Стоит отметить, что оба поражения были в матчах против оппонентов, которые выступают в похожем стиле, действуя на корте в очень агрессивной манере. Пока Ласло Дьере играет лишь так, настолько позволяет соперник, так что если будет слишком большой агрессивный натиск, то Ласло Дьере начинает ошибаться и игра в обороне разрушается. Что касается данного покрытия корта, то на нем Ласло Дьере выступает не лучшим образом, так как за всю свою карьеру не было никаких достижений, разве что два года назад на этом же турнире удалось зайти до четвертьфинала, но тогда по сетке попадались слишком легкие оппоненты. На подготовку к этому матчу было только два дня, а так как в прошлой игре было потрачено много сил и эмоций, то вряд ли Ласло Дьере сможет показать сейчас свой лучший теннис.

Сегодня матч Джанлука Магер — Ласло Дьере Прогнозы от БК «БалтБет»

Очень много внимание СМИ уделяют теннисному матчу, в котором встретятся Джанлука Магер и Ласло Дьере. И это внимание является вполне заслуженным. Теннисисты проводят отличный сезон, в котором доказывают, что не зря входят в число лучших представителей этого вида спорта. Участие в полуфиналах, финалах и завоевание трофеев престижных теннисных турниров – все это есть в карьере спортсменов, в том числе и в нынешнем сезоне. Сейчас соперники рассматриваются букмекерами в качестве основных претендентов на трофей текущего турнира. Однако побороться за него сможет лишь победитель. История личных взаимоотношений соперников на корте довольно насыщенная. Джанлука Магер и Ласло Дьере встречались на различных типах покрытий, в том числе и на том, на котором проводится данный турнир. Учитывая, что Джанлука Магер и Ласло Дьере довольно легко преодолели сопротивление своих визави в предыдущих раундах, наши аналитики сделали вывод, что спортсмены берегли силы именно на финальные матчи, так как отлично отдавали себе отчет в том, что в важных стадиях турнира предстоят непростые матчи с довольно неуступчивыми соперниками, которые умеют держать свою подачу, и могут навязать борьбу на подаче соперника. Личные встречи Джанлука Магер и Ласло Дьере подчеркивают, что соперники предпочитают активный атакующий теннис, хотя, могут и изменить привычной тактики, сыграв на ошибках оппонента. Для зрителей матч обещает стать интересным зрелищем, а наши прогнозы должны сделать его еще и прибыльным для тех, кто делает ставки на теннис в букмекерских конторах.

Джанлука Магер — Ласло Дьере: ошибок будет много, ставим на количество геймов

Джанлука Магер и Ласло Дьере которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Джанлука Магер имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Ласло Дьере хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Джанлука Магер. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Ласло Дьере умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Джанлука Магер довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Ласло Дьере вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Джанлука Магер.

СЕГОДНЯ МАТЧ Джанлука Магер — Ласло Дьере. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ



Сегодня среди любителей ставок на спорт теннис занимает особую популярность. Благодаря тому, что современные букмекеры существенно расширили линию ставок на этот вид спорта, бетторы получили возможность большого выбора событий на теннисные матчи. Теперь можно делать ставки не только на исходы матча, форы и тоталы, но и на сеты, геймы и статистику. Конечно, чтобы выигрывать на ставках на теннисной статистике, необходимо иметь определенные знания, однако благодаря нашим аналитикам, которые выбирают наиболее интересные теннисные противостояния, и составляют к ним прогнозы, все становится гораздо проще. Сегодня среди большого количества теннисных матчей наши эксперты выбрали матч, в котором соперниками будут Джанлука Магер и Ласло Дьере. Эти спортсмены уверенно играют на данном турнире, своих соперников они прошли, не потратив дополнительных усилий. Скорее всего, теннисисты так распланировали свой график, чтобы выходить на пик формы с сохранением большого количества физических и психологических сил как раз к важным стадиям турнира. Наши аналитики полагают, что предстоящий матч станет серьезным экзаменом и для Джанлука Магер и для Ласло Дьере, так как действия спортсменов на корте позволят оценить их реальную подготовку, а также позволят ответить на вопрос, можно ли рассматривать спортсменов в качестве одних из претендентов на титул в этом турнире. Поэтому рекомендуем понаблюдать за этим матчем, а чтобы подогреть интерес к просмотру противостояния, советуем воспользоваться нашими прогнозами, которые приведены ниже.

http://evolvegame.ru/cat4-507454-sachiya-vikeri-lizett-kabrera-prognoz-professionala-na-match-11-01-22/