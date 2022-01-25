Георгий Эверт — Игорь Янушкевич: андердог способен удивить фаворита

Прогноз Георгий Эверт — Игорь Янушкевич (25.01.2022), ставки и коэффициенты

Прогноз и ставка на матч Георгий Эверт — Игорь Янушкевич 25-го января

25-го января в 23:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Daily Pro Tour, в котором на корт выйдут Георгий Эверт , а противостоять в этом поединке будет Игорь Янушкевич.



Сделать предматчевые ставки на теннисное противостояние Георгий Эверт — Игорь Янушкевич можно будет вплоть до 23:00 по МСК, ведь в это время начнется игра, и коэффициенты станут меняться. Участники поединка сейчас упорно тренируются, каждый день посвящая подготовке к игре, ведь она назначена уже на 25-го января. Мало кто может дать прогноз на данный поединок, учитывая тот факт, что ранее Георгий Эверт и Игорь Янушкевич еще ни разу не встречались на теннисном корте.



Георгий Эверт — Игорь Янушкевич. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Георгий Эверт имеет всего пару дней на отдых, ведь уже 25-го января нужно будет играть в следующем раунде турнира, а оппонентом будет выступать Игорь Янушкевич. По московскому времени профессионалы большого тенниса появятся на корте в 23:00. Если рассматривать статистику данного противостояния, то Георгий Эверт имеет небольшие шансы на победу, так как ранее было лишь два выигранных матча против семи проигранных.

Георгий Эверт

В этом сезоне Георгий Эверт имеет в своем активе уже большое количество сыгранных матчей, что однозначно говорит о том, что двенадцатая ракетка мира имеет хорошую форму, так как была возможность ее наиграть. Конечно, несмотря на великолепные результаты на предыдущих турнирах, на них не стоит обращать особое внимание, ведь на тех Челленджерах были оппоненты совершенно другого уровня, с которыми можно было легко брать досрочные победы. А так как этот турнир намного престижнее и здесь собрались лучшие ракетки мира, то и проявить себя не так просто. Георгий Эверт может радоваться тому, что удалось преодолеть уже четыре этапа, но в последней встрече была очень тяжелая игра, так как первый сет был полностью провален, так что пришлось играть намного осторожнее. Георгий Эверт еще имеет сложность с адаптацией к корту, так как ранее почти все сыгранные матчи проходили на другом покрытии.



Игорь Янушкевич

В принципе, старт этого сезона можно считать неплохим, ведь хоть Игорь Янушкевичв шести сыгранных матчах имеет только три победы, но все три поражения были исключительно от представителей ТОП-20 мирового теннисного рейтинга. При этом, всем трем оппонентам была навязана борьба, позволившая выиграть по одному сету. Главной специализацией является хардовое покрытие, но в залах Игорь Янушкевич играет не часто, лишь изредка подавая заявки на такого рода турниры. В розыгрышах Игорь Янушкевич держит высокий темп игры, а также глубоко атакует с форхенда. К тому же, несмотря на то, что сейчас только начало сезона, Игорь Янушкевич демонстрирует крайне мало брака при обмене ударами. Пока еще Игорь Янушкевич находится на 112-м месте в теннисном рейтинге, но в этом сезоне есть все шансы пробиться в первую сотню и избегать квалификаций на престижных турнирах.

Daily Pro Tour, Георгий Эверт — Игорь Янушкевич

Наши эксперты долго выбирали матч для прогнозирования, пока не остановили свой выбор на противостоянии, соперниками в котором будут Георгий Эверт и Игорь Янушкевич. Эти теннисисты проводят неплохой сезон. Несмотря на то, что пока им не удалось завоевать ни одного титула, в сезоне еще предстоит принять участие во многих турнирах, поэтому шанс дойти до финала и там побороться за трофей получит каждый из соперников. Уровень соперников довольно высок, в противном случае, они бы не занимали такие высокие места в мировом рейтинге. Просто, сейчас в теннисе сезон покрытий, на которых этим соперникам не совсем удобно демонстрировать свой теннис. Осталось немного подождать, когда произойдет смена турниров, и вот тогда Георгий Эверт и Игорь Янушкевич продемонстрируют свой лучший теннис, который позволяет им навязывать борьбу даже тем соперникам, которые стоят во главе мирового теннисного рейтинга. Пока стоит сосредоточиться на этом матче. Наши эксперты полагают, что спортсмены постараются прибиться к покрытию, так как им еще предстоит принять участие в ряде турниров с подобным покрытием. Уровень позволяет им держать мяч в игре и пытаться взять подачу соперника. Вряд ли кто-то будет форсировать события, мы думаем, что спортсмены обменяются сетами, а победителя матча определит финальный сет. Поэтому рекомендуем понаблюдать за этим матчем, ведь на корте друг другу будут противостоять не самые последние теннисисты в рейтинге, да и наши прогнозы позволят сделать этот матч еще более интересным и даже прибыльным.



Прогноз и ставка на матч Георгий Эверт — Игорь Янушкевич 25-го января

Георгий Эверт

Лишь в первом матче данного турнира было непонятно, в какой форме находится Георгий Эверт, ведь представителя четвертой сотни мирового теннисного рейтинга удалось дожать лишь в пятом сете, когда все ожидали яркой досрочной победы. Но, затем Георгий Эверт уже не позволяет оппонентам показывать свой теннис, а навязывает свой стиль. Георгий Эверт старается загонять соперников по корту и максимально вымотать их. Главным козырем, которым обладает Георгий Эверт, является психологическая стойкость, ведь даже проиграв два первых сета Георгий Эверт не опускает рук, а вполне может переломать ход поединка и одержать победу, что наблюдалось уже неоднократно. Хотя профильным покрытием является грунт, Георгий Эверт все же умело действует на любом корте, при этом, меняется и стиль игры. Так как в этом сезоне уже было сыграно несколько матчей на харде, то Георгий Эверт точно не станет испытывать проблем на данном покрытии.

Игорь Янушкевич

Игорь Янушкевич лишь начинает свои выступления в этом сезоне, так что пока было сыграно только четыре матча, из которых было два выиграно, а два завершились поражениями. Стоит отметить, что оба поражения были в матчах против оппонентов, которые выступают в похожем стиле, действуя на корте в очень агрессивной манере. Пока Игорь Янушкевич играет лишь так, настолько позволяет соперник, так что если будет слишком большой агрессивный натиск, то Игорь Янушкевич начинает ошибаться и игра в обороне разрушается. Что касается данного покрытия корта, то на нем Игорь Янушкевич выступает не лучшим образом, так как за всю свою карьеру не было никаких достижений, разве что два года назад на этом же турнире удалось зайти до четвертьфинала, но тогда по сетке попадались слишком легкие оппоненты. На подготовку к этому матчу было только два дня, а так как в прошлой игре было потрачено много сил и эмоций, то вряд ли Игорь Янушкевич сможет показать сейчас свой лучший теннис.

Сегодня матч Георгий Эверт — Игорь Янушкевич Прогнозы от БК «БалтБет»

Очень много внимание СМИ уделяют теннисному матчу, в котором встретятся Георгий Эверт и Игорь Янушкевич. И это внимание является вполне заслуженным. Теннисисты проводят отличный сезон, в котором доказывают, что не зря входят в число лучших представителей этого вида спорта. Участие в полуфиналах, финалах и завоевание трофеев престижных теннисных турниров – все это есть в карьере спортсменов, в том числе и в нынешнем сезоне. Сейчас соперники рассматриваются букмекерами в качестве основных претендентов на трофей текущего турнира. Однако побороться за него сможет лишь победитель. История личных взаимоотношений соперников на корте довольно насыщенная. Георгий Эверт и Игорь Янушкевич встречались на различных типах покрытий, в том числе и на том, на котором проводится данный турнир. Учитывая, что Георгий Эверт и Игорь Янушкевич довольно легко преодолели сопротивление своих визави в предыдущих раундах, наши аналитики сделали вывод, что спортсмены берегли силы именно на финальные матчи, так как отлично отдавали себе отчет в том, что в важных стадиях турнира предстоят непростые матчи с довольно неуступчивыми соперниками, которые умеют держать свою подачу, и могут навязать борьбу на подаче соперника. Личные встречи Георгий Эверт и Игорь Янушкевич подчеркивают, что соперники предпочитают активный атакующий теннис, хотя, могут и изменить привычной тактики, сыграв на ошибках оппонента. Для зрителей матч обещает стать интересным зрелищем, а наши прогнозы должны сделать его еще и прибыльным для тех, кто делает ставки на теннис в букмекерских конторах.

Георгий Эверт — Игорь Янушкевич: андердог способен удивить фаворита

Исходя из того, какие коэффициенты выставили букмекеры на матч, в котором примут участием Георгий Эверт и Игорь Янушкевич, наши эксперты обратили на него внимание. Вообще, Георгий Эверт сейчас не на столько в хорошей форме, чтобы видеть этого спортсмена явным фаворитом матча. Возможно, что букмекеры в своих котировках на это противостояние исходили из рейтинга оппонентов, однако они видимо не учли, что Игорь Янушкевич имеет больше сыгранных матчей на данном типе покрытия, да и вообще, в личных встречах имеет перевес. Мы тщательно проанализировали результаты соперников на этом турнире, а также обратили внимание на то, как спортсмены выступали здесь в прошлые годы. Полученная информация вселила в нас дополнительную уверенность в том, что Георгий Эверт – не такой явный фаворит. Исходя из этого мы рекомендуем делать ставки на плюсовую фору аутсайдера букмекеров в этом матче. Те бетторы, которые предпочитают рисковые ставки, могут сыграть победу аутсайдера, кстати, букмекеры предлагают на это довольно высокий коэффициент, что позволит в несколько раз увеличить игровой банк. Еще бы мы рекомендовали обратить внимание на общий тотал геймов в этом матче. Наши аналитики думают, что матч получится затяжным, что автоматически предполагает ставки на тотал больше геймов. Нашу уверенность в этом прогнозе подкрепляет тот факт, что все личные встречи спортсменов на данном типе покрытия проходили в борьбе. Скорее всего, и это противостояние не станет исключением, тем более что Георгий Эверт и Игорь Янушкевич на этом турнире демонстрируют неплохой уровень подготовки.

СЕГОДНЯ МАТЧ Георгий Эверт — Игорь Янушкевич. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Долгое время на вершине мирового рейтинга в большом теннисе находились лишь несколько спортсменов. Фактически, состав основных претендентов на трофеи в том или ином турнире оставался неизменным. Однако за прошедшие годы все существенно изменилось. Молодежь по уровню игры начинает догонять представителей элитной верхушки, причем, молодые таланты стараются не только навязывать борьбу, они выходят на корт побеждать, о чем свидетельствует уже ряд неожиданных результатов на самых престижных турнирах. Сенсации в матчах большого тенниса происходят повсеместно, и этим уже никого не удивить. Наши аналитики давно смекнули, что необходимо перестраивать подход к прогнозированию матчей большого тенниса. Необходимо больше внимания уделять аналитике, обращая внимание на статистические показатели спортсменов на том или ином типе покрытия, нужно отказываться от анализа матчей, основанного лишь на рейтинге спортсменов. Дело в том, что лишь небольшая часть теннисистов является универсалами, которые могут демонстрировать стабильные результаты на всех типах покрытий. Большинство спортсменов показывают лучший теннис лишь одном типе покрытия. Таким образом, аналитики нашего портала подчеркивают, что качественное прогнозирование теннисных матчей невозможно без понимания ряда факторов. Эти факторы мы старались использовать и в анализе матча, в котором встретятся Георгий Эверт и Игорь Янушкевич, подробный прогноз на этот интересный теннисный поединок можно прочесть ниже. Надеемся, что болельщики не останутся разочарованными игрой спортсменов.

http://evolvegame.ru/cat0-517390-prognoz-na-match-huan-sebastyan-gomes-konstantin-bittun-kuzmin-ot-eksperta-25-01-22/