Филадельфия Севенти Сиксерс (GRANDMASTER) — Голден Стэйт Уорриорз (TTP): единоборств будет много, набранных очков — нет

Прогноз Филадельфия Севенти Сиксерс (GRANDMASTER) — Голден Стэйт Уорриорз (TTP) (11.01.2022), ставки и коэффициенты

Прогноз и ставка на матч Филадельфия Севенти Сиксерс (GRANDMASTER) — Голден Стэйт Уорриорз (TTP) 11-го января

11-го января в 22:35 по МСК состоится матч в рамках чемпионата NBA, в котором на своей площадке местный клуб Филадельфия Севенти Сиксерс (GRANDMASTER) примет соперника по национальному первенству Голден Стэйт Уорриорз (TTP).



Можно не сомневаться, что баскетбольная встреча Филадельфия Севенти Сиксерс (GRANDMASTER) – Голден Стэйт Уорриорз (TTP) вызовет такой большой интерес у зрителей, что в 22:35 по МСК ее смотреть будут все поклонники этого вида спорта. Поединок состоится 11-го января и откроет очередной тур чемпионата. Более полугода командам не приходилось встречаться на одной арене, а за такой небольшой срок в клубах много что изменилось. Что касается последней игры, то в ней со счетом 94-92 выиграл БК Голден Стэйт Уорриорз (TTP).



Филадельфия Севенти Сиксерс (GRANDMASTER) — Голден Стэйт Уорриорз (TTP). КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Уже четвертую игру подряд баскетбольный клуб Филадельфия Севенти Сиксерс (GRANDMASTER) проводит на своей площадке, и 11-го января хозяевам предстоит матч против игроков клуба Голден Стэйт Уорриорз (TTP). В прямом эфире данный поединок спортивные каналы будут транслировать в 22:35 по Москве. Только в этом сезоне это уже четвертая встреча данных команд, а в предыдущих трех две победы одержали баскетболисты клуба Филадельфия Севенти Сиксерс (GRANDMASTER), а один раз сильнее были игроки БК Голден Стэйт Уорриорз (TTP).

Филадельфия Севенти Сиксерс (GRANDMASTER)

В межсезонье ряды баскетбольного клуба Филадельфия Севенти Сиксерс (GRANDMASTER) пополнил новый центровой, но его никак не удается интегрировать в первую пятерку. Тем не менее, главный тренер продолжает выпускать баскетболиста со старта, и это негативно сказывается на игре. Часто игрок выпадает из командных действий, или же допускает нелепые ошибки в атаке. Скорее всего, что тренер в этом поединке вновь ничего не станет менять, хотя игра не обещает быть легкой. В этом сезоне Филадельфия Севенти Сиксерс (GRANDMASTER) уже не является такой непобедимой командой как раньше, да и плотный график приводит к тому, что баскетболистов все больше достает усталость. Последний свой матч хозяева провели лишь два дня назад, причем он завершился унизительным гостевым поражением с разницей больше, чем двадцать очков. Это может сказаться на моральном настрое команды, которая и так не всегда блещет запредельной мотивацией. Травмы помешают выйти на поле тяжелому форварду и атакующему защитнику.



Голден Стэйт Уорриорз (TTP)

Прогресс баскетбольного клуба Голден Стэйт Уорриорз (TTP) по сравнению с прошлым сезоном очевиден, ведь команда на данный момент пребывает в зоне плей-офф, когда в прошлом году получилось финишировать только на десятом месте. Гости выдают сбалансированную игру, причем пока у команды не было явных провалов, а сыгранный отрезок регулярного чемпионата прошел очень стабильно. Баскетбольный клуб Голден Стэйт Уорриорз (TTP) обладает одной из самых надежных на турнире защитных линий, а игроки обороны еще и часто радуют болельщиков точными трехочковыми бросками. На выезде команда играет не хуже, чем на родной площадке, часто закрывая ключевого игрока команды противника и навязывая свой стиль игры. В последних восьми матчах баскетбольный клуб Голден Стэйт Уорриорз (TTP) потерпел всего одно поражение, причем, оно было против лидера чемпионата, а отрыв составил только шесть очков. Лазарет гостей сейчас пуст, так что команда сыграет оптимальным составом.

Филадельфия Севенти Сиксерс (GRANDMASTER) — Голден Стэйт Уорриорз (TTP). КАК ИГРАЛИ МЕЖДУ СОБОЙ?

На 11-го января в данном баскетбольном турнире вынесено несколько поединков, среди которых самым интересным обещает стать Филадельфия Севенти Сиксерс (GRANDMASTER) — Голден Стэйт Уорриорз (TTP). По московскому времени прямая трансляция игры будет проходить в 22:35 сразу на нескольких спортивных каналах. Данная встреча станет уже четвертой между командами только в рамках этого сезона. В предыдущих трех баскетбольный клуб Филадельфия Севенти Сиксерс (GRANDMASTER) дважды выигрывал на своей площадке, но и баскетболистам клуба Голден Стэйт Уорриорз (TTP) удалось одержать победу у себя дома.



Филадельфия Севенти Сиксерс (GRANDMASTER) — Голден Стэйт Уорриорз (TTP) (11-го января), ставки и коэффициенты

Филадельфия Севенти Сиксерс (GRANDMASTER)

Сейчас баскетбольный клуб Филадельфия Севенти Сиксерс (GRANDMASTER) демонстрирует далеко не лучшие результаты, ведь если анализировать последний поединок, то хозяева лишь местами демонстрировали ту игру, которую от них хотелось увидеть. Да, команда одержала победу, но в основном это произошло из-за того, что в овертайме игроки поймали кураж, так что всего за несколько минут набрали семнадцать очков. Учитывая то, что баскетбольный клуб Филадельфия Севенти Сиксерс (GRANDMASTER) играл с более слабой командой, главному тренеру необходимо принимать какие-то меры, чтобы игра его подопечных обрела стабильность. Не сыграет в этом поединке один из ключевых защитников, который не только надежно действует в обороне, но еще и лучше остальных в команде бросает трехочковые, что часто позволяло баскетбольному клубу Филадельфия Севенти Сиксерс (GRANDMASTER) вырываться вперед. На своей площадке команда уже не играла две недели, так что поддержать игроков соберется полный зал.

Голден Стэйт Уорриорз (TTP)

В прошлом матче баскетбольный клуб Голден Стэйт Уорриорз (TTP) потерял своего лидера, без которого команда оказалась неспособной к результативным действиям. В том поединке гости после первой четверти лидировали с преимуществом в семнадцать очков, но после потери данного баскетболиста стали безвольно бегать по площадке, так что в итоге уступили, позволив сопернику обогнать себя на тридцать очков. В нынешнем матче травмированный игрок вряд ли сможет сыграть, так как потянул мышцы спины, а на восстановление от данного повреждения будет мало даже недели, а между матчами всего несколько дней. Учитывая то, что баскетбольный клуб Голден Стэйт Уорриорз (TTP) и так на выезде играет хуже, чем дома, а также отсутствие ключевого игрока, вряд ли гости смогут продемонстрировать в данном поединке достойную игру. Все остальные баскетболисты клуба Голден Стэйт Уорриорз (TTP) находятся в хорошей форме, но без лидера гости не могут показывать командных действий, ведь на нем была завязана вся игра.

Сегодня матч Филадельфия Севенти Сиксерс (GRANDMASTER) — Голден Стэйт Уорриорз (TTP) Прогнозы от БК «БалтБет»

Баскетбольный клуб Филадельфия Севенти Сиксерс (GRANDMASTER) после длительной гостевой серии возвращается в родные стены, где 11-го января сыграет матч против БК Голден Стэйт Уорриорз (TTP). Сирена, которая оповестит о начале поединка, прозвучит в 22:35 по МСК. В этом сезоне хозяевам уже удавалось обыгрывать данного противника, когда три месяца назад была зафиксирована победа с преимуществом в восемнадцать очков. В прошлом году БК Филадельфия Севенти Сиксерс (GRANDMASTER) также не имел проблем в противостояниях с этой командой, одержав две победы.

Филадельфия Севенти Сиксерс (GRANDMASTER) — Голден Стэйт Уорриорз (TTP): единоборств будет много, набранных очков — нет

Баскетбольный клуб Филадельфия Севенти Сиксерс (GRANDMASTER) очень стабильно проводит нынешний сезон, так что приход нового главного тренера явно пошел команде на пользу. Наставник отлично чувствует какого игрока, когда лучше выпустить на площадку, а когда баскетболиста вообще лучше не включать в заявку. Проигрывает баскетбольный клуб Филадельфия Севенти Сиксерс (GRANDMASTER) очень редко, ведь если взять последние двадцать матчей, то в них было только три поражения. Тренер настроил команде игру в обороне, так что защитники стали действовать намного надежнее и в каждом матче делают много перехватов. А нападение начало действовать более нестандартно, так что соперникам сложнее предугадать манеру игры команды. Последние матчи пропустил французский легкий форвард, но он уже должен скоро восстановиться от повреждения, так как далее команде предстоит сложный календарь, по которому будет тяжело играть без данного игрока.

На прошлой неделе баскетбольный клуб Голден Стэйт Уорриорз (TTP) все же сумел преодолеть серию неудач и одержать такую необходимую победу, которая подняла команду на девятое место и существенно приблизила ее к зоне плей-офф. До последнего матча у гостей была серия из четырех поражений, а прошлую игру баскетболисты клуба Голден Стэйт Уорриорз (TTP) также начали не лучшим образом, ведь в первой четверти позволили сопернику набрать почти сорок очков. Во второй четверти гости также играли слабо, но после большого перерыва на площадку вышла совершенно другая команда, которая сумела ликвидировать огромное отставание, и еще одержать победу с запасом в шесть очков. Если баскетбольный клуб Голден Стэйт Уорриорз (TTP) продолжит так играть, как во второй половине прошлого матча, то гости точно смогут пробиться в число сильнейших и сезон не завершится по окончанию регулярного чемпионата. В данный момент у команды нет кадровых потерь, так как небольшие повреждения у тех игроков, которые редко появлялись в этом сезоне.

СЕГОДНЯ МАТЧ Филадельфия Севенти Сиксерс (GRANDMASTER) — Голден Стэйт Уорриорз (TTP). ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Этот сезон для баскетбольного клуба Филадельфия Севенти Сиксерс (GRANDMASTER) является дебютным в высшем дивизионе, но, несмотря на статус новичка, у команды все равно получается показывать хорошие результаты, так что сейчас хозяева располагаются в зоне плей-офф, занимая шестую строчку в чемпионате. Пока баскетболисты клуба Филадельфия Севенти Сиксерс (GRANDMASTER) проводят очень стабильный сезон, ведь редко бывало два поражения подряд, а в последних восьми матчах хозяева одержали шесть побед при двух поражениях. Причем, в обоих проигранных матчах приходилось встречаться с соперниками, занимающими более высокие места в турнирной таблице. В составе баскетбольного клуба Филадельфия Севенти Сиксерс (GRANDMASTER) нет звездных игроков, а главный тренер сумел просто из хороших баскетболистов построить сильный коллектив, который выкладывается на площадке в каждом матче. А у себя дома команда потерпела только одно поражение, ведь в каждой домашней игре ее активно поддерживают болельщики. Атакующий защитник точно пропускает игру, а также может не выйти на матч центровой.

В данный момент баскетбольный клуб Голден Стэйт Уорриорз (TTP) находится на стадии перестройки, ведь происходит смена поколений. В составе команды уже практически не осталось опытных ветеранов, так что наставнику приходится делать ставку на молодых баскетболистов, но далеко не все из них готовы сейчас играть на таком высоком уровне. Все это приводит к слабой игре команды, так что баскетбольный клуб Голден Стэйт Уорриорз (TTP) сейчас находится в нижней части турнирной таблицы и не имеет даже теоретических шансов на то, чтобы пробиться в плей-офф. Но, руководство не давит на наставника, понимая, что для построения новой команды необходимо время, а денег на трансферы выделается не очень много. В большинстве матчей баскетбольный клуб Голден Стэйт Уорриорз (TTP) действует в оборонительной манере, что связано с отсутствием ярких атакующих баскетболистов. К тому же, единственный тяжелый форвард в команде выбыл на два месяца, и адекватной замены ему нет.



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