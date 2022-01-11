Костюк/Питер — Росольска/Рутлиф: кто пройдет в следующий раунд?

Прогноз Костюк/Питер — Росольска/Рутлиф (12-го января 2022 года), ставки и коэффициенты

Костюк/Питер — Росольска/Рутлиф (12-го января), ставки и коэффициенты

12-го января в 09:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата WTA, в котором на корт выйдут Костюк/Питер , а противостоять в этом поединке будет Росольска/Рутлиф.



Так как Костюк/Питер в трех предыдущих личных встречах никак не может одержать победу над таким профессионалом большого тенниса, как Росольска/Рутлиф, мало кто сомневается в том, как же завершится поединок, назначенный на 12-го января. Но, доказать обратное Костюк/Питер все же сможет в 09:30 по московскому времени, когда соперники появятся на теннисном корте.



Костюк/Питер — Росольска/Рутлиф. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

В 09:30 по Москве Костюк/Питер выйдет на корт при многочисленной поддержке болельщиков, которая может помочь лучше сыграть в поединке, где оппонентом выступает Росольска/Рутлиф. Согласно календарю данного турнира, игра состоится уже 12-го января. Костюк/Питер не лучшим образом играет против данного соперника, ведь при двух победах было уже семь поражений, причем трое из них как раз в последних встречах.

Костюк/Питер

Первые матчи в этом сезоне продемонстрировали, что Костюк/Питер находится в великолепной форме, так что может очень далеко зайти. Кроме того, с мотивацией проблем не будет, так как турнир домашний, а значит, в каждом матче обеспечена мощная поддержка публики. В предыдущих матчах большинство считало, что Костюк/Питер является аутсайдером, но все же они завершились победами, гарантировавшими проход в следующий этап. Костюк/Питер умеет великолепно играть на задней линии и защищаться у сетки, хотя все же чаще используется атакующий стиль. Костюк/Питер обладает сильной подачей с обеих рук, а также умеет правильно использовать не только форхенд, но и бэкхенд. Матчи на данном покрытии корта не представляют особой сложности, так как Костюк/Питер может хорошо играть где угодно, меняя свой стиль в зависимости от обстановки.



Росольска/Рутлиф

Начало этого сезона могло бы быть просто великолепным, ведь уже на первом турнире удалось дойти до полуфинала, но от игры пришлось отказаться из-за небольшого повреждения. К счастью, травма оказалась несерьезной, так что Росольска/Рутлиф теперь снова в строю и надеется лучше сыграть уже на этом турнире. Росольска/Рутлиф имеет необычный стиль игры, исполняя во время матча множество резанных коротких ударов, так что оппонентам очень непросто подстраиваться под такую игру и уверенно действовать на розыгрышах. С подачей пока Росольска/Рутлиф испытывает проблемы, но вряд ли это будет долго, ведь просто пока нет необходимости сильно нагружать руку, так как именно с ней были небольшие проблемы, которые заставили обратиться к врачам. На жестком покрытии Росольска/Рутлиф выступает чаще всего, так что обладает огромным опытом игры на данных кортах. Сейчас Росольска/Рутлиф занимает 38-ю строчку мирового рейтинга, но есть отличные шансы подняться еще выше.

WTA, Костюк/Питер — Росольска/Рутлиф

Костюк/Питер и Росольска/Рутлиф – интересные соперники, которые всегда стараются показывать не только качественный, но и красивый теннис. Публика просто обожает, когда соперники выходят на корт в матчах с оппонентами. Однако очное противостояние этих спортсменов – отличный повод полюбоваться разными немыслимыми вещами современного тенниса. Пластичность и отличное чувство мяча – главные козыри соперников, позволяющие им повергать оппонентов в шок удачными попаданиями из совершенно невероятных позиций. Наши эксперты, прогнозируя данный матч, обратили внимание на покрытие, на котором проводится турнир. Они отлично подходит под стиль игры соперников, то есть, здесь будет место не только невероятным розыгрышам, но и стандартным комбинациям, позволяющим спортсменам защищать очки на собственной подаче. Вообще, победа в этом матче позволит пройти в следующий раунд турнира, заработать рейтинговые очки и призовые. Учитывая, что соперники имеют не самый высокий рейтинг, вряд ли они будут пренебрегать такой возможностью. Поэтому борьба в матче будет нешуточной. Мы думаем, что противостояние получится затяжным, и на этом базируем свои прогнозы на матч. С ними можно ознакомиться ниже. А сам матч мы рекомендуем не пропустить, так как считаем, что это будет потрясающее зрелище, которое не оставит равнодушным ни одного любителя этого вида спорта.



Костюк/Питер — Росольска/Рутлиф (12-го января), ставки и коэффициенты

Костюк/Питер

Несмотря на внушительный возраст, Костюк/Питер демонстрирует в этом году великолепную форму, уже сумев выиграть два малозначительных турнира. Они были использованы в первую очередь для набора оптимальной формы, так как Костюк/Питер гораздо более хочет выиграть данный турнир, который входит в число самых престижных. Костюк/Питер обладает огромным опытом в большом теннисе, и это не удивительно для второй ракетки мира, но даже при таком плотном графике матчей получается постоянно выигрывать, не отдавая оппонентам ни единого сета. Ожидался сложный матч на прошлом этапе, но оппонент после часа напряженной борьбы отказался от игры, пожаловавшись на проблемы со здоровьем. Это позволило сэкономить силы, так что в этом матче Костюк/Питер снова сможет продемонстрировать свои максимальные возможности. Костюк/Питер может стабильно играть на любом покрытии корта, причем на всех различных типах были выиграны трофеи.

Росольска/Рутлиф

В этом сезоне Росольска/Рутлиф действует неоднозначно, ведь можно увидеть великолепные действия в атаке, но что касается остальных компонентов, то здесь допускается слишком большое количество ошибок. Да, Росольска/Рутлиф обладает очень сильной первой подачей, а так как матч проходит на закрытом харде, это дает преимущество. Но, с обороной дела не идут, так как Росольска/Рутлиф не всегда чувствует заднюю линию, плохо играет у сетки, а также в этом сезоне ухудшилась работа ногами, ведь Росольска/Рутлиф не может похвастаться такой физической формой, как и раньше. Конечно, Росольска/Рутлиф имеет один из самых сильных на этом турнире форхенд, но это преимущество сможет дать результат лишь в том случае, если 58-я ракетка мира прибавит в плане стабильности, а также сможет завладеть инициативой в матче и заставить игра оппонента в собственном ритме. Если же сначала поединка не получится навязать свою игру, то вряд ли потом получится что-то изменить.

Сегодня матч Костюк/Питер — Росольска/Рутлиф Прогнозы от БК «БалтБет»

Отличная игра спортсменов в предыдущих раундах турнира не могла остаться незамеченной нашими опытными аналитиками. Поэтому, как только букмекеры предложили линию на матч, в котором сойдутся Костюк/Питер и Росольска/Рутлиф, аналитики нашего портала сразу же принялись искать интересные ставки на этот матч. Рассматривая личные встречи спортсменов, мы обратили внимание, что борьба между ними всегда идет довольно плотной, ни у одного из соперников нет видимого преимущества. Кроме этого, Костюк/Питер и Росольска/Рутлиф играют в агрессивный теннис, стараются завершать розыгрыши в два-три удара, что позволяет им сохранять силы для защиты очков на своей подаче. Для составления качественных прогнозов, наши эксперты стараются изучать как можно больше информации относительно выступлений спортсменов на турнире. История выступлений сегодняшних соперников здесь довольно яркая. И Костюк/Питер, и Росольска/Рутлиф неоднократно попадали в финальные раунды турнира. Это наталкивает на мысль, что покрытие турнира позволяет им играть в комфортный для них теннис, следовательно, можно предположить, что и в нынешнем году соперники приложат все усилия для того чтобы пробиться как можно дальше по турнирной сетке, а это значит, что в матче обязательно будет борьба и интересные комбинации, которые не оставят равнодушным ни одного любителя этого вида спорта.

Костюк/Питер — Росольска/Рутлиф: кто пройдет в следующий раунд?

Судя по количеству финалов и титулов, которые Костюк/Питер имеет в своем активе за свою карьеру, вопрос о фаворите в теннисном матче, в котором встретятся Костюк/Питер и Росольска/Рутлиф отпадает сам собой. Наши аналитики, и аналитики букмекерских контор не видят возможности, которая позволит аутсайдеру победить в этом матче. Росольска/Рутлиф в принципе и не аутсайдер, если судить по рейтингу, однако Костюк/Питер превосходят по всем параметрам своего соперника. Единственное, в чем есть какие-то сомнения – сможет ли фаворит матча пробить фору, заявленную букмекерами. В принципе, если судить по личным встречам, то здесь фора выставлена правильно. В львиной доли матчей между теннисистами фора либо пробивалсь фаворитом впритык, либо не пробивалась. Так что, наши аналитики решили не гадать, а просто пропустить ставку на фору в этом матче, так как было бы неправильно прогнозировать ставки ни за, ни против форы. А вот общий тотал геймов, предложенный букмекерами, вызвал у нас интерес. Отталкиваясь от текущей формы спортсменов, мы сделали вывод, что вряд ли Росольска/Рутлиф сможет выиграть сет у соперника, поэтому ждем здесь легкой победы фаворита. А это означает, что букмекеры завысили общий тотал геймов на 1-2 гейма. Мы решили воспользоваться этим, и рекомендуем бетторам делать ставки на тотал меньше, тем более, что Костюк/Питер гораздо более комфортно чувствует себя на данном типе покрытия, чем соперник.

СЕГОДНЯ МАТЧ Костюк/Питер — Росольска/Рутлиф. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

На матч, в котором встретятся Костюк/Питер и Росольска/Рутлиф букмекеры предложили довольно интересную линию. Напомним, что линию на теннисные матчи букмекеры составляют исходя из рейтинга и текущей формы спортсменов. Судя по тому, как соперники начали сезон, они готовы демонстрировать высокие результаты на всех турнирах, в которых принимают участие. Поэтому наши аналитики полагают, что линия, выставленная букмекерами, является верной. Однако это не помешало нам тщательно проанализировать возможность победы одного и другого спортсмена в этом матче, и предложить свои прогнозы на это противостояние. Мы знаем, что сейчас в большом теннисе идет серьезная борьба за места в рейтинге. Ситуация такова, что целый ряд теннисистов имеет отличные шансы на то, чтобы улучшить свои позиции в рейтинге, заняв более высокое место. Для этого необходимо показывать стабильно высокие результаты на всех крупных турнирах. И данный турнир не является исключением. Сейчас начинаются самые ответственные стадии, и чем дальше пройдут соперники по турнирной сетке, тем больше получат рейтинговых очков за участие в турнире. Поэтому сейчас все спортсмены будут действовать на пределе возможностей, активно играя не только на своей подаче, но и цепляясь за каждое очко на подаче соперника. Благодаря этому, мы можем гарантировать, что Костюк/Питер и Росольска/Рутлиф проведут зрелищный и активный матч, в котором порадуют зрителей ярким атакующим теннисом, со множеством интересных комбинаций.

http://evolvegame.ru/cat4-513639-prognozy-i-stavki-specialistov-na-match-kanisius-golden-griffins-kuinnipiak-bobkets-11-01-22/