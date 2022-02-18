Бопанна/Шаповалов — Коольхоф/Скупски: порядок побьёт класс

Прогноз Бопанна/Шаповалов — Коольхоф/Скупски (18.02.2022), ставки и коэффициенты

Бопанна/Шаповалов — Коольхоф/Скупски (18.02.2022), ставки и коэффициенты

18.02.2022 в 15:45 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ATP, в котором на корт выйдут Бопанна/Шаповалов , а противостоять в этом поединке будет Коольхоф/Скупски.



Теннисное противостояние Бопанна/Шаповалов — Коольхоф/Скупски пройдет в рамках следующего раунда престижного международного турнира, так что согласно календарю организаторов, он состоится 18.02.2022. Благодаря букмекерским конторам и их линии уже известно, что игра стартует в 15:45 по МСК. В статистике личных встреч, насчитывающей пять поединков, Бопанна/Шаповалов является лидером, одержав четыре победы и лишь один раз потерпев поражение.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Бопанна/Шаповалов — Коольхоф/Скупски:

Теннисный поединок Бопанна/Шаповалов — Коольхоф/Скупски запланирован организаторами турнира на 18.02.2022, а на корт звезды мирового тенниса должны выйти в 15:45 по московскому времени. Поклонники данного вида спорта очень сильно ждали этого матча, ведь последний раз Бопанна/Шаповалов и Коольхоф/Скупски встречались на корте еще шесть лет назад, после чего их ни разу не сводил жребий на многочисленных турнирах. Ранее было сыграно четыре личных встречи, в которых Бопанна/Шаповалов имеет три победы при одном поражении.

Бопанна/Шаповалов

Первые матчи в этом сезоне продемонстрировали, что Бопанна/Шаповалов находится в великолепной форме, так что может очень далеко зайти. Кроме того, с мотивацией проблем не будет, так как турнир домашний, а значит, в каждом матче обеспечена мощная поддержка публики. В предыдущих матчах большинство считало, что Бопанна/Шаповалов является аутсайдером, но все же они завершились победами, гарантировавшими проход в следующий этап. Бопанна/Шаповалов умеет великолепно играть на задней линии и защищаться у сетки, хотя все же чаще используется атакующий стиль. Бопанна/Шаповалов обладает сильной подачей с обеих рук, а также умеет правильно использовать не только форхенд, но и бэкхенд. Матчи на данном покрытии корта не представляют особой сложности, так как Бопанна/Шаповалов может хорошо играть где угодно, меняя свой стиль в зависимости от обстановки.



Коольхоф/Скупски

Начало этого сезона могло бы быть просто великолепным, ведь уже на первом турнире удалось дойти до полуфинала, но от игры пришлось отказаться из-за небольшого повреждения. К счастью, травма оказалась несерьезной, так что Коольхоф/Скупски теперь снова в строю и надеется лучше сыграть уже на этом турнире. Коольхоф/Скупски имеет необычный стиль игры, исполняя во время матча множество резанных коротких ударов, так что оппонентам очень непросто подстраиваться под такую игру и уверенно действовать на розыгрышах. С подачей пока Коольхоф/Скупски испытывает проблемы, но вряд ли это будет долго, ведь просто пока нет необходимости сильно нагружать руку, так как именно с ней были небольшие проблемы, которые заставили обратиться к врачам. На жестком покрытии Коольхоф/Скупски выступает чаще всего, так что обладает огромным опытом игры на данных кортах. Сейчас Коольхоф/Скупски занимает 38-ю строчку мирового рейтинга, но есть отличные шансы подняться еще выше.

ATP, Бопанна/Шаповалов — Коольхоф/Скупски

Наши эксперты долго выбирали матч для прогнозирования, пока не остановили свой выбор на противостоянии, соперниками в котором будут Бопанна/Шаповалов и Коольхоф/Скупски. Эти теннисисты проводят неплохой сезон. Несмотря на то, что пока им не удалось завоевать ни одного титула, в сезоне еще предстоит принять участие во многих турнирах, поэтому шанс дойти до финала и там побороться за трофей получит каждый из соперников. Уровень соперников довольно высок, в противном случае, они бы не занимали такие высокие места в мировом рейтинге. Просто, сейчас в теннисе сезон покрытий, на которых этим соперникам не совсем удобно демонстрировать свой теннис. Осталось немного подождать, когда произойдет смена турниров, и вот тогда Бопанна/Шаповалов и Коольхоф/Скупски продемонстрируют свой лучший теннис, который позволяет им навязывать борьбу даже тем соперникам, которые стоят во главе мирового теннисного рейтинга. Пока стоит сосредоточиться на этом матче. Наши эксперты полагают, что спортсмены постараются прибиться к покрытию, так как им еще предстоит принять участие в ряде турниров с подобным покрытием. Уровень позволяет им держать мяч в игре и пытаться взять подачу соперника. Вряд ли кто-то будет форсировать события, мы думаем, что спортсмены обменяются сетами, а победителя матча определит финальный сет. Поэтому рекомендуем понаблюдать за этим матчем, ведь на корте друг другу будут противостоять не самые последние теннисисты в рейтинге, да и наши прогнозы позволят сделать этот матч еще более интересным и даже прибыльным.



Бопанна/Шаповалов — Коольхоф/Скупски (18.02.2022), ставки и коэффициенты

Бопанна/Шаповалов

На данном турнире Бопанна/Шаповалов выступает по не самому сложному календарю, но даже несмотря на это, по ходу сетки были испытаны определенные проблемы. На ранних стадиях удалось спастись от матчболлов, но далее не было видно прибавления игровой формы, так что Бопанна/Шаповалов выступает на том же уровне, что и в самом начале сезона. Во всех своих поединках Бопанна/Шаповалов допускает слишком много брака, причем больше всего ошибок можно наблюдать на задней линии, что в принципе не свойственно двадцатой ракетке мира. В чем причина столь слабой формы не ясно, ведь ни в этом, ни в прошлом сезоне не приходилось сталкиваться даже с малейшими повреждениями. Обороняться на задней линии в этом году не получается, а атаковать Бопанна/Шаповалов особо не умеет, не обладая мощной подачей, а также действуя слишком прямолинейно. Единственное преимущество, которым обладает Бопанна/Шаповалов, это умение играть на травяных кортах.

Коольхоф/Скупски

Этот сезон Коольхоф/Скупски проводит довольно неубедительно, так что в фавориты данного поединка 42-ю ракетку мира букмекеры поставили исключительно из-за более высокой позиции в теннисном рейтинге. Первые два турнира были проиграны уже на первой стадии, а в третьем удалось пройти первый раунд, но исключительно лишь благодаря тому, что у оппонента случился рецидив травмы. А уже во втором раунде было поражение в двух партиях. Вряд ли после этого что-то сильно поменялось, так что в этом матче Коольхоф/Скупски снова не сможет продемонстрировать уверенной игры, а будет допускать много глупых ошибок. На корте Коольхоф/Скупски слишком нервничает, что хорошо видно по приему мяча, а также по тому, настолько много совершается лишних движений. В этом сезоне Коольхоф/Скупски допускает слишком много брака на задней линии, а в розыгрышах часто излишне форсирует события, что приводит к потере мяча. Что касается ввода мяча в игру, то и здесь все далеко не идеально.

Сегодня матч Бопанна/Шаповалов — Коольхоф/Скупски Прогнозы от БК «БалтБет»

Наши аналитики неоднократно подчеркивали, что рейтинг теннисистов имеет не самое основное значение для определения победителя в том или ином матче. Физические кондиции, психологическая устойчивость, настрой и покрытие турнира – одни из самых главных критериев, которые требуют самого тщательного изучения и анализа для определения фаворита того или иного теннисного матча. Они же являются первоочередными факторами при поиске интересных ставок на то или иное теннисное противостояние. При прогнозировании матча, соперниками в котором будут Бопанна/Шаповалов и Коольхоф/Скупски аналитики нашего портала постарались учесть все эти факторы. Тем более что спортсмены отлично знакомы друг с другом, так как их пути на различных турнирах пересекались. Бопанна/Шаповалов и Коольхоф/Скупски обладают огромным опытом выступлений, так как уже на протяжении ряда лет демонстрируют прекрасные результаты, добиваются побед и выигрывают титулы. Текущий турнир для них – отличная возможность продемонстрировать высокий уровень подготовки, и побороться за очередной трофей. Пока еще рано говорить о возможности выхода в финал турнира или завоевании титулов, уж очень сильный состав спортсменов собрался на этом турнире. С другой стороны, добиться победы над сильным спортсменом и завоевать титул – отличная демонстрация своих претензий на более высокий рейтинг, и Бопанна/Шаповалов и Коольхоф/Скупски постараются не упустить этот шанс. Наши прогнозы сводятся к тому, что матч будет интересным, так как очень сложно отдать здесь безоговорочное преимущество одному из оппонентов.

Бопанна/Шаповалов — Коольхоф/Скупски: порядок побьёт класс

Наши аналитики обратили внимание на теннисный матч, в котором соперниками будут Бопанна/Шаповалов и Коольхоф/Скупски из-за того, что букмекеры предложили здесь очень заманчивый коэффициент на победу одного из спортсменов. Если взглянуть на рейтинг соперников, то можно увидеть, что они занимают соседние строчки, однако это не означает, что в данный момент они находятся в одинаковой форме. Напомним, что покрытие, на котором проводится данный теннисный турнир, является довольно-таки специфическим, на нем комфортно чувствуют себя далеко не все представители большого тенниса. Коольхоф/Скупски относится как раз к тем спортсменам, которым некомфортно играть на данном типе покрытия. Фактически, на этом покрытии в текущем сезоне Коольхоф/Скупски проводит второй или третий матч. А вот Бопанна/Шаповалов как раз умеет выступать на данном покрытии. Подтверждением этому являются высокие стадии и титулы ряда турниров. Исходя из этого, наши аналитики предлагают делать ставки на то, что в матче победит Бопанна/Шаповалов, причем, букмекеры предлагают на это событие непомерно высокий коэффициент. Есть у нас и предложение на этот матч для более рисковых бетторов – это минусовая фора нашего фаворита. В личных встречах, которые соперники провели между собой на подобном типе покрытия, Бопанна/Шаповалов без особых проблем побеждала, поэтому мы не видим оснований для того чтобы уверенно не победить и в этом матче. Это же относится и к общему тоталу геймов, который мы рекомендуем играть на меньше, так как Бопанна/Шаповалов вряд ли будет затягивать матч с соперником, для которого покрытие является непрофильным.

СЕГОДНЯ МАТЧ Бопанна/Шаповалов — Коольхоф/Скупски. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ



Сегодня среди любителей ставок на спорт теннис занимает особую популярность. Благодаря тому, что современные букмекеры существенно расширили линию ставок на этот вид спорта, бетторы получили возможность большого выбора событий на теннисные матчи. Теперь можно делать ставки не только на исходы матча, форы и тоталы, но и на сеты, геймы и статистику. Конечно, чтобы выигрывать на ставках на теннисной статистике, необходимо иметь определенные знания, однако благодаря нашим аналитикам, которые выбирают наиболее интересные теннисные противостояния, и составляют к ним прогнозы, все становится гораздо проще. Сегодня среди большого количества теннисных матчей наши эксперты выбрали матч, в котором соперниками будут Бопанна/Шаповалов и Коольхоф/Скупски. Эти спортсмены уверенно играют на данном турнире, своих соперников они прошли, не потратив дополнительных усилий. Скорее всего, теннисисты так распланировали свой график, чтобы выходить на пик формы с сохранением большого количества физических и психологических сил как раз к важным стадиям турнира. Наши аналитики полагают, что предстоящий матч станет серьезным экзаменом и для Бопанна/Шаповалов и для Коольхоф/Скупски, так как действия спортсменов на корте позволят оценить их реальную подготовку, а также позволят ответить на вопрос, можно ли рассматривать спортсменов в качестве одних из претендентов на титул в этом турнире. Поэтому рекомендуем понаблюдать за этим матчем, а чтобы подогреть интерес к просмотру противостояния, советуем воспользоваться нашими прогнозами, которые приведены ниже.

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