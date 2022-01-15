Прогноз Техас Лонгхорнз (жен) — Западная Вирджиния Маунтейнирз (жен) (16 января), ставки и коэффициенты

Техас Лонгхорнз (жен) — Западная Вирджиния Маунтейнирз (жен). Прогноз, ставки на матч. WNCAA (16.01.22)

16 января в 04:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата WNCAA, в котором на своей площадке местный клуб Техас Лонгхорнз (жен) примет соперника по национальному первенству Западная Вирджиния Маунтейнирз (жен).



16 января снова возобновляются матчи престижного баскетбольного турнира, и первым поединком будет Техас Лонгхорнз (жен) – Западная Вирджиния Маунтейнирз (жен), который начнется в 04:00 по МСК. Встречаются принципиальные соперники, которые представляют один регион, так что каждый год они играют между собой по несколько матчей. В прошлом году баскетболисты клуба Техас Лонгхорнз (жен) были в гораздо лучшей форме, так что сумели выиграть все личные встречи.



Техас Лонгхорнз (жен) — Западная Вирджиния Маунтейнирз (жен). КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

На 16 января в букмекерских конторах появились новые события, так что в линии можно найти баскетбольный матч Техас Лонгхорнз (жен) — Западная Вирджиния Маунтейнирз (жен). Прием предматчевых ставок на данную игру будет осуществляться вплоть до 04:00 по московскому времени. А уже после начала матча букмекеры начнут принимать ставки в режиме реального времени. Уже два года команды между собой не играли, а в последних десяти матчах лидирует баскетбольный клуб Техас Лонгхорнз (жен), одержав семь побед.

Техас Лонгхорнз (жен)

На этот матч баскетболисты клуба Техас Лонгхорнз (жен) выйдут в отличном настроении, ведь они сейчас выдают серию из четырех побед, причем в последних десяти матчах выигрышных было девять. Хозяева отличаются очень надежной обороной, так как в этих десяти турах они лишь однажды позволили сопернику набрать более сотни очков. Баскетбольный клуб Техас Лонгхорнз (жен) лидирует в чемпионате, одержав в сезоне уже 34 победы, при всего десяти поражениях. Причем, на своем поле команда проиграла только три раза. Нападение у хозяев также хорошее, ведь редко бывают такие поединки, в которых баскетбольный клуб Техас Лонгхорнз (жен) не может набрать больше сотни очков. Серьезных кадровых потерь у команды сейчас нет, ведь в лазарете хоть и есть баскетболисты, но они в этом сезоне не играют важной роли.



Западная Вирджиния Маунтейнирз (жен)

Уже три недели баскетбольный клуб Западная Вирджиния Маунтейнирз (жен) выступает без своего лидера, получившего серьезное повреждение плеча и выбывшего на длительный срок. Но, даже без данного баскетболиста команда показывает хорошую игру. В каждом матче гости демонстрируют сыгранность и взаимовыручку между игроками, так что баскетболистам клуба Западная Вирджиния Маунтейнирз (жен) удается ликвидировать большую часть контратак соперников. В турнирной таблице гости находятся на пятом месте и путевку в плей-офф команда обеспечила себе уже досрочно. За последние восемь встреч баскетбольный клуб Западная Вирджиния Маунтейнирз (жен) одержал шесть побед и только два раза проиграл, причем, оба поражения были как раз на выезде. В гостях команда намного хуже реализовывает свои моменты, ведь игроки ощущают отсутствие поддержки болельщиков, ведь в каждом домашнем матче видно, как баскетболисты сильно мотивированы и готовы на полную выложиться на площадке.

WNCAA, Техас Лонгхорнз (жен) — Западная Вирджиния Маунтейнирз (жен)

После длинной гостевой серии баскетболисты клуба Техас Лонгхорнз (жен) наконец-то возвращаются домой, а 16 января им уже необходимо сыграть поединок против БК Западная Вирджиния Маунтейнирз (жен). На площадке игроки обеих команд появятся в 04:00 по Москве. Если брать последние десять личных встреч данных соперников, то в них лидируют хозяева данного матча, одержав семь побед при трех поражениях. Но, в общей статистике противостояния лучшие показатели у гостей.



Техас Лонгхорнз (жен) — Западная Вирджиния Маунтейнирз (жен). Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (16.01.22)

Техас Лонгхорнз (жен)

В последние годы Техас Лонгхорнз (жен) является одним из сильнейших баскетбольных клубов на данном турнире, но в данный момент команда пребывает не в лучшем состоянии, так как не может найти свою игру. После слабого старта сезона был уволен главный тренер, а новый наставник никак не может добиться стабильности от своих подопечных, так как многие баскетболисты показывают слабую физическую форму и просто не готовы играть на таком уровне. Если у чужого кольца баскетболисты клуба Техас Лонгхорнз (жен) еще действуют неплохо, то игра в обороне намного хуже, нежели в прошлом году, так как команда позволяет практически каждому сопернику набирать много очков. Отчасти провалы в обороне можно списать на постоянные травмы, так как на данный момент в лазарете находится сразу двое атакующих защитника, которые являются ключевыми. А сейчас у команды еще и нет игроков, умеющих бросать трехочковые.

Западная Вирджиния Маунтейнирз (жен)

В прошлом месяце баскетбольный клуб Западная Вирджиния Маунтейнирз (жен) играл откровенно плохо, сумев одержать только две победы, что немного опустило команду в турнирной таблице. Но, в этом месяце гости все же смогли собраться, так что показывают гораздо лучшую игру. Баскетбольный клуб Западная Вирджиния Маунтейнирз (жен) надежно действует в обороне и гораздо мощнее атакует, так что сейчас сложно поверить в то, что команда проводит не самый стабильный сезон. Улучшение игры было вызвано тем, что вернулись в строй двое ключевых баскетболистов, на которых и строилась вся тактика главного тренера. Оба баскетболиста после возвращения в каждом матче набирают более двадцати очков, что и позволяет команде выигрывать. Да, в лазарете еще остается несколько баскетболистов, но практически все они игроки резерва, за исключением атакующего защитника, но у главного тренера есть еще кого выпустить на данную позицию.

Сегодня матч Техас Лонгхорнз (жен) — Западная Вирджиния Маунтейнирз (жен) Прогнозы от БК «БалтБет»

На 16 января можно сделать ставку на баскетбольное противостояние Техас Лонгхорнз (жен) — Западная Вирджиния Маунтейнирз (жен), в котором встречаются одни из главных претендентов на победу в данном турнире. Предматчевая ставка на данный матч будет возможна до 04:00 по Москве, пока не прозвучит сирена и не начнется игра. По статистике предыдущих встреч определить очевидного фаворита не так просто, так как в последних десяти матчах было по пять побед у каждой команды.

Техас Лонгхорнз (жен) — Западная Вирджиния Маунтейнирз (жен): соперники не будут долго запрягать

Несмотря на то, что старт сезона баскетбольный клуб Техас Лонгхорнз (жен) провел не лучшим образом, так что даже некоторое время находился в середине турнирной таблицы, постепенно команда начала прибавлять. Сейчас хозяева уже идут пятыми, так что находятся в зоне плей-офф, а за последних десять матчей было только одно поражение, да и то от команды, которая на данный момент возглавляет турнирную таблицу. Сразу трое баскетболистов клуба Техас Лонгхорнз (жен) показывают феноменальную точность на трехочковых бросках, так что если хозяева не могут пробиться к чужому кольцу, то компенсируют это дальними бросками. На своей площадке команда еще и показывает очень атакующую игру, так что многие баскетболисты набирают более двадцати очков за матч, а в последнем поединке сразу двое сделало «дабл-дабл». Мало того, что у баскетбольного клуба Техас Лонгхорнз (жен) и так глубокий состав, так среди игроков основы еще и нет травмированных.

С самого начала данного турнира баскетбольный клуб Западная Вирджиния Маунтейнирз (жен) входит в тройку наихудших команд, демонстрируя отвратительную игру. На выезде была уже серия из семи подряд поражений, а последний раз гостям удавалось выигрывать еще два месяца назад. Оборона баскетбольного клуба Западная Вирджиния Маунтейнирз (жен) не умеет сдерживать атаки соперника, что вызвано неопытностью защитников, так как большинство игроков данного амплуа только первый год проводят на таком уровне. В нападении хорошо смотрится только тяжелый форвард, но один он не может вытянуть команду, тем более, что между игроками нет взаимопонимания и слаженные действия на площадке можно увидеть не часто. В этом матче у главного тренера может не быть игрока, который сыграет атакующего защитника, так как все баскетболисты, выступающие на данной позиции, травмированы.

СЕГОДНЯ МАТЧ Техас Лонгхорнз (жен) — Западная Вирджиния Маунтейнирз (жен). ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Болельщики баскетбольного клуба Техас Лонгхорнз (жен) уже привыкли к постоянным победам, ведь команда если не выигрывает регулярный чемпионат, то обязательно хорошо себя показывает в плей-офф. В настоящий момент хозяева идут вторыми в чемпионате, не сильно отставая от лидера, так что у команды еще есть время выбраться на первую строчку. Тем более, что в родных стенах баскетбольный клуб Техас Лонгхорнз (жен) пока непобедим, выиграв абсолютно все домашние матчи в этом сезоне. Хорошие результаты хозяевам удается показывать благодаря мощной игре в нападении, ведь в среднем команда набирает более 115 очков за матч. А главный тренер не делает ставку только на первую пятерку, а часто выпускает на площадку и других баскетболистов, предоставляя время для отдыха лидерам команды. Сейчас выигрышная серия баскетбольного клуба Техас Лонгхорнз (жен) составляет семь матчей, и она может увеличиться, так как у хозяев нет кадровых потерь.

Три года назад у баскетбольного клуба Западная Вирджиния Маунтейнирз (жен) сменился владелец, который решил вложить в развитие команды огромное количество денег, так что главный тренер во время каждого трансферного окна подписывает новых баскетболистов, а результаты команды с каждым годом улучшаются. Если в прошлом сезоне гости боролись за попадание в плей-офф, то сейчас можно не сомневаться, что они там финишируют. Баскетбольный клуб Западная Вирджиния Маунтейнирз (жен) идет третьим в чемпионате, и даже еще есть шансы подняться выше в турнирной таблице, так как двое команд выше оторвались не очень сильно. На выезде команда играет немного хуже, чем в родных стенах, но сейчас гости в хорошей форме, ведь демонстрируют серию из восьми побед, а последние три матча были как раз на выезде. Лидер команды показывает феноменальную игру, почти в каждом поединке набирая дабл-дабл. Может пропустить игру центровой, но он и так не играл в этом сезоне, так что тренер уже научился без него обходиться.

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