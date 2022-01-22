Иллинойс-Чикаго Флэймс — Райт Стэйт Рейдерс. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (23.01.22)

Прогноз Иллинойс-Чикаго Флэймс — Райт Стэйт Рейдерс (23-го января), ставки и коэффициенты

Прогноз и ставка на матч Иллинойс-Чикаго Флэймс — Райт Стэйт Рейдерс 23-го января 2022 года

23-го января 2022 года в 04:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата NCAA, в котором на своей площадке местный клуб Иллинойс-Чикаго Флэймс примет соперника по национальному первенству Райт Стэйт Рейдерс.



Болельщики баскетбольного клуба Иллинойс-Чикаго Флэймс очень любят матчи против БК Райт Стэйт Рейдерс, ведь в большинстве случаев они завершаются победой. Так что, зрители на трибунах надеются, что 23-го января 2022 года хозяева снова будут сильнее. Начало игры будет в 04:00 по Москве. В этом розыгрыше чемпионата команды пока не встречались, а в прошлом баскетболисты клуба Иллинойс-Чикаго Флэймс одержали три легкие победы.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Иллинойс-Чикаго Флэймс — Райт Стэйт Рейдерс:

Поклонники баскетбольного клуба Иллинойс-Чикаго Флэймс намерены 23-го января 2022 года поддержать игроков, ведь в этот день им предстоит непростой поединок против БК Райт Стэйт Рейдерс. Болельщикам необходимо занять свои места на трибунах в 04:00 по МСК. Против данной команды хозяева играют не лучшим образом, ведь в последний раз получилось выигрывать три года назад, после чего было уже шесть поражений подряд.

Иллинойс-Чикаго Флэймс

В этом сезоне баскетбольный клуб Иллинойс-Чикаго Флэймс уже не первый раз набирает хороший ход, но на этот раз хозяевам это удается даже без своего лидера, выбывшего на три месяца. В отличной форме другой нападающий команды, который начал забрасывать и за себя, и за травмированного партнера. В семи последних турах баскетбольный клуб Иллинойс-Чикаго Флэймс одержал шесть побед, а единственное поражение было на выезде от команды со второй строчки таблицы. Сами же хозяева идут в чемпионате шестыми, но наступают на пятки представителю пятого места. Одной из основ успешного выступления команды является слаженная оборона, ведь игроки никогда не забывают о защите своего кольца, даже если намечается очень выгодная контратака. Так что, в родных стенах баскетбольный клуб Иллинойс-Чикаго Флэймс лишь дважды пропустил более, чем сто очков за матч. Кроме лидера команды, в составе БК Иллинойс-Чикаго Флэймс нет более травмированных игроков основы.



Райт Стэйт Рейдерс

Небольшой перерыв в турнире пошел баскетбольному клубу Райт Стэйт Рейдерс на пользу, ведь все три поединка после него команда выиграла. Но, две победы гости одержали в овертайме, а во всех трех встречах результативность зашкаливала. Даже в победных поединках баскетбольный клуб Райт Стэйт Рейдерс пропускал более 115 очков, что говорит о слабых действиях в обороне. Причина очевидна, ведь травмирован один из основных защитников, а никто остальной в команде не способен полноценно заменить данную позицию. Так что, гости выигрывают за счет хорошего нападения, но такое получалось еще и благодаря тому, что все матчи были со середняками чемпионата. С лидерами так может не получиться, а ведь проигрывать команде нельзя, ведь хоть баскетбольный клуб Райт Стэйт Рейдерс и пребывает в зоне плей-офф, но в любой момент может оттуда вылететь. Кроме травмы защитника, у гостей более нет кадровых потерь.

«Иллинойс-Чикаго Флэймс» — «Райт Стэйт Рейдерс»: прогноз автора

Новый тур баскетбольного турнира начнет поединок Иллинойс-Чикаго Флэймс — Райт Стэйт Рейдерс, который организаторы собираются провести 23-го января 2022 года. По московскому времени начало данной игры будет в 04:00. Команды отлично знают друг друга, ведь каждый год проводят как минимум две встречи между собой. В этом сезоне они еще не встречались, а в прошлом дважды сильнее был баскетбольный клуб Иллинойс-Чикаго Флэймс.



Иллинойс-Чикаго Флэймс — Райт Стэйт Рейдерс. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (23.01.22)

Иллинойс-Чикаго Флэймс

Сейчас баскетбольный клуб Иллинойс-Чикаго Флэймс демонстрирует далеко не лучшие результаты, ведь если анализировать последний поединок, то хозяева лишь местами демонстрировали ту игру, которую от них хотелось увидеть. Да, команда одержала победу, но в основном это произошло из-за того, что в овертайме игроки поймали кураж, так что всего за несколько минут набрали семнадцать очков. Учитывая то, что баскетбольный клуб Иллинойс-Чикаго Флэймс играл с более слабой командой, главному тренеру необходимо принимать какие-то меры, чтобы игра его подопечных обрела стабильность. Не сыграет в этом поединке один из ключевых защитников, который не только надежно действует в обороне, но еще и лучше остальных в команде бросает трехочковые, что часто позволяло баскетбольному клубу Иллинойс-Чикаго Флэймс вырываться вперед. На своей площадке команда уже не играла две недели, так что поддержать игроков соберется полный зал.

Райт Стэйт Рейдерс

В прошлом месяце баскетбольный клуб Райт Стэйт Рейдерс играл откровенно плохо, сумев одержать только две победы, что немного опустило команду в турнирной таблице. Но, в этом месяце гости все же смогли собраться, так что показывают гораздо лучшую игру. Баскетбольный клуб Райт Стэйт Рейдерс надежно действует в обороне и гораздо мощнее атакует, так что сейчас сложно поверить в то, что команда проводит не самый стабильный сезон. Улучшение игры было вызвано тем, что вернулись в строй двое ключевых баскетболистов, на которых и строилась вся тактика главного тренера. Оба баскетболиста после возвращения в каждом матче набирают более двадцати очков, что и позволяет команде выигрывать. Да, в лазарете еще остается несколько баскетболистов, но практически все они игроки резерва, за исключением атакующего защитника, но у главного тренера есть еще кого выпустить на данную позицию.

Сегодня матч Иллинойс-Чикаго Флэймс — Райт Стэйт Рейдерс Прогнозы от БК «БалтБет»

Следующий тур баскетбольного турнира пройдет 23-го января 2022 года, и в его рамках состоится поединок Иллинойс-Чикаго Флэймс — Райт Стэйт Рейдерс. За ходом игры будут следить болельщики со всего мира, а прямая трансляция встречи начнется в 04:00 по Москве. В этом году команды еще не играли между собой, но в прошлом было две встречи, в которых соперники обменялись домашними победами с небольшим преимуществом.

Иллинойс-Чикаго Флэймс — Райт Стэйт Рейдерс: хозяева должны брать три очка

В этом сезоне у баскетбольного клуба Иллинойс-Чикаго Флэймс подобрался очень сильный состав, который можно смело назвать наилучшим за последние десять лет. У хозяев есть сразу несколько баскетболистов, которые способны сотворить на площадке настоящую сенсацию и повлиять на ход встречи. Так что, если у баскетбольного клуба Иллинойс-Чикаго Флэймс и бывают травмы ключевых игроков, то другие баскетболисты берут на себя лидерские обязанности, так что хозяева не сбрасывают оборотов. А сейчас у баскетбольного клуба Иллинойс-Чикаго Флэймс еще и нет кадровых потерь, так что команда выступает сильнейшим составом. Не удивительно, что хозяева выдали серию из девяти побед и в таблице поднялись на второе место, наступая на пятки лидеру. Главный тренер команды постоянно меняет тактику игры своих подопечных, так что непросто предугадать, как баскетбольный клуб Иллинойс-Чикаго Флэймс сыграет в конкретном матче.

На прошлой неделе баскетбольный клуб Райт Стэйт Рейдерс все же сумел преодолеть серию неудач и одержать такую необходимую победу, которая подняла команду на девятое место и существенно приблизила ее к зоне плей-офф. До последнего матча у гостей была серия из четырех поражений, а прошлую игру баскетболисты клуба Райт Стэйт Рейдерс также начали не лучшим образом, ведь в первой четверти позволили сопернику набрать почти сорок очков. Во второй четверти гости также играли слабо, но после большого перерыва на площадку вышла совершенно другая команда, которая сумела ликвидировать огромное отставание, и еще одержать победу с запасом в шесть очков. Если баскетбольный клуб Райт Стэйт Рейдерс продолжит так играть, как во второй половине прошлого матча, то гости точно смогут пробиться в число сильнейших и сезон не завершится по окончанию регулярного чемпионата. В данный момент у команды нет кадровых потерь, так как небольшие повреждения у тех игроков, которые редко появлялись в этом сезоне.

СЕГОДНЯ МАТЧ Иллинойс-Чикаго Флэймс — Райт Стэйт Рейдерс. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

В межсезонье руководство допустило огромную ошибку, отпустив троих ключевых игроков, так что сейчас баскетбольный клуб Иллинойс-Чикаго Флэймс просто ужасно выступает, проигрывая практически всем подряд. Не удивительно, что хозяева находятся на последней строчке, и даже подняться на одно место выше в чемпионате будет непросто, так как отставание уже очень большое. В действиях баскетболистов клуба Иллинойс-Чикаго Флэймс совершенно нет слаженности, так что команда плохо играет в обороне, а еще хуже показывает себя в нападении, ведь только в редких матчах получается набрать большое количество очков. За восемь последних поединков баскетбольный клуб Иллинойс-Чикаго Флэймс выиграл только две встречи, да и то они были против команд, находящихся также в нижней части турнирной таблицы. Мало того, что в составе хозяев почти не осталось опытных игроков, так в этом поединке еще точно не сыграет основной центровой, а могут пропустить игру еще и оба нападающих.

В данный момент баскетбольный клуб Райт Стэйт Рейдерс находится на стадии перестройки, ведь происходит смена поколений. В составе команды уже практически не осталось опытных ветеранов, так что наставнику приходится делать ставку на молодых баскетболистов, но далеко не все из них готовы сейчас играть на таком высоком уровне. Все это приводит к слабой игре команды, так что баскетбольный клуб Райт Стэйт Рейдерс сейчас находится в нижней части турнирной таблицы и не имеет даже теоретических шансов на то, чтобы пробиться в плей-офф. Но, руководство не давит на наставника, понимая, что для построения новой команды необходимо время, а денег на трансферы выделается не очень много. В большинстве матчей баскетбольный клуб Райт Стэйт Рейдерс действует в оборонительной манере, что связано с отсутствием ярких атакующих баскетболистов. К тому же, единственный тяжелый форвард в команде выбыл на два месяца, и адекватной замены ему нет.



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