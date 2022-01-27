Сакелларидис/Хуанг — Бинда/Винсент Руггери: будет сделан акцент на атакующий теннис

Прогноз Сакелларидис/Хуанг — Бинда/Винсент Руггери (27.01.2022), ставки и коэффициенты

Сакелларидис/Хуанг — Бинда/Винсент Руггери (27 января), ставки и коэффициенты

27 января в 11:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Сакелларидис/Хуанг , а противостоять в этом поединке будет Бинда/Винсент Руггери.



27 января в линии букмекерских контор можно найти множество теннисных матчей, но для ставки лучше всего подходит поединок Сакелларидис/Хуанг — Бинда/Винсент Руггери. На него будут приниматься букмекерами предматчевые ставки вплоть до 11:00 по МСК. В этом сезоне между оппонентами еще не было личных встреч, а в прошлом прошло сразу две. В них Сакелларидис/Хуанг и Бинда/Винсент Руггери одержали по одной победе, причем каждый раз на корте была упорная борьба, так что выигрыш получался с минимальным преимуществом.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Сакелларидис/Хуанг — Бинда/Винсент Руггери:

27 января пройдет очередной раунд престижного теннисного турнира, в рамках которого встречаются Сакелларидис/Хуанг — Бинда/Винсент Руггери. Ведущие ракетки мира появятся на корте в 11:00 по московскому времени. Статистика личных встреч насчитывает уже шестнадцать матчей, в которых лидером по количеству побед является Бинда/Винсент Руггери, выиграв десять раз, из которых четыре победы были досрочные. Кроме того, Бинда/Винсент Руггери выигрывает уже последние три личные встречи, а последняя из них была в конце прошлого сезона.

Сакелларидис/Хуанг

По непонятным причинам Сакелларидис/Хуанг в этом сезоне демонстрирует неоднозначные результаты, показывая нестабильность. В одних матчах получается одержать победу над непростым оппонентом, но уже в другом Сакелларидис/Хуанг теряется и отдает победу сопернику, значительно ниже расположенном в теннисном рейтинге. Не удивительно, что такие результаты привели к падению в рейтинге, ведь сейчас Сакелларидис/Хуанг занимает 73-е место, хотя в начале сезона это была еще 52-я позиция. На грунте Сакелларидис/Хуанг играет не лучшим образом, ведь за всю свою карьеру на данном покрытии корта не было выиграно еще ни одного трофея. Мало того, если взять прошлый сезон, то в нем на грунтовых кортах все чаще всего завершалось на ранних этапах. Да, Сакелларидис/Хуанг имеет сильную подачу с правой, и может быстро двигаться по корту, но побеждать получается только в тому случае, когда удается задавать свой ритм и демонстрировать агрессивную игру, а на грунте это не помогает.



Бинда/Винсент Руггери

Если в начале турнира еще были сомнения, находится ли Бинда/Винсент Руггери на пике своих возможностей, то после последнего сыгранного матча в этом уже никто не сомневается. Бинда/Винсент Руггери демонстрирует хорошую концентрацию и полностью отдается игре. Да, это еще не пик формы, но все же Бинда/Винсент Руггери имеет хороший уровень, ведь победить оппонента, который находится также в десятке сильнейших, да еще и со счетом 3-0, довольно сложно. Бинда/Винсент Руггери намного моложе нынешнего оппонента, хотя в плане опыта совершенно не уступает. Можно не сомневаться, что Бинда/Винсент Руггери не станет выкладываться уже в первом сете, а просто станет играть в обороне, чтобы сдержать стартовый натиск соперника. Бинда/Винсент Руггери будет ждать, когда в четвертом и пятом сете оппонента начнет одолевать усталость и начнут появляться ошибки, вот тогда Бинда/Винсент Руггери и станет демонстрировать свой стиль и выматывать оппонента. Бинда/Винсент Руггери умеет играть как на задней линии, так и под сеткой, а опасность представляют не только первая, но и вторая подача, так как получается вариативно играть на приеме.

Сакелларидис/Хуанг — Бинда/Винсент Руггери. КАК ИГРАЛИ МЕЖДУ СОБОЙ?

Сакелларидис/Хуанг и Бинда/Винсент Руггери – интересные соперники, которые всегда стараются показывать не только качественный, но и красивый теннис. Публика просто обожает, когда соперники выходят на корт в матчах с оппонентами. Однако очное противостояние этих спортсменов – отличный повод полюбоваться разными немыслимыми вещами современного тенниса. Пластичность и отличное чувство мяча – главные козыри соперников, позволяющие им повергать оппонентов в шок удачными попаданиями из совершенно невероятных позиций. Наши эксперты, прогнозируя данный матч, обратили внимание на покрытие, на котором проводится турнир. Они отлично подходит под стиль игры соперников, то есть, здесь будет место не только невероятным розыгрышам, но и стандартным комбинациям, позволяющим спортсменам защищать очки на собственной подаче. Вообще, победа в этом матче позволит пройти в следующий раунд турнира, заработать рейтинговые очки и призовые. Учитывая, что соперники имеют не самый высокий рейтинг, вряд ли они будут пренебрегать такой возможностью. Поэтому борьба в матче будет нешуточной. Мы думаем, что противостояние получится затяжным, и на этом базируем свои прогнозы на матч. С ними можно ознакомиться ниже. А сам матч мы рекомендуем не пропустить, так как считаем, что это будет потрясающее зрелище, которое не оставит равнодушным ни одного любителя этого вида спорта.



Прогноз и ставка на матч Сакелларидис/Хуанг — Бинда/Винсент Руггери 27 января

Сакелларидис/Хуанг

Несмотря на внушительный возраст, Сакелларидис/Хуанг демонстрирует в этом году великолепную форму, уже сумев выиграть два малозначительных турнира. Они были использованы в первую очередь для набора оптимальной формы, так как Сакелларидис/Хуанг гораздо более хочет выиграть данный турнир, который входит в число самых престижных. Сакелларидис/Хуанг обладает огромным опытом в большом теннисе, и это не удивительно для второй ракетки мира, но даже при таком плотном графике матчей получается постоянно выигрывать, не отдавая оппонентам ни единого сета. Ожидался сложный матч на прошлом этапе, но оппонент после часа напряженной борьбы отказался от игры, пожаловавшись на проблемы со здоровьем. Это позволило сэкономить силы, так что в этом матче Сакелларидис/Хуанг снова сможет продемонстрировать свои максимальные возможности. Сакелларидис/Хуанг может стабильно играть на любом покрытии корта, причем на всех различных типах были выиграны трофеи.

Бинда/Винсент Руггери

На этом турнире Бинда/Винсент Руггери играет второй раз. Прошлогодний розыгрыш был пропущен из-за травмы плеча, а в позапрошлом году получилось дойти до полуфинала. Так что, на этот раз Бинда/Винсент Руггери надеется снова продемонстрировать хорошие результаты и пройти как можно дальше. После травмы получилось очень быстро восстановиться, так что если прошлый сезон начинался на 27-м месте в рейтинге, то завершался уже на пятнадцатом. В этом году Бинда/Винсент Руггери находится в еще лучшей форме, так что не будет удивительно, если получится ворваться в десятку лучших мастеров большого тенниса. Жесткое покрытие Бинда/Винсент Руггери считает своим профильным, так как любит играть на большой скорости, используя силовой агрессивный теннис. В прошлом сезоне большинство матчей прошло на харде, причем поражения были лишь в трех. В этом сезоне на харде было сыграно шесть поединков, и все они были выиграны. Пока не ясно, как обстоят дела с выносливостью, но в последних матчах не пришлось много тратить сил, так как удалось одержать победы уже после двух партий.

Сегодня матч Сакелларидис/Хуанг — Бинда/Винсент Руггери Прогнозы от БК «БалтБет»

Очень много внимание СМИ уделяют теннисному матчу, в котором встретятся Сакелларидис/Хуанг и Бинда/Винсент Руггери. И это внимание является вполне заслуженным. Теннисисты проводят отличный сезон, в котором доказывают, что не зря входят в число лучших представителей этого вида спорта. Участие в полуфиналах, финалах и завоевание трофеев престижных теннисных турниров – все это есть в карьере спортсменов, в том числе и в нынешнем сезоне. Сейчас соперники рассматриваются букмекерами в качестве основных претендентов на трофей текущего турнира. Однако побороться за него сможет лишь победитель. История личных взаимоотношений соперников на корте довольно насыщенная. Сакелларидис/Хуанг и Бинда/Винсент Руггери встречались на различных типах покрытий, в том числе и на том, на котором проводится данный турнир. Учитывая, что Сакелларидис/Хуанг и Бинда/Винсент Руггери довольно легко преодолели сопротивление своих визави в предыдущих раундах, наши аналитики сделали вывод, что спортсмены берегли силы именно на финальные матчи, так как отлично отдавали себе отчет в том, что в важных стадиях турнира предстоят непростые матчи с довольно неуступчивыми соперниками, которые умеют держать свою подачу, и могут навязать борьбу на подаче соперника. Личные встречи Сакелларидис/Хуанг и Бинда/Винсент Руггери подчеркивают, что соперники предпочитают активный атакующий теннис, хотя, могут и изменить привычной тактики, сыграв на ошибках оппонента. Для зрителей матч обещает стать интересным зрелищем, а наши прогнозы должны сделать его еще и прибыльным для тех, кто делает ставки на теннис в букмекерских конторах.

Сакелларидис/Хуанг — Бинда/Винсент Руггери: будет сделан акцент на атакующий теннис

Сакелларидис/Хуанг и Бинда/Винсент Руггери которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Сакелларидис/Хуанг имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Бинда/Винсент Руггери хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Сакелларидис/Хуанг. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Бинда/Винсент Руггери умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Сакелларидис/Хуанг довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Бинда/Винсент Руггери вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Сакелларидис/Хуанг.

СЕГОДНЯ МАТЧ Сакелларидис/Хуанг — Бинда/Винсент Руггери. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Мы неоднократно говорили о том, что в современном теннисе все больше ярких и интересных матчей, в которых аутсайдеры не только навязывают борьбу фаворитам, но и побеждают их. Это происходит из-за того, что современный теннис стал моложе. Появляется все больше талантливых юниоров, которые уже в юном возрасте заявляют о себе как о будущих топ-теннисистах. Старожилам большого тенниса, которые на протяжении длительного времени удерживали лидирующие позиции мирового рейтинга, теперь очень непросто, так как молодежь полна сил, участвует в большом количестве турниров и не так подвержена усталости и травмам. Конечно, молодым талантам еще не хватает опыта и мастерства, однако желание победить с лихвой компенсирует все недостатки. Поэтому любители тенниса становятся свидетелями не только ярких матчей, но и неожиданных результатов. Такое положение дел устраивает всех, в том числе и букмекеров, которые, потирая руки, зарабатывают деньги на ставках бетторов на фаворитов. Наши аналитики решили положить этому конец. Мы тщательно отбираем матчи, анализируем их, предлагая только качественные прогнозы, ставки на которые на дистанции принесут бетторам гарантированную прибыль. С нашей помощью можно не только наслаждаться интересным теннисом, но и выигрывать на ставках. Поэтому не пропустите наш очередной прогноз на теннисный матч, соперниками в котором будут Сакелларидис/Хуанг и Бинда/Винсент Руггери.



http://evolvegame.ru/cat0-515370-segodnya-match-satellite-starfall-prognozy-i-stavki-ot-eksperta-27-01-22/