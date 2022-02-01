Араужо/Ингильдсен — Калеро/Экспозито Сирера. Прогноз, ставки на матч(01.02.22)

Прогноз Араужо/Ингильдсен — Калеро/Экспозито Сирера (01-го февраля 2022 года), ставки и коэффициенты

Араужо/Ингильдсен — Калеро/Экспозито Сирера (01.02.2022), ставки и коэффициенты

01.02.2022 в 17:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Араужо/Ингильдсен , а противостоять в этом поединке будет Калеро/Экспозито Сирера.



Так как теннисный поединок Араужо/Ингильдсен — Калеро/Экспозито Сирера пройдет уже 01.02.2022, то с каждым днем вокруг него все больший ажиотаж. Можно не сомневаться, что в 17:00 по Москве на трибунах не будет ни одного свободного места, да и многие телезрители займут свои места возле экранов. Единственная очная встреча состоялась четыре года назад, и тогда она показала, что Араужо/Ингильдсен на тот момент намного сильнее, нежели Калеро/Экспозито Сирера.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Араужо/Ингильдсен — Калеро/Экспозито Сирера:

В 17:00 по Москве Араужо/Ингильдсен выйдет на корт при многочисленной поддержке болельщиков, которая может помочь лучше сыграть в поединке, где оппонентом выступает Калеро/Экспозито Сирера. Согласно календарю данного турнира, игра состоится уже 01.02.2022. Араужо/Ингильдсен не лучшим образом играет против данного соперника, ведь при двух победах было уже семь поражений, причем трое из них как раз в последних встречах.

Араужо/Ингильдсен

Араужо/Ингильдсен отличается очень сильным характером, так что в любой момент может переломить ход поединка. В предыдущем матче не только были проиграны два сета, но и в третьем поначалу все складывалось не лучшим образом, но все же произошла сенсация, так как удалось переломить ход поединка и добиться победы. В этом сезоне Араужо/Ингильдсен проводит лишь второй турнир, так что еще не получилось выйти на пик формы. Тем не менее, на прошлом Челленджере удалось дойти до полуфинала, где было поражение в пятом сете от неудобного по стилю оппонента. Этот турнир намного значимее предыдущего, так что можно не сомневаться, что Араужо/Ингильдсен проявит большую мотивацию и постарается зайти как можно дальше. Тем более, что на грунте Араужо/Ингильдсен играть умеет и легко выдерживает затяжные подачи. Да, Араужо/Ингильдсен больше любит диктовать свои условия игры, но в некоторых случаях получается успешно действовать в зависимости от стиля попавшегося соперника.



Калеро/Экспозито Сирера

На этом турнире Калеро/Экспозито Сирера выступает регулярно, причем, еще ни разу не было такого, чтобы не получилось добраться хотя бы до четвертьфинала. За шесть лет удалось одержать две победы, так что Калеро/Экспозито Сирера снова входит в число главных фаворитов и постарается оправдать ожидания болельщиков. Последнее особенно важно, так как турнир является домашним, и Калеро/Экспозито Сирера чувствует огромную ответственность. В начале сезона было сыграно уже шесть матчей, из которых удалось выиграть четыре. Два поражения были вполне ожидаемыми, так как попадались явно более сильные оппоненты, которые в итоге и стали победителями тех турниров. Грунтовые корты являются профильными, а в этом сезоне Калеро/Экспозито Сирера уже не будет к ним адаптироваться, так как три поединка проходило как раз на этом покрытии. Калеро/Экспозито Сирера зачастую применяет оборонительную тактику, делая ставку на качественный прием мяча и заострение игры на второй подаче.

Прогноз и ставка от taffnews.ru

Араужо/Ингильдсен и Калеро/Экспозито Сирера – интересные соперники, которые всегда стараются показывать не только качественный, но и красивый теннис. Публика просто обожает, когда соперники выходят на корт в матчах с оппонентами. Однако очное противостояние этих спортсменов – отличный повод полюбоваться разными немыслимыми вещами современного тенниса. Пластичность и отличное чувство мяча – главные козыри соперников, позволяющие им повергать оппонентов в шок удачными попаданиями из совершенно невероятных позиций. Наши эксперты, прогнозируя данный матч, обратили внимание на покрытие, на котором проводится турнир. Они отлично подходит под стиль игры соперников, то есть, здесь будет место не только невероятным розыгрышам, но и стандартным комбинациям, позволяющим спортсменам защищать очки на собственной подаче. Вообще, победа в этом матче позволит пройти в следующий раунд турнира, заработать рейтинговые очки и призовые. Учитывая, что соперники имеют не самый высокий рейтинг, вряд ли они будут пренебрегать такой возможностью. Поэтому борьба в матче будет нешуточной. Мы думаем, что противостояние получится затяжным, и на этом базируем свои прогнозы на матч. С ними можно ознакомиться ниже. А сам матч мы рекомендуем не пропустить, так как считаем, что это будет потрясающее зрелище, которое не оставит равнодушным ни одного любителя этого вида спорта.



Араужо/Ингильдсен — Калеро/Экспозито Сирера. Прогноз, ставки на матч(01.02.22)

Араужо/Ингильдсен

К данному турниру Араужо/Ингильдсен подходит в отличной форме, так что постарается приложить максимум усилий для защиты прошлогоднего титула. До данной стадии было сыграно уже пять поединков, причем во всех них не просто были легкие победы, но и не было проиграно ни одной партии. А ведь оппоненты были не самые слабые, так что это еще раз подтверждает, что Араужо/Ингильдсен находится мало не на пике своих возможностей, так что мало кому удастся остановить звезду большого тенниса. Араужо/Ингильдсен не может похвастаться самой сильной подачей, но зато обладает высокой скоростью, да и сил на предыдущие матчи было потрачено мало. Араужо/Ингильдсен старается при первой подаче сделать упор на не силу, а просто использует множество вариаций, пытаясь сбить оппонента с толку. В розыгрышах Араужо/Ингильдсен демонстрирует стабильно, надежно играет при обмене ударами на задней линии, а в плане комбинационной игры на данный момент нет достойных конкурентов.

Калеро/Экспозито Сирера

На этом турнире Калеро/Экспозито Сирера играет еще с квалификации, но в первых трех матчах не было особо сильного сопротивления, так что и не пришлось тратить много сил для победы. Это позволило набрать хороший ход, так что в последнем поединке даже получилось обыграть более именитого оппонента, находившегося не в лучших кондициях. Сейчас пока сложно сказать, имеет ли Калеро/Экспозито Сирера какие-то слабые места, ведь 149-я ракетка мира выглядит стабильно во всех моментах игры. Калеро/Экспозито Сирера уверенно вводит мяч в игру сильной подачей, а обмениваться ударами может не только на задней линии, но и в любой точке корта, даже возле сетки. Со скоростью проблем также нет, ведь Калеро/Экспозито Сирера много работает ногами и постоянно движется на корте, выбирая наилучшее место для приема мяча. Пока еще не было затяжных поединков, где необходимо проводить на корте по несколько часов, так что пока не ясно, как Калеро/Экспозито Сирера сможет сыграть в матче на выносливость. Но, так как Калеро/Экспозито Сирера не имеет даже двадцати лет, то вряд ли в этом плане будут проблемы.

Сегодня матч Араужо/Ингильдсен — Калеро/Экспозито Сирера Прогнозы от БК «БалтБет»

Отличная игра спортсменов в предыдущих раундах турнира не могла остаться незамеченной нашими опытными аналитиками. Поэтому, как только букмекеры предложили линию на матч, в котором сойдутся Араужо/Ингильдсен и Калеро/Экспозито Сирера, аналитики нашего портала сразу же принялись искать интересные ставки на этот матч. Рассматривая личные встречи спортсменов, мы обратили внимание, что борьба между ними всегда идет довольно плотной, ни у одного из соперников нет видимого преимущества. Кроме этого, Араужо/Ингильдсен и Калеро/Экспозито Сирера играют в агрессивный теннис, стараются завершать розыгрыши в два-три удара, что позволяет им сохранять силы для защиты очков на своей подаче. Для составления качественных прогнозов, наши эксперты стараются изучать как можно больше информации относительно выступлений спортсменов на турнире. История выступлений сегодняшних соперников здесь довольно яркая. И Араужо/Ингильдсен, и Калеро/Экспозито Сирера неоднократно попадали в финальные раунды турнира. Это наталкивает на мысль, что покрытие турнира позволяет им играть в комфортный для них теннис, следовательно, можно предположить, что и в нынешнем году соперники приложат все усилия для того чтобы пробиться как можно дальше по турнирной сетке, а это значит, что в матче обязательно будет борьба и интересные комбинации, которые не оставят равнодушным ни одного любителя этого вида спорта.

Араужо/Ингильдсен — Калеро/Экспозито Сирера: кто пройдет в следующий раунд?

Араужо/Ингильдсен и Калеро/Экспозито Сирера которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Араужо/Ингильдсен имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Калеро/Экспозито Сирера хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Араужо/Ингильдсен. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Калеро/Экспозито Сирера умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Араужо/Ингильдсен довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Калеро/Экспозито Сирера вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Араужо/Ингильдсен.

СЕГОДНЯ МАТЧ Араужо/Ингильдсен — Калеро/Экспозито Сирера. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Довольно необычно ведет на крупном теннисном турнире спортсменов, которые еще недавно выступали в менее значимых по рейтингу турнирах. Однако мировые эксперты отмечают, что большой теннис прогрессирует довольно быстро, молодые спортсмены стараются демонстрировать теннис высокого уровня, что дает им возможность противостоять теннисистам с высоким рейтингом. Причем, в отдельных матчах молодые спортсмены не только навязывают борьбу своим более именитым и титулованным соперникам, но и побеждают их. Результаты текущего турнира показывают, что Араужо/Ингильдсен и Калеро/Экспозито Сирера сейчас находятся в прекрасной форме, по ходу турнира они провели несколько непростых матчей, из которых им удалось выйти победителями. А это говорит о готовности бороться здесь и попадать в следующий круг. Наши аналитики полагают, что матч с участием этих спортсменов должен стать очень зрелищным, а его результат может быть непредсказуемым, так как и Араужо/Ингильдсен, и Калеро/Экспозито Сирера будут прилагать все усилия для того чтобы попасть в следующий круг турнира, что позволит им не только серьезно заявить о своих намерениях в большом теннисе, но и существенно продвинет спортсменов в рейтинге. Поэтому мы предлагаем всем любителям большого тенниса не пропустить этот яркий, и, несомненно, интересный матч, добавить интригу в котором смогут наши прогнозы, с которыми можно подробно ознакомиться ниже.

http://evolvegame.ru/cat1-517836-prognozy-i-stavki-na-match-progress-ural-academy-02-02-22/