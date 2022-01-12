Сяофэй Ван — Александер Донски: будет сделан акцент на атакующий теннис

Прогноз Сяофэй Ван — Александер Донски (12-го января), ставки и коэффициенты

Прогноз и ставка на матч Сяофэй Ван — Александер Донски 12.01.2022

12.01.2022 в 12:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Сяофэй Ван , а противостоять в этом поединке будет Александер Донски.



Букмекерские конторы расширили свою линию до 12.01.2022, так что уже точно известно, что именно в этот день пройдет теннисный поединок Сяофэй Ван — Александер Донски. А тем, кто хочет на него сделать ставку, необходимо это сделать до 12:30 по Москве. Если брать во внимание предыдущие личные встречи, то в них явным лидером является Сяофэй Ван, выиграв семь раз, причем пять раз были досрочные победы, когда поражение было лишь одно.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Сяофэй Ван — Александер Донски:

Теннисный поединок Сяофэй Ван — Александер Донски запланирован организаторами турнира на 12.01.2022, а на корт звезды мирового тенниса должны выйти в 12:30 по московскому времени. Поклонники данного вида спорта очень сильно ждали этого матча, ведь последний раз Сяофэй Ван и Александер Донски встречались на корте еще шесть лет назад, после чего их ни разу не сводил жребий на многочисленных турнирах. Ранее было сыграно четыре личных встречи, в которых Сяофэй Ван имеет три победы при одном поражении.

Сяофэй Ван

Первые матчи в этом сезоне продемонстрировали, что Сяофэй Ван находится в великолепной форме, так что может очень далеко зайти. Кроме того, с мотивацией проблем не будет, так как турнир домашний, а значит, в каждом матче обеспечена мощная поддержка публики. В предыдущих матчах большинство считало, что Сяофэй Ван является аутсайдером, но все же они завершились победами, гарантировавшими проход в следующий этап. Сяофэй Ван умеет великолепно играть на задней линии и защищаться у сетки, хотя все же чаще используется атакующий стиль. Сяофэй Ван обладает сильной подачей с обеих рук, а также умеет правильно использовать не только форхенд, но и бэкхенд. Матчи на данном покрытии корта не представляют особой сложности, так как Сяофэй Ван может хорошо играть где угодно, меняя свой стиль в зависимости от обстановки.



Александер Донски

Старт сезона был полностью провален, так что сейчас Александер Донски имеет мало игровой практики. Было сыграно только три матча, причем все они завершились поражениями, и только в одном получилось выиграть один сет. Это было в игре с оппонентами, которые находятся значительно ниже в рейтинге мирового тенниса. Так что, хоть в прошлом году на данном турнире удалось зайти в четвертьфинал, будет неожиданностью, если на этот раз хотя бы удастся преодолеть матчи квалификации. Александер Донски демонстрирует крайне слабый уровень, ведь нет такого аспекта игры, в котором бы не имелось проблем. И с подачей начались проблемы, и прием ухудшился, так что брак виден кругом. Заднюю линию Александер Донски не чувствует, а зону возле сетки не может перекрыть просто из-за плохой скорости. Что случилось в межсезонье не понятно, так что остается надеяться, что с увеличением игровой практики ситуация улучшиться, так что Александер Донски не будет смотреться во всех матчах настолько безнадежно.

ITF, Сяофэй Ван — Александер Донски

Длительное время Сяофэй Ван и Александер Донски не могли скрестить ракетки, чтобы определить, кто является лучшим спортсменом на сегодняшний день. Уже длительное время в мире большого тенниса бытует мнение, что эти спортсмены сейчас являются лучшими, но до этого турнира пути теннисистов не пересекались, так что, сказать, кто из них достоин звания лучшего спортсмена на теннисном Олимпе – было непросто. Любители большого тенниса, а также мировые эксперты и прогнозисты, среди которых есть и сотрудники нашего сайта, полагают, что результат этой встречи позволит ответить на многие вопросы. В СМИ тоже не перестают активно обсуждать этот матч, предлагая не только смотреть онлайн это противостояние, но и активно делясь своими прогнозами. В свете таких событий, мы тоже решили предложить любителям тенниса прогнозы на центральный матч турнира, в котором встретятся Сяофэй Ван и Александер Донски. Это будет противостояние достойных соперников, так как теннисисты существенно превосходят своих визави и в физической и в психологической подготовке. Разговоры идут вокруг того, удастся ли одному из соперников победить малой кровью, либо же болельщиков ждет напряженное противостояние, победителя которого будет определять решающий сет. Преимущество решающего сета заключается в том, что интрига сохраняется до конца, и только решающий розыгрыш сможет поставить точку на этом противостоянии, определив победителя матча. А прогнозы от наших экспертов позволят с еще большим интересом наблюдать за этим матчем, так как бетторы смогут сделать разнообразные ставки, тем самым увеличив шансы на выигрыш.



Сяофэй Ван — Александер Донски (12.01.2022), ставки и коэффициенты

Сяофэй Ван

Лишь в первом матче данного турнира было непонятно, в какой форме находится Сяофэй Ван, ведь представителя четвертой сотни мирового теннисного рейтинга удалось дожать лишь в пятом сете, когда все ожидали яркой досрочной победы. Но, затем Сяофэй Ван уже не позволяет оппонентам показывать свой теннис, а навязывает свой стиль. Сяофэй Ван старается загонять соперников по корту и максимально вымотать их. Главным козырем, которым обладает Сяофэй Ван, является психологическая стойкость, ведь даже проиграв два первых сета Сяофэй Ван не опускает рук, а вполне может переломать ход поединка и одержать победу, что наблюдалось уже неоднократно. Хотя профильным покрытием является грунт, Сяофэй Ван все же умело действует на любом корте, при этом, меняется и стиль игры. Так как в этом сезоне уже было сыграно несколько матчей на харде, то Сяофэй Ван точно не станет испытывать проблем на данном покрытии.

Александер Донски

На этом турнире Александер Донски играет еще с квалификации, но в первых трех матчах не было особо сильного сопротивления, так что и не пришлось тратить много сил для победы. Это позволило набрать хороший ход, так что в последнем поединке даже получилось обыграть более именитого оппонента, находившегося не в лучших кондициях. Сейчас пока сложно сказать, имеет ли Александер Донски какие-то слабые места, ведь 149-я ракетка мира выглядит стабильно во всех моментах игры. Александер Донски уверенно вводит мяч в игру сильной подачей, а обмениваться ударами может не только на задней линии, но и в любой точке корта, даже возле сетки. Со скоростью проблем также нет, ведь Александер Донски много работает ногами и постоянно движется на корте, выбирая наилучшее место для приема мяча. Пока еще не было затяжных поединков, где необходимо проводить на корте по несколько часов, так что пока не ясно, как Александер Донски сможет сыграть в матче на выносливость. Но, так как Александер Донски не имеет даже двадцати лет, то вряд ли в этом плане будут проблемы.

Сегодня матч Сяофэй Ван — Александер Донски Прогнозы от БК «БалтБет»

Со старта текущего теннисного сезона Сяофэй Ван и Александер Донски начали демонстрировать отличный уровень подготовки, что вылилось в большое количество побед и завоеванных трофеев. На фоне того, что ряд спортсменом пока не может похвастаться хорошей формой, демонстрируя рваные результаты, наши соперники стараются выигрывать как можно больше матчей, чтобы улучшать свои позиции в рейтинге. Напомним, что за победу в текущем турнире теннисисты получат достаточное количество очков, чтобы еще больше подняться в рейтинге, и результаты, которые Сяофэй Ван и Александер Донски показывают на этом турнире, свидетельствуют о том, что соперники не собираются сбавлять обороты, и главной их целью здесь является взятие трофея. Именно поэтому матч этих соперников приковал внимание любителей тенниса, и наши аналитики тоже решили поделиться своими прогнозами на этот матч. Так как уже в текущем сезоне Сяофэй Ван и Александер Донски провели несколько очных матчей, которые прошли в напряженной борьбе, наши аналитики уверены в том, что великолепная форма и отличный уровень подготовки должны способствовать тому, что и этот матч между соперниками должен получиться не менее зрелищным, чем предыдущие матчи. Покрытие турнира тоже располагает к затяжной игре, так как Сяофэй Ван и Александер Донски действуют от подачи, поэтому мы не исключаем плотную борьбу в каждом сете, что, несомненно, придется по вкусу любителям большого тенниса.

Сяофэй Ван — Александер Донски: будет сделан акцент на атакующий теннис

Наши аналитики обратили внимание на теннисный матч, в котором соперниками будут Сяофэй Ван и Александер Донски из-за того, что букмекеры предложили здесь очень заманчивый коэффициент на победу одного из спортсменов. Если взглянуть на рейтинг соперников, то можно увидеть, что они занимают соседние строчки, однако это не означает, что в данный момент они находятся в одинаковой форме. Напомним, что покрытие, на котором проводится данный теннисный турнир, является довольно-таки специфическим, на нем комфортно чувствуют себя далеко не все представители большого тенниса. Александер Донски относится как раз к тем спортсменам, которым некомфортно играть на данном типе покрытия. Фактически, на этом покрытии в текущем сезоне Александер Донски проводит второй или третий матч. А вот Сяофэй Ван как раз умеет выступать на данном покрытии. Подтверждением этому являются высокие стадии и титулы ряда турниров. Исходя из этого, наши аналитики предлагают делать ставки на то, что в матче победит Сяофэй Ван, причем, букмекеры предлагают на это событие непомерно высокий коэффициент. Есть у нас и предложение на этот матч для более рисковых бетторов – это минусовая фора нашего фаворита. В личных встречах, которые соперники провели между собой на подобном типе покрытия, Сяофэй Ван без особых проблем побеждала, поэтому мы не видим оснований для того чтобы уверенно не победить и в этом матче. Это же относится и к общему тоталу геймов, который мы рекомендуем играть на меньше, так как Сяофэй Ван вряд ли будет затягивать матч с соперником, для которого покрытие является непрофильным.

СЕГОДНЯ МАТЧ Сяофэй Ван — Александер Донски. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

На матч, в котором встретятся Сяофэй Ван и Александер Донски букмекеры предложили довольно интересную линию. Напомним, что линию на теннисные матчи букмекеры составляют исходя из рейтинга и текущей формы спортсменов. Судя по тому, как соперники начали сезон, они готовы демонстрировать высокие результаты на всех турнирах, в которых принимают участие. Поэтому наши аналитики полагают, что линия, выставленная букмекерами, является верной. Однако это не помешало нам тщательно проанализировать возможность победы одного и другого спортсмена в этом матче, и предложить свои прогнозы на это противостояние. Мы знаем, что сейчас в большом теннисе идет серьезная борьба за места в рейтинге. Ситуация такова, что целый ряд теннисистов имеет отличные шансы на то, чтобы улучшить свои позиции в рейтинге, заняв более высокое место. Для этого необходимо показывать стабильно высокие результаты на всех крупных турнирах. И данный турнир не является исключением. Сейчас начинаются самые ответственные стадии, и чем дальше пройдут соперники по турнирной сетке, тем больше получат рейтинговых очков за участие в турнире. Поэтому сейчас все спортсмены будут действовать на пределе возможностей, активно играя не только на своей подаче, но и цепляясь за каждое очко на подаче соперника. Благодаря этому, мы можем гарантировать, что Сяофэй Ван и Александер Донски проведут зрелищный и активный матч, в котором порадуют зрителей ярким атакующим теннисом, со множеством интересных комбинаций.

http://evolvegame.ru/cat1-508361-prognoz-na-match-isalin-bonavantyur-arianne-hartono-rekomenduemye-stavki-ot-ekspertov-13-01-22/