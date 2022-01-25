Контрерас Гомез/Ласаро Гарсия — Найто/Сато: ставим на двойные ошибки

Прогноз Контрерас Гомез/Ласаро Гарсия — Найто/Сато (25-го января 2022 года), ставки и коэффициенты

Прогноз и ставка на матч Контрерас Гомез/Ласаро Гарсия — Найто/Сато 25-го января 2022 года

25-го января 2022 года в 17:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Контрерас Гомез/Ласаро Гарсия , а противостоять в этом поединке будет Найто/Сато.



25-го января 2022 года пройдет следующий этап популярного Мастерса, в рамках которого померяются силами Контрерас Гомез/Ласаро Гарсия и Найто/Сато. Ожидается очень непростой поединок, так что можно не сомневаться, что в 17:30 по МСК зрители на трибунах увидят на корте напряженную борьбу. В прошлом сезоне был уже матч между данными оппонентами, в котором Контрерас Гомез/Ласаро Гарсия может похвастаться досрочной победой уже по итогам первых двух сетов.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Контрерас Гомез/Ласаро Гарсия — Найто/Сато:

25-го января 2022 года пройдет очередной раунд престижного теннисного турнира, в рамках которого встречаются Контрерас Гомез/Ласаро Гарсия — Найто/Сато. Ведущие ракетки мира появятся на корте в 17:30 по московскому времени. Статистика личных встреч насчитывает уже шестнадцать матчей, в которых лидером по количеству побед является Найто/Сато, выиграв десять раз, из которых четыре победы были досрочные. Кроме того, Найто/Сато выигрывает уже последние три личные встречи, а последняя из них была в конце прошлого сезона.

Контрерас Гомез/Ласаро Гарсия

Болельщики ожидали, что на этом турнире Контрерас Гомез/Ласаро Гарсия продемонстрирует мощный старт, но проблемы начали возникать уже с первого матча. Вначале пришлось играть пять сетов с оппонентом, который занимает лишь 384-е место в теннисном рейтинге. Затем был нелегкий поединок, в котором семнадцатая ракетка мира проигрывала после двух сетов, но затем все же получилось сломать ход игры и одержать нелегкую победу. Контрерас Гомез/Ласаро Гарсия в своих матчах не реализовывает массу брейк-поинтов, а также часто допускает грубые ошибки, которые не должны быть свойственны игроку такого уровня. Видно, что Контрерас Гомез/Ласаро Гарсия сейчас пребывает далеко от пика своих возможностей, но пока не старается нагонять форму, так как в турнире еще достаточное количество матчей, так что и так получится найти свой стиль игры. С каждым матчем Контрерас Гомез/Ласаро Гарсия немного прибавляет, а значит, в этом поединке можно ожидать более сильной игры.



Найто/Сато

На этом турнире Найто/Сато выступает регулярно, причем, еще ни разу не было такого, чтобы не получилось добраться хотя бы до четвертьфинала. За шесть лет удалось одержать две победы, так что Найто/Сато снова входит в число главных фаворитов и постарается оправдать ожидания болельщиков. Последнее особенно важно, так как турнир является домашним, и Найто/Сато чувствует огромную ответственность. В начале сезона было сыграно уже шесть матчей, из которых удалось выиграть четыре. Два поражения были вполне ожидаемыми, так как попадались явно более сильные оппоненты, которые в итоге и стали победителями тех турниров. Грунтовые корты являются профильными, а в этом сезоне Найто/Сато уже не будет к ним адаптироваться, так как три поединка проходило как раз на этом покрытии. Найто/Сато зачастую применяет оборонительную тактику, делая ставку на качественный прием мяча и заострение игры на второй подаче.

Контрерас Гомез/Ласаро Гарсия — Найто/Сато. КАК ИГРАЛИ МЕЖДУ СОБОЙ?

Разница в классе не должна помешать соперникам, выдать отличный матч на теннисных кортах известного турнира. Контрерас Гомез/Ласаро Гарсия и Найто/Сато впервые будут встречаться между собой. Если Контрерас Гомез/Ласаро Гарсия уже привык выступать на таких стадиях крупных теннисных турниров, где обладает немалым опытом, то соперник — Найто/Сато пока только делает первые шаги во взрослом теннисе, поэтому еще недостаточно опытен в подобных матчах. Даже учитывая тот факт, что эксперты мирового тенниса пророчат спортсмену большое будущее, ни букмекеры, ни эксперты нашего ресурса не видят здесь никаких факторов в пользу победы менее опытного спортсмена. Наряду с этим, мы полагаем, что в одном из сетов, а то и в двух, соперник может навязать своему более опытному оппоненту борьбу. Глядя на результаты, которые Контрерас Гомез/Ласаро Гарсия демонстрировал будучи юниором, создается впечатление, что спортсмен – будущее мирового тенниса. Естественно, чтобы играть на равных и побеждать лидеров мирового рейтинга, помимо таланта нужно обладать должным опытом и иметь отличный психологический настрой. Все это придет со временем, а пока стоит отталкиваться от текущей формы, а она говорит о том, что Контрерас Гомез/Ласаро Гарсия – фаворит противостояния. Возможно, что фаворит даст сопернику проявить себя, позволив получить бесценный опыт выступлений на таком уровне и против таких соперников. В этом случае, игра будет очень интересная, в первую очередь, с той точки зрения, что любители спорта смогут понаблюдать за первыми шагами будущей звезды. Прогнозы от наших экспертов на этот матч представлены ниже, всем хорошего тенниса и выигрышных ставок.



Прогноз и ставка на матч Контрерас Гомез/Ласаро Гарсия — Найто/Сато 25-го января 2022 года

Контрерас Гомез/Ласаро Гарсия

На данный момент Контрерас Гомез/Ласаро Гарсия занимает в мировом теннисном рейтинге 39-е место, ведь по итогам прошлого сезона удалось подняться более, чем на сорок строчек. В этом сезоне Контрерас Гомез/Ласаро Гарсия снова большинство своих поединков играет на жестком покрытии, так как на других кортах пока не получается демонстрировать настолько хорошие результаты. Начало этого сезона пока не задалось, так как на первых двух турнирах был вылет на ранних стадиях, да и на престижном прошлом турнире был слабый результат, так как вылет был уже на стадии 1/32, так и не выиграв хотя бы одного сета. Контрерас Гомез/Ласаро Гарсия не может похвастаться стабильностью, из-за чего за всю свою карьеру никогда не удавалось подняться в двадцатку сильнейших ракеток мира. При хорошей подаче, Контрерас Гомез/Ласаро Гарсия не всегда уверенно действует на приеме, да и на задней линии при обмене ударами иногда встречаются грубые ошибки.

Найто/Сато

В этом сезоне Найто/Сато действует неоднозначно, ведь можно увидеть великолепные действия в атаке, но что касается остальных компонентов, то здесь допускается слишком большое количество ошибок. Да, Найто/Сато обладает очень сильной первой подачей, а так как матч проходит на закрытом харде, это дает преимущество. Но, с обороной дела не идут, так как Найто/Сато не всегда чувствует заднюю линию, плохо играет у сетки, а также в этом сезоне ухудшилась работа ногами, ведь Найто/Сато не может похвастаться такой физической формой, как и раньше. Конечно, Найто/Сато имеет один из самых сильных на этом турнире форхенд, но это преимущество сможет дать результат лишь в том случае, если 58-я ракетка мира прибавит в плане стабильности, а также сможет завладеть инициативой в матче и заставить игра оппонента в собственном ритме. Если же сначала поединка не получится навязать свою игру, то вряд ли потом получится что-то изменить.

Сегодня матч Контрерас Гомез/Ласаро Гарсия — Найто/Сато Прогнозы от БК «БалтБет»

Отличная игра спортсменов в предыдущих раундах турнира не могла остаться незамеченной нашими опытными аналитиками. Поэтому, как только букмекеры предложили линию на матч, в котором сойдутся Контрерас Гомез/Ласаро Гарсия и Найто/Сато, аналитики нашего портала сразу же принялись искать интересные ставки на этот матч. Рассматривая личные встречи спортсменов, мы обратили внимание, что борьба между ними всегда идет довольно плотной, ни у одного из соперников нет видимого преимущества. Кроме этого, Контрерас Гомез/Ласаро Гарсия и Найто/Сато играют в агрессивный теннис, стараются завершать розыгрыши в два-три удара, что позволяет им сохранять силы для защиты очков на своей подаче. Для составления качественных прогнозов, наши эксперты стараются изучать как можно больше информации относительно выступлений спортсменов на турнире. История выступлений сегодняшних соперников здесь довольно яркая. И Контрерас Гомез/Ласаро Гарсия, и Найто/Сато неоднократно попадали в финальные раунды турнира. Это наталкивает на мысль, что покрытие турнира позволяет им играть в комфортный для них теннис, следовательно, можно предположить, что и в нынешнем году соперники приложат все усилия для того чтобы пробиться как можно дальше по турнирной сетке, а это значит, что в матче обязательно будет борьба и интересные комбинации, которые не оставят равнодушным ни одного любителя этого вида спорта.

Контрерас Гомез/Ласаро Гарсия — Найто/Сато: ставим на двойные ошибки

Контрерас Гомез/Ласаро Гарсия и Найто/Сато которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Контрерас Гомез/Ласаро Гарсия имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Найто/Сато хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Контрерас Гомез/Ласаро Гарсия. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Найто/Сато умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Контрерас Гомез/Ласаро Гарсия довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Найто/Сато вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Контрерас Гомез/Ласаро Гарсия.

СЕГОДНЯ МАТЧ Контрерас Гомез/Ласаро Гарсия — Найто/Сато. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

На матч, в котором встретятся Контрерас Гомез/Ласаро Гарсия и Найто/Сато букмекеры предложили довольно интересную линию. Напомним, что линию на теннисные матчи букмекеры составляют исходя из рейтинга и текущей формы спортсменов. Судя по тому, как соперники начали сезон, они готовы демонстрировать высокие результаты на всех турнирах, в которых принимают участие. Поэтому наши аналитики полагают, что линия, выставленная букмекерами, является верной. Однако это не помешало нам тщательно проанализировать возможность победы одного и другого спортсмена в этом матче, и предложить свои прогнозы на это противостояние. Мы знаем, что сейчас в большом теннисе идет серьезная борьба за места в рейтинге. Ситуация такова, что целый ряд теннисистов имеет отличные шансы на то, чтобы улучшить свои позиции в рейтинге, заняв более высокое место. Для этого необходимо показывать стабильно высокие результаты на всех крупных турнирах. И данный турнир не является исключением. Сейчас начинаются самые ответственные стадии, и чем дальше пройдут соперники по турнирной сетке, тем больше получат рейтинговых очков за участие в турнире. Поэтому сейчас все спортсмены будут действовать на пределе возможностей, активно играя не только на своей подаче, но и цепляясь за каждое очко на подаче соперника. Благодаря этому, мы можем гарантировать, что Контрерас Гомез/Ласаро Гарсия и Найто/Сато проведут зрелищный и активный матч, в котором порадуют зрителей ярким атакующим теннисом, со множеством интересных комбинаций.

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