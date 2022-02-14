Маррей/Соареш — Дутра Да Силва/Луз. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (14.02.22)

Прогноз Маррей/Соареш — Дутра Да Силва/Луз (14 февраля), ставки и коэффициенты

Прогноз и ставка на матч Маррей/Соареш — Дутра Да Силва/Луз 14.02.2022

14.02.2022 в 18:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ATP, в котором на корт выйдут Маррей/Соареш , а противостоять в этом поединке будет Дутра Да Силва/Луз.



Так как Маррей/Соареш в трех предыдущих личных встречах никак не может одержать победу над таким профессионалом большого тенниса, как Дутра Да Силва/Луз, мало кто сомневается в том, как же завершится поединок, назначенный на 14.02.2022. Но, доказать обратное Маррей/Соареш все же сможет в 18:00 по московскому времени, когда соперники появятся на теннисном корте.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Маррей/Соареш — Дутра Да Силва/Луз:

До 14.02.2022 осталось не так много времени, так что тем, кто все же хочет увидеть теннисный поединок Маррей/Соареш — Дутра Да Силва/Луз вживую, необходимо поспешить. Уже четыре года Маррей/Соареш и Дутра Да Силва/Луз не выходили вместе на один корт, а ранее было всего две личных встречи, в которых каждый оппонент сумел получить по одной победе со счетом 3-2. Начало этого матча в 18:00 по МСК.

Маррей/Соареш

Маррей/Соареш отличается очень сильным характером, так что в любой момент может переломить ход поединка. В предыдущем матче не только были проиграны два сета, но и в третьем поначалу все складывалось не лучшим образом, но все же произошла сенсация, так как удалось переломить ход поединка и добиться победы. В этом сезоне Маррей/Соареш проводит лишь второй турнир, так что еще не получилось выйти на пик формы. Тем не менее, на прошлом Челленджере удалось дойти до полуфинала, где было поражение в пятом сете от неудобного по стилю оппонента. Этот турнир намного значимее предыдущего, так что можно не сомневаться, что Маррей/Соареш проявит большую мотивацию и постарается зайти как можно дальше. Тем более, что на грунте Маррей/Соареш играть умеет и легко выдерживает затяжные подачи. Да, Маррей/Соареш больше любит диктовать свои условия игры, но в некоторых случаях получается успешно действовать в зависимости от стиля попавшегося соперника.



Дутра Да Силва/Луз

Если в начале турнира еще были сомнения, находится ли Дутра Да Силва/Луз на пике своих возможностей, то после последнего сыгранного матча в этом уже никто не сомневается. Дутра Да Силва/Луз демонстрирует хорошую концентрацию и полностью отдается игре. Да, это еще не пик формы, но все же Дутра Да Силва/Луз имеет хороший уровень, ведь победить оппонента, который находится также в десятке сильнейших, да еще и со счетом 3-0, довольно сложно. Дутра Да Силва/Луз намного моложе нынешнего оппонента, хотя в плане опыта совершенно не уступает. Можно не сомневаться, что Дутра Да Силва/Луз не станет выкладываться уже в первом сете, а просто станет играть в обороне, чтобы сдержать стартовый натиск соперника. Дутра Да Силва/Луз будет ждать, когда в четвертом и пятом сете оппонента начнет одолевать усталость и начнут появляться ошибки, вот тогда Дутра Да Силва/Луз и станет демонстрировать свой стиль и выматывать оппонента. Дутра Да Силва/Луз умеет играть как на задней линии, так и под сеткой, а опасность представляют не только первая, но и вторая подача, так как получается вариативно играть на приеме.

Прогноз на матч Маррей/Соареш — Дутра Да Силва/Луз

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Маррей/Соареш — Дутра Да Силва/Луз. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (14.02.22)

Маррей/Соареш

На столь высокой стадии престижного теннисного турнира Маррей/Соареш выступает вполне заслуженно, ведь этот сезон можно считать одним из лучших в карьере. Маррей/Соареш всегда мобильно действует на корте, и зачастую именно это качество помогает побеждать. На этом турнире были пройдены очень серьезные оппоненты, так что можно не сомневается, что сейчас Маррей/Соареш уже все сделает для того, чтобы пробиться в финал. На данный момент Маррей/Соареш занимает в мировом рейтинге тенниса тринадцатую строчку, что является наивысшим достижением, но играть против представителей ТОП-10 не получается, так как высокая скорость и мощная подача еще не являются залогом победы. К тому же, Маррей/Соареш больше любит играть на жестком покрытии, а сейчас придется действовать на травяных кортах, на которых за всю карьеру еще не было никаких достижений. Тем не менее, Маррей/Соареш имеет на два дня больше на подготовку, а это много чего значит.

Дутра Да Силва/Луз

В этом сезоне Дутра Да Силва/Луз не может продемонстрировать свою лучшую форму, но, тем не менее, на данном турнире получилось дойти так далеко. Отчасти это было связано с тем, что оппоненты попадались явно слабее, или же были не в лучшей форме. В прошлом поединке никто не ожидал, что Дутра Да Силва/Луз сможет выиграть, а уже в первом сете пришлось проигрывать со счетом 4-1, но затем все же получилось его выиграть, а оппонент отказался от продолжения игры, ссылаясь на высокое давление и плохое самочувствие. Во всех матчах Дутра Да Силва/Луз допускает слишком много ошибок, так что в этой встрече будет особенно сложно, так как предстоит выдержать агрессивный натиск. Действовать в розыгрышах будет не так просто, ведь при обмене ударами на задней линии Дутра Да Силва/Луз допускает слишком много брака. Данное покрытие корта не является профильным, так что на нем Дутра Да Силва/Луз демонстрирует посредственные результаты.

Сегодня матч Маррей/Соареш — Дутра Да Силва/Луз Прогнозы от БК «БалтБет»

Престижный теннисный турнир – это всегда много интересных матчей, в которых встречаются соперники разного уровня. Среди большого количества матчей наши аналитики выбрали для прогнозирования противостояние, в котором встретятся Маррей/Соареш и Дутра Да Силва/Луз. Несмотря на то, что спортсмены занимают разные строчки рейтинга, фактически, на этом турнире они имеют равные шансы на проход в следующий раунд. Дело в том, что покрытие турнира отлично подходит под стиль игры теннисиста, занимающего в рейтинге позиции, гораздо ниже, чем соперник. А вот теннисист, находящийся выше в рейтинге, не имеет достаточно опыта выступлений на этом покрытии. Это подтверждают и личные встречи теннисистов. Конечно, преимущество в них находится на стороне более титулованного соперника, однако несколько встреч, произошедших как раз на подобном типе покрытия, наглядно показывает, что это покрытие для него непрофильное, и тут верх одерживал менее титулованный соперник. В общем, несмотря на то, что линия букмекеров уже несколько прогнулась в сторону нашего прогноза, мы все равно полагаем, что у аутсайдера букмекеров в этом матче есть отличные шансы не только навязать борьбу своему более известному и титулованному сопернику, но и победить. С остальными прогнозами наших аналитиков на этот матч можно ознакомиться ниже.

Маррей/Соареш — Дутра Да Силва/Луз: в ожидании «эйсов»

Мы обратили внимание на теннисный матч, в котором встретятся Маррей/Соареш и Дутра Да Силва/Луз, так как он обещает стать отличным зрелищным противостоянием, учитывая особенность покрытия на котором проводится турнир. Спортсмены, которые примут участие в матче, отлично чувствуют себя на данном типе покрытия. Об этом говорят результаты их выступлений, как в текущем сезоне, так и в прошлые годы. Кроме этого, Маррей/Соареш и Дутра Да Силва/Луз уже встречались между собой на этом турнире несколько лет назад. Результат того матча до сих пор вызывает шок у любителей большого тенниса, так как само противостояние продолжалось несколько дней, неоднократно прерываясь из-за осадков. Букмекеры, по мнению наших аналитиков, верно выставили коэффициенты на этот матч. Однако, глядя на общий тотал геймов, предлагаемый в линии, мы думаем, что было бы ошибкой не сыграть его на больше, тем более, что теннисисты будут явно стараться прикладывать массу усилий для защиты собственных подач. Учитывая, что игра на приеме не самая сильная сторона спортсменов, мы ждем здесь ряд плотных сетов, в которых, скорее всего, для определения победителя, теннисистам придется играть тай-брейки, то есть, выражаясь футбольным термином, пробивать пенальти. Многие букмекеры предлагают еще одну любопытную ставку: первый сет равен второму. Опять-таки, особенности покрытия, да и личная встреча между спортсменами говорит в пользу этой ставки. Надеемся, что теннисисты не растеряли своих навыков в преддверии матча и зрители все даже станут свидетелями затяжного противостояния.

СЕГОДНЯ МАТЧ Маррей/Соареш — Дутра Да Силва/Луз. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Долгое время на вершине мирового рейтинга в большом теннисе находились лишь несколько спортсменов. Фактически, состав основных претендентов на трофеи в том или ином турнире оставался неизменным. Однако за прошедшие годы все существенно изменилось. Молодежь по уровню игры начинает догонять представителей элитной верхушки, причем, молодые таланты стараются не только навязывать борьбу, они выходят на корт побеждать, о чем свидетельствует уже ряд неожиданных результатов на самых престижных турнирах. Сенсации в матчах большого тенниса происходят повсеместно, и этим уже никого не удивить. Наши аналитики давно смекнули, что необходимо перестраивать подход к прогнозированию матчей большого тенниса. Необходимо больше внимания уделять аналитике, обращая внимание на статистические показатели спортсменов на том или ином типе покрытия, нужно отказываться от анализа матчей, основанного лишь на рейтинге спортсменов. Дело в том, что лишь небольшая часть теннисистов является универсалами, которые могут демонстрировать стабильные результаты на всех типах покрытий. Большинство спортсменов показывают лучший теннис лишь одном типе покрытия. Таким образом, аналитики нашего портала подчеркивают, что качественное прогнозирование теннисных матчей невозможно без понимания ряда факторов. Эти факторы мы старались использовать и в анализе матча, в котором встретятся Маррей/Соареш и Дутра Да Силва/Луз, подробный прогноз на этот интересный теннисный поединок можно прочесть ниже. Надеемся, что болельщики не останутся разочарованными игрой спортсменов.

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