Кливленд Стэйт Викингз (жен) — Пердью Форт Уэйн Мастодонс (жен). Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (21.01.22)

Прогноз Кливленд Стэйт Викингз (жен) — Пердью Форт Уэйн Мастодонс (жен) (21-го января 2022 года), ставки и коэффициенты

Кливленд Стэйт Викингз (жен) — Пердью Форт Уэйн Мастодонс (жен) (21-го января 2022 года), ставки и коэффициенты

21-го января 2022 года в 03:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата WNCAA, в котором на своей площадке местный клуб Кливленд Стэйт Викингз (жен) примет соперника по национальному первенству Пердью Форт Уэйн Мастодонс (жен).



Несмотря на то, что баскетбольный матч Кливленд Стэйт Викингз (жен) – Пердью Форт Уэйн Мастодонс (жен) запланирован только на 21-го января 2022 года, букмекеры уже начали делать прием ставок. Предматчевую ставку можно будет сделать вплоть до 03:00 по Москве. В последние годы команды между собой не играли, так как их последняя личная встреча была еще восемь лет назад. Согласно статистике данного противостояния, больше побед в ней имеют хозяева нынешнего поединка.



Кливленд Стэйт Викингз (жен) — Пердью Форт Уэйн Мастодонс (жен). КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Поединок между баскетбольными клубами Кливленд Стэйт Викингз (жен) и Пердью Форт Уэйн Мастодонс (жен) собирались провести в прошлом месяце, но из-за участия многих игроков в матчах национальных сборных, встречу перенесли на 21-го января 2022 года. Ее начало будет в 03:00 по МСК. Так как команды представляют один Дивизион, то они регулярно встречаются на баскетбольной площадке, а в этом сезоне было уже три поединка, в которых сильнее смотрелись хозяева данной игры, одержав все три победы.

Кливленд Стэйт Викингз (жен)

После серии из девяти поражений подряд главного тренера баскетбольного клуба Кливленд Стэйт Викингз (жен) уволили, а возглавил команду новый специалист, ранее работавший с другими представителями этого чемпионата. Новый наставник сразу же сумел найти подход к игрокам и мотивировать их, так что под его руководством хозяева выиграли уже три матча подряд. Это позволило баскетбольному клубу Кливленд Стэйт Викингз (жен) подняться с предпоследней строчки на двенадцатое место, причем появились хоть теоретические шансы побороться за зону плей-офф. У команды пока еще хватает проблем в обороне, но новый тренер начал работать с улучшения атаки, так что в каждом своем матче Кливленд Стэйт Викингз (жен) старается максимально поднять темп, чтобы вымотать баскетболистов соперника быстрой игрой. Среди травмированных баскетболистов хозяев нет ключевых игроков за исключением легкого нападающего.



Пердью Форт Уэйн Мастодонс (жен)

Буквально с первых туров баскетбольный клуб Пердью Форт Уэйн Мастодонс (жен) сумел выбиться в лидеры и сейчас команда продолжает возглавлять турнирную таблицу. К тому же, у гостей постоянно получается немного увеличивать отрыв, так что уже не возникает сомнений, какая команда станет победителем регулярного чемпионата. Видно, что главный тренер понемногу начал проводить ротацию, стараясь подвести своих подопечных в отличной форме к матчам плей-офф. Но, даже если на площадке и появляются резервные игроки, это не влияет на результат, ведь последний раз баскетбольный клуб Пердью Форт Уэйн Мастодонс (жен) проигрывал еще в начале прошлого месяца, а победная серия составляет уже пятнадцать матчей. В гостях команда играет не хуже, чем дома, набирая практически всегда более 110 очков. На данный момент в составе баскетбольного клуба Пердью Форт Уэйн Мастодонс (жен) травмированы только игроки глубокого резерва.

WNCAA, Кливленд Стэйт Викингз (жен) — Пердью Форт Уэйн Мастодонс (жен)

Новый тур баскетбольного турнира начнет поединок Кливленд Стэйт Викингз (жен) — Пердью Форт Уэйн Мастодонс (жен), который организаторы собираются провести 21-го января 2022 года. По московскому времени начало данной игры будет в 03:00. Команды отлично знают друг друга, ведь каждый год проводят как минимум две встречи между собой. В этом сезоне они еще не встречались, а в прошлом дважды сильнее был баскетбольный клуб Кливленд Стэйт Викингз (жен).



Кливленд Стэйт Викингз (жен) — Пердью Форт Уэйн Мастодонс (жен). Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (21.01.22)

Кливленд Стэйт Викингз (жен)

После многочисленных потерь на выезде, баскетбольный клуб Кливленд Стэйт Викингз (жен) наконец-то возвращается на родную площадку, а дома команда играет намного лучше. В последнем гостевом поединке БК Кливленд Стэйт Викингз (жен) сыграл просто ужасно, так как получилось с трудом набрать только пятьдесят очков, а в составе команды нормально действовало только два игрока, да и то лишь в одной четверти. При поддержке трибун баскетбольный клуб Кливленд Стэйт Викингз (жен) всегда выступает лучше, и в среднем набирает более сотни очков за матч. Но, хозяевам все же нужно поработать над своими действиями в атаке, так как подводит реализация из трехсекундной зоны, а также не лучшим образом баскетболисты клуба Кливленд Стэйт Викингз (жен) бросают из-за дуги. Серьезных кадровых потерь в составе хозяев нет, ведь в лазарете находятся игроки, но в этом сезоне они не отыгрывают большой роли в игре команды.

Пердью Форт Уэйн Мастодонс (жен)

В прошлом сезоне баскетбольный клуб Пердью Форт Уэйн Мастодонс (жен) становился победителем данного турнира, так что в этом году гостям очень хотелось бы защитить свой титул. В регулярном чемпионате команда стартовала слабо, но затем набрала форму, так что путевка в плей-офф была обеспечена заблаговременно. Баскетбольный клуб Пердью Форт Уэйн Мастодонс (жен) уже закрепил за собой четвертое место в турнирной таблице, так что в оставшихся турах регулярного чемпионата на площадку выходило много игроков запаса, а результаты были далеко не лучшими. Понятно, что в матчах плей-офф Пердью Форт Уэйн Мастодонс (жен) сыграет своим сильнейшим составом, тем более, что большинство ключевых исполнителей получило время на отдых, так что к важным поединкам они подойдут в оптимальной форме. За это время также почти опустел лазарет команды, ведь нынче там находится только один защитник, но он ранее не часто попадал в основу.

Сегодня матч Кливленд Стэйт Викингз (жен) — Пердью Форт Уэйн Мастодонс (жен) Прогнозы от БК «БалтБет»

Следующий тур баскетбольного турнира пройдет 21-го января 2022 года, и в его рамках состоится поединок Кливленд Стэйт Викингз (жен) — Пердью Форт Уэйн Мастодонс (жен). За ходом игры будут следить болельщики со всего мира, а прямая трансляция встречи начнется в 03:00 по Москве. В этом году команды еще не играли между собой, но в прошлом было две встречи, в которых соперники обменялись домашними победами с небольшим преимуществом.

Кливленд Стэйт Викингз (жен) — Пердью Форт Уэйн Мастодонс (жен): хозяева сыграют в свой баскетбол

В этом сезоне у баскетбольного клуба Кливленд Стэйт Викингз (жен) подобрался очень сильный состав, который можно смело назвать наилучшим за последние десять лет. У хозяев есть сразу несколько баскетболистов, которые способны сотворить на площадке настоящую сенсацию и повлиять на ход встречи. Так что, если у баскетбольного клуба Кливленд Стэйт Викингз (жен) и бывают травмы ключевых игроков, то другие баскетболисты берут на себя лидерские обязанности, так что хозяева не сбрасывают оборотов. А сейчас у баскетбольного клуба Кливленд Стэйт Викингз (жен) еще и нет кадровых потерь, так что команда выступает сильнейшим составом. Не удивительно, что хозяева выдали серию из девяти побед и в таблице поднялись на второе место, наступая на пятки лидеру. Главный тренер команды постоянно меняет тактику игры своих подопечных, так что непросто предугадать, как баскетбольный клуб Кливленд Стэйт Викингз (жен) сыграет в конкретном матче.

С самого начала данного турнира баскетбольный клуб Пердью Форт Уэйн Мастодонс (жен) входит в тройку наихудших команд, демонстрируя отвратительную игру. На выезде была уже серия из семи подряд поражений, а последний раз гостям удавалось выигрывать еще два месяца назад. Оборона баскетбольного клуба Пердью Форт Уэйн Мастодонс (жен) не умеет сдерживать атаки соперника, что вызвано неопытностью защитников, так как большинство игроков данного амплуа только первый год проводят на таком уровне. В нападении хорошо смотрится только тяжелый форвард, но один он не может вытянуть команду, тем более, что между игроками нет взаимопонимания и слаженные действия на площадке можно увидеть не часто. В этом матче у главного тренера может не быть игрока, который сыграет атакующего защитника, так как все баскетболисты, выступающие на данной позиции, травмированы.

СЕГОДНЯ МАТЧ Кливленд Стэйт Викингз (жен) — Пердью Форт Уэйн Мастодонс (жен). ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Ранее баскетбольный клуб Кливленд Стэйт Викингз (жен) был одним из сильнейших на данном турнире, но золотое поколение команды ушло, так что сейчас хозяева показывают посредственные результаты, даже не каждый год пробиваясь в плей-офф. В этом сезоне баскетбольный клуб Кливленд Стэйт Викингз (жен) вновь может пролететь мимо восьмерки сильнейших, ведь хозяева идут только десятыми в чемпионате, а от зоны плей-офф уже сильно отстают. Да, команда хорошо действует на своей площадке, но этого мало для успешных результатов, так как на выезде баскетболисты клуба Кливленд Стэйт Викингз (жен) практически не выигрывают. Сейчас команде очень не хватает стабильности, так как в последних десяти матчах было только три победы, а среди семи поражений четыре было с разгромным счетом. Руководство не стремится усиливать состав за счет трансферов, а в этом сезоне хозяева также испытывают кадровые проблемы, ведь на полгода выбыл из строя тяжелый нападающий, кого особо некем заменить.

В последнее время баскетбольный клуб Пердью Форт Уэйн Мастодонс (жен) испытывает откровенные проблемы с обороной, что связано с травмами сразу двух разыгрывающих защитников и атакующего защитника. Из-за этого результаты гостей сильно упали, ведь в последних пяти турах получилось одержать всего одну победу, а четыре встречи были проиграны. Пока команда еще не покинула зону плей-офф, но уже с четвертого места опустилась на седьмое, так что главному тренеру необходимо принимать какие-то меры, ведь в ином случае баскетбольный клуб может выбыть из восьмерки лучших. В каждом матче гости пропускают более сотни очков, а на выезде результаты гораздо хуже. В последнем поединке баскетболисты клуба Пердью Форт Уэйн Мастодонс (жен) хорошо начали и выиграли первые две четверти, но после перерыва команда посыпалась, проиграв с отставанием в двенадцать очков. Некоторые игроки гостей находятся в слабой форме, из-за чего им сложно отыграть весь матч.

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