Каблер/Фэнкатт — Недунчезиян/Раджа: погода помешает показать хороший теннис

Прогноз Каблер/Фэнкатт — Недунчезиян/Раджа (15-го февраля), ставки и коэффициенты

Прогноз и ставка на матч Каблер/Фэнкатт — Недунчезиян/Раджа 15 февраля

15 февраля в 15:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Челленджер, в котором на корт выйдут Каблер/Фэнкатт , а противостоять в этом поединке будет Недунчезиян/Раджа.



Теннисное противостояние Каблер/Фэнкатт — Недунчезиян/Раджа пройдет 15 февраля, благодаря чему у спортсменов еще хватает времени на подготовку к игре. Поклонники данного вида спорта смогут увидеть матч в 15:30 по московскому времени. Хотя Каблер/Фэнкатт и Недунчезиян/Раджа уже не первый год проводят в большом теннисе, между ними была ранее лишь одна встреча, которая состоялась еще семь лет назад. В ней было пять сетов, а по итогам матча победу праздновала будущая первая ракетка мира Недунчезиян/Раджа.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Каблер/Фэнкатт — Недунчезиян/Раджа:

Букмекерские конторы начали принимать ставки на теннисную встречу Каблер/Фэнкатт — Недунчезиян/Раджа, которая пройдет 15 февраля в рамках популярного Мастерса. Тем, кто хочет на него также поставить, необходимо это сделать до 15:30 по московскому времени. Хотя обе известные личности в мире тенниса много лет выступают на высочайшем уровне, ранее они ни разу не встречались на корте.

Каблер/Фэнкатт

Первые матчи в этом сезоне продемонстрировали, что Каблер/Фэнкатт находится в великолепной форме, так что может очень далеко зайти. Кроме того, с мотивацией проблем не будет, так как турнир домашний, а значит, в каждом матче обеспечена мощная поддержка публики. В предыдущих матчах большинство считало, что Каблер/Фэнкатт является аутсайдером, но все же они завершились победами, гарантировавшими проход в следующий этап. Каблер/Фэнкатт умеет великолепно играть на задней линии и защищаться у сетки, хотя все же чаще используется атакующий стиль. Каблер/Фэнкатт обладает сильной подачей с обеих рук, а также умеет правильно использовать не только форхенд, но и бэкхенд. Матчи на данном покрытии корта не представляют особой сложности, так как Каблер/Фэнкатт может хорошо играть где угодно, меняя свой стиль в зависимости от обстановки.



Недунчезиян/Раджа

На этом турнире Недунчезиян/Раджа играет еще с квалификации, где вначале была победа над представителем пятой сотни теннисного рейтинга, а затем удалось в сложном матче обыграть местного игрока. Сыграв только в двух матчах, еще не получится адаптироваться к данному покрытию корта, ведь Недунчезиян/Раджа все же больше любит грунтовые или травяные корты, а здесь придется играть на харде. Не обладая высокой скоростью, Недунчезиян/Раджа не любит быстрого темпа игры, а отдает предпочтение надежной обороне на задней линии. Тем более, что Недунчезиян/Раджа уверенно действует на приеме, хорошо пробивая обеими сторонами ракетки. 45-я ракетка мира обладает не только качественным форхендом, но и бэкхендом, так что Недунчезиян/Раджа на второй подаче часто имеет даже больший процент выигрыша, чем на первой. В 35 лет Недунчезиян/Раджа пока не думает о завершении карьеры, а на этом турнире пока еще не сложно выступать, так как между матчами хватает времени на восстановление.

Прогноз и ставка от taffnews.ru

Наши эксперты долго выбирали матч для прогнозирования, пока не остановили свой выбор на противостоянии, соперниками в котором будут Каблер/Фэнкатт и Недунчезиян/Раджа. Эти теннисисты проводят неплохой сезон. Несмотря на то, что пока им не удалось завоевать ни одного титула, в сезоне еще предстоит принять участие во многих турнирах, поэтому шанс дойти до финала и там побороться за трофей получит каждый из соперников. Уровень соперников довольно высок, в противном случае, они бы не занимали такие высокие места в мировом рейтинге. Просто, сейчас в теннисе сезон покрытий, на которых этим соперникам не совсем удобно демонстрировать свой теннис. Осталось немного подождать, когда произойдет смена турниров, и вот тогда Каблер/Фэнкатт и Недунчезиян/Раджа продемонстрируют свой лучший теннис, который позволяет им навязывать борьбу даже тем соперникам, которые стоят во главе мирового теннисного рейтинга. Пока стоит сосредоточиться на этом матче. Наши эксперты полагают, что спортсмены постараются прибиться к покрытию, так как им еще предстоит принять участие в ряде турниров с подобным покрытием. Уровень позволяет им держать мяч в игре и пытаться взять подачу соперника. Вряд ли кто-то будет форсировать события, мы думаем, что спортсмены обменяются сетами, а победителя матча определит финальный сет. Поэтому рекомендуем понаблюдать за этим матчем, ведь на корте друг другу будут противостоять не самые последние теннисисты в рейтинге, да и наши прогнозы позволят сделать этот матч еще более интересным и даже прибыльным.



Каблер/Фэнкатт — Недунчезиян/Раджа (15 февраля), ставки и коэффициенты

Каблер/Фэнкатт

На данном турнире Каблер/Фэнкатт выступает по не самому сложному календарю, но даже несмотря на это, по ходу сетки были испытаны определенные проблемы. На ранних стадиях удалось спастись от матчболлов, но далее не было видно прибавления игровой формы, так что Каблер/Фэнкатт выступает на том же уровне, что и в самом начале сезона. Во всех своих поединках Каблер/Фэнкатт допускает слишком много брака, причем больше всего ошибок можно наблюдать на задней линии, что в принципе не свойственно двадцатой ракетке мира. В чем причина столь слабой формы не ясно, ведь ни в этом, ни в прошлом сезоне не приходилось сталкиваться даже с малейшими повреждениями. Обороняться на задней линии в этом году не получается, а атаковать Каблер/Фэнкатт особо не умеет, не обладая мощной подачей, а также действуя слишком прямолинейно. Единственное преимущество, которым обладает Каблер/Фэнкатт, это умение играть на травяных кортах.

Недунчезиян/Раджа

Несмотря на хорошо проведенный прошлый сезон, пока не стоит надеяться на то, что Недунчезиян/Раджа хорошо сыграет и в этом году. Так как конец прошлого года был сильно перегружен матчами, то просто не хватило времени полностью восстановить силы, а значит Недунчезиян/Раджа никак не может находиться на пике формы. Прошлый турнир завершился уже во втором раунде, причем пришлось отказаться от продолжения поединка, так как начали ощущать боли в спине. После этого был взят перерыв на две недели, так что все же есть шансы, что Недунчезиян/Раджа сейчас чувствует себя лучше и сможет продемонстрировать на корте больше сил. Тем более, что сейчас необходимо играть на харде, а со скоростью все в порядке. Недунчезиян/Раджа всегда быстро перемещается по корту и отлично выбирает позицию при приеме, так что крайне редко позволяет загнать себя в неудобную ситуацию.

Сегодня матч Каблер/Фэнкатт — Недунчезиян/Раджа Прогнозы от БК «БалтБет»

Отличная игра спортсменов в предыдущих раундах турнира не могла остаться незамеченной нашими опытными аналитиками. Поэтому, как только букмекеры предложили линию на матч, в котором сойдутся Каблер/Фэнкатт и Недунчезиян/Раджа, аналитики нашего портала сразу же принялись искать интересные ставки на этот матч. Рассматривая личные встречи спортсменов, мы обратили внимание, что борьба между ними всегда идет довольно плотной, ни у одного из соперников нет видимого преимущества. Кроме этого, Каблер/Фэнкатт и Недунчезиян/Раджа играют в агрессивный теннис, стараются завершать розыгрыши в два-три удара, что позволяет им сохранять силы для защиты очков на своей подаче. Для составления качественных прогнозов, наши эксперты стараются изучать как можно больше информации относительно выступлений спортсменов на турнире. История выступлений сегодняшних соперников здесь довольно яркая. И Каблер/Фэнкатт, и Недунчезиян/Раджа неоднократно попадали в финальные раунды турнира. Это наталкивает на мысль, что покрытие турнира позволяет им играть в комфортный для них теннис, следовательно, можно предположить, что и в нынешнем году соперники приложат все усилия для того чтобы пробиться как можно дальше по турнирной сетке, а это значит, что в матче обязательно будет борьба и интересные комбинации, которые не оставят равнодушным ни одного любителя этого вида спорта.

Каблер/Фэнкатт — Недунчезиян/Раджа: погода помешает показать хороший теннис

Каблер/Фэнкатт и Недунчезиян/Раджа которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Каблер/Фэнкатт имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Недунчезиян/Раджа хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Каблер/Фэнкатт. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Недунчезиян/Раджа умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Каблер/Фэнкатт довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Недунчезиян/Раджа вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Каблер/Фэнкатт.

СЕГОДНЯ МАТЧ Каблер/Фэнкатт — Недунчезиян/Раджа. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

На матч, в котором встретятся Каблер/Фэнкатт и Недунчезиян/Раджа букмекеры предложили довольно интересную линию. Напомним, что линию на теннисные матчи букмекеры составляют исходя из рейтинга и текущей формы спортсменов. Судя по тому, как соперники начали сезон, они готовы демонстрировать высокие результаты на всех турнирах, в которых принимают участие. Поэтому наши аналитики полагают, что линия, выставленная букмекерами, является верной. Однако это не помешало нам тщательно проанализировать возможность победы одного и другого спортсмена в этом матче, и предложить свои прогнозы на это противостояние. Мы знаем, что сейчас в большом теннисе идет серьезная борьба за места в рейтинге. Ситуация такова, что целый ряд теннисистов имеет отличные шансы на то, чтобы улучшить свои позиции в рейтинге, заняв более высокое место. Для этого необходимо показывать стабильно высокие результаты на всех крупных турнирах. И данный турнир не является исключением. Сейчас начинаются самые ответственные стадии, и чем дальше пройдут соперники по турнирной сетке, тем больше получат рейтинговых очков за участие в турнире. Поэтому сейчас все спортсмены будут действовать на пределе возможностей, активно играя не только на своей подаче, но и цепляясь за каждое очко на подаче соперника. Благодаря этому, мы можем гарантировать, что Каблер/Фэнкатт и Недунчезиян/Раджа проведут зрелищный и активный матч, в котором порадуют зрителей ярким атакующим теннисом, со множеством интересных комбинаций.

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