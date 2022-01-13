Портленд Трэйл Блэйзерс (Dankarakoz6) — Сан-Антонио Сперс (OLE-G420): единоборств будет много, набранных очков — нет

Прогноз Портленд Трэйл Блэйзерс (Dankarakoz6) — Сан-Антонио Сперс (OLE-G420) (13.01.2022), ставки и коэффициенты

Прогноз и ставка на матч Портленд Трэйл Блэйзерс (Dankarakoz6) — Сан-Антонио Сперс (OLE-G420) 13.01.2022

13.01.2022 в 21:10 по МСК состоится матч в рамках чемпионата NBA 2K22, в котором на своей площадке местный клуб Портленд Трэйл Блэйзерс (Dankarakoz6) примет соперника по национальному первенству Сан-Антонио Сперс (OLE-G420).



Баскетбольный поединок Портленд Трэйл Блэйзерс (Dankarakoz6) – Сан-Антонио Сперс (OLE-G420) пройдет в рамках престижного турнира 13.01.2022, так что у игроков еще хватает времени и на отдых, и на тренировки. Арбитр даст старт матчу в 21:10 по Москве. Уже дважды данным командам приходилось встречаться только в рамках этого сезона, причем каждая одержала по домашней победе. В прошлом году было три встречи команд, и в них трижды сильнее были баскетболисты клуба Портленд Трэйл Блэйзерс (Dankarakoz6).



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Портленд Трэйл Блэйзерс (Dankarakoz6) — Сан-Антонио Сперс (OLE-G420):

Поединок между баскетбольными клубами Портленд Трэйл Блэйзерс (Dankarakoz6) и Сан-Антонио Сперс (OLE-G420) собирались провести в прошлом месяце, но из-за участия многих игроков в матчах национальных сборных, встречу перенесли на 13.01.2022. Ее начало будет в 21:10 по МСК. Так как команды представляют один Дивизион, то они регулярно встречаются на баскетбольной площадке, а в этом сезоне было уже три поединка, в которых сильнее смотрелись хозяева данной игры, одержав все три победы.

Портленд Трэйл Блэйзерс (Dankarakoz6)

Многие игроки нападения на прошлой неделе покинули лазарет, так что можно не сомневаться, что в этом поединке баскетбольный клуб Портленд Трэйл Блэйзерс (Dankarakoz6) отойдет от оборонительной схемы и начнет демонстрировать более атакующую игру. Тем более, что команда будет играть у себя дома, а болельщики будут постоянно гнать баскетболистов вперед. В последних двух домашних матчах баскетбольный клуб Портленд Трэйл Блэйзерс (Dankarakoz6) проиграл, так что все уже заждались победы в родных стенах. Очки нужны команде еще и из-за турнирного положения, ведь Портленд Трэйл Блэйзерс (Dankarakoz6) занимает девятую строчку и всего в шаге от зоны плей-офф. В последнем матче, который проходил в гостях, команда продемонстрировала хорошую форму и сумела одержать уверенную победу с разницей в десять очков, причем главный тренер даже не использовал некоторых лидеров. У хозяев травмирован только легкий нападающий, но у команды на этой позиции достаточно опытных баскетболистов.



Сан-Антонио Сперс (OLE-G420)

В составе баскетбольного клуба Сан-Антонио Сперс (OLE-G420) нет качественных защитников, но талантливых игроков хватает, так что практически в каждом своем матче команда набирает более ста очков. Но, так как свое кольцо гости защищают плохо, то и пропускают они не меньше, а то и намного больше. Из-за такой открытой и слишком атакующей игры баскетбольный клуб Сан-Антонио Сперс (OLE-G420) не может добиться хороших результатов и в чемпионате идет среди аутсайдеров, сохранив только теоретические шансы на плей-офф. Последние матчи команда сыграла не лучшим образом, одержав в последних десяти встречах только три победы, и все они были дома, так что на выезде Сан-Антонио Сперс (OLE-G420) уже давно не выигрывает. Главный тренер не поменяет свою тактику, а значит, в данном поединке гости снова будут только атаковать, ведь лишь это они умеют делать. Один из защитников не сможет сыграть из-за дисквалификации.

Прогноз на матч Портленд Трэйл Блэйзерс (Dankarakoz6) — Сан-Антонио Сперс (OLE-G420)

На 13.01.2022 организаторы баскетбольного турнира были вынуждены перенести матч Портленд Трэйл Блэйзерс (Dankarakoz6) — Сан-Антонио Сперс (OLE-G420), так как ранее он не мог состояться из-за участия многих игроков в поединках национальных сборных. Арбитр встречи начнет баскетбольный поединок в 21:10 по московскому времени. Недавно команды играли между собой и четыре четверти не определили победителя, а в овертайме сильнее были гости данной встречи.



Портленд Трэйл Блэйзерс (Dankarakoz6) — Сан-Антонио Сперс (OLE-G420) (13.01.2022), ставки и коэффициенты

Портленд Трэйл Блэйзерс (Dankarakoz6)

После многочисленных потерь на выезде, баскетбольный клуб Портленд Трэйл Блэйзерс (Dankarakoz6) наконец-то возвращается на родную площадку, а дома команда играет намного лучше. В последнем гостевом поединке БК Портленд Трэйл Блэйзерс (Dankarakoz6) сыграл просто ужасно, так как получилось с трудом набрать только пятьдесят очков, а в составе команды нормально действовало только два игрока, да и то лишь в одной четверти. При поддержке трибун баскетбольный клуб Портленд Трэйл Блэйзерс (Dankarakoz6) всегда выступает лучше, и в среднем набирает более сотни очков за матч. Но, хозяевам все же нужно поработать над своими действиями в атаке, так как подводит реализация из трехсекундной зоны, а также не лучшим образом баскетболисты клуба Портленд Трэйл Блэйзерс (Dankarakoz6) бросают из-за дуги. Серьезных кадровых потерь в составе хозяев нет, ведь в лазарете находятся игроки, но в этом сезоне они не отыгрывают большой роли в игре команды.

Сан-Антонио Сперс (OLE-G420)

В прошлом сезоне баскетбольный клуб Сан-Антонио Сперс (OLE-G420) становился победителем данного турнира, так что в этом году гостям очень хотелось бы защитить свой титул. В регулярном чемпионате команда стартовала слабо, но затем набрала форму, так что путевка в плей-офф была обеспечена заблаговременно. Баскетбольный клуб Сан-Антонио Сперс (OLE-G420) уже закрепил за собой четвертое место в турнирной таблице, так что в оставшихся турах регулярного чемпионата на площадку выходило много игроков запаса, а результаты были далеко не лучшими. Понятно, что в матчах плей-офф Сан-Антонио Сперс (OLE-G420) сыграет своим сильнейшим составом, тем более, что большинство ключевых исполнителей получило время на отдых, так что к важным поединкам они подойдут в оптимальной форме. За это время также почти опустел лазарет команды, ведь нынче там находится только один защитник, но он ранее не часто попадал в основу.

Сегодня матч Портленд Трэйл Блэйзерс (Dankarakoz6) — Сан-Антонио Сперс (OLE-G420) Прогнозы от БК «БалтБет»

Баскетбольный клуб Портленд Трэйл Блэйзерс (Dankarakoz6) после длительной гостевой серии возвращается в родные стены, где 13.01.2022 сыграет матч против БК Сан-Антонио Сперс (OLE-G420). Сирена, которая оповестит о начале поединка, прозвучит в 21:10 по МСК. В этом сезоне хозяевам уже удавалось обыгрывать данного противника, когда три месяца назад была зафиксирована победа с преимуществом в восемнадцать очков. В прошлом году БК Портленд Трэйл Блэйзерс (Dankarakoz6) также не имел проблем в противостояниях с этой командой, одержав две победы.

Портленд Трэйл Блэйзерс (Dankarakoz6) — Сан-Антонио Сперс (OLE-G420): единоборств будет много, набранных очков — нет

Баскетбольный клуб Портленд Трэйл Блэйзерс (Dankarakoz6) очень стабильно проводит нынешний сезон, так что приход нового главного тренера явно пошел команде на пользу. Наставник отлично чувствует какого игрока, когда лучше выпустить на площадку, а когда баскетболиста вообще лучше не включать в заявку. Проигрывает баскетбольный клуб Портленд Трэйл Блэйзерс (Dankarakoz6) очень редко, ведь если взять последние двадцать матчей, то в них было только три поражения. Тренер настроил команде игру в обороне, так что защитники стали действовать намного надежнее и в каждом матче делают много перехватов. А нападение начало действовать более нестандартно, так что соперникам сложнее предугадать манеру игры команды. Последние матчи пропустил французский легкий форвард, но он уже должен скоро восстановиться от повреждения, так как далее команде предстоит сложный календарь, по которому будет тяжело играть без данного игрока.

Вылетев из международного турнира, баскетбольный клуб Сан-Антонио Сперс (OLE-G420) полностью сосредоточился на данном чемпионате, где команде необходимо закрепиться в зоне плей-офф. Гости на данный момент идут пятыми, но ниже настолько плотное скопление команд, что в случае даже двух поражений баскетбольный клуб Сан-Антонио Сперс (OLE-G420) может оказаться за пределами первой восьмерки. В этом сезоне команда является слишком домашней, ведь у себя дома было лишь три поражения, а все остальные поединки баскетбольный клуб Сан-Антонио Сперс (OLE-G420) выиграл. Но, на выезде не получится похвастаться такими результатами, так как было уже восемь проигранных матчей. Тем не менее, сейчас гости находятся в отличной форме, ведь после минимального поражения в одно очко от лидера турнира было сразу три уверенных победы. Под присмотром врачей сейчас находится сразу четверо баскетболистов команды, но ни один из них не отыгрывает ключевой роли.

СЕГОДНЯ МАТЧ Портленд Трэйл Блэйзерс (Dankarakoz6) — Сан-Антонио Сперс (OLE-G420). ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Ранее баскетбольный клуб Портленд Трэйл Блэйзерс (Dankarakoz6) был одним из сильнейших на данном турнире, но золотое поколение команды ушло, так что сейчас хозяева показывают посредственные результаты, даже не каждый год пробиваясь в плей-офф. В этом сезоне баскетбольный клуб Портленд Трэйл Блэйзерс (Dankarakoz6) вновь может пролететь мимо восьмерки сильнейших, ведь хозяева идут только десятыми в чемпионате, а от зоны плей-офф уже сильно отстают. Да, команда хорошо действует на своей площадке, но этого мало для успешных результатов, так как на выезде баскетболисты клуба Портленд Трэйл Блэйзерс (Dankarakoz6) практически не выигрывают. Сейчас команде очень не хватает стабильности, так как в последних десяти матчах было только три победы, а среди семи поражений четыре было с разгромным счетом. Руководство не стремится усиливать состав за счет трансферов, а в этом сезоне хозяева также испытывают кадровые проблемы, ведь на полгода выбыл из строя тяжелый нападающий, кого особо некем заменить.

Три года назад у баскетбольного клуба Сан-Антонио Сперс (OLE-G420) сменился владелец, который решил вложить в развитие команды огромное количество денег, так что главный тренер во время каждого трансферного окна подписывает новых баскетболистов, а результаты команды с каждым годом улучшаются. Если в прошлом сезоне гости боролись за попадание в плей-офф, то сейчас можно не сомневаться, что они там финишируют. Баскетбольный клуб Сан-Антонио Сперс (OLE-G420) идет третьим в чемпионате, и даже еще есть шансы подняться выше в турнирной таблице, так как двое команд выше оторвались не очень сильно. На выезде команда играет немного хуже, чем в родных стенах, но сейчас гости в хорошей форме, ведь демонстрируют серию из восьми побед, а последние три матча были как раз на выезде. Лидер команды показывает феноменальную игру, почти в каждом поединке набирая дабл-дабл. Может пропустить игру центровой, но он и так не играл в этом сезоне, так что тренер уже научился без него обходиться.

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