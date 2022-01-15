ГПРК Вулвс — НАИТ Оукс. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (15.01.22)

Прогноз ГПРК Вулвс — НАИТ Оукс (15-го января), ставки и коэффициенты

ГПРК Вулвс — НАИТ Оукс (15-го января), ставки и коэффициенты

15-го января в 22:50 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Чемпионат Канады, в котором на своей площадке местный клуб ГПРК Вулвс примет соперника по национальному первенству НАИТ Оукс.



Главный тренер баскетбольного клуба ГПРК Вулвс каждый день уделяет упорным тренировкам, ведь 15-го января хозяевам предстоит у себя дома принимать НАИТ Оукс. Игра, которая начнется в 22:50 по московскому времени, не обещает быть легкой, так как статистика данного противостояния говорит в пользу гостей. Последний раз хозяевам удавалось выиграть в личной встрече уже три года назад.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ ГПРК Вулвс — НАИТ Оукс:

Уже четвертую игру подряд баскетбольный клуб ГПРК Вулвс проводит на своей площадке, и 15-го января хозяевам предстоит матч против игроков клуба НАИТ Оукс. В прямом эфире данный поединок спортивные каналы будут транслировать в 22:50 по Москве. Только в этом сезоне это уже четвертая встреча данных команд, а в предыдущих трех две победы одержали баскетболисты клуба ГПРК Вулвс, а один раз сильнее были игроки БК НАИТ Оукс.

ГПРК Вулвс

Можно смело говорить, что сейчас баскетбольный клуб ГПРК Вулвс переживает очередной кризис, так как удалось одержать лишь две победы в последних восьми встречах. А так как в последнем туре команда вообще проиграла аутсайдеру с разницей в двенадцать очков, то главному тренеру необходимо что-то срочно менять, пока руководство не поменяло его самого. Зону плей-офф хозяева покинули в прошлом туре, так что нужно срочно туда возвращаться, а нынешняя игра баскетбольного клуба ГПРК Вулвс больше располагает к тому, что команда будет лишь отдаляться от восьмой строчки. В обороне хозяев нет слаженных действий, ведь не раз уже возникали ситуации, когда все игроки убегали на чужую половину и забывали о защите собственного кольца. В родных стенах ГПРК Вулвс еще показывает какую-то стабильность, а на выезде действует полностью расхлябанная команда.



НАИТ Оукс

После неудачного начала сезона баскетбольный клуб НАИТ Оукс понемногу начал набирать обороты и подниматься по турнирной таблице. На сегодняшний день гости занимают девятую строчку, так что для участия в матчах плей-офф команде не хватает лишь двух побед. Недавно баскетбольный клуб НАИТ Оукс выдал серию из шести побед подряд, но в последнем туре она прервалась, когда команда уступила на выезде. Первые три периода на площадке была равная борьба, но в четвертом баскетболисты клуба НАИТ Оукс сдали, так что проиграли с минимальным отставанием. Во многом игра гостей зависит от того, какую форму демонстрирует лидер команды. Если в среднем он набирает 16,5 очков за матч, то в прошлом поединке на его счету только 13 очков. Сразу двое основных защитников не смогут помочь гостям из-за травм, полученных на прошлой неделе.

ГПРК Вулвс — НАИТ Оукс. КАК ИГРАЛИ МЕЖДУ СОБОЙ?

На 15-го января в данном баскетбольном турнире вынесено несколько поединков, среди которых самым интересным обещает стать ГПРК Вулвс — НАИТ Оукс. По московскому времени прямая трансляция игры будет проходить в 22:50 сразу на нескольких спортивных каналах. Данная встреча станет уже четвертой между командами только в рамках этого сезона. В предыдущих трех баскетбольный клуб ГПРК Вулвс дважды выигрывал на своей площадке, но и баскетболистам клуба НАИТ Оукс удалось одержать победу у себя дома.



ГПРК Вулвс — НАИТ Оукс. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (15.01.22)

ГПРК Вулвс

В этом сезоне баскетбольный клуб ГПРК Вулвс и так сотворил сенсацию, сумев пробиться в матчи плей-офф. Прогресс по сравнению с прошлыми годами очевиден, ведь не так давно команда вообще не играла в высшем дивизионе, а показывала скромные результаты, имея в активе посредственных баскетболистов. В целом хозяева проводят ровный сезон, в котором не было резких спадов, а в команде сложно выделить какого-то лидера, ведь часто случаются матчи, в которых очки набирают все двенадцать заявленных игроков. Главный тренер постоянно меняет стартовый состав, что не только мотивирует баскетболистов больше выкладываться на площадке, но и предоставляет им время на восстановление. Особенно результативно баскетбольный клуб ГПРК Вулвс играет у себя дома, так что болельщики надеются, что и в этом поединке хозяева порадуют большим количеством набранных очков.

НАИТ Оукс

В прошлом матче баскетбольный клуб НАИТ Оукс потерял своего лидера, без которого команда оказалась неспособной к результативным действиям. В том поединке гости после первой четверти лидировали с преимуществом в семнадцать очков, но после потери данного баскетболиста стали безвольно бегать по площадке, так что в итоге уступили, позволив сопернику обогнать себя на тридцать очков. В нынешнем матче травмированный игрок вряд ли сможет сыграть, так как потянул мышцы спины, а на восстановление от данного повреждения будет мало даже недели, а между матчами всего несколько дней. Учитывая то, что баскетбольный клуб НАИТ Оукс и так на выезде играет хуже, чем дома, а также отсутствие ключевого игрока, вряд ли гости смогут продемонстрировать в данном поединке достойную игру. Все остальные баскетболисты клуба НАИТ Оукс находятся в хорошей форме, но без лидера гости не могут показывать командных действий, ведь на нем была завязана вся игра.

Сегодня матч ГПРК Вулвс — НАИТ Оукс Прогнозы от БК «БалтБет»

Поклонники баскетбола наконец-то дождались поединка ГПРК Вулвс — НАИТ Оукс, который должен пройти 15-го января в рамках очень престижного турнира. Можно не сомневаться, что в 22:50 по московскому времени на трибунах будет полно болельщиков, а также многие будут смотреть прямую трансляцию игры по телевизору. Несмотря на то, что баскетбольный клуб ГПРК Вулвс в этом сезоне уже обыгрывал данных гостей, в целом команда не лучшим образом играет с данным соперником, сумев выиграть только три встречи из последних десяти.

ГПРК Вулвс — НАИТ Оукс: хозяева разберутся с новичком

Прошлый матч баскетбольный клуб ГПРК Вулвс проиграл, что пошатнуло его положение в турнирной таблице. Команда очень мощно начала поединок и после первой четверти вела в счете, но затем хозяева потеряли доминирование на обоих сторонах площадки, так что постепенно начали терять очковое преимущество. А в третьем периоде было четыре минуты, когда баскетбольный клуб ГПРК Вулвс позволил сопернику набрать семнадцать очков, что непозволительно для команды такого уровня. В целом, хозяева показывают надежные действия в обороне и креативную игру в нападении, но в последнем туре не было ни первого, ни второго. Но, так как тот матч проходил на выезде, а в гостях ГПРК Вулвс играет немного хуже, чем дома, то есть надежда, что в этом поединке хозяева смогут показать гораздо лучший результат. Тем более, что в составе баскетбольного клуба ГПРК Вулвс сейчас нет травмированных ключевых игроков.

Вылетев из международного турнира, баскетбольный клуб НАИТ Оукс полностью сосредоточился на данном чемпионате, где команде необходимо закрепиться в зоне плей-офф. Гости на данный момент идут пятыми, но ниже настолько плотное скопление команд, что в случае даже двух поражений баскетбольный клуб НАИТ Оукс может оказаться за пределами первой восьмерки. В этом сезоне команда является слишком домашней, ведь у себя дома было лишь три поражения, а все остальные поединки баскетбольный клуб НАИТ Оукс выиграл. Но, на выезде не получится похвастаться такими результатами, так как было уже восемь проигранных матчей. Тем не менее, сейчас гости находятся в отличной форме, ведь после минимального поражения в одно очко от лидера турнира было сразу три уверенных победы. Под присмотром врачей сейчас находится сразу четверо баскетболистов команды, но ни один из них не отыгрывает ключевой роли.

СЕГОДНЯ МАТЧ ГПРК Вулвс — НАИТ Оукс. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Этот сезон для баскетбольного клуба ГПРК Вулвс является дебютным в высшем дивизионе, но, несмотря на статус новичка, у команды все равно получается показывать хорошие результаты, так что сейчас хозяева располагаются в зоне плей-офф, занимая шестую строчку в чемпионате. Пока баскетболисты клуба ГПРК Вулвс проводят очень стабильный сезон, ведь редко бывало два поражения подряд, а в последних восьми матчах хозяева одержали шесть побед при двух поражениях. Причем, в обоих проигранных матчах приходилось встречаться с соперниками, занимающими более высокие места в турнирной таблице. В составе баскетбольного клуба ГПРК Вулвс нет звездных игроков, а главный тренер сумел просто из хороших баскетболистов построить сильный коллектив, который выкладывается на площадке в каждом матче. А у себя дома команда потерпела только одно поражение, ведь в каждой домашней игре ее активно поддерживают болельщики. Атакующий защитник точно пропускает игру, а также может не выйти на матч центровой.

В данный момент баскетбольный клуб НАИТ Оукс находится на стадии перестройки, ведь происходит смена поколений. В составе команды уже практически не осталось опытных ветеранов, так что наставнику приходится делать ставку на молодых баскетболистов, но далеко не все из них готовы сейчас играть на таком высоком уровне. Все это приводит к слабой игре команды, так что баскетбольный клуб НАИТ Оукс сейчас находится в нижней части турнирной таблицы и не имеет даже теоретических шансов на то, чтобы пробиться в плей-офф. Но, руководство не давит на наставника, понимая, что для построения новой команды необходимо время, а денег на трансферы выделается не очень много. В большинстве матчей баскетбольный клуб НАИТ Оукс действует в оборонительной манере, что связано с отсутствием ярких атакующих баскетболистов. К тому же, единственный тяжелый форвард в команде выбыл на два месяца, и адекватной замены ему нет.



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