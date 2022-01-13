Самуэль/Хуссей — Вейхтман/Винделкен: будет сделан акцент на атакующий теннис

Прогноз Самуэль/Хуссей — Вейхтман/Винделкен (13 января), ставки и коэффициенты

Прогноз и ставка на матч Самуэль/Хуссей — Вейхтман/Винделкен 13.01.2022

13.01.2022 в 17:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Самуэль/Хуссей , а противостоять в этом поединке будет Вейхтман/Винделкен.



Так как теннисный поединок Самуэль/Хуссей — Вейхтман/Винделкен пройдет уже 13.01.2022, то с каждым днем вокруг него все больший ажиотаж. Можно не сомневаться, что в 17:30 по Москве на трибунах не будет ни одного свободного места, да и многие телезрители займут свои места возле экранов. Единственная очная встреча состоялась четыре года назад, и тогда она показала, что Самуэль/Хуссей на тот момент намного сильнее, нежели Вейхтман/Винделкен.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Самуэль/Хуссей — Вейхтман/Винделкен:

На следующей неделе пройдет следующий этап турнира серии Большого Шлема, в рамках которого 13.01.2022 встречаются Самуэль/Хуссей и Вейхтман/Винделкен. Начало поединка запланировано на 17:30 по МСК. Самуэль/Хуссей является очевидным лидером в данном противостоянии, так как ранее было восемь личных встреч, и в них удалось выиграть семь раз, причем в пяти случаях победы были досрочные.

Самуэль/Хуссей

На данный момент Самуэль/Хуссей является самым опытным игроком на данном теннисном турнире, ведь находится в 32-летнем возрасте, а участвует на этом Мастерсе уже восьмой год подряд. Никаких особых успехов не было, разве что однажды получилось дойти до полуфинала, но можно не сомневаться, что Самуэль/Хуссей однозначно попадет в восьмерку лучших. Пока был сыгран лишь один матч, где удалось обыграть более именитого оппонента, который находился не в лучшей форме, так что терял много реальных возможностей, а Самуэль/Хуссей демонстрирует, что можно реализовывать свой каждый брейк-поинт. Самуэль/Хуссей хорошо бьет как форхендом, так и бэкхендом, а также не боится травяных кортов, ведь на данном покрытии было сыграно огромное количество матчей, в том числе, и в этом сезоне. Слабым местом является лишь задняя линия, ведь ее Самуэль/Хуссей часто теряет, позволяя оппонентам этим пользоваться.



Вейхтман/Винделкен

Если в начале турнира еще были сомнения, находится ли Вейхтман/Винделкен на пике своих возможностей, то после последнего сыгранного матча в этом уже никто не сомневается. Вейхтман/Винделкен демонстрирует хорошую концентрацию и полностью отдается игре. Да, это еще не пик формы, но все же Вейхтман/Винделкен имеет хороший уровень, ведь победить оппонента, который находится также в десятке сильнейших, да еще и со счетом 3-0, довольно сложно. Вейхтман/Винделкен намного моложе нынешнего оппонента, хотя в плане опыта совершенно не уступает. Можно не сомневаться, что Вейхтман/Винделкен не станет выкладываться уже в первом сете, а просто станет играть в обороне, чтобы сдержать стартовый натиск соперника. Вейхтман/Винделкен будет ждать, когда в четвертом и пятом сете оппонента начнет одолевать усталость и начнут появляться ошибки, вот тогда Вейхтман/Винделкен и станет демонстрировать свой стиль и выматывать оппонента. Вейхтман/Винделкен умеет играть как на задней линии, так и под сеткой, а опасность представляют не только первая, но и вторая подача, так как получается вариативно играть на приеме.

ITF, Самуэль/Хуссей — Вейхтман/Винделкен

Самуэль/Хуссей и Вейхтман/Винделкен – интересные соперники, которые всегда стараются показывать не только качественный, но и красивый теннис. Публика просто обожает, когда соперники выходят на корт в матчах с оппонентами. Однако очное противостояние этих спортсменов – отличный повод полюбоваться разными немыслимыми вещами современного тенниса. Пластичность и отличное чувство мяча – главные козыри соперников, позволяющие им повергать оппонентов в шок удачными попаданиями из совершенно невероятных позиций. Наши эксперты, прогнозируя данный матч, обратили внимание на покрытие, на котором проводится турнир. Они отлично подходит под стиль игры соперников, то есть, здесь будет место не только невероятным розыгрышам, но и стандартным комбинациям, позволяющим спортсменам защищать очки на собственной подаче. Вообще, победа в этом матче позволит пройти в следующий раунд турнира, заработать рейтинговые очки и призовые. Учитывая, что соперники имеют не самый высокий рейтинг, вряд ли они будут пренебрегать такой возможностью. Поэтому борьба в матче будет нешуточной. Мы думаем, что противостояние получится затяжным, и на этом базируем свои прогнозы на матч. С ними можно ознакомиться ниже. А сам матч мы рекомендуем не пропустить, так как считаем, что это будет потрясающее зрелище, которое не оставит равнодушным ни одного любителя этого вида спорта.



Самуэль/Хуссей — Вейхтман/Винделкен (13.01.2022), ставки и коэффициенты

Самуэль/Хуссей

Несмотря на внушительный возраст, Самуэль/Хуссей демонстрирует в этом году великолепную форму, уже сумев выиграть два малозначительных турнира. Они были использованы в первую очередь для набора оптимальной формы, так как Самуэль/Хуссей гораздо более хочет выиграть данный турнир, который входит в число самых престижных. Самуэль/Хуссей обладает огромным опытом в большом теннисе, и это не удивительно для второй ракетки мира, но даже при таком плотном графике матчей получается постоянно выигрывать, не отдавая оппонентам ни единого сета. Ожидался сложный матч на прошлом этапе, но оппонент после часа напряженной борьбы отказался от игры, пожаловавшись на проблемы со здоровьем. Это позволило сэкономить силы, так что в этом матче Самуэль/Хуссей снова сможет продемонстрировать свои максимальные возможности. Самуэль/Хуссей может стабильно играть на любом покрытии корта, причем на всех различных типах были выиграны трофеи.

Вейхтман/Винделкен

На этом турнире Вейхтман/Винделкен играет еще с квалификации, но в первых трех матчах не было особо сильного сопротивления, так что и не пришлось тратить много сил для победы. Это позволило набрать хороший ход, так что в последнем поединке даже получилось обыграть более именитого оппонента, находившегося не в лучших кондициях. Сейчас пока сложно сказать, имеет ли Вейхтман/Винделкен какие-то слабые места, ведь 149-я ракетка мира выглядит стабильно во всех моментах игры. Вейхтман/Винделкен уверенно вводит мяч в игру сильной подачей, а обмениваться ударами может не только на задней линии, но и в любой точке корта, даже возле сетки. Со скоростью проблем также нет, ведь Вейхтман/Винделкен много работает ногами и постоянно движется на корте, выбирая наилучшее место для приема мяча. Пока еще не было затяжных поединков, где необходимо проводить на корте по несколько часов, так что пока не ясно, как Вейхтман/Винделкен сможет сыграть в матче на выносливость. Но, так как Вейхтман/Винделкен не имеет даже двадцати лет, то вряд ли в этом плане будут проблемы.

Сегодня матч Самуэль/Хуссей — Вейхтман/Винделкен Прогнозы от БК «БалтБет»

Со старта текущего теннисного сезона Самуэль/Хуссей и Вейхтман/Винделкен начали демонстрировать отличный уровень подготовки, что вылилось в большое количество побед и завоеванных трофеев. На фоне того, что ряд спортсменом пока не может похвастаться хорошей формой, демонстрируя рваные результаты, наши соперники стараются выигрывать как можно больше матчей, чтобы улучшать свои позиции в рейтинге. Напомним, что за победу в текущем турнире теннисисты получат достаточное количество очков, чтобы еще больше подняться в рейтинге, и результаты, которые Самуэль/Хуссей и Вейхтман/Винделкен показывают на этом турнире, свидетельствуют о том, что соперники не собираются сбавлять обороты, и главной их целью здесь является взятие трофея. Именно поэтому матч этих соперников приковал внимание любителей тенниса, и наши аналитики тоже решили поделиться своими прогнозами на этот матч. Так как уже в текущем сезоне Самуэль/Хуссей и Вейхтман/Винделкен провели несколько очных матчей, которые прошли в напряженной борьбе, наши аналитики уверены в том, что великолепная форма и отличный уровень подготовки должны способствовать тому, что и этот матч между соперниками должен получиться не менее зрелищным, чем предыдущие матчи. Покрытие турнира тоже располагает к затяжной игре, так как Самуэль/Хуссей и Вейхтман/Винделкен действуют от подачи, поэтому мы не исключаем плотную борьбу в каждом сете, что, несомненно, придется по вкусу любителям большого тенниса.

Самуэль/Хуссей — Вейхтман/Винделкен: будет сделан акцент на атакующий теннис

Наши аналитики обратили внимание на теннисный матч, в котором соперниками будут Самуэль/Хуссей и Вейхтман/Винделкен из-за того, что букмекеры предложили здесь очень заманчивый коэффициент на победу одного из спортсменов. Если взглянуть на рейтинг соперников, то можно увидеть, что они занимают соседние строчки, однако это не означает, что в данный момент они находятся в одинаковой форме. Напомним, что покрытие, на котором проводится данный теннисный турнир, является довольно-таки специфическим, на нем комфортно чувствуют себя далеко не все представители большого тенниса. Вейхтман/Винделкен относится как раз к тем спортсменам, которым некомфортно играть на данном типе покрытия. Фактически, на этом покрытии в текущем сезоне Вейхтман/Винделкен проводит второй или третий матч. А вот Самуэль/Хуссей как раз умеет выступать на данном покрытии. Подтверждением этому являются высокие стадии и титулы ряда турниров. Исходя из этого, наши аналитики предлагают делать ставки на то, что в матче победит Самуэль/Хуссей, причем, букмекеры предлагают на это событие непомерно высокий коэффициент. Есть у нас и предложение на этот матч для более рисковых бетторов – это минусовая фора нашего фаворита. В личных встречах, которые соперники провели между собой на подобном типе покрытия, Самуэль/Хуссей без особых проблем побеждала, поэтому мы не видим оснований для того чтобы уверенно не победить и в этом матче. Это же относится и к общему тоталу геймов, который мы рекомендуем играть на меньше, так как Самуэль/Хуссей вряд ли будет затягивать матч с соперником, для которого покрытие является непрофильным.

СЕГОДНЯ МАТЧ Самуэль/Хуссей — Вейхтман/Винделкен. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Довольно необычно ведет на крупном теннисном турнире спортсменов, которые еще недавно выступали в менее значимых по рейтингу турнирах. Однако мировые эксперты отмечают, что большой теннис прогрессирует довольно быстро, молодые спортсмены стараются демонстрировать теннис высокого уровня, что дает им возможность противостоять теннисистам с высоким рейтингом. Причем, в отдельных матчах молодые спортсмены не только навязывают борьбу своим более именитым и титулованным соперникам, но и побеждают их. Результаты текущего турнира показывают, что Самуэль/Хуссей и Вейхтман/Винделкен сейчас находятся в прекрасной форме, по ходу турнира они провели несколько непростых матчей, из которых им удалось выйти победителями. А это говорит о готовности бороться здесь и попадать в следующий круг. Наши аналитики полагают, что матч с участием этих спортсменов должен стать очень зрелищным, а его результат может быть непредсказуемым, так как и Самуэль/Хуссей, и Вейхтман/Винделкен будут прилагать все усилия для того чтобы попасть в следующий круг турнира, что позволит им не только серьезно заявить о своих намерениях в большом теннисе, но и существенно продвинет спортсменов в рейтинге. Поэтому мы предлагаем всем любителям большого тенниса не пропустить этот яркий, и, несомненно, интересный матч, добавить интригу в котором смогут наши прогнозы, с которыми можно подробно ознакомиться ниже.

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