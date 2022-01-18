Прогноз Маккензи Макдональд — Аслан Карацев (19-го января), ставки и коэффициенты

Маккензи Макдональд — Аслан Карацев. Прогноз, ставки на матч (19.01.22)

19-го января 2022 года в 03:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Открытый Чемпионат Австралии, в котором на корт выйдут Маккензи Макдональд , а противостоять в этом поединке будет Аслан Карацев.



Поклонники тенниса уже давно ожидали такого матча, как Маккензи Макдональд — Аслан Карацев, так что увидеть игру мастеров ракетки можно 19-го января 2022 года, а его начало по МСК будет в 03:00. Оппоненты отлично знают друг друга, ведь в большом теннисе уже не первый год, и за все время между ними было три встречи. Правда, во всех трех матчах был один и тот же победитель — Маккензи Макдональд. В первом противостоянии все завершилось досрочной победой, а во вторых двух были выигрыши после трех сетов.



Маккензи Макдональд — Аслан Карацев. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

В 03:00 по Москве Маккензи Макдональд выйдет на корт при многочисленной поддержке болельщиков, которая может помочь лучше сыграть в поединке, где оппонентом выступает Аслан Карацев. Согласно календарю данного турнира, игра состоится уже 19-го января 2022 года. Маккензи Макдональд не лучшим образом играет против данного соперника, ведь при двух победах было уже семь поражений, причем трое из них как раз в последних встречах.

Маккензи Макдональд

В большинстве своих выигранных поединков Маккензи Макдональд берет верх за счет сильной подачи, ведь кроме нее больше нет особо чем похвастаться. Но, если Маккензи Макдональд с первых минут перехватывает инициативу и постоянно подает, то у оппонента небольшие шансы на спасение. На этом турнире был сыгран уже один матч, который был отыгран очень уверенно. Подача работала на высшем уровне, так что оппонент не имел ни одного брейк-поинта. Маккензи Макдональд сейчас находится в хорошей физической форме, что было видно по всех предыдущих матчах сезона, ведь если даже и приходилось играть по пять сетов, то не было видно большой усталости на исходе матча. Профильным покрытием является грунт, но на харде Маккензи Макдональд также имеет играть, да и в этом сезоне на жестких кортах было уже достаточно матчей, чтобы привыкнуть к такому покрытию.



Аслан Карацев

Нынешняя форма, которую демонстрирует Аслан Карацев еще слишком далека от оптимальной, так что необходимо сыграть еще около десятка поединков, чтобы выйти на максимум своих возможностей. Пока в этом году было участие лишь в одном турнире, где не получилось пройти квалификацию и пробиться в основную сетку. Хотя, в квалификации были не самые сложные оппоненты. Что касается данного турнира, то на нем Аслан Карацев постоянно показывает слабые результаты, а в прошлом году был вылет уже в первом матче. Сейчас вполне может случиться то же самое, ведь Аслан Карацев пока не показывает свою мощную подачу, а только можно увидеть плохую игру на задней линии и много брака на приеме. Отчасти это можно еще списать на начало сезона и то, что на харде Аслан Карацев не особо умеет играть, больше предпочитая грунтовые корты. Но, если Аслан Карацев не станет работать над улучшением своей игры, то может покинуть первую сотню рейтинга.

Прогноз и ставка от taffnews.ru

Интерес экспертов нашего ресурса вызвало противостояние известных теннисистов, которые встретятся в очном матче. Соперники, судя по результатам нынешнего сезона, пребывают в великолепной форме, они могли попасть на данный турнир в числе сеяных теннисистов, что говорит о высоком рейтинге соперников. Между собой Маккензи Макдональд и Аслан Карацев уже встречались, причем, есть свежая личка нынешнего сезона. В том матче соперники показали достойный уровень тенниса, боролись за каждый мяч, поэтому болельщики остались довольны матчем. Эксперты тенниса предполагают, что и это противостояние по накалу страстей ничем не будет уступать предыдущим. Напомним, что в прошлом сезоне соперники показали отличный теннис на этом турнире, что позволило им добраться до высоких стадий. В нынешнем сезоне им предстоит защита очков, следовательно, они рассматривают этот матч очень серьезно, о чем уже успели заявить в своих профилях в социальных сетях. СМИ активно рекламируют этот матч, считая его центральным матчем турнира, наши эксперты тоже решили предложить свои прогнозы на это противостояние, так как мы думаем, что игра должна получиться интересной и непредсказуемой, ведь текущая форма спортсменов предполагает борьбу в каждом розыгрыше, а соперники умеют использовать ошибки оппонентов в свою пользу. С нашими прогнозами на этот матч можно ознакомиться ниже. Уверены, что любители тенниса и ставок на этот вид спорта не будут разочарованы матчем.



Маккензи Макдональд — Аслан Карацев. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (19.01.22)

Маккензи Макдональд

Маккензи Макдональд не обладает очень сильной подачей, а старается просто послать мяч как можно глубже на половину корта оппонента. Но, с приема Маккензи Макдональд любит и умеет атаковать хорошими ударами, так что может создать опасность, как на первой, так и на второй подаче. Обладая огромным опытом в большом теннисе, Маккензи Макдональд умеет хорошо читать игру и всегда предугадывает направление удара, даже если оппонент отличается вариативностью ударов. Так что, добыть эйс против такой легенды тенниса, как Маккензи Макдональд не очень просто. Начало карьеры было как раз на травяных кортах, так что хоть в этом сезоне еще и не было матчей на данном покрытии, но на нем Маккензи Макдональд умеет играть очень хорошо. Слабым местом является выносливость, ведь в таком возрасте не просто играть так часто матчи, но пока в прошлых поединках не приходилось ввязываться в затяжную игру.

Аслан Карацев

Аслан Карацев лишь начинает свои выступления в этом сезоне, так что пока было сыграно только четыре матча, из которых было два выиграно, а два завершились поражениями. Стоит отметить, что оба поражения были в матчах против оппонентов, которые выступают в похожем стиле, действуя на корте в очень агрессивной манере. Пока Аслан Карацев играет лишь так, настолько позволяет соперник, так что если будет слишком большой агрессивный натиск, то Аслан Карацев начинает ошибаться и игра в обороне разрушается. Что касается данного покрытия корта, то на нем Аслан Карацев выступает не лучшим образом, так как за всю свою карьеру не было никаких достижений, разве что два года назад на этом же турнире удалось зайти до четвертьфинала, но тогда по сетке попадались слишком легкие оппоненты. На подготовку к этому матчу было только два дня, а так как в прошлой игре было потрачено много сил и эмоций, то вряд ли Аслан Карацев сможет показать сейчас свой лучший теннис.

Сегодня матч Маккензи Макдональд — Аслан Карацев Прогнозы от БК «БалтБет»

Очень много внимание СМИ уделяют теннисному матчу, в котором встретятся Маккензи Макдональд и Аслан Карацев. И это внимание является вполне заслуженным. Теннисисты проводят отличный сезон, в котором доказывают, что не зря входят в число лучших представителей этого вида спорта. Участие в полуфиналах, финалах и завоевание трофеев престижных теннисных турниров – все это есть в карьере спортсменов, в том числе и в нынешнем сезоне. Сейчас соперники рассматриваются букмекерами в качестве основных претендентов на трофей текущего турнира. Однако побороться за него сможет лишь победитель. История личных взаимоотношений соперников на корте довольно насыщенная. Маккензи Макдональд и Аслан Карацев встречались на различных типах покрытий, в том числе и на том, на котором проводится данный турнир. Учитывая, что Маккензи Макдональд и Аслан Карацев довольно легко преодолели сопротивление своих визави в предыдущих раундах, наши аналитики сделали вывод, что спортсмены берегли силы именно на финальные матчи, так как отлично отдавали себе отчет в том, что в важных стадиях турнира предстоят непростые матчи с довольно неуступчивыми соперниками, которые умеют держать свою подачу, и могут навязать борьбу на подаче соперника. Личные встречи Маккензи Макдональд и Аслан Карацев подчеркивают, что соперники предпочитают активный атакующий теннис, хотя, могут и изменить привычной тактики, сыграв на ошибках оппонента. Для зрителей матч обещает стать интересным зрелищем, а наши прогнозы должны сделать его еще и прибыльным для тех, кто делает ставки на теннис в букмекерских конторах.

Маккензи Макдональд — Аслан Карацев: ставим на двойные ошибки

Мы обратили внимание на теннисный матч, в котором встретятся Маккензи Макдональд и Аслан Карацев, так как он обещает стать отличным зрелищным противостоянием, учитывая особенность покрытия на котором проводится турнир. Спортсмены, которые примут участие в матче, отлично чувствуют себя на данном типе покрытия. Об этом говорят результаты их выступлений, как в текущем сезоне, так и в прошлые годы. Кроме этого, Маккензи Макдональд и Аслан Карацев уже встречались между собой на этом турнире несколько лет назад. Результат того матча до сих пор вызывает шок у любителей большого тенниса, так как само противостояние продолжалось несколько дней, неоднократно прерываясь из-за осадков. Букмекеры, по мнению наших аналитиков, верно выставили коэффициенты на этот матч. Однако, глядя на общий тотал геймов, предлагаемый в линии, мы думаем, что было бы ошибкой не сыграть его на больше, тем более, что теннисисты будут явно стараться прикладывать массу усилий для защиты собственных подач. Учитывая, что игра на приеме не самая сильная сторона спортсменов, мы ждем здесь ряд плотных сетов, в которых, скорее всего, для определения победителя, теннисистам придется играть тай-брейки, то есть, выражаясь футбольным термином, пробивать пенальти. Многие букмекеры предлагают еще одну любопытную ставку: первый сет равен второму. Опять-таки, особенности покрытия, да и личная встреча между спортсменами говорит в пользу этой ставки. Надеемся, что теннисисты не растеряли своих навыков в преддверии матча и зрители все даже станут свидетелями затяжного противостояния.

СЕГОДНЯ МАТЧ Маккензи Макдональд — Аслан Карацев. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Мы неоднократно говорили о том, что в современном теннисе все больше ярких и интересных матчей, в которых аутсайдеры не только навязывают борьбу фаворитам, но и побеждают их. Это происходит из-за того, что современный теннис стал моложе. Появляется все больше талантливых юниоров, которые уже в юном возрасте заявляют о себе как о будущих топ-теннисистах. Старожилам большого тенниса, которые на протяжении длительного времени удерживали лидирующие позиции мирового рейтинга, теперь очень непросто, так как молодежь полна сил, участвует в большом количестве турниров и не так подвержена усталости и травмам. Конечно, молодым талантам еще не хватает опыта и мастерства, однако желание победить с лихвой компенсирует все недостатки. Поэтому любители тенниса становятся свидетелями не только ярких матчей, но и неожиданных результатов. Такое положение дел устраивает всех, в том числе и букмекеров, которые, потирая руки, зарабатывают деньги на ставках бетторов на фаворитов. Наши аналитики решили положить этому конец. Мы тщательно отбираем матчи, анализируем их, предлагая только качественные прогнозы, ставки на которые на дистанции принесут бетторам гарантированную прибыль. С нашей помощью можно не только наслаждаться интересным теннисом, но и выигрывать на ставках. Поэтому не пропустите наш очередной прогноз на теннисный матч, соперниками в котором будут Маккензи Макдональд и Аслан Карацев.



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