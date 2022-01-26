Прогноз Вашингтон Стейт Кугарс — Юта Раннин Ютс (27 января), ставки и коэффициенты

Вашингтон Стейт Кугарс — Юта Раннин Ютс. Прогноз, ставки на матч. NCAA (27.01.22)

27 января в 06:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата NCAA, в котором на своей площадке местный клуб Вашингтон Стейт Кугарс примет соперника по национальному первенству Юта Раннин Ютс.



Болельщики баскетбольного клуба Вашингтон Стейт Кугарс очень любят матчи против БК Юта Раннин Ютс, ведь в большинстве случаев они завершаются победой. Так что, зрители на трибунах надеются, что 27 января хозяева снова будут сильнее. Начало игры будет в 06:00 по Москве. В этом розыгрыше чемпионата команды пока не встречались, а в прошлом баскетболисты клуба Вашингтон Стейт Кугарс одержали три легкие победы.



Вашингтон Стейт Кугарс — Юта Раннин Ютс. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

В 06:00 по московскому времени поклонники баскетбола постараются посмотреть прямую трансляцию поединка Вашингтон Стейт Кугарс — Юта Раннин Ютс. Матч назначен на 27 января, так что сейчас баскетболисты упорно тренируются, так как результат игры имеет очень большое значение. Данная встреча для команд будет первой в этом сезоне, а в прошлом было четыре очных поединка, в которых каждый клуб одержал по две домашние победы.

Вашингтон Стейт Кугарс

К данному поединку баскетбольный клуб Вашингтон Стейт Кугарс подошел в неплохом расположении, ведь хозяева после трех подряд поражений смогли порадовать болельщиков двумя победами. На протяжении последних двух месяцев у команды не было слишком сложных матчей, в которых приходилось бы бороться до последней секунды. Кроме того, главный тренер постоянно старается проводить ротацию игроков, так что большинство баскетболистов выглядят свежими во время игры и демонстрируют пик своей формы. В родных стенах баскетбольный клуб Вашингтон Стейт Кугарс играет уверенно, ведь в пятнадцати домашних поединках было лишь четыре поражения, причем ни одно из них не было с двойным гандикапом, так как отставание зачастую было в 3-5 очков. В большинстве матчей Вашингтон Стейт Кугарс подстраивается под соперника, и только с аутсайдерами хозяева задают собственный темп. В составе команды травмирован лишь атакующий защитник, но его есть кем заменить.



Юта Раннин Ютс

В составе баскетбольного клуба Юта Раннин Ютс нет качественных защитников, но талантливых игроков хватает, так что практически в каждом своем матче команда набирает более ста очков. Но, так как свое кольцо гости защищают плохо, то и пропускают они не меньше, а то и намного больше. Из-за такой открытой и слишком атакующей игры баскетбольный клуб Юта Раннин Ютс не может добиться хороших результатов и в чемпионате идет среди аутсайдеров, сохранив только теоретические шансы на плей-офф. Последние матчи команда сыграла не лучшим образом, одержав в последних десяти встречах только три победы, и все они были дома, так что на выезде Юта Раннин Ютс уже давно не выигрывает. Главный тренер не поменяет свою тактику, а значит, в данном поединке гости снова будут только атаковать, ведь лишь это они умеют делать. Один из защитников не сможет сыграть из-за дисквалификации.

«Вашингтон Стейт Кугарс» — «Юта Раннин Ютс»: прогноз автора

Болельщики баскетбольного клуба Вашингтон Стейт Кугарс собираются 27 января активно поддерживать игроков своей команды, ведь им предстоит непростой и очень важный поединок против баскетболистов клуба Юта Раннин Ютс. Тем, у кого есть билеты на игру, необходимо найти свое место на трибунах до 06:00 по МСК, пока не стартует поединок. Эта встреча для команд будет первой в сезоне, а в прошлом году они встречались дважды и обменялись победами в овертайме.



Вашингтон Стейт Кугарс — Юта Раннин Ютс. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (27.01.22)

Вашингтон Стейт Кугарс

После многочисленных потерь на выезде, баскетбольный клуб Вашингтон Стейт Кугарс наконец-то возвращается на родную площадку, а дома команда играет намного лучше. В последнем гостевом поединке БК Вашингтон Стейт Кугарс сыграл просто ужасно, так как получилось с трудом набрать только пятьдесят очков, а в составе команды нормально действовало только два игрока, да и то лишь в одной четверти. При поддержке трибун баскетбольный клуб Вашингтон Стейт Кугарс всегда выступает лучше, и в среднем набирает более сотни очков за матч. Но, хозяевам все же нужно поработать над своими действиями в атаке, так как подводит реализация из трехсекундной зоны, а также не лучшим образом баскетболисты клуба Вашингтон Стейт Кугарс бросают из-за дуги. Серьезных кадровых потерь в составе хозяев нет, ведь в лазарете находятся игроки, но в этом сезоне они не отыгрывают большой роли в игре команды.

Юта Раннин Ютс

После того, как баскетбольный клуб Юта Раннин Ютс проиграл восемь матчей подряд, терпение руководства лопнуло, и оно все же решилось сместить с поста главного тренера. На его место пришел новый наставник, который ранее на таком высоком уровне не работал, в основном тренируя команды, которые принимали участие в менее значимых турнирах. Но, первые два матча под руководством нового тренера баскетбольный клуб Юта Раннин Ютс хоть и проиграл, но все же было видно, что игроки действительно стараются, а не показывают такую бесхарактерную игру, как раньше. В турнирном плане даже приглашение нового специалиста не позволит улучшить ситуацию, так как команда находится в нижней части таблицы, и для нее сейчас важно хотя бы не опуститься на последнее место. Если в обороне баскетбольный клуб Юта Раннин Ютс продолжает показывать отсутствие взаимопонимания между игроками, то хотя бы в нападении команда начала действовать более слаженно, так что количество набранных очков увеличилось. Кроме травмы ноги легкого форварда у гостей больше нет потерь.

Сегодня матч Вашингтон Стейт Кугарс — Юта Раннин Ютс Прогнозы от БК «БалтБет»

Баскетбольный клуб Вашингтон Стейт Кугарс после длительной гостевой серии возвращается в родные стены, где 27 января сыграет матч против БК Юта Раннин Ютс. Сирена, которая оповестит о начале поединка, прозвучит в 06:00 по МСК. В этом сезоне хозяевам уже удавалось обыгрывать данного противника, когда три месяца назад была зафиксирована победа с преимуществом в восемнадцать очков. В прошлом году БК Вашингтон Стейт Кугарс также не имел проблем в противостояниях с этой командой, одержав две победы.

Вашингтон Стейт Кугарс — Юта Раннин Ютс: хозяева должны брать три очка

Несмотря на то, что старт сезона баскетбольный клуб Вашингтон Стейт Кугарс провел не лучшим образом, так что даже некоторое время находился в середине турнирной таблицы, постепенно команда начала прибавлять. Сейчас хозяева уже идут пятыми, так что находятся в зоне плей-офф, а за последних десять матчей было только одно поражение, да и то от команды, которая на данный момент возглавляет турнирную таблицу. Сразу трое баскетболистов клуба Вашингтон Стейт Кугарс показывают феноменальную точность на трехочковых бросках, так что если хозяева не могут пробиться к чужому кольцу, то компенсируют это дальними бросками. На своей площадке команда еще и показывает очень атакующую игру, так что многие баскетболисты набирают более двадцати очков за матч, а в последнем поединке сразу двое сделало «дабл-дабл». Мало того, что у баскетбольного клуба Вашингтон Стейт Кугарс и так глубокий состав, так среди игроков основы еще и нет травмированных.

Недавно у баскетбольного клуба Юта Раннин Ютс был спад, во время которого команда потерпела четыре поражения, хотя соперники были не самые сильные. Но, руководство не стало делать поспешных решений, дав тренеру возможность исправить ситуацию, и результат пришел, так как на данный момент гости выдают серию из шести побед. Это позволило вернуть себе четвертое место в турнирной таблице, а если баскетбольный клуб Юта Раннин Ютс выиграет еще хотя бы два матча, то вполне может подняться и на вторую строчку. В обороне команда не стала играть более надежно, но зато гости существенно прибавили в плане атаки, так как в среднем набирают 118 очков за матч. На выезде у баскетбольного клуба Юта Раннин Ютс немного ниже атакующий потенциал, так что выигрывать в гостях получается сложнее. Центровой точно пропускает данный матч, а под вопросом выход на площадку легкого форварда.

СЕГОДНЯ МАТЧ Вашингтон Стейт Кугарс — Юта Раннин Ютс. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ



Долгое время баскетбольный клуб Вашингтон Стейт Кугарс лидировал в своей Конференции, но стоило проиграть два матча подряд, как хозяева уступили первую строчку, так что сейчас занимают уже второе место. Но, так как выиграть регулярный сезон вряд ли получится, команда не особо стремится вернуть первое место, ведь для баскетбольного клуба Вашингтон Стейт Кугарс гораздо важнее финишировать в зоне плей-офф, и лучше это сделать в первой четверке, ведь будут гораздо выше шансы выиграть первый раунд. В этом сезоне командой руководит новый тренер, который сделал более надежной игру в обороне, причем, особенно это касается домашних поединков, где баскетболисты делают все возможное, чтобы не дать сопернику сделать бросок по кольцу. Так как выездная серия только что завершилась, то болельщики баскетбольного клуба Вашингтон Стейт Кугарс все же надеются, что их команда сможет наконец-то одержать победу. Тем более, что из лазарета вышел разыгрывающий защитник, который контролирует всю игру команды.

В данный момент баскетбольный клуб Юта Раннин Ютс находится на стадии перестройки, ведь происходит смена поколений. В составе команды уже практически не осталось опытных ветеранов, так что наставнику приходится делать ставку на молодых баскетболистов, но далеко не все из них готовы сейчас играть на таком высоком уровне. Все это приводит к слабой игре команды, так что баскетбольный клуб Юта Раннин Ютс сейчас находится в нижней части турнирной таблицы и не имеет даже теоретических шансов на то, чтобы пробиться в плей-офф. Но, руководство не давит на наставника, понимая, что для построения новой команды необходимо время, а денег на трансферы выделается не очень много. В большинстве матчей баскетбольный клуб Юта Раннин Ютс действует в оборонительной манере, что связано с отсутствием ярких атакующих баскетболистов. К тому же, единственный тяжелый форвард в команде выбыл на два месяца, и адекватной замены ему нет.



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