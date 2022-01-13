Марсела Закариас — Бьянка Мольнар. Прогноз, ставки на матч(13.01.22)

Прогноз Марсела Закариас — Бьянка Мольнар (13-го января), ставки и коэффициенты

Прогноз и ставка на матч Марсела Закариас — Бьянка Мольнар 13.01.2022

13.01.2022 в 23:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата UTR Pro Tennis Series, в котором на корт выйдут Марсела Закариас , а противостоять в этом поединке будет Бьянка Мольнар.



Сделать предматчевые ставки на теннисное противостояние Марсела Закариас — Бьянка Мольнар можно будет вплоть до 23:30 по МСК, ведь в это время начнется игра, и коэффициенты станут меняться. Участники поединка сейчас упорно тренируются, каждый день посвящая подготовке к игре, ведь она назначена уже на 13.01.2022. Мало кто может дать прогноз на данный поединок, учитывая тот факт, что ранее Марсела Закариас и Бьянка Мольнар еще ни разу не встречались на теннисном корте.



Марсела Закариас — Бьянка Мольнар. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Марсела Закариас имеет всего пару дней на отдых, ведь уже 13.01.2022 нужно будет играть в следующем раунде турнира, а оппонентом будет выступать Бьянка Мольнар. По московскому времени профессионалы большого тенниса появятся на корте в 23:30. Если рассматривать статистику данного противостояния, то Марсела Закариас имеет небольшие шансы на победу, так как ранее было лишь два выигранных матча против семи проигранных.

Марсела Закариас

Болельщики ожидали, что на этом турнире Марсела Закариас продемонстрирует мощный старт, но проблемы начали возникать уже с первого матча. Вначале пришлось играть пять сетов с оппонентом, который занимает лишь 384-е место в теннисном рейтинге. Затем был нелегкий поединок, в котором семнадцатая ракетка мира проигрывала после двух сетов, но затем все же получилось сломать ход игры и одержать нелегкую победу. Марсела Закариас в своих матчах не реализовывает массу брейк-поинтов, а также часто допускает грубые ошибки, которые не должны быть свойственны игроку такого уровня. Видно, что Марсела Закариас сейчас пребывает далеко от пика своих возможностей, но пока не старается нагонять форму, так как в турнире еще достаточное количество матчей, так что и так получится найти свой стиль игры. С каждым матчем Марсела Закариас немного прибавляет, а значит, в этом поединке можно ожидать более сильной игры.



Бьянка Мольнар

Начало этого сезона могло бы быть просто великолепным, ведь уже на первом турнире удалось дойти до полуфинала, но от игры пришлось отказаться из-за небольшого повреждения. К счастью, травма оказалась несерьезной, так что Бьянка Мольнар теперь снова в строю и надеется лучше сыграть уже на этом турнире. Бьянка Мольнар имеет необычный стиль игры, исполняя во время матча множество резанных коротких ударов, так что оппонентам очень непросто подстраиваться под такую игру и уверенно действовать на розыгрышах. С подачей пока Бьянка Мольнар испытывает проблемы, но вряд ли это будет долго, ведь просто пока нет необходимости сильно нагружать руку, так как именно с ней были небольшие проблемы, которые заставили обратиться к врачам. На жестком покрытии Бьянка Мольнар выступает чаще всего, так что обладает огромным опытом игры на данных кортах. Сейчас Бьянка Мольнар занимает 38-ю строчку мирового рейтинга, но есть отличные шансы подняться еще выше.

Марсела Закариас — Бьянка Мольнар. КАК ИГРАЛИ МЕЖДУ СОБОЙ?

Интерес экспертов нашего ресурса вызвало противостояние известных теннисистов, которые встретятся в очном матче. Соперники, судя по результатам нынешнего сезона, пребывают в великолепной форме, они могли попасть на данный турнир в числе сеяных теннисистов, что говорит о высоком рейтинге соперников. Между собой Марсела Закариас и Бьянка Мольнар уже встречались, причем, есть свежая личка нынешнего сезона. В том матче соперники показали достойный уровень тенниса, боролись за каждый мяч, поэтому болельщики остались довольны матчем. Эксперты тенниса предполагают, что и это противостояние по накалу страстей ничем не будет уступать предыдущим. Напомним, что в прошлом сезоне соперники показали отличный теннис на этом турнире, что позволило им добраться до высоких стадий. В нынешнем сезоне им предстоит защита очков, следовательно, они рассматривают этот матч очень серьезно, о чем уже успели заявить в своих профилях в социальных сетях. СМИ активно рекламируют этот матч, считая его центральным матчем турнира, наши эксперты тоже решили предложить свои прогнозы на это противостояние, так как мы думаем, что игра должна получиться интересной и непредсказуемой, ведь текущая форма спортсменов предполагает борьбу в каждом розыгрыше, а соперники умеют использовать ошибки оппонентов в свою пользу. С нашими прогнозами на этот матч можно ознакомиться ниже. Уверены, что любители тенниса и ставок на этот вид спорта не будут разочарованы матчем.



Марсела Закариас — Бьянка Мольнар. Прогноз, ставки на матч(13.01.22)

Марсела Закариас

К данному турниру Марсела Закариас подходит в отличной форме, так что постарается приложить максимум усилий для защиты прошлогоднего титула. До данной стадии было сыграно уже пять поединков, причем во всех них не просто были легкие победы, но и не было проиграно ни одной партии. А ведь оппоненты были не самые слабые, так что это еще раз подтверждает, что Марсела Закариас находится мало не на пике своих возможностей, так что мало кому удастся остановить звезду большого тенниса. Марсела Закариас не может похвастаться самой сильной подачей, но зато обладает высокой скоростью, да и сил на предыдущие матчи было потрачено мало. Марсела Закариас старается при первой подаче сделать упор на не силу, а просто использует множество вариаций, пытаясь сбить оппонента с толку. В розыгрышах Марсела Закариас демонстрирует стабильно, надежно играет при обмене ударами на задней линии, а в плане комбинационной игры на данный момент нет достойных конкурентов.

Бьянка Мольнар

Бьянка Мольнар лишь начинает свои выступления в этом сезоне, так что пока было сыграно только четыре матча, из которых было два выиграно, а два завершились поражениями. Стоит отметить, что оба поражения были в матчах против оппонентов, которые выступают в похожем стиле, действуя на корте в очень агрессивной манере. Пока Бьянка Мольнар играет лишь так, настолько позволяет соперник, так что если будет слишком большой агрессивный натиск, то Бьянка Мольнар начинает ошибаться и игра в обороне разрушается. Что касается данного покрытия корта, то на нем Бьянка Мольнар выступает не лучшим образом, так как за всю свою карьеру не было никаких достижений, разве что два года назад на этом же турнире удалось зайти до четвертьфинала, но тогда по сетке попадались слишком легкие оппоненты. На подготовку к этому матчу было только два дня, а так как в прошлой игре было потрачено много сил и эмоций, то вряд ли Бьянка Мольнар сможет показать сейчас свой лучший теннис.

Сегодня матч Марсела Закариас — Бьянка Мольнар Прогнозы от БК «БалтБет»

Со старта текущего теннисного сезона Марсела Закариас и Бьянка Мольнар начали демонстрировать отличный уровень подготовки, что вылилось в большое количество побед и завоеванных трофеев. На фоне того, что ряд спортсменом пока не может похвастаться хорошей формой, демонстрируя рваные результаты, наши соперники стараются выигрывать как можно больше матчей, чтобы улучшать свои позиции в рейтинге. Напомним, что за победу в текущем турнире теннисисты получат достаточное количество очков, чтобы еще больше подняться в рейтинге, и результаты, которые Марсела Закариас и Бьянка Мольнар показывают на этом турнире, свидетельствуют о том, что соперники не собираются сбавлять обороты, и главной их целью здесь является взятие трофея. Именно поэтому матч этих соперников приковал внимание любителей тенниса, и наши аналитики тоже решили поделиться своими прогнозами на этот матч. Так как уже в текущем сезоне Марсела Закариас и Бьянка Мольнар провели несколько очных матчей, которые прошли в напряженной борьбе, наши аналитики уверены в том, что великолепная форма и отличный уровень подготовки должны способствовать тому, что и этот матч между соперниками должен получиться не менее зрелищным, чем предыдущие матчи. Покрытие турнира тоже располагает к затяжной игре, так как Марсела Закариас и Бьянка Мольнар действуют от подачи, поэтому мы не исключаем плотную борьбу в каждом сете, что, несомненно, придется по вкусу любителям большого тенниса.

Марсела Закариас — Бьянка Мольнар: в ожидании «эйсов»

Марсела Закариас и Бьянка Мольнар которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Марсела Закариас имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Бьянка Мольнар хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Марсела Закариас. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Бьянка Мольнар умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Марсела Закариас довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Бьянка Мольнар вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Марсела Закариас.

СЕГОДНЯ МАТЧ Марсела Закариас — Бьянка Мольнар. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

На матч, в котором встретятся Марсела Закариас и Бьянка Мольнар букмекеры предложили довольно интересную линию. Напомним, что линию на теннисные матчи букмекеры составляют исходя из рейтинга и текущей формы спортсменов. Судя по тому, как соперники начали сезон, они готовы демонстрировать высокие результаты на всех турнирах, в которых принимают участие. Поэтому наши аналитики полагают, что линия, выставленная букмекерами, является верной. Однако это не помешало нам тщательно проанализировать возможность победы одного и другого спортсмена в этом матче, и предложить свои прогнозы на это противостояние. Мы знаем, что сейчас в большом теннисе идет серьезная борьба за места в рейтинге. Ситуация такова, что целый ряд теннисистов имеет отличные шансы на то, чтобы улучшить свои позиции в рейтинге, заняв более высокое место. Для этого необходимо показывать стабильно высокие результаты на всех крупных турнирах. И данный турнир не является исключением. Сейчас начинаются самые ответственные стадии, и чем дальше пройдут соперники по турнирной сетке, тем больше получат рейтинговых очков за участие в турнире. Поэтому сейчас все спортсмены будут действовать на пределе возможностей, активно играя не только на своей подаче, но и цепляясь за каждое очко на подаче соперника. Благодаря этому, мы можем гарантировать, что Марсела Закариас и Бьянка Мольнар проведут зрелищный и активный матч, в котором порадуют зрителей ярким атакующим теннисом, со множеством интересных комбинаций.

http://evolvegame.ru/cat4-508809-dakota-uesleyan-zhen-midlend-varriors-zhen-prognoz-professionala-na-basketbol-13-01-22/