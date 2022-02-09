Церундоло/Этчеверри — Кечманович/Ромболи. Прогноз, ставки на матч(09.02.22)

Прогноз Церундоло/Этчеверри — Кечманович/Ромболи (09-го февраля), ставки и коэффициенты

Прогноз и ставка на матч Церундоло/Этчеверри — Кечманович/Ромболи 09 февраля

09 февраля в 18:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ATP, в котором на корт выйдут Церундоло/Этчеверри , а противостоять в этом поединке будет Кечманович/Ромболи.



Судья теннисного матча Церундоло/Этчеверри — Кечманович/Ромболи должен дать знак о старте игры в 18:00 по Москве. Из-за того, что встреча назначена на 09 февраля, на подготовку осталось очень мало времени, так что оппонентам необходимо активизировать свои тренировки. Церундоло/Этчеверри и Кечманович/Ромболи более десяти лет выступают на профессиональном уровне в большом теннисе, так что на различных турнирах им приходилось встречаться по шесть раз, и если Церундоло/Этчеверри имеет четыре победы, то Кечманович/Ромболи может похвастаться лишь двумя победами.



Церундоло/Этчеверри — Кечманович/Ромболи. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

На следующей неделе пройдет следующий этап турнира серии Большого Шлема, в рамках которого 09 февраля встречаются Церундоло/Этчеверри и Кечманович/Ромболи. Начало поединка запланировано на 18:00 по МСК. Церундоло/Этчеверри является очевидным лидером в данном противостоянии, так как ранее было восемь личных встреч, и в них удалось выиграть семь раз, причем в пяти случаях победы были досрочные.

Церундоло/Этчеверри

В этом сезоне Церундоло/Этчеверри показывает блеклую игру, ведь было сыграно шесть поединков на грунтовом покрытии, из которых три было проиграно. И это при том, что почти все матчи были в квалификации на различных турнирах. Видно, что на грунте Церундоло/Этчеверри играет очень тяжело, ведь ранее принимать участие получалось лишь в тех турнирах, которые проходили на харде. Церундоло/Этчеверри умеет лишь демонстрировать агрессивную быструю игру, а вот с вязкими грунтовыми матчами дело пока не складывается. Так что, хоть Церундоло/Этчеверри и входит в двадцатку сильнейших теннисных ракеток мира, нельзя говорить ни о каком лидерстве в данном поединке. Скорее всего, что Церундоло/Этчеверри будет делать ставку не только на свою подачу, но и постарается грамотно играть на приеме. Заднюю линию Церундоло/Этчеверри чувствует очень хорошо, но быстро перемещаться к сетке не всегда получается, так что это и есть слабым местом.



Кечманович/Ромболи

Если в начале турнира еще были сомнения, находится ли Кечманович/Ромболи на пике своих возможностей, то после последнего сыгранного матча в этом уже никто не сомневается. Кечманович/Ромболи демонстрирует хорошую концентрацию и полностью отдается игре. Да, это еще не пик формы, но все же Кечманович/Ромболи имеет хороший уровень, ведь победить оппонента, который находится также в десятке сильнейших, да еще и со счетом 3-0, довольно сложно. Кечманович/Ромболи намного моложе нынешнего оппонента, хотя в плане опыта совершенно не уступает. Можно не сомневаться, что Кечманович/Ромболи не станет выкладываться уже в первом сете, а просто станет играть в обороне, чтобы сдержать стартовый натиск соперника. Кечманович/Ромболи будет ждать, когда в четвертом и пятом сете оппонента начнет одолевать усталость и начнут появляться ошибки, вот тогда Кечманович/Ромболи и станет демонстрировать свой стиль и выматывать оппонента. Кечманович/Ромболи умеет играть как на задней линии, так и под сеткой, а опасность представляют не только первая, но и вторая подача, так как получается вариативно играть на приеме.

Церундоло/Этчеверри — Кечманович/Ромболи. КАК ИГРАЛИ МЕЖДУ СОБОЙ?

Интерес экспертов нашего ресурса вызвало противостояние известных теннисистов, которые встретятся в очном матче. Соперники, судя по результатам нынешнего сезона, пребывают в великолепной форме, они могли попасть на данный турнир в числе сеяных теннисистов, что говорит о высоком рейтинге соперников. Между собой Церундоло/Этчеверри и Кечманович/Ромболи уже встречались, причем, есть свежая личка нынешнего сезона. В том матче соперники показали достойный уровень тенниса, боролись за каждый мяч, поэтому болельщики остались довольны матчем. Эксперты тенниса предполагают, что и это противостояние по накалу страстей ничем не будет уступать предыдущим. Напомним, что в прошлом сезоне соперники показали отличный теннис на этом турнире, что позволило им добраться до высоких стадий. В нынешнем сезоне им предстоит защита очков, следовательно, они рассматривают этот матч очень серьезно, о чем уже успели заявить в своих профилях в социальных сетях. СМИ активно рекламируют этот матч, считая его центральным матчем турнира, наши эксперты тоже решили предложить свои прогнозы на это противостояние, так как мы думаем, что игра должна получиться интересной и непредсказуемой, ведь текущая форма спортсменов предполагает борьбу в каждом розыгрыше, а соперники умеют использовать ошибки оппонентов в свою пользу. С нашими прогнозами на этот матч можно ознакомиться ниже. Уверены, что любители тенниса и ставок на этот вид спорта не будут разочарованы матчем.



Церундоло/Этчеверри — Кечманович/Ромболи. Прогноз, ставки на матч(09.02.22)

Церундоло/Этчеверри

К данному турниру Церундоло/Этчеверри подходит в отличной форме, так что постарается приложить максимум усилий для защиты прошлогоднего титула. До данной стадии было сыграно уже пять поединков, причем во всех них не просто были легкие победы, но и не было проиграно ни одной партии. А ведь оппоненты были не самые слабые, так что это еще раз подтверждает, что Церундоло/Этчеверри находится мало не на пике своих возможностей, так что мало кому удастся остановить звезду большого тенниса. Церундоло/Этчеверри не может похвастаться самой сильной подачей, но зато обладает высокой скоростью, да и сил на предыдущие матчи было потрачено мало. Церундоло/Этчеверри старается при первой подаче сделать упор на не силу, а просто использует множество вариаций, пытаясь сбить оппонента с толку. В розыгрышах Церундоло/Этчеверри демонстрирует стабильно, надежно играет при обмене ударами на задней линии, а в плане комбинационной игры на данный момент нет достойных конкурентов.

Кечманович/Ромболи

Этот сезон Кечманович/Ромболи проводит довольно неубедительно, так что в фавориты данного поединка 42-ю ракетку мира букмекеры поставили исключительно из-за более высокой позиции в теннисном рейтинге. Первые два турнира были проиграны уже на первой стадии, а в третьем удалось пройти первый раунд, но исключительно лишь благодаря тому, что у оппонента случился рецидив травмы. А уже во втором раунде было поражение в двух партиях. Вряд ли после этого что-то сильно поменялось, так что в этом матче Кечманович/Ромболи снова не сможет продемонстрировать уверенной игры, а будет допускать много глупых ошибок. На корте Кечманович/Ромболи слишком нервничает, что хорошо видно по приему мяча, а также по тому, настолько много совершается лишних движений. В этом сезоне Кечманович/Ромболи допускает слишком много брака на задней линии, а в розыгрышах часто излишне форсирует события, что приводит к потере мяча. Что касается ввода мяча в игру, то и здесь все далеко не идеально.

Сегодня матч Церундоло/Этчеверри — Кечманович/Ромболи Прогнозы от БК «БалтБет»

Отличная игра спортсменов в предыдущих раундах турнира не могла остаться незамеченной нашими опытными аналитиками. Поэтому, как только букмекеры предложили линию на матч, в котором сойдутся Церундоло/Этчеверри и Кечманович/Ромболи, аналитики нашего портала сразу же принялись искать интересные ставки на этот матч. Рассматривая личные встречи спортсменов, мы обратили внимание, что борьба между ними всегда идет довольно плотной, ни у одного из соперников нет видимого преимущества. Кроме этого, Церундоло/Этчеверри и Кечманович/Ромболи играют в агрессивный теннис, стараются завершать розыгрыши в два-три удара, что позволяет им сохранять силы для защиты очков на своей подаче. Для составления качественных прогнозов, наши эксперты стараются изучать как можно больше информации относительно выступлений спортсменов на турнире. История выступлений сегодняшних соперников здесь довольно яркая. И Церундоло/Этчеверри, и Кечманович/Ромболи неоднократно попадали в финальные раунды турнира. Это наталкивает на мысль, что покрытие турнира позволяет им играть в комфортный для них теннис, следовательно, можно предположить, что и в нынешнем году соперники приложат все усилия для того чтобы пробиться как можно дальше по турнирной сетке, а это значит, что в матче обязательно будет борьба и интересные комбинации, которые не оставят равнодушным ни одного любителя этого вида спорта.

Церундоло/Этчеверри — Кечманович/Ромболи: ставим на двойные ошибки

Судя по количеству финалов и титулов, которые Церундоло/Этчеверри имеет в своем активе за свою карьеру, вопрос о фаворите в теннисном матче, в котором встретятся Церундоло/Этчеверри и Кечманович/Ромболи отпадает сам собой. Наши аналитики, и аналитики букмекерских контор не видят возможности, которая позволит аутсайдеру победить в этом матче. Кечманович/Ромболи в принципе и не аутсайдер, если судить по рейтингу, однако Церундоло/Этчеверри превосходят по всем параметрам своего соперника. Единственное, в чем есть какие-то сомнения – сможет ли фаворит матча пробить фору, заявленную букмекерами. В принципе, если судить по личным встречам, то здесь фора выставлена правильно. В львиной доли матчей между теннисистами фора либо пробивалсь фаворитом впритык, либо не пробивалась. Так что, наши аналитики решили не гадать, а просто пропустить ставку на фору в этом матче, так как было бы неправильно прогнозировать ставки ни за, ни против форы. А вот общий тотал геймов, предложенный букмекерами, вызвал у нас интерес. Отталкиваясь от текущей формы спортсменов, мы сделали вывод, что вряд ли Кечманович/Ромболи сможет выиграть сет у соперника, поэтому ждем здесь легкой победы фаворита. А это означает, что букмекеры завысили общий тотал геймов на 1-2 гейма. Мы решили воспользоваться этим, и рекомендуем бетторам делать ставки на тотал меньше, тем более, что Церундоло/Этчеверри гораздо более комфортно чувствует себя на данном типе покрытия, чем соперник.

СЕГОДНЯ МАТЧ Церундоло/Этчеверри — Кечманович/Ромболи. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Довольно необычно ведет на крупном теннисном турнире спортсменов, которые еще недавно выступали в менее значимых по рейтингу турнирах. Однако мировые эксперты отмечают, что большой теннис прогрессирует довольно быстро, молодые спортсмены стараются демонстрировать теннис высокого уровня, что дает им возможность противостоять теннисистам с высоким рейтингом. Причем, в отдельных матчах молодые спортсмены не только навязывают борьбу своим более именитым и титулованным соперникам, но и побеждают их. Результаты текущего турнира показывают, что Церундоло/Этчеверри и Кечманович/Ромболи сейчас находятся в прекрасной форме, по ходу турнира они провели несколько непростых матчей, из которых им удалось выйти победителями. А это говорит о готовности бороться здесь и попадать в следующий круг. Наши аналитики полагают, что матч с участием этих спортсменов должен стать очень зрелищным, а его результат может быть непредсказуемым, так как и Церундоло/Этчеверри, и Кечманович/Ромболи будут прилагать все усилия для того чтобы попасть в следующий круг турнира, что позволит им не только серьезно заявить о своих намерениях в большом теннисе, но и существенно продвинет спортсменов в рейтинге. Поэтому мы предлагаем всем любителям большого тенниса не пропустить этот яркий, и, несомненно, интересный матч, добавить интригу в котором смогут наши прогнозы, с которыми можно подробно ознакомиться ниже.

http://evolvegame.ru/cat3-521518-stavki-na-match-marinofung-torres-mursiyafernandez-prognoz-na-tennis-ot-09-02-22/