Прогноз Рахимбек Ибрахимов — Нуриддин Шагиев (24 января), ставки и коэффициенты

Рахимбек Ибрахимов — Нуриддин Шагиев. Прогноз, ставки на матч (24.01.22)

24-го января 2022 года в 07:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Открытый Чемпионат Учкун, в котором на корт выйдут Рахимбек Ибрахимов , а противостоять в этом поединке будет Нуриддин Шагиев.



Рахимбек Ибрахимов сейчас каждый день проводит в упорных тренировках, ведь уже 24-го января 2022 года придется сыграть на корте против такого непростого оппонента, как Нуриддин Шагиев. По Москве данный поединок начнется в 07:30. Статистика личных встреч насчитывает пять матчей, и в ней явным фаворитом является Нуриддин Шагиев, одержав четыре победы при одном поражении, причем три победы были еще и досрочными.



Рахимбек Ибрахимов — Нуриддин Шагиев. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

В линии букмекерских контор появились события, которые пройдут 24-го января 2022 года, так что в разделе тенниса можно найти поединок Рахимбек Ибрахимов — Нуриддин Шагиев. Для тех, кто хочет сделать предматчевую ставку на игру, необходимо это совершить до 07:30 по Москве, пока не начался поединок. Рахимбек Ибрахимов и Нуриддин Шагиев еще ни разу не встречались на корте, несмотря на то, что занимают высокие позиции в теннисном рейтинге и уже не первый год выступают на профессиональном уровне.

Рахимбек Ибрахимов

В большинстве своих выигранных поединков Рахимбек Ибрахимов берет верх за счет сильной подачи, ведь кроме нее больше нет особо чем похвастаться. Но, если Рахимбек Ибрахимов с первых минут перехватывает инициативу и постоянно подает, то у оппонента небольшие шансы на спасение. На этом турнире был сыгран уже один матч, который был отыгран очень уверенно. Подача работала на высшем уровне, так что оппонент не имел ни одного брейк-поинта. Рахимбек Ибрахимов сейчас находится в хорошей физической форме, что было видно по всех предыдущих матчах сезона, ведь если даже и приходилось играть по пять сетов, то не было видно большой усталости на исходе матча. Профильным покрытием является грунт, но на харде Рахимбек Ибрахимов также имеет играть, да и в этом сезоне на жестких кортах было уже достаточно матчей, чтобы привыкнуть к такому покрытию.



Нуриддин Шагиев

Начало этого сезона могло бы быть просто великолепным, ведь уже на первом турнире удалось дойти до полуфинала, но от игры пришлось отказаться из-за небольшого повреждения. К счастью, травма оказалась несерьезной, так что Нуриддин Шагиев теперь снова в строю и надеется лучше сыграть уже на этом турнире. Нуриддин Шагиев имеет необычный стиль игры, исполняя во время матча множество резанных коротких ударов, так что оппонентам очень непросто подстраиваться под такую игру и уверенно действовать на розыгрышах. С подачей пока Нуриддин Шагиев испытывает проблемы, но вряд ли это будет долго, ведь просто пока нет необходимости сильно нагружать руку, так как именно с ней были небольшие проблемы, которые заставили обратиться к врачам. На жестком покрытии Нуриддин Шагиев выступает чаще всего, так что обладает огромным опытом игры на данных кортах. Сейчас Нуриддин Шагиев занимает 38-ю строчку мирового рейтинга, но есть отличные шансы подняться еще выше.

Прогноз на матч Рахимбек Ибрахимов — Нуриддин Шагиев

Разница в классе не должна помешать соперникам, выдать отличный матч на теннисных кортах известного турнира. Рахимбек Ибрахимов и Нуриддин Шагиев впервые будут встречаться между собой. Если Рахимбек Ибрахимов уже привык выступать на таких стадиях крупных теннисных турниров, где обладает немалым опытом, то соперник — Нуриддин Шагиев пока только делает первые шаги во взрослом теннисе, поэтому еще недостаточно опытен в подобных матчах. Даже учитывая тот факт, что эксперты мирового тенниса пророчат спортсмену большое будущее, ни букмекеры, ни эксперты нашего ресурса не видят здесь никаких факторов в пользу победы менее опытного спортсмена. Наряду с этим, мы полагаем, что в одном из сетов, а то и в двух, соперник может навязать своему более опытному оппоненту борьбу. Глядя на результаты, которые Рахимбек Ибрахимов демонстрировал будучи юниором, создается впечатление, что спортсмен – будущее мирового тенниса. Естественно, чтобы играть на равных и побеждать лидеров мирового рейтинга, помимо таланта нужно обладать должным опытом и иметь отличный психологический настрой. Все это придет со временем, а пока стоит отталкиваться от текущей формы, а она говорит о том, что Рахимбек Ибрахимов – фаворит противостояния. Возможно, что фаворит даст сопернику проявить себя, позволив получить бесценный опыт выступлений на таком уровне и против таких соперников. В этом случае, игра будет очень интересная, в первую очередь, с той точки зрения, что любители спорта смогут понаблюдать за первыми шагами будущей звезды. Прогнозы от наших экспертов на этот матч представлены ниже, всем хорошего тенниса и выигрышных ставок.



Прогноз и ставка на матч Рахимбек Ибрахимов — Нуриддин Шагиев 24-го января 2022 года

Рахимбек Ибрахимов

К данному турниру Рахимбек Ибрахимов подходит в отличной форме, так что постарается приложить максимум усилий для защиты прошлогоднего титула. До данной стадии было сыграно уже пять поединков, причем во всех них не просто были легкие победы, но и не было проиграно ни одной партии. А ведь оппоненты были не самые слабые, так что это еще раз подтверждает, что Рахимбек Ибрахимов находится мало не на пике своих возможностей, так что мало кому удастся остановить звезду большого тенниса. Рахимбек Ибрахимов не может похвастаться самой сильной подачей, но зато обладает высокой скоростью, да и сил на предыдущие матчи было потрачено мало. Рахимбек Ибрахимов старается при первой подаче сделать упор на не силу, а просто использует множество вариаций, пытаясь сбить оппонента с толку. В розыгрышах Рахимбек Ибрахимов демонстрирует стабильно, надежно играет при обмене ударами на задней линии, а в плане комбинационной игры на данный момент нет достойных конкурентов.

Нуриддин Шагиев

На этом турнире Нуриддин Шагиев играет еще с квалификации, но в первых трех матчах не было особо сильного сопротивления, так что и не пришлось тратить много сил для победы. Это позволило набрать хороший ход, так что в последнем поединке даже получилось обыграть более именитого оппонента, находившегося не в лучших кондициях. Сейчас пока сложно сказать, имеет ли Нуриддин Шагиев какие-то слабые места, ведь 149-я ракетка мира выглядит стабильно во всех моментах игры. Нуриддин Шагиев уверенно вводит мяч в игру сильной подачей, а обмениваться ударами может не только на задней линии, но и в любой точке корта, даже возле сетки. Со скоростью проблем также нет, ведь Нуриддин Шагиев много работает ногами и постоянно движется на корте, выбирая наилучшее место для приема мяча. Пока еще не было затяжных поединков, где необходимо проводить на корте по несколько часов, так что пока не ясно, как Нуриддин Шагиев сможет сыграть в матче на выносливость. Но, так как Нуриддин Шагиев не имеет даже двадцати лет, то вряд ли в этом плане будут проблемы.

Сегодня матч Рахимбек Ибрахимов — Нуриддин Шагиев Прогнозы от БК «БалтБет»

Престижный теннисный турнир – это всегда много интересных матчей, в которых встречаются соперники разного уровня. Среди большого количества матчей наши аналитики выбрали для прогнозирования противостояние, в котором встретятся Рахимбек Ибрахимов и Нуриддин Шагиев. Несмотря на то, что спортсмены занимают разные строчки рейтинга, фактически, на этом турнире они имеют равные шансы на проход в следующий раунд. Дело в том, что покрытие турнира отлично подходит под стиль игры теннисиста, занимающего в рейтинге позиции, гораздо ниже, чем соперник. А вот теннисист, находящийся выше в рейтинге, не имеет достаточно опыта выступлений на этом покрытии. Это подтверждают и личные встречи теннисистов. Конечно, преимущество в них находится на стороне более титулованного соперника, однако несколько встреч, произошедших как раз на подобном типе покрытия, наглядно показывает, что это покрытие для него непрофильное, и тут верх одерживал менее титулованный соперник. В общем, несмотря на то, что линия букмекеров уже несколько прогнулась в сторону нашего прогноза, мы все равно полагаем, что у аутсайдера букмекеров в этом матче есть отличные шансы не только навязать борьбу своему более известному и титулованному сопернику, но и победить. С остальными прогнозами наших аналитиков на этот матч можно ознакомиться ниже.

Рахимбек Ибрахимов — Нуриддин Шагиев: снова ждем результативной игры

Наши аналитики обратили внимание на теннисный матч, в котором соперниками будут Рахимбек Ибрахимов и Нуриддин Шагиев из-за того, что букмекеры предложили здесь очень заманчивый коэффициент на победу одного из спортсменов. Если взглянуть на рейтинг соперников, то можно увидеть, что они занимают соседние строчки, однако это не означает, что в данный момент они находятся в одинаковой форме. Напомним, что покрытие, на котором проводится данный теннисный турнир, является довольно-таки специфическим, на нем комфортно чувствуют себя далеко не все представители большого тенниса. Нуриддин Шагиев относится как раз к тем спортсменам, которым некомфортно играть на данном типе покрытия. Фактически, на этом покрытии в текущем сезоне Нуриддин Шагиев проводит второй или третий матч. А вот Рахимбек Ибрахимов как раз умеет выступать на данном покрытии. Подтверждением этому являются высокие стадии и титулы ряда турниров. Исходя из этого, наши аналитики предлагают делать ставки на то, что в матче победит Рахимбек Ибрахимов, причем, букмекеры предлагают на это событие непомерно высокий коэффициент. Есть у нас и предложение на этот матч для более рисковых бетторов – это минусовая фора нашего фаворита. В личных встречах, которые соперники провели между собой на подобном типе покрытия, Рахимбек Ибрахимов без особых проблем побеждала, поэтому мы не видим оснований для того чтобы уверенно не победить и в этом матче. Это же относится и к общему тоталу геймов, который мы рекомендуем играть на меньше, так как Рахимбек Ибрахимов вряд ли будет затягивать матч с соперником, для которого покрытие является непрофильным.

СЕГОДНЯ МАТЧ Рахимбек Ибрахимов — Нуриддин Шагиев. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Мы неоднократно говорили о том, что в современном теннисе все больше ярких и интересных матчей, в которых аутсайдеры не только навязывают борьбу фаворитам, но и побеждают их. Это происходит из-за того, что современный теннис стал моложе. Появляется все больше талантливых юниоров, которые уже в юном возрасте заявляют о себе как о будущих топ-теннисистах. Старожилам большого тенниса, которые на протяжении длительного времени удерживали лидирующие позиции мирового рейтинга, теперь очень непросто, так как молодежь полна сил, участвует в большом количестве турниров и не так подвержена усталости и травмам. Конечно, молодым талантам еще не хватает опыта и мастерства, однако желание победить с лихвой компенсирует все недостатки. Поэтому любители тенниса становятся свидетелями не только ярких матчей, но и неожиданных результатов. Такое положение дел устраивает всех, в том числе и букмекеров, которые, потирая руки, зарабатывают деньги на ставках бетторов на фаворитов. Наши аналитики решили положить этому конец. Мы тщательно отбираем матчи, анализируем их, предлагая только качественные прогнозы, ставки на которые на дистанции принесут бетторам гарантированную прибыль. С нашей помощью можно не только наслаждаться интересным теннисом, но и выигрывать на ставках. Поэтому не пропустите наш очередной прогноз на теннисный матч, соперниками в котором будут Рахимбек Ибрахимов и Нуриддин Шагиев.



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