Прогноз Нахимана/Фаилла — Глушко/Кабаж Авад (09.02.2022), ставки и коэффициенты

Нахимана/Фаилла — Глушко/Кабаж Авад. Прогноз, ставки на матч (09.02.22)

09 февраля в 00:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Нахимана/Фаилла , а противостоять в этом поединке будет Глушко/Кабаж Авад.



Так как Нахимана/Фаилла в трех предыдущих личных встречах никак не может одержать победу над таким профессионалом большого тенниса, как Глушко/Кабаж Авад, мало кто сомневается в том, как же завершится поединок, назначенный на 09 февраля. Но, доказать обратное Нахимана/Фаилла все же сможет в 00:30 по московскому времени, когда соперники появятся на теннисном корте.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Нахимана/Фаилла — Глушко/Кабаж Авад:

Теннисный поединок Нахимана/Фаилла — Глушко/Кабаж Авад запланирован организаторами турнира на 09 февраля, а на корт звезды мирового тенниса должны выйти в 00:30 по московскому времени. Поклонники данного вида спорта очень сильно ждали этого матча, ведь последний раз Нахимана/Фаилла и Глушко/Кабаж Авад встречались на корте еще шесть лет назад, после чего их ни разу не сводил жребий на многочисленных турнирах. Ранее было сыграно четыре личных встречи, в которых Нахимана/Фаилла имеет три победы при одном поражении.

Нахимана/Фаилла

По непонятным причинам Нахимана/Фаилла в этом сезоне демонстрирует неоднозначные результаты, показывая нестабильность. В одних матчах получается одержать победу над непростым оппонентом, но уже в другом Нахимана/Фаилла теряется и отдает победу сопернику, значительно ниже расположенном в теннисном рейтинге. Не удивительно, что такие результаты привели к падению в рейтинге, ведь сейчас Нахимана/Фаилла занимает 73-е место, хотя в начале сезона это была еще 52-я позиция. На грунте Нахимана/Фаилла играет не лучшим образом, ведь за всю свою карьеру на данном покрытии корта не было выиграно еще ни одного трофея. Мало того, если взять прошлый сезон, то в нем на грунтовых кортах все чаще всего завершалось на ранних этапах. Да, Нахимана/Фаилла имеет сильную подачу с правой, и может быстро двигаться по корту, но побеждать получается только в тому случае, когда удается задавать свой ритм и демонстрировать агрессивную игру, а на грунте это не помогает.



Глушко/Кабаж Авад

Если в начале турнира еще были сомнения, находится ли Глушко/Кабаж Авад на пике своих возможностей, то после последнего сыгранного матча в этом уже никто не сомневается. Глушко/Кабаж Авад демонстрирует хорошую концентрацию и полностью отдается игре. Да, это еще не пик формы, но все же Глушко/Кабаж Авад имеет хороший уровень, ведь победить оппонента, который находится также в десятке сильнейших, да еще и со счетом 3-0, довольно сложно. Глушко/Кабаж Авад намного моложе нынешнего оппонента, хотя в плане опыта совершенно не уступает. Можно не сомневаться, что Глушко/Кабаж Авад не станет выкладываться уже в первом сете, а просто станет играть в обороне, чтобы сдержать стартовый натиск соперника. Глушко/Кабаж Авад будет ждать, когда в четвертом и пятом сете оппонента начнет одолевать усталость и начнут появляться ошибки, вот тогда Глушко/Кабаж Авад и станет демонстрировать свой стиль и выматывать оппонента. Глушко/Кабаж Авад умеет играть как на задней линии, так и под сеткой, а опасность представляют не только первая, но и вторая подача, так как получается вариативно играть на приеме.

«Нахимана/Фаилла» — «Глушко/Кабаж Авад»: прогноз автора

Разница в классе не должна помешать соперникам, выдать отличный матч на теннисных кортах известного турнира. Нахимана/Фаилла и Глушко/Кабаж Авад впервые будут встречаться между собой. Если Нахимана/Фаилла уже привык выступать на таких стадиях крупных теннисных турниров, где обладает немалым опытом, то соперник — Глушко/Кабаж Авад пока только делает первые шаги во взрослом теннисе, поэтому еще недостаточно опытен в подобных матчах. Даже учитывая тот факт, что эксперты мирового тенниса пророчат спортсмену большое будущее, ни букмекеры, ни эксперты нашего ресурса не видят здесь никаких факторов в пользу победы менее опытного спортсмена. Наряду с этим, мы полагаем, что в одном из сетов, а то и в двух, соперник может навязать своему более опытному оппоненту борьбу. Глядя на результаты, которые Нахимана/Фаилла демонстрировал будучи юниором, создается впечатление, что спортсмен – будущее мирового тенниса. Естественно, чтобы играть на равных и побеждать лидеров мирового рейтинга, помимо таланта нужно обладать должным опытом и иметь отличный психологический настрой. Все это придет со временем, а пока стоит отталкиваться от текущей формы, а она говорит о том, что Нахимана/Фаилла – фаворит противостояния. Возможно, что фаворит даст сопернику проявить себя, позволив получить бесценный опыт выступлений на таком уровне и против таких соперников. В этом случае, игра будет очень интересная, в первую очередь, с той точки зрения, что любители спорта смогут понаблюдать за первыми шагами будущей звезды. Прогнозы от наших экспертов на этот матч представлены ниже, всем хорошего тенниса и выигрышных ставок.



Нахимана/Фаилла — Глушко/Кабаж Авад. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (09.02.22)

Нахимана/Фаилла

На данный момент Нахимана/Фаилла занимает в мировом теннисном рейтинге 39-е место, ведь по итогам прошлого сезона удалось подняться более, чем на сорок строчек. В этом сезоне Нахимана/Фаилла снова большинство своих поединков играет на жестком покрытии, так как на других кортах пока не получается демонстрировать настолько хорошие результаты. Начало этого сезона пока не задалось, так как на первых двух турнирах был вылет на ранних стадиях, да и на престижном прошлом турнире был слабый результат, так как вылет был уже на стадии 1/32, так и не выиграв хотя бы одного сета. Нахимана/Фаилла не может похвастаться стабильностью, из-за чего за всю свою карьеру никогда не удавалось подняться в двадцатку сильнейших ракеток мира. При хорошей подаче, Нахимана/Фаилла не всегда уверенно действует на приеме, да и на задней линии при обмене ударами иногда встречаются грубые ошибки.

Глушко/Кабаж Авад

Этот сезон Глушко/Кабаж Авад проводит довольно неубедительно, так что в фавориты данного поединка 42-ю ракетку мира букмекеры поставили исключительно из-за более высокой позиции в теннисном рейтинге. Первые два турнира были проиграны уже на первой стадии, а в третьем удалось пройти первый раунд, но исключительно лишь благодаря тому, что у оппонента случился рецидив травмы. А уже во втором раунде было поражение в двух партиях. Вряд ли после этого что-то сильно поменялось, так что в этом матче Глушко/Кабаж Авад снова не сможет продемонстрировать уверенной игры, а будет допускать много глупых ошибок. На корте Глушко/Кабаж Авад слишком нервничает, что хорошо видно по приему мяча, а также по тому, настолько много совершается лишних движений. В этом сезоне Глушко/Кабаж Авад допускает слишком много брака на задней линии, а в розыгрышах часто излишне форсирует события, что приводит к потере мяча. Что касается ввода мяча в игру, то и здесь все далеко не идеально.

Сегодня матч Нахимана/Фаилла — Глушко/Кабаж Авад Прогнозы от БК «БалтБет»

Очень много внимание СМИ уделяют теннисному матчу, в котором встретятся Нахимана/Фаилла и Глушко/Кабаж Авад. И это внимание является вполне заслуженным. Теннисисты проводят отличный сезон, в котором доказывают, что не зря входят в число лучших представителей этого вида спорта. Участие в полуфиналах, финалах и завоевание трофеев престижных теннисных турниров – все это есть в карьере спортсменов, в том числе и в нынешнем сезоне. Сейчас соперники рассматриваются букмекерами в качестве основных претендентов на трофей текущего турнира. Однако побороться за него сможет лишь победитель. История личных взаимоотношений соперников на корте довольно насыщенная. Нахимана/Фаилла и Глушко/Кабаж Авад встречались на различных типах покрытий, в том числе и на том, на котором проводится данный турнир. Учитывая, что Нахимана/Фаилла и Глушко/Кабаж Авад довольно легко преодолели сопротивление своих визави в предыдущих раундах, наши аналитики сделали вывод, что спортсмены берегли силы именно на финальные матчи, так как отлично отдавали себе отчет в том, что в важных стадиях турнира предстоят непростые матчи с довольно неуступчивыми соперниками, которые умеют держать свою подачу, и могут навязать борьбу на подаче соперника. Личные встречи Нахимана/Фаилла и Глушко/Кабаж Авад подчеркивают, что соперники предпочитают активный атакующий теннис, хотя, могут и изменить привычной тактики, сыграв на ошибках оппонента. Для зрителей матч обещает стать интересным зрелищем, а наши прогнозы должны сделать его еще и прибыльным для тех, кто делает ставки на теннис в букмекерских конторах.

Нахимана/Фаилла — Глушко/Кабаж Авад: кто пройдет в следующий раунд?

Исходя из того, какие коэффициенты выставили букмекеры на матч, в котором примут участием Нахимана/Фаилла и Глушко/Кабаж Авад, наши эксперты обратили на него внимание. Вообще, Нахимана/Фаилла сейчас не на столько в хорошей форме, чтобы видеть этого спортсмена явным фаворитом матча. Возможно, что букмекеры в своих котировках на это противостояние исходили из рейтинга оппонентов, однако они видимо не учли, что Глушко/Кабаж Авад имеет больше сыгранных матчей на данном типе покрытия, да и вообще, в личных встречах имеет перевес. Мы тщательно проанализировали результаты соперников на этом турнире, а также обратили внимание на то, как спортсмены выступали здесь в прошлые годы. Полученная информация вселила в нас дополнительную уверенность в том, что Нахимана/Фаилла – не такой явный фаворит. Исходя из этого мы рекомендуем делать ставки на плюсовую фору аутсайдера букмекеров в этом матче. Те бетторы, которые предпочитают рисковые ставки, могут сыграть победу аутсайдера, кстати, букмекеры предлагают на это довольно высокий коэффициент, что позволит в несколько раз увеличить игровой банк. Еще бы мы рекомендовали обратить внимание на общий тотал геймов в этом матче. Наши аналитики думают, что матч получится затяжным, что автоматически предполагает ставки на тотал больше геймов. Нашу уверенность в этом прогнозе подкрепляет тот факт, что все личные встречи спортсменов на данном типе покрытия проходили в борьбе. Скорее всего, и это противостояние не станет исключением, тем более что Нахимана/Фаилла и Глушко/Кабаж Авад на этом турнире демонстрируют неплохой уровень подготовки.

СЕГОДНЯ МАТЧ Нахимана/Фаилла — Глушко/Кабаж Авад. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

На матч, в котором встретятся Нахимана/Фаилла и Глушко/Кабаж Авад букмекеры предложили довольно интересную линию. Напомним, что линию на теннисные матчи букмекеры составляют исходя из рейтинга и текущей формы спортсменов. Судя по тому, как соперники начали сезон, они готовы демонстрировать высокие результаты на всех турнирах, в которых принимают участие. Поэтому наши аналитики полагают, что линия, выставленная букмекерами, является верной. Однако это не помешало нам тщательно проанализировать возможность победы одного и другого спортсмена в этом матче, и предложить свои прогнозы на это противостояние. Мы знаем, что сейчас в большом теннисе идет серьезная борьба за места в рейтинге. Ситуация такова, что целый ряд теннисистов имеет отличные шансы на то, чтобы улучшить свои позиции в рейтинге, заняв более высокое место. Для этого необходимо показывать стабильно высокие результаты на всех крупных турнирах. И данный турнир не является исключением. Сейчас начинаются самые ответственные стадии, и чем дальше пройдут соперники по турнирной сетке, тем больше получат рейтинговых очков за участие в турнире. Поэтому сейчас все спортсмены будут действовать на пределе возможностей, активно играя не только на своей подаче, но и цепляясь за каждое очко на подаче соперника. Благодаря этому, мы можем гарантировать, что Нахимана/Фаилла и Глушко/Кабаж Авад проведут зрелищный и активный матч, в котором порадуют зрителей ярким атакующим теннисом, со множеством интересных комбинаций.

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