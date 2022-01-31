Арли/Сенли — Винаградава/Попа Тейусану: погода помешает показать хороший теннис

Прогноз Арли/Сенли — Винаградава/Попа Тейусану (01-го февраля 2022 года), ставки и коэффициенты

Прогноз и ставка на матч Арли/Сенли — Винаградава/Попа Тейусану 01 февраля

01 февраля в 11:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Арли/Сенли , а противостоять в этом поединке будет Винаградава/Попа Тейусану.



Теннисное противостояние Арли/Сенли — Винаградава/Попа Тейусану пройдет в рамках следующего раунда престижного международного турнира, так что согласно календарю организаторов, он состоится 01 февраля. Благодаря букмекерским конторам и их линии уже известно, что игра стартует в 11:00 по МСК. В статистике личных встреч, насчитывающей пять поединков, Арли/Сенли является лидером, одержав четыре победы и лишь один раз потерпев поражение.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Арли/Сенли — Винаградава/Попа Тейусану:

На следующей неделе стартует престижный теннисный турнир, и 01 февраля откроет его противостояние Арли/Сенли — Винаградава/Попа Тейусану. Тем, кто хочет попасть на матч-открытие, лучше прийти на трибуны до 11:00 по МСК, то есть до начала игры. Арли/Сенли и Винаградава/Попа Тейусану отлично знают друг друга, ведь история противостояния насчитывает уже двенадцать матчей, в которых Винаградава/Попа Тейусану может гордиться семью победами, а вот Арли/Сенли имеет только пять выигранных встреч.

Арли/Сенли

Первые матчи в этом сезоне продемонстрировали, что Арли/Сенли находится в великолепной форме, так что может очень далеко зайти. Кроме того, с мотивацией проблем не будет, так как турнир домашний, а значит, в каждом матче обеспечена мощная поддержка публики. В предыдущих матчах большинство считало, что Арли/Сенли является аутсайдером, но все же они завершились победами, гарантировавшими проход в следующий этап. Арли/Сенли умеет великолепно играть на задней линии и защищаться у сетки, хотя все же чаще используется атакующий стиль. Арли/Сенли обладает сильной подачей с обеих рук, а также умеет правильно использовать не только форхенд, но и бэкхенд. Матчи на данном покрытии корта не представляют особой сложности, так как Арли/Сенли может хорошо играть где угодно, меняя свой стиль в зависимости от обстановки.



Винаградава/Попа Тейусану

На этом турнире Винаградава/Попа Тейусану играет еще с квалификации, где вначале была победа над представителем пятой сотни теннисного рейтинга, а затем удалось в сложном матче обыграть местного игрока. Сыграв только в двух матчах, еще не получится адаптироваться к данному покрытию корта, ведь Винаградава/Попа Тейусану все же больше любит грунтовые или травяные корты, а здесь придется играть на харде. Не обладая высокой скоростью, Винаградава/Попа Тейусану не любит быстрого темпа игры, а отдает предпочтение надежной обороне на задней линии. Тем более, что Винаградава/Попа Тейусану уверенно действует на приеме, хорошо пробивая обеими сторонами ракетки. 45-я ракетка мира обладает не только качественным форхендом, но и бэкхендом, так что Винаградава/Попа Тейусану на второй подаче часто имеет даже больший процент выигрыша, чем на первой. В 35 лет Винаградава/Попа Тейусану пока не думает о завершении карьеры, а на этом турнире пока еще не сложно выступать, так как между матчами хватает времени на восстановление.

Прогноз и ставка от taffnews.ru

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Арли/Сенли — Винаградава/Попа Тейусану (01 февраля), ставки и коэффициенты

Арли/Сенли

На этом турнире именно Арли/Сенли может похвастаться самой сильной подачей, но она совершенно не отличается вариативностью, ведь данный представитель большого тенниса всегда действует в одном и том же стиле, что отлично знают уже все оппоненты. Да, Арли/Сенли отлично бьет обеими сторонами ракетки, но все же иногда допускает ошибки на приеме, а также не может продемонстрировать уверенную игру возле сетки. Пока Арли/Сенли еще не может похвастаться высокой техничностью, так что побеждать получается лишь за счет хорошей физической формы, силы и высокой скорости. Так что, пусть и получилось на этом турнире зайти так далеко, но это в первую очередь связано со слабым уровнем оппонентов, а дальше будет намного сложнее. Если Арли/Сенли не сможет навязать свою игру и не получится начать матч с мощного атакующего напора, то с обороной все намного сложнее. К тому же, еще ни разу не было такого, чтобы получалось переломать ход поединка.

Винаградава/Попа Тейусану

Винаградава/Попа Тейусану лишь начинает свои выступления в этом сезоне, так что пока было сыграно только четыре матча, из которых было два выиграно, а два завершились поражениями. Стоит отметить, что оба поражения были в матчах против оппонентов, которые выступают в похожем стиле, действуя на корте в очень агрессивной манере. Пока Винаградава/Попа Тейусану играет лишь так, настолько позволяет соперник, так что если будет слишком большой агрессивный натиск, то Винаградава/Попа Тейусану начинает ошибаться и игра в обороне разрушается. Что касается данного покрытия корта, то на нем Винаградава/Попа Тейусану выступает не лучшим образом, так как за всю свою карьеру не было никаких достижений, разве что два года назад на этом же турнире удалось зайти до четвертьфинала, но тогда по сетке попадались слишком легкие оппоненты. На подготовку к этому матчу было только два дня, а так как в прошлой игре было потрачено много сил и эмоций, то вряд ли Винаградава/Попа Тейусану сможет показать сейчас свой лучший теннис.

Сегодня матч Арли/Сенли — Винаградава/Попа Тейусану Прогнозы от БК «БалтБет»

Очень много внимание СМИ уделяют теннисному матчу, в котором встретятся Арли/Сенли и Винаградава/Попа Тейусану. И это внимание является вполне заслуженным. Теннисисты проводят отличный сезон, в котором доказывают, что не зря входят в число лучших представителей этого вида спорта. Участие в полуфиналах, финалах и завоевание трофеев престижных теннисных турниров – все это есть в карьере спортсменов, в том числе и в нынешнем сезоне. Сейчас соперники рассматриваются букмекерами в качестве основных претендентов на трофей текущего турнира. Однако побороться за него сможет лишь победитель. История личных взаимоотношений соперников на корте довольно насыщенная. Арли/Сенли и Винаградава/Попа Тейусану встречались на различных типах покрытий, в том числе и на том, на котором проводится данный турнир. Учитывая, что Арли/Сенли и Винаградава/Попа Тейусану довольно легко преодолели сопротивление своих визави в предыдущих раундах, наши аналитики сделали вывод, что спортсмены берегли силы именно на финальные матчи, так как отлично отдавали себе отчет в том, что в важных стадиях турнира предстоят непростые матчи с довольно неуступчивыми соперниками, которые умеют держать свою подачу, и могут навязать борьбу на подаче соперника. Личные встречи Арли/Сенли и Винаградава/Попа Тейусану подчеркивают, что соперники предпочитают активный атакующий теннис, хотя, могут и изменить привычной тактики, сыграв на ошибках оппонента. Для зрителей матч обещает стать интересным зрелищем, а наши прогнозы должны сделать его еще и прибыльным для тех, кто делает ставки на теннис в букмекерских конторах.

Арли/Сенли — Винаградава/Попа Тейусану: погода помешает показать хороший теннис

Судя по количеству финалов и титулов, которые Арли/Сенли имеет в своем активе за свою карьеру, вопрос о фаворите в теннисном матче, в котором встретятся Арли/Сенли и Винаградава/Попа Тейусану отпадает сам собой. Наши аналитики, и аналитики букмекерских контор не видят возможности, которая позволит аутсайдеру победить в этом матче. Винаградава/Попа Тейусану в принципе и не аутсайдер, если судить по рейтингу, однако Арли/Сенли превосходят по всем параметрам своего соперника. Единственное, в чем есть какие-то сомнения – сможет ли фаворит матча пробить фору, заявленную букмекерами. В принципе, если судить по личным встречам, то здесь фора выставлена правильно. В львиной доли матчей между теннисистами фора либо пробивалсь фаворитом впритык, либо не пробивалась. Так что, наши аналитики решили не гадать, а просто пропустить ставку на фору в этом матче, так как было бы неправильно прогнозировать ставки ни за, ни против форы. А вот общий тотал геймов, предложенный букмекерами, вызвал у нас интерес. Отталкиваясь от текущей формы спортсменов, мы сделали вывод, что вряд ли Винаградава/Попа Тейусану сможет выиграть сет у соперника, поэтому ждем здесь легкой победы фаворита. А это означает, что букмекеры завысили общий тотал геймов на 1-2 гейма. Мы решили воспользоваться этим, и рекомендуем бетторам делать ставки на тотал меньше, тем более, что Арли/Сенли гораздо более комфортно чувствует себя на данном типе покрытия, чем соперник.

СЕГОДНЯ МАТЧ Арли/Сенли — Винаградава/Попа Тейусану. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Довольно необычно ведет на крупном теннисном турнире спортсменов, которые еще недавно выступали в менее значимых по рейтингу турнирах. Однако мировые эксперты отмечают, что большой теннис прогрессирует довольно быстро, молодые спортсмены стараются демонстрировать теннис высокого уровня, что дает им возможность противостоять теннисистам с высоким рейтингом. Причем, в отдельных матчах молодые спортсмены не только навязывают борьбу своим более именитым и титулованным соперникам, но и побеждают их. Результаты текущего турнира показывают, что Арли/Сенли и Винаградава/Попа Тейусану сейчас находятся в прекрасной форме, по ходу турнира они провели несколько непростых матчей, из которых им удалось выйти победителями. А это говорит о готовности бороться здесь и попадать в следующий круг. Наши аналитики полагают, что матч с участием этих спортсменов должен стать очень зрелищным, а его результат может быть непредсказуемым, так как и Арли/Сенли, и Винаградава/Попа Тейусану будут прилагать все усилия для того чтобы попасть в следующий круг турнира, что позволит им не только серьезно заявить о своих намерениях в большом теннисе, но и существенно продвинет спортсменов в рейтинге. Поэтому мы предлагаем всем любителям большого тенниса не пропустить этот яркий, и, несомненно, интересный матч, добавить интригу в котором смогут наши прогнозы, с которыми можно подробно ознакомиться ниже.

http://evolvegame.ru/cat0-517805-travers-4h4-molniya-4×4-prognoz-professionala-na-match-01-02-22/