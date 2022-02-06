Сантильян/Стэтхэм — Боузиг/Сач. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (08.02.22)

Прогноз Сантильян/Стэтхэм — Боузиг/Сач (08-го февраля), ставки и коэффициенты

Прогноз и ставка на матч Сантильян/Стэтхэм — Боузиг/Сач 08-го февраля 2022 года

08-го февраля 2022 года в 06:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Сантильян/Стэтхэм , а противостоять в этом поединке будет Боузиг/Сач.



Сантильян/Стэтхэм сейчас каждый день проводит в упорных тренировках, ведь уже 08-го февраля 2022 года придется сыграть на корте против такого непростого оппонента, как Боузиг/Сач. По Москве данный поединок начнется в 06:30. Статистика личных встреч насчитывает пять матчей, и в ней явным фаворитом является Боузиг/Сач, одержав четыре победы при одном поражении, причем три победы были еще и досрочными.



Сантильян/Стэтхэм — Боузиг/Сач. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

В 06:30 по Москве Сантильян/Стэтхэм выйдет на корт при многочисленной поддержке болельщиков, которая может помочь лучше сыграть в поединке, где оппонентом выступает Боузиг/Сач. Согласно календарю данного турнира, игра состоится уже 08-го февраля 2022 года. Сантильян/Стэтхэм не лучшим образом играет против данного соперника, ведь при двух победах было уже семь поражений, причем трое из них как раз в последних встречах.

Сантильян/Стэтхэм

В большинстве своих выигранных поединков Сантильян/Стэтхэм берет верх за счет сильной подачи, ведь кроме нее больше нет особо чем похвастаться. Но, если Сантильян/Стэтхэм с первых минут перехватывает инициативу и постоянно подает, то у оппонента небольшие шансы на спасение. На этом турнире был сыгран уже один матч, который был отыгран очень уверенно. Подача работала на высшем уровне, так что оппонент не имел ни одного брейк-поинта. Сантильян/Стэтхэм сейчас находится в хорошей физической форме, что было видно по всех предыдущих матчах сезона, ведь если даже и приходилось играть по пять сетов, то не было видно большой усталости на исходе матча. Профильным покрытием является грунт, но на харде Сантильян/Стэтхэм также имеет играть, да и в этом сезоне на жестких кортах было уже достаточно матчей, чтобы привыкнуть к такому покрытию.



Боузиг/Сач

На этом турнире Боузиг/Сач играет еще с квалификации, где вначале была победа над представителем пятой сотни теннисного рейтинга, а затем удалось в сложном матче обыграть местного игрока. Сыграв только в двух матчах, еще не получится адаптироваться к данному покрытию корта, ведь Боузиг/Сач все же больше любит грунтовые или травяные корты, а здесь придется играть на харде. Не обладая высокой скоростью, Боузиг/Сач не любит быстрого темпа игры, а отдает предпочтение надежной обороне на задней линии. Тем более, что Боузиг/Сач уверенно действует на приеме, хорошо пробивая обеими сторонами ракетки. 45-я ракетка мира обладает не только качественным форхендом, но и бэкхендом, так что Боузиг/Сач на второй подаче часто имеет даже больший процент выигрыша, чем на первой. В 35 лет Боузиг/Сач пока не думает о завершении карьеры, а на этом турнире пока еще не сложно выступать, так как между матчами хватает времени на восстановление.

«Сантильян/Стэтхэм» — «Боузиг/Сач»: прогноз автора

Наши эксперты долго выбирали матч для прогнозирования, пока не остановили свой выбор на противостоянии, соперниками в котором будут Сантильян/Стэтхэм и Боузиг/Сач. Эти теннисисты проводят неплохой сезон. Несмотря на то, что пока им не удалось завоевать ни одного титула, в сезоне еще предстоит принять участие во многих турнирах, поэтому шанс дойти до финала и там побороться за трофей получит каждый из соперников. Уровень соперников довольно высок, в противном случае, они бы не занимали такие высокие места в мировом рейтинге. Просто, сейчас в теннисе сезон покрытий, на которых этим соперникам не совсем удобно демонстрировать свой теннис. Осталось немного подождать, когда произойдет смена турниров, и вот тогда Сантильян/Стэтхэм и Боузиг/Сач продемонстрируют свой лучший теннис, который позволяет им навязывать борьбу даже тем соперникам, которые стоят во главе мирового теннисного рейтинга. Пока стоит сосредоточиться на этом матче. Наши эксперты полагают, что спортсмены постараются прибиться к покрытию, так как им еще предстоит принять участие в ряде турниров с подобным покрытием. Уровень позволяет им держать мяч в игре и пытаться взять подачу соперника. Вряд ли кто-то будет форсировать события, мы думаем, что спортсмены обменяются сетами, а победителя матча определит финальный сет. Поэтому рекомендуем понаблюдать за этим матчем, ведь на корте друг другу будут противостоять не самые последние теннисисты в рейтинге, да и наши прогнозы позволят сделать этот матч еще более интересным и даже прибыльным.



Сантильян/Стэтхэм — Боузиг/Сач. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (08.02.22)

Сантильян/Стэтхэм

Несмотря на внушительный возраст, Сантильян/Стэтхэм демонстрирует в этом году великолепную форму, уже сумев выиграть два малозначительных турнира. Они были использованы в первую очередь для набора оптимальной формы, так как Сантильян/Стэтхэм гораздо более хочет выиграть данный турнир, который входит в число самых престижных. Сантильян/Стэтхэм обладает огромным опытом в большом теннисе, и это не удивительно для второй ракетки мира, но даже при таком плотном графике матчей получается постоянно выигрывать, не отдавая оппонентам ни единого сета. Ожидался сложный матч на прошлом этапе, но оппонент после часа напряженной борьбы отказался от игры, пожаловавшись на проблемы со здоровьем. Это позволило сэкономить силы, так что в этом матче Сантильян/Стэтхэм снова сможет продемонстрировать свои максимальные возможности. Сантильян/Стэтхэм может стабильно играть на любом покрытии корта, причем на всех различных типах были выиграны трофеи.

Боузиг/Сач

Из-за низкого места в теннисном рейтинге Боузиг/Сач все турниры начинает с квалификации, но данные поединки не представляют какой-то сложности, так как в них в основном происходят досрочные победы. Благодаря тому, что уже на начале сезона было сыграно много поединков, Боузиг/Сач сейчас демонстрирует мощную форму, так что на этом турнире уже идет среди числа фаворитов. На прошлых турнирах не получилось завоевать трофеев лишь по той причине, что были поражения от явно более сильных оппонентов, ведь на одном турнире проигрыш был от будущего победителя, а на втором от соперника, дошедшего до полуфинала. На этом турнире также была легко пройдена квалификация, ведь все три матча завершились по итогам двух партий. Видно, что с каждым поединком Боузиг/Сач все лучше чувствует себя на данных кортах, так что в этом матче уже не должно быть проблем с адаптацией к типу покрытия. Боузиг/Сач предпочитает быстрый темп и сильные удары, но при необходимости может хорошо сыграть и в защите.

Сегодня матч Сантильян/Стэтхэм — Боузиг/Сач Прогнозы от БК «БалтБет»

Отличная игра спортсменов в предыдущих раундах турнира не могла остаться незамеченной нашими опытными аналитиками. Поэтому, как только букмекеры предложили линию на матч, в котором сойдутся Сантильян/Стэтхэм и Боузиг/Сач, аналитики нашего портала сразу же принялись искать интересные ставки на этот матч. Рассматривая личные встречи спортсменов, мы обратили внимание, что борьба между ними всегда идет довольно плотной, ни у одного из соперников нет видимого преимущества. Кроме этого, Сантильян/Стэтхэм и Боузиг/Сач играют в агрессивный теннис, стараются завершать розыгрыши в два-три удара, что позволяет им сохранять силы для защиты очков на своей подаче. Для составления качественных прогнозов, наши эксперты стараются изучать как можно больше информации относительно выступлений спортсменов на турнире. История выступлений сегодняшних соперников здесь довольно яркая. И Сантильян/Стэтхэм, и Боузиг/Сач неоднократно попадали в финальные раунды турнира. Это наталкивает на мысль, что покрытие турнира позволяет им играть в комфортный для них теннис, следовательно, можно предположить, что и в нынешнем году соперники приложат все усилия для того чтобы пробиться как можно дальше по турнирной сетке, а это значит, что в матче обязательно будет борьба и интересные комбинации, которые не оставят равнодушным ни одного любителя этого вида спорта.

Сантильян/Стэтхэм — Боузиг/Сач: ошибок будет много, ставим на количество геймов

Исходя из того, какие коэффициенты выставили букмекеры на матч, в котором примут участием Сантильян/Стэтхэм и Боузиг/Сач, наши эксперты обратили на него внимание. Вообще, Сантильян/Стэтхэм сейчас не на столько в хорошей форме, чтобы видеть этого спортсмена явным фаворитом матча. Возможно, что букмекеры в своих котировках на это противостояние исходили из рейтинга оппонентов, однако они видимо не учли, что Боузиг/Сач имеет больше сыгранных матчей на данном типе покрытия, да и вообще, в личных встречах имеет перевес. Мы тщательно проанализировали результаты соперников на этом турнире, а также обратили внимание на то, как спортсмены выступали здесь в прошлые годы. Полученная информация вселила в нас дополнительную уверенность в том, что Сантильян/Стэтхэм – не такой явный фаворит. Исходя из этого мы рекомендуем делать ставки на плюсовую фору аутсайдера букмекеров в этом матче. Те бетторы, которые предпочитают рисковые ставки, могут сыграть победу аутсайдера, кстати, букмекеры предлагают на это довольно высокий коэффициент, что позволит в несколько раз увеличить игровой банк. Еще бы мы рекомендовали обратить внимание на общий тотал геймов в этом матче. Наши аналитики думают, что матч получится затяжным, что автоматически предполагает ставки на тотал больше геймов. Нашу уверенность в этом прогнозе подкрепляет тот факт, что все личные встречи спортсменов на данном типе покрытия проходили в борьбе. Скорее всего, и это противостояние не станет исключением, тем более что Сантильян/Стэтхэм и Боузиг/Сач на этом турнире демонстрируют неплохой уровень подготовки.

СЕГОДНЯ МАТЧ Сантильян/Стэтхэм — Боузиг/Сач. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

На матч, в котором встретятся Сантильян/Стэтхэм и Боузиг/Сач букмекеры предложили довольно интересную линию. Напомним, что линию на теннисные матчи букмекеры составляют исходя из рейтинга и текущей формы спортсменов. Судя по тому, как соперники начали сезон, они готовы демонстрировать высокие результаты на всех турнирах, в которых принимают участие. Поэтому наши аналитики полагают, что линия, выставленная букмекерами, является верной. Однако это не помешало нам тщательно проанализировать возможность победы одного и другого спортсмена в этом матче, и предложить свои прогнозы на это противостояние. Мы знаем, что сейчас в большом теннисе идет серьезная борьба за места в рейтинге. Ситуация такова, что целый ряд теннисистов имеет отличные шансы на то, чтобы улучшить свои позиции в рейтинге, заняв более высокое место. Для этого необходимо показывать стабильно высокие результаты на всех крупных турнирах. И данный турнир не является исключением. Сейчас начинаются самые ответственные стадии, и чем дальше пройдут соперники по турнирной сетке, тем больше получат рейтинговых очков за участие в турнире. Поэтому сейчас все спортсмены будут действовать на пределе возможностей, активно играя не только на своей подаче, но и цепляясь за каждое очко на подаче соперника. Благодаря этому, мы можем гарантировать, что Сантильян/Стэтхэм и Боузиг/Сач проведут зрелищный и активный матч, в котором порадуют зрителей ярким атакующим теннисом, со множеством интересных комбинаций.

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