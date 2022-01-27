Франческа Ди Лоренцо — Сада Нахимана. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (27.01.22)

Прогноз Франческа Ди Лоренцо — Сада Нахимана (27-го января), ставки и коэффициенты

Франческа Ди Лоренцо — Сада Нахимана (27-го января 2022 года), ставки и коэффициенты

27-го января 2022 года в 20:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Франческа Ди Лоренцо , а противостоять в этом поединке будет Сада Нахимана.



Теннисное противостояние Франческа Ди Лоренцо — Сада Нахимана пройдет 27-го января 2022 года, благодаря чему у спортсменов еще хватает времени на подготовку к игре. Поклонники данного вида спорта смогут увидеть матч в 20:00 по московскому времени. Хотя Франческа Ди Лоренцо и Сада Нахимана уже не первый год проводят в большом теннисе, между ними была ранее лишь одна встреча, которая состоялась еще семь лет назад. В ней было пять сетов, а по итогам матча победу праздновала будущая первая ракетка мира Сада Нахимана.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Франческа Ди Лоренцо — Сада Нахимана:

На следующей неделе стартует престижный теннисный турнир, и 27-го января 2022 года откроет его противостояние Франческа Ди Лоренцо — Сада Нахимана. Тем, кто хочет попасть на матч-открытие, лучше прийти на трибуны до 20:00 по МСК, то есть до начала игры. Франческа Ди Лоренцо и Сада Нахимана отлично знают друг друга, ведь история противостояния насчитывает уже двенадцать матчей, в которых Сада Нахимана может гордиться семью победами, а вот Франческа Ди Лоренцо имеет только пять выигранных встреч.

Франческа Ди Лоренцо

В этом сезоне Франческа Ди Лоренцо показывает намного лучшую форму, чем в прошлом, хотя в том году удалось на этом турнире дойти до финала. Сейчас более ранний этап, так что пока никто не сомневается, что Франческа Ди Лоренцо сможет пройти дальше. Тем более, что на предыдущих двух турнирах удалось далеко зайти, а выбывание было вызвано поражениями от главных претендентов на победу. Да, Франческа Ди Лоренцо еще не имеет достаточного опыта, так как в большом теннисе участвует лишь три года. Но, зато Франческа Ди Лоренцо обладает колоссальным запасом энергии, позволяющим в высоком темпе отбегать по корту даже пять изнурительных сетов. Что касается этого турнира, то видно, что Франческа Ди Лоренцо играет не в полную силу и экономит энергию, так как попадались оппоненты, для победы над которыми не приходилось выкладывать все свои козыри. Франческа Ди Лоренцо любит хард с его быстрой игрой, так что снова сможет порадовать своих поклонников.



Сада Нахимана

Нынешняя форма, которую демонстрирует Сада Нахимана еще слишком далека от оптимальной, так что необходимо сыграть еще около десятка поединков, чтобы выйти на максимум своих возможностей. Пока в этом году было участие лишь в одном турнире, где не получилось пройти квалификацию и пробиться в основную сетку. Хотя, в квалификации были не самые сложные оппоненты. Что касается данного турнира, то на нем Сада Нахимана постоянно показывает слабые результаты, а в прошлом году был вылет уже в первом матче. Сейчас вполне может случиться то же самое, ведь Сада Нахимана пока не показывает свою мощную подачу, а только можно увидеть плохую игру на задней линии и много брака на приеме. Отчасти это можно еще списать на начало сезона и то, что на харде Сада Нахимана не особо умеет играть, больше предпочитая грунтовые корты. Но, если Сада Нахимана не станет работать над улучшением своей игры, то может покинуть первую сотню рейтинга.

ITF, Франческа Ди Лоренцо — Сада Нахимана

Длительное время Франческа Ди Лоренцо и Сада Нахимана не могли скрестить ракетки, чтобы определить, кто является лучшим спортсменом на сегодняшний день. Уже длительное время в мире большого тенниса бытует мнение, что эти спортсмены сейчас являются лучшими, но до этого турнира пути теннисистов не пересекались, так что, сказать, кто из них достоин звания лучшего спортсмена на теннисном Олимпе – было непросто. Любители большого тенниса, а также мировые эксперты и прогнозисты, среди которых есть и сотрудники нашего сайта, полагают, что результат этой встречи позволит ответить на многие вопросы. В СМИ тоже не перестают активно обсуждать этот матч, предлагая не только смотреть онлайн это противостояние, но и активно делясь своими прогнозами. В свете таких событий, мы тоже решили предложить любителям тенниса прогнозы на центральный матч турнира, в котором встретятся Франческа Ди Лоренцо и Сада Нахимана. Это будет противостояние достойных соперников, так как теннисисты существенно превосходят своих визави и в физической и в психологической подготовке. Разговоры идут вокруг того, удастся ли одному из соперников победить малой кровью, либо же болельщиков ждет напряженное противостояние, победителя которого будет определять решающий сет. Преимущество решающего сета заключается в том, что интрига сохраняется до конца, и только решающий розыгрыш сможет поставить точку на этом противостоянии, определив победителя матча. А прогнозы от наших экспертов позволят с еще большим интересом наблюдать за этим матчем, так как бетторы смогут сделать разнообразные ставки, тем самым увеличив шансы на выигрыш.



Франческа Ди Лоренцо — Сада Нахимана. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (27.01.22)

Франческа Ди Лоренцо

На столь высокой стадии престижного теннисного турнира Франческа Ди Лоренцо выступает вполне заслуженно, ведь этот сезон можно считать одним из лучших в карьере. Франческа Ди Лоренцо всегда мобильно действует на корте, и зачастую именно это качество помогает побеждать. На этом турнире были пройдены очень серьезные оппоненты, так что можно не сомневается, что сейчас Франческа Ди Лоренцо уже все сделает для того, чтобы пробиться в финал. На данный момент Франческа Ди Лоренцо занимает в мировом рейтинге тенниса тринадцатую строчку, что является наивысшим достижением, но играть против представителей ТОП-10 не получается, так как высокая скорость и мощная подача еще не являются залогом победы. К тому же, Франческа Ди Лоренцо больше любит играть на жестком покрытии, а сейчас придется действовать на травяных кортах, на которых за всю карьеру еще не было никаких достижений. Тем не менее, Франческа Ди Лоренцо имеет на два дня больше на подготовку, а это много чего значит.

Сада Нахимана

Этот сезон Сада Нахимана проводит довольно неубедительно, так что в фавориты данного поединка 42-ю ракетку мира букмекеры поставили исключительно из-за более высокой позиции в теннисном рейтинге. Первые два турнира были проиграны уже на первой стадии, а в третьем удалось пройти первый раунд, но исключительно лишь благодаря тому, что у оппонента случился рецидив травмы. А уже во втором раунде было поражение в двух партиях. Вряд ли после этого что-то сильно поменялось, так что в этом матче Сада Нахимана снова не сможет продемонстрировать уверенной игры, а будет допускать много глупых ошибок. На корте Сада Нахимана слишком нервничает, что хорошо видно по приему мяча, а также по тому, настолько много совершается лишних движений. В этом сезоне Сада Нахимана допускает слишком много брака на задней линии, а в розыгрышах часто излишне форсирует события, что приводит к потере мяча. Что касается ввода мяча в игру, то и здесь все далеко не идеально.

Сегодня матч Франческа Ди Лоренцо — Сада Нахимана Прогнозы от БК «БалтБет»

Престижный теннисный турнир – это всегда много интересных матчей, в которых встречаются соперники разного уровня. Среди большого количества матчей наши аналитики выбрали для прогнозирования противостояние, в котором встретятся Франческа Ди Лоренцо и Сада Нахимана. Несмотря на то, что спортсмены занимают разные строчки рейтинга, фактически, на этом турнире они имеют равные шансы на проход в следующий раунд. Дело в том, что покрытие турнира отлично подходит под стиль игры теннисиста, занимающего в рейтинге позиции, гораздо ниже, чем соперник. А вот теннисист, находящийся выше в рейтинге, не имеет достаточно опыта выступлений на этом покрытии. Это подтверждают и личные встречи теннисистов. Конечно, преимущество в них находится на стороне более титулованного соперника, однако несколько встреч, произошедших как раз на подобном типе покрытия, наглядно показывает, что это покрытие для него непрофильное, и тут верх одерживал менее титулованный соперник. В общем, несмотря на то, что линия букмекеров уже несколько прогнулась в сторону нашего прогноза, мы все равно полагаем, что у аутсайдера букмекеров в этом матче есть отличные шансы не только навязать борьбу своему более известному и титулованному сопернику, но и победить. С остальными прогнозами наших аналитиков на этот матч можно ознакомиться ниже.

Франческа Ди Лоренцо — Сада Нахимана: порядок побьёт класс

Франческа Ди Лоренцо и Сада Нахимана которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Франческа Ди Лоренцо имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Сада Нахимана хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Франческа Ди Лоренцо. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Сада Нахимана умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Франческа Ди Лоренцо довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Сада Нахимана вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Франческа Ди Лоренцо.

СЕГОДНЯ МАТЧ Франческа Ди Лоренцо — Сада Нахимана. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Довольно необычно ведет на крупном теннисном турнире спортсменов, которые еще недавно выступали в менее значимых по рейтингу турнирах. Однако мировые эксперты отмечают, что большой теннис прогрессирует довольно быстро, молодые спортсмены стараются демонстрировать теннис высокого уровня, что дает им возможность противостоять теннисистам с высоким рейтингом. Причем, в отдельных матчах молодые спортсмены не только навязывают борьбу своим более именитым и титулованным соперникам, но и побеждают их. Результаты текущего турнира показывают, что Франческа Ди Лоренцо и Сада Нахимана сейчас находятся в прекрасной форме, по ходу турнира они провели несколько непростых матчей, из которых им удалось выйти победителями. А это говорит о готовности бороться здесь и попадать в следующий круг. Наши аналитики полагают, что матч с участием этих спортсменов должен стать очень зрелищным, а его результат может быть непредсказуемым, так как и Франческа Ди Лоренцо, и Сада Нахимана будут прилагать все усилия для того чтобы попасть в следующий круг турнира, что позволит им не только серьезно заявить о своих намерениях в большом теннисе, но и существенно продвинет спортсменов в рейтинге. Поэтому мы предлагаем всем любителям большого тенниса не пропустить этот яркий, и, несомненно, интересный матч, добавить интригу в котором смогут наши прогнозы, с которыми можно подробно ознакомиться ниже.

http://evolvegame.ru/cat1-515671-chikago-steyt-kougars-yuta-veyli-prognoz-professionala-na-match-28-01-22/