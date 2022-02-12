Прогноз Эвансвилль Пёрпл Эйсес (жен) — Индиана Стэйт Сикаморз (жен) (13-го февраля 2022 года), ставки и коэффициенты

Эвансвилль Пёрпл Эйсес (жен) — Индиана Стэйт Сикаморз (жен). Прогноз, ставки на матч. WNCAA (13.02.22)

13-го февраля в 02:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата WNCAA, в котором на своей площадке местный клуб Эвансвилль Пёрпл Эйсес (жен) примет соперника по национальному первенству Индиана Стэйт Сикаморз (жен).



Баскетбольный поединок Эвансвилль Пёрпл Эйсес (жен) – Индиана Стэйт Сикаморз (жен) пройдет в рамках престижного турнира 13-го февраля, так что у игроков еще хватает времени и на отдых, и на тренировки. Арбитр даст старт матчу в 02:00 по Москве. Уже дважды данным командам приходилось встречаться только в рамках этого сезона, причем каждая одержала по домашней победе. В прошлом году было три встречи команд, и в них трижды сильнее были баскетболисты клуба Эвансвилль Пёрпл Эйсес (жен).



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Эвансвилль Пёрпл Эйсес (жен) — Индиана Стэйт Сикаморз (жен):

Уже четвертую игру подряд баскетбольный клуб Эвансвилль Пёрпл Эйсес (жен) проводит на своей площадке, и 13-го февраля хозяевам предстоит матч против игроков клуба Индиана Стэйт Сикаморз (жен). В прямом эфире данный поединок спортивные каналы будут транслировать в 02:00 по Москве. Только в этом сезоне это уже четвертая встреча данных команд, а в предыдущих трех две победы одержали баскетболисты клуба Эвансвилль Пёрпл Эйсес (жен), а один раз сильнее были игроки БК Индиана Стэйт Сикаморз (жен).

Эвансвилль Пёрпл Эйсес (жен)

В этом сезоне баскетбольный клуб Эвансвилль Пёрпл Эйсес (жен) уже не первый раз набирает хороший ход, но на этот раз хозяевам это удается даже без своего лидера, выбывшего на три месяца. В отличной форме другой нападающий команды, который начал забрасывать и за себя, и за травмированного партнера. В семи последних турах баскетбольный клуб Эвансвилль Пёрпл Эйсес (жен) одержал шесть побед, а единственное поражение было на выезде от команды со второй строчки таблицы. Сами же хозяева идут в чемпионате шестыми, но наступают на пятки представителю пятого места. Одной из основ успешного выступления команды является слаженная оборона, ведь игроки никогда не забывают о защите своего кольца, даже если намечается очень выгодная контратака. Так что, в родных стенах баскетбольный клуб Эвансвилль Пёрпл Эйсес (жен) лишь дважды пропустил более, чем сто очков за матч. Кроме лидера команды, в составе БК Эвансвилль Пёрпл Эйсес (жен) нет более травмированных игроков основы.



Индиана Стэйт Сикаморз (жен)

На данный момент баскетбольный клуб Индиана Стэйт Сикаморз (жен) занимает шестую строчку в турнире, так что путевка в плей-офф уже практически обеспечена. Тем более, что сейчас команда находится в отличной форме и выдает серию из четырех побед. Если же взять последние десять туров, то в них гости выиграли восемь раз, а в двух поражениях отставание не превышало пяти очков. Стоит отметить, что Индиана Стэйт Сикаморз (жен) мощно играет на своей площадке, а вот на выезде уже не является настолько грозной командой, ведь практически все гостевые победы были добыты с трудом. Главная звезда команды набирает треть очков среди всех игроков гостей, а также лидирует в чемпионате в индивидуальном зачете. Но, если данного баскетболиста полностью закрывают игроки соперника, то Индиана Стэйт Сикаморз (жен) не может толком строить свою игру и зачастую такие матчи завершаются поражениями. В этой встрече у гостей не смогут играть нападающий и двое защитников.

Прогноз на матч Эвансвилль Пёрпл Эйсес (жен) — Индиана Стэйт Сикаморз (жен)

Уже букмекеры начали принимать ставки на баскетбольный матч Эвансвилль Пёрпл Эйсес (жен) — Индиана Стэйт Сикаморз (жен), несмотря на то, что он должен пройти только 13-го февраля. Поклонники данного вида спорта могут проследить за ходом игры в 02:00 по МСК. История данного противостояния началась еще в прошлом столетии, и за все время команды сыграли между собой 243 матча. В них баскетбольный клуб Эвансвилль Пёрпл Эйсес (жен) одержал 187 побед, а одна из них была уже как раз в этом сезоне.



Эвансвилль Пёрпл Эйсес (жен) — Индиана Стэйт Сикаморз (жен). Прогноз, ставки на матч(13.02.22)

Эвансвилль Пёрпл Эйсес (жен)

В последние годы Эвансвилль Пёрпл Эйсес (жен) является одним из сильнейших баскетбольных клубов на данном турнире, но в данный момент команда пребывает не в лучшем состоянии, так как не может найти свою игру. После слабого старта сезона был уволен главный тренер, а новый наставник никак не может добиться стабильности от своих подопечных, так как многие баскетболисты показывают слабую физическую форму и просто не готовы играть на таком уровне. Если у чужого кольца баскетболисты клуба Эвансвилль Пёрпл Эйсес (жен) еще действуют неплохо, то игра в обороне намного хуже, нежели в прошлом году, так как команда позволяет практически каждому сопернику набирать много очков. Отчасти провалы в обороне можно списать на постоянные травмы, так как на данный момент в лазарете находится сразу двое атакующих защитника, которые являются ключевыми. А сейчас у команды еще и нет игроков, умеющих бросать трехочковые.

Индиана Стэйт Сикаморз (жен)

Два года назад баскетбольный клуб Индиана Стэйт Сикаморз (жен) доходил до финала данного турнира, но прошлый год был провальным, что было связано с уходом многих игроков. В этом сезоне гости показывают уже не настолько плохие результаты, ведь команда все же смогла обеспечить себе путевку в плей-офф, хоть это и получилось сделать только в предпоследнем туре регулярного чемпионата. Нынешний главный тренер придерживается атакующего стиля, в который баскетбольный клуб Индиана Стэйт Сикаморз (жен) играет как на своей площадке, так и на выезде. Но, в гостях команда все же показывает более слабые результаты, так как количество набранных очков падает, а вот пропускают гости намного больше, чем дома. Кроме того, у наставника еще имеются проблемы с составом, ведь не все игроки отличаются стабильностью по ходу этого сезона, а травмы точно помешают выйти на игру тяжелому форварду и атакующему защитнику.

Сегодня матч Эвансвилль Пёрпл Эйсес (жен) — Индиана Стэйт Сикаморз (жен) Прогнозы от БК «БалтБет»

Баскетбольный клуб Эвансвилль Пёрпл Эйсес (жен) после длительной гостевой серии возвращается в родные стены, где 13-го февраля сыграет матч против БК Индиана Стэйт Сикаморз (жен). Сирена, которая оповестит о начале поединка, прозвучит в 02:00 по МСК. В этом сезоне хозяевам уже удавалось обыгрывать данного противника, когда три месяца назад была зафиксирована победа с преимуществом в восемнадцать очков. В прошлом году БК Эвансвилль Пёрпл Эйсес (жен) также не имел проблем в противостояниях с этой командой, одержав две победы.

Эвансвилль Пёрпл Эйсес (жен) — Индиана Стэйт Сикаморз (жен): команды сделают акцент на атаку

В этом сезоне у баскетбольного клуба Эвансвилль Пёрпл Эйсес (жен) подобрался очень сильный состав, который можно смело назвать наилучшим за последние десять лет. У хозяев есть сразу несколько баскетболистов, которые способны сотворить на площадке настоящую сенсацию и повлиять на ход встречи. Так что, если у баскетбольного клуба Эвансвилль Пёрпл Эйсес (жен) и бывают травмы ключевых игроков, то другие баскетболисты берут на себя лидерские обязанности, так что хозяева не сбрасывают оборотов. А сейчас у баскетбольного клуба Эвансвилль Пёрпл Эйсес (жен) еще и нет кадровых потерь, так что команда выступает сильнейшим составом. Не удивительно, что хозяева выдали серию из девяти побед и в таблице поднялись на второе место, наступая на пятки лидеру. Главный тренер команды постоянно меняет тактику игры своих подопечных, так что непросто предугадать, как баскетбольный клуб Эвансвилль Пёрпл Эйсес (жен) сыграет в конкретном матче.

С самого начала данного турнира баскетбольный клуб Индиана Стэйт Сикаморз (жен) входит в тройку наихудших команд, демонстрируя отвратительную игру. На выезде была уже серия из семи подряд поражений, а последний раз гостям удавалось выигрывать еще два месяца назад. Оборона баскетбольного клуба Индиана Стэйт Сикаморз (жен) не умеет сдерживать атаки соперника, что вызвано неопытностью защитников, так как большинство игроков данного амплуа только первый год проводят на таком уровне. В нападении хорошо смотрится только тяжелый форвард, но один он не может вытянуть команду, тем более, что между игроками нет взаимопонимания и слаженные действия на площадке можно увидеть не часто. В этом матче у главного тренера может не быть игрока, который сыграет атакующего защитника, так как все баскетболисты, выступающие на данной позиции, травмированы.

СЕГОДНЯ МАТЧ Эвансвилль Пёрпл Эйсес (жен) — Индиана Стэйт Сикаморз (жен). ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ



Долгое время баскетбольный клуб Эвансвилль Пёрпл Эйсес (жен) лидировал в своей Конференции, но стоило проиграть два матча подряд, как хозяева уступили первую строчку, так что сейчас занимают уже второе место. Но, так как выиграть регулярный сезон вряд ли получится, команда не особо стремится вернуть первое место, ведь для баскетбольного клуба Эвансвилль Пёрпл Эйсес (жен) гораздо важнее финишировать в зоне плей-офф, и лучше это сделать в первой четверке, ведь будут гораздо выше шансы выиграть первый раунд. В этом сезоне командой руководит новый тренер, который сделал более надежной игру в обороне, причем, особенно это касается домашних поединков, где баскетболисты делают все возможное, чтобы не дать сопернику сделать бросок по кольцу. Так как выездная серия только что завершилась, то болельщики баскетбольного клуба Эвансвилль Пёрпл Эйсес (жен) все же надеются, что их команда сможет наконец-то одержать победу. Тем более, что из лазарета вышел разыгрывающий защитник, который контролирует всю игру команды.

В последнее время баскетбольный клуб Индиана Стэйт Сикаморз (жен) испытывает откровенные проблемы с обороной, что связано с травмами сразу двух разыгрывающих защитников и атакующего защитника. Из-за этого результаты гостей сильно упали, ведь в последних пяти турах получилось одержать всего одну победу, а четыре встречи были проиграны. Пока команда еще не покинула зону плей-офф, но уже с четвертого места опустилась на седьмое, так что главному тренеру необходимо принимать какие-то меры, ведь в ином случае баскетбольный клуб может выбыть из восьмерки лучших. В каждом матче гости пропускают более сотни очков, а на выезде результаты гораздо хуже. В последнем поединке баскетболисты клуба Индиана Стэйт Сикаморз (жен) хорошо начали и выиграли первые две четверти, но после перерыва команда посыпалась, проиграв с отставанием в двенадцать очков. Некоторые игроки гостей находятся в слабой форме, из-за чего им сложно отыграть весь матч.

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