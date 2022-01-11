Прогноз Филадельфия Севенти Сиксерс (TRAPSTAR) — Лос-Анджелес Лейкерз (HOGGY) (11-го января), ставки и коэффициенты

Филадельфия Севенти Сиксерс (TRAPSTAR) — Лос-Анджелес Лейкерз (HOGGY). Прогноз, ставки на матч (11.01.22)

11-го января в 16:48 по МСК состоится матч в рамках чемпионата NBA, в котором на своей площадке местный клуб Филадельфия Севенти Сиксерс (TRAPSTAR) примет соперника по национальному первенству Лос-Анджелес Лейкерз (HOGGY).



Болельщики баскетбольного клуба Филадельфия Севенти Сиксерс (TRAPSTAR) очень любят матчи против БК Лос-Анджелес Лейкерз (HOGGY), ведь в большинстве случаев они завершаются победой. Так что, зрители на трибунах надеются, что 11-го января хозяева снова будут сильнее. Начало игры будет в 16:48 по Москве. В этом розыгрыше чемпионата команды пока не встречались, а в прошлом баскетболисты клуба Филадельфия Севенти Сиксерс (TRAPSTAR) одержали три легкие победы.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Филадельфия Севенти Сиксерс (TRAPSTAR) — Лос-Анджелес Лейкерз (HOGGY):

Поединок между баскетбольными клубами Филадельфия Севенти Сиксерс (TRAPSTAR) и Лос-Анджелес Лейкерз (HOGGY) собирались провести в прошлом месяце, но из-за участия многих игроков в матчах национальных сборных, встречу перенесли на 11-го января. Ее начало будет в 16:48 по МСК. Так как команды представляют один Дивизион, то они регулярно встречаются на баскетбольной площадке, а в этом сезоне было уже три поединка, в которых сильнее смотрелись хозяева данной игры, одержав все три победы.

Филадельфия Севенти Сиксерс (TRAPSTAR)

На этот матч баскетболисты клуба Филадельфия Севенти Сиксерс (TRAPSTAR) выйдут в отличном настроении, ведь они сейчас выдают серию из четырех побед, причем в последних десяти матчах выигрышных было девять. Хозяева отличаются очень надежной обороной, так как в этих десяти турах они лишь однажды позволили сопернику набрать более сотни очков. Баскетбольный клуб Филадельфия Севенти Сиксерс (TRAPSTAR) лидирует в чемпионате, одержав в сезоне уже 34 победы, при всего десяти поражениях. Причем, на своем поле команда проиграла только три раза. Нападение у хозяев также хорошее, ведь редко бывают такие поединки, в которых баскетбольный клуб Филадельфия Севенти Сиксерс (TRAPSTAR) не может набрать больше сотни очков. Серьезных кадровых потерь у команды сейчас нет, ведь в лазарете хоть и есть баскетболисты, но они в этом сезоне не играют важной роли.



Лос-Анджелес Лейкерз (HOGGY)

Перед стартом данного сезона в баскетбольный клуб Лос-Анджелес Лейкерз (HOGGY) пришел новый тренер, которому руководство поставило задачу построить новую команду, активно используя молодых игроков. Но, несмотря на то, что в составе гостей перестройка еще не завершилась, они показывают неплохие результаты, ведь сейчас занимают восьмое место и имеют хорошие шансы попасть в плей-офф. Самое важное, что с новым наставником баскетболисты начали демонстрировать характер, ведь в последнем матче в один момент отставание достигало даже девятнадцати очков, но все же игроки БК Лос-Анджелес Лейкерз (HOGGY) сумели переломить ход встречи и одержать победу с минимальным отрывом. На выезде команда играет с большим уклоном на оборону, так что меньше набирает очков, но все равно победы в гостях случаются довольно часто. В этом матче тренер не сможет рассчитывать на троих баскетболистов основы.

«Филадельфия Севенти Сиксерс (TRAPSTAR)» — «Лос-Анджелес Лейкерз (HOGGY)»: прогноз автора

После длинной гостевой серии баскетболисты клуба Филадельфия Севенти Сиксерс (TRAPSTAR) наконец-то возвращаются домой, а 11-го января им уже необходимо сыграть поединок против БК Лос-Анджелес Лейкерз (HOGGY). На площадке игроки обеих команд появятся в 16:48 по Москве. Если брать последние десять личных встреч данных соперников, то в них лидируют хозяева данного матча, одержав семь побед при трех поражениях. Но, в общей статистике противостояния лучшие показатели у гостей.



Прогноз и ставка на матч Филадельфия Севенти Сиксерс (TRAPSTAR) — Лос-Анджелес Лейкерз (HOGGY) 11-го января

Филадельфия Севенти Сиксерс (TRAPSTAR)

В последние годы Филадельфия Севенти Сиксерс (TRAPSTAR) является одним из сильнейших баскетбольных клубов на данном турнире, но в данный момент команда пребывает не в лучшем состоянии, так как не может найти свою игру. После слабого старта сезона был уволен главный тренер, а новый наставник никак не может добиться стабильности от своих подопечных, так как многие баскетболисты показывают слабую физическую форму и просто не готовы играть на таком уровне. Если у чужого кольца баскетболисты клуба Филадельфия Севенти Сиксерс (TRAPSTAR) еще действуют неплохо, то игра в обороне намного хуже, нежели в прошлом году, так как команда позволяет практически каждому сопернику набирать много очков. Отчасти провалы в обороне можно списать на постоянные травмы, так как на данный момент в лазарете находится сразу двое атакующих защитника, которые являются ключевыми. А сейчас у команды еще и нет игроков, умеющих бросать трехочковые.

Лос-Анджелес Лейкерз (HOGGY)

В прошлом месяце баскетбольный клуб Лос-Анджелес Лейкерз (HOGGY) играл откровенно плохо, сумев одержать только две победы, что немного опустило команду в турнирной таблице. Но, в этом месяце гости все же смогли собраться, так что показывают гораздо лучшую игру. Баскетбольный клуб Лос-Анджелес Лейкерз (HOGGY) надежно действует в обороне и гораздо мощнее атакует, так что сейчас сложно поверить в то, что команда проводит не самый стабильный сезон. Улучшение игры было вызвано тем, что вернулись в строй двое ключевых баскетболистов, на которых и строилась вся тактика главного тренера. Оба баскетболиста после возвращения в каждом матче набирают более двадцати очков, что и позволяет команде выигрывать. Да, в лазарете еще остается несколько баскетболистов, но практически все они игроки резерва, за исключением атакующего защитника, но у главного тренера есть еще кого выпустить на данную позицию.

Сегодня матч Филадельфия Севенти Сиксерс (TRAPSTAR) — Лос-Анджелес Лейкерз (HOGGY) Прогнозы от БК «БалтБет»

Стало известно, что баскетбольная встреча Филадельфия Севенти Сиксерс (TRAPSTAR) — Лос-Анджелес Лейкерз (HOGGY) пройдет 11-го января, так что у игроков будет достаточно времени на подготовку к поединку. Баскетболисты данных команд появятся на площадке в 16:48 по московскому времени. Если брать во внимание статистику предыдущих встреч, то фаворит очевиден, так как хозяева данного матча в последних десяти очных поединках одержали восемь побед, потерпев только два поражения.

Филадельфия Севенти Сиксерс (TRAPSTAR) — Лос-Анджелес Лейкерз (HOGGY): команды сделают акцент на атаку

В этом сезоне у баскетбольного клуба Филадельфия Севенти Сиксерс (TRAPSTAR) подобрался очень сильный состав, который можно смело назвать наилучшим за последние десять лет. У хозяев есть сразу несколько баскетболистов, которые способны сотворить на площадке настоящую сенсацию и повлиять на ход встречи. Так что, если у баскетбольного клуба Филадельфия Севенти Сиксерс (TRAPSTAR) и бывают травмы ключевых игроков, то другие баскетболисты берут на себя лидерские обязанности, так что хозяева не сбрасывают оборотов. А сейчас у баскетбольного клуба Филадельфия Севенти Сиксерс (TRAPSTAR) еще и нет кадровых потерь, так что команда выступает сильнейшим составом. Не удивительно, что хозяева выдали серию из девяти побед и в таблице поднялись на второе место, наступая на пятки лидеру. Главный тренер команды постоянно меняет тактику игры своих подопечных, так что непросто предугадать, как баскетбольный клуб Филадельфия Севенти Сиксерс (TRAPSTAR) сыграет в конкретном матче.

Вылетев из международного турнира, баскетбольный клуб Лос-Анджелес Лейкерз (HOGGY) полностью сосредоточился на данном чемпионате, где команде необходимо закрепиться в зоне плей-офф. Гости на данный момент идут пятыми, но ниже настолько плотное скопление команд, что в случае даже двух поражений баскетбольный клуб Лос-Анджелес Лейкерз (HOGGY) может оказаться за пределами первой восьмерки. В этом сезоне команда является слишком домашней, ведь у себя дома было лишь три поражения, а все остальные поединки баскетбольный клуб Лос-Анджелес Лейкерз (HOGGY) выиграл. Но, на выезде не получится похвастаться такими результатами, так как было уже восемь проигранных матчей. Тем не менее, сейчас гости находятся в отличной форме, ведь после минимального поражения в одно очко от лидера турнира было сразу три уверенных победы. Под присмотром врачей сейчас находится сразу четверо баскетболистов команды, но ни один из них не отыгрывает ключевой роли.

СЕГОДНЯ МАТЧ Филадельфия Севенти Сиксерс (TRAPSTAR) — Лос-Анджелес Лейкерз (HOGGY). ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

В межсезонье руководство допустило огромную ошибку, отпустив троих ключевых игроков, так что сейчас баскетбольный клуб Филадельфия Севенти Сиксерс (TRAPSTAR) просто ужасно выступает, проигрывая практически всем подряд. Не удивительно, что хозяева находятся на последней строчке, и даже подняться на одно место выше в чемпионате будет непросто, так как отставание уже очень большое. В действиях баскетболистов клуба Филадельфия Севенти Сиксерс (TRAPSTAR) совершенно нет слаженности, так что команда плохо играет в обороне, а еще хуже показывает себя в нападении, ведь только в редких матчах получается набрать большое количество очков. За восемь последних поединков баскетбольный клуб Филадельфия Севенти Сиксерс (TRAPSTAR) выиграл только две встречи, да и то они были против команд, находящихся также в нижней части турнирной таблицы. Мало того, что в составе хозяев почти не осталось опытных игроков, так в этом поединке еще точно не сыграет основной центровой, а могут пропустить игру еще и оба нападающих.

В данный момент баскетбольный клуб Лос-Анджелес Лейкерз (HOGGY) находится на стадии перестройки, ведь происходит смена поколений. В составе команды уже практически не осталось опытных ветеранов, так что наставнику приходится делать ставку на молодых баскетболистов, но далеко не все из них готовы сейчас играть на таком высоком уровне. Все это приводит к слабой игре команды, так что баскетбольный клуб Лос-Анджелес Лейкерз (HOGGY) сейчас находится в нижней части турнирной таблицы и не имеет даже теоретических шансов на то, чтобы пробиться в плей-офф. Но, руководство не давит на наставника, понимая, что для построения новой команды необходимо время, а денег на трансферы выделается не очень много. В большинстве матчей баскетбольный клуб Лос-Анджелес Лейкерз (HOGGY) действует в оборонительной манере, что связано с отсутствием ярких атакующих баскетболистов. К тому же, единственный тяжелый форвард в команде выбыл на два месяца, и адекватной замены ему нет.



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