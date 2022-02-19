Рушри Вийесундера — Эрика Джессел: будет сделан акцент на атакующий теннис

Прогноз Рушри Вийесундера — Эрика Джессел (19-го февраля 2022 года), ставки и коэффициенты

Прогноз и ставка на матч Рушри Вийесундера — Эрика Джессел 19-го февраля

19-го февраля в 21:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата UTR Pro Tennis Series, в котором на корт выйдут Рушри Вийесундера , а противостоять в этом поединке будет Эрика Джессел.



В 21:30 по Москве Рушри Вийесундера и Эрика Джессел выйдут на теннисный корт, чтобы продемонстрировать все свое мастерство и определить, кто же пройдет дальше в данном турнире, а кому придется паковать чемоданы домой. Матча ждать осталось недолго, ведь согласно календарю Мастерса, он пройдет 19-го февраля. Единственный раз Рушри Вийесундера и Эрика Джессел встречались на корте три года назад, и тогда пришлось играть пять сетов, для того, чтобы определить победителя. Благодаря той победе Рушри Вийесундера сейчас считается фаворитом.



Рушри Вийесундера — Эрика Джессел. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

В линии букмекерских контор появились события, которые пройдут 19-го февраля, так что в разделе тенниса можно найти поединок Рушри Вийесундера — Эрика Джессел. Для тех, кто хочет сделать предматчевую ставку на игру, необходимо это совершить до 21:30 по Москве, пока не начался поединок. Рушри Вийесундера и Эрика Джессел еще ни разу не встречались на корте, несмотря на то, что занимают высокие позиции в теннисном рейтинге и уже не первый год выступают на профессиональном уровне.

Рушри Вийесундера

В этом сезоне Рушри Вийесундера показывает блеклую игру, ведь было сыграно шесть поединков на грунтовом покрытии, из которых три было проиграно. И это при том, что почти все матчи были в квалификации на различных турнирах. Видно, что на грунте Рушри Вийесундера играет очень тяжело, ведь ранее принимать участие получалось лишь в тех турнирах, которые проходили на харде. Рушри Вийесундера умеет лишь демонстрировать агрессивную быструю игру, а вот с вязкими грунтовыми матчами дело пока не складывается. Так что, хоть Рушри Вийесундера и входит в двадцатку сильнейших теннисных ракеток мира, нельзя говорить ни о каком лидерстве в данном поединке. Скорее всего, что Рушри Вийесундера будет делать ставку не только на свою подачу, но и постарается грамотно играть на приеме. Заднюю линию Рушри Вийесундера чувствует очень хорошо, но быстро перемещаться к сетке не всегда получается, так что это и есть слабым местом.



Эрика Джессел

В принципе, старт этого сезона можно считать неплохим, ведь хоть Эрика Джесселв шести сыгранных матчах имеет только три победы, но все три поражения были исключительно от представителей ТОП-20 мирового теннисного рейтинга. При этом, всем трем оппонентам была навязана борьба, позволившая выиграть по одному сету. Главной специализацией является хардовое покрытие, но в залах Эрика Джессел играет не часто, лишь изредка подавая заявки на такого рода турниры. В розыгрышах Эрика Джессел держит высокий темп игры, а также глубоко атакует с форхенда. К тому же, несмотря на то, что сейчас только начало сезона, Эрика Джессел демонстрирует крайне мало брака при обмене ударами. Пока еще Эрика Джессел находится на 112-м месте в теннисном рейтинге, но в этом сезоне есть все шансы пробиться в первую сотню и избегать квалификаций на престижных турнирах.

Рушри Вийесундера — Эрика Джессел. КАК ИГРАЛИ МЕЖДУ СОБОЙ?

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Прогноз и ставка на матч Рушри Вийесундера — Эрика Джессел 19-го февраля

Рушри Вийесундера

На данном турнире Рушри Вийесундера выступает по не самому сложному календарю, но даже несмотря на это, по ходу сетки были испытаны определенные проблемы. На ранних стадиях удалось спастись от матчболлов, но далее не было видно прибавления игровой формы, так что Рушри Вийесундера выступает на том же уровне, что и в самом начале сезона. Во всех своих поединках Рушри Вийесундера допускает слишком много брака, причем больше всего ошибок можно наблюдать на задней линии, что в принципе не свойственно двадцатой ракетке мира. В чем причина столь слабой формы не ясно, ведь ни в этом, ни в прошлом сезоне не приходилось сталкиваться даже с малейшими повреждениями. Обороняться на задней линии в этом году не получается, а атаковать Рушри Вийесундера особо не умеет, не обладая мощной подачей, а также действуя слишком прямолинейно. Единственное преимущество, которым обладает Рушри Вийесундера, это умение играть на травяных кортах.

Эрика Джессел

На этом турнире Эрика Джессел играет второй раз. Прошлогодний розыгрыш был пропущен из-за травмы плеча, а в позапрошлом году получилось дойти до полуфинала. Так что, на этот раз Эрика Джессел надеется снова продемонстрировать хорошие результаты и пройти как можно дальше. После травмы получилось очень быстро восстановиться, так что если прошлый сезон начинался на 27-м месте в рейтинге, то завершался уже на пятнадцатом. В этом году Эрика Джессел находится в еще лучшей форме, так что не будет удивительно, если получится ворваться в десятку лучших мастеров большого тенниса. Жесткое покрытие Эрика Джессел считает своим профильным, так как любит играть на большой скорости, используя силовой агрессивный теннис. В прошлом сезоне большинство матчей прошло на харде, причем поражения были лишь в трех. В этом сезоне на харде было сыграно шесть поединков, и все они были выиграны. Пока не ясно, как обстоят дела с выносливостью, но в последних матчах не пришлось много тратить сил, так как удалось одержать победы уже после двух партий.

Сегодня матч Рушри Вийесундера — Эрика Джессел Прогнозы от БК «БалтБет»

Престижный теннисный турнир – это всегда много интересных матчей, в которых встречаются соперники разного уровня. Среди большого количества матчей наши аналитики выбрали для прогнозирования противостояние, в котором встретятся Рушри Вийесундера и Эрика Джессел. Несмотря на то, что спортсмены занимают разные строчки рейтинга, фактически, на этом турнире они имеют равные шансы на проход в следующий раунд. Дело в том, что покрытие турнира отлично подходит под стиль игры теннисиста, занимающего в рейтинге позиции, гораздо ниже, чем соперник. А вот теннисист, находящийся выше в рейтинге, не имеет достаточно опыта выступлений на этом покрытии. Это подтверждают и личные встречи теннисистов. Конечно, преимущество в них находится на стороне более титулованного соперника, однако несколько встреч, произошедших как раз на подобном типе покрытия, наглядно показывает, что это покрытие для него непрофильное, и тут верх одерживал менее титулованный соперник. В общем, несмотря на то, что линия букмекеров уже несколько прогнулась в сторону нашего прогноза, мы все равно полагаем, что у аутсайдера букмекеров в этом матче есть отличные шансы не только навязать борьбу своему более известному и титулованному сопернику, но и победить. С остальными прогнозами наших аналитиков на этот матч можно ознакомиться ниже.

Рушри Вийесундера — Эрика Джессел: будет сделан акцент на атакующий теннис

Судя по количеству финалов и титулов, которые Рушри Вийесундера имеет в своем активе за свою карьеру, вопрос о фаворите в теннисном матче, в котором встретятся Рушри Вийесундера и Эрика Джессел отпадает сам собой. Наши аналитики, и аналитики букмекерских контор не видят возможности, которая позволит аутсайдеру победить в этом матче. Эрика Джессел в принципе и не аутсайдер, если судить по рейтингу, однако Рушри Вийесундера превосходят по всем параметрам своего соперника. Единственное, в чем есть какие-то сомнения – сможет ли фаворит матча пробить фору, заявленную букмекерами. В принципе, если судить по личным встречам, то здесь фора выставлена правильно. В львиной доли матчей между теннисистами фора либо пробивалсь фаворитом впритык, либо не пробивалась. Так что, наши аналитики решили не гадать, а просто пропустить ставку на фору в этом матче, так как было бы неправильно прогнозировать ставки ни за, ни против форы. А вот общий тотал геймов, предложенный букмекерами, вызвал у нас интерес. Отталкиваясь от текущей формы спортсменов, мы сделали вывод, что вряд ли Эрика Джессел сможет выиграть сет у соперника, поэтому ждем здесь легкой победы фаворита. А это означает, что букмекеры завысили общий тотал геймов на 1-2 гейма. Мы решили воспользоваться этим, и рекомендуем бетторам делать ставки на тотал меньше, тем более, что Рушри Вийесундера гораздо более комфортно чувствует себя на данном типе покрытия, чем соперник.

СЕГОДНЯ МАТЧ Рушри Вийесундера — Эрика Джессел. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Довольно необычно ведет на крупном теннисном турнире спортсменов, которые еще недавно выступали в менее значимых по рейтингу турнирах. Однако мировые эксперты отмечают, что большой теннис прогрессирует довольно быстро, молодые спортсмены стараются демонстрировать теннис высокого уровня, что дает им возможность противостоять теннисистам с высоким рейтингом. Причем, в отдельных матчах молодые спортсмены не только навязывают борьбу своим более именитым и титулованным соперникам, но и побеждают их. Результаты текущего турнира показывают, что Рушри Вийесундера и Эрика Джессел сейчас находятся в прекрасной форме, по ходу турнира они провели несколько непростых матчей, из которых им удалось выйти победителями. А это говорит о готовности бороться здесь и попадать в следующий круг. Наши аналитики полагают, что матч с участием этих спортсменов должен стать очень зрелищным, а его результат может быть непредсказуемым, так как и Рушри Вийесундера, и Эрика Джессел будут прилагать все усилия для того чтобы попасть в следующий круг турнира, что позволит им не только серьезно заявить о своих намерениях в большом теннисе, но и существенно продвинет спортсменов в рейтинге. Поэтому мы предлагаем всем любителям большого тенниса не пропустить этот яркий, и, несомненно, интересный матч, добавить интригу в котором смогут наши прогнозы, с которыми можно подробно ознакомиться ниже.

http://evolvegame.ru/cat0-524910-partizan-zhen-spartak-subotica-zhen-prognoz-i-stavki-ot-professionala-na-voleybol-19-02-22/