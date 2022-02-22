Оклахома Стэйт Ковбойз — Бэйлор Бэарс: в ожидании «трёхочковых бросков»

Прогноз Оклахома Стэйт Ковбойз — Бэйлор Бэарс (22.02.2022), ставки и коэффициенты

Оклахома Стэйт Ковбойз — Бэйлор Бэарс (22.02.2022), ставки и коэффициенты

22.02.2022 в 05:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата NCAA, в котором на своей площадке местный клуб Оклахома Стэйт Ковбойз примет соперника по национальному первенству Бэйлор Бэарс.



22.02.2022 снова возобновляются матчи престижного баскетбольного турнира, и первым поединком будет Оклахома Стэйт Ковбойз – Бэйлор Бэарс, который начнется в 05:00 по МСК. Встречаются принципиальные соперники, которые представляют один регион, так что каждый год они играют между собой по несколько матчей. В прошлом году баскетболисты клуба Оклахома Стэйт Ковбойз были в гораздо лучшей форме, так что сумели выиграть все личные встречи.



Оклахома Стэйт Ковбойз — Бэйлор Бэарс. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

После трех матчей на выезде баскетбольный клуб Оклахома Стэйт Ковбойз возвращается на родную площадку, где будет принимать игроков из БК Бэйлор Бэарс. Данный поединок будет сыгран 22.02.2022, а по московскому времени его начало состоится в 05:00. В этом сезоне команды встречались лишь однажды и тогда баскетболисты клуба Бэйлор Бэарс лишь в последней четверти сумели собраться с силами и вырвать победу.

Оклахома Стэйт Ковбойз

После серии из девяти поражений подряд главного тренера баскетбольного клуба Оклахома Стэйт Ковбойз уволили, а возглавил команду новый специалист, ранее работавший с другими представителями этого чемпионата. Новый наставник сразу же сумел найти подход к игрокам и мотивировать их, так что под его руководством хозяева выиграли уже три матча подряд. Это позволило баскетбольному клубу Оклахома Стэйт Ковбойз подняться с предпоследней строчки на двенадцатое место, причем появились хоть теоретические шансы побороться за зону плей-офф. У команды пока еще хватает проблем в обороне, но новый тренер начал работать с улучшения атаки, так что в каждом своем матче Оклахома Стэйт Ковбойз старается максимально поднять темп, чтобы вымотать баскетболистов соперника быстрой игрой. Среди травмированных баскетболистов хозяев нет ключевых игроков за исключением легкого нападающего.



Бэйлор Бэарс

После неудачного начала сезона баскетбольный клуб Бэйлор Бэарс понемногу начал набирать обороты и подниматься по турнирной таблице. На сегодняшний день гости занимают девятую строчку, так что для участия в матчах плей-офф команде не хватает лишь двух побед. Недавно баскетбольный клуб Бэйлор Бэарс выдал серию из шести побед подряд, но в последнем туре она прервалась, когда команда уступила на выезде. Первые три периода на площадке была равная борьба, но в четвертом баскетболисты клуба Бэйлор Бэарс сдали, так что проиграли с минимальным отставанием. Во многом игра гостей зависит от того, какую форму демонстрирует лидер команды. Если в среднем он набирает 16,5 очков за матч, то в прошлом поединке на его счету только 13 очков. Сразу двое основных защитников не смогут помочь гостям из-за травм, полученных на прошлой неделе.

«Оклахома Стэйт Ковбойз» — «Бэйлор Бэарс»: прогноз автора

На 22.02.2022 в данном баскетбольном турнире вынесено несколько поединков, среди которых самым интересным обещает стать Оклахома Стэйт Ковбойз — Бэйлор Бэарс. По московскому времени прямая трансляция игры будет проходить в 05:00 сразу на нескольких спортивных каналах. Данная встреча станет уже четвертой между командами только в рамках этого сезона. В предыдущих трех баскетбольный клуб Оклахома Стэйт Ковбойз дважды выигрывал на своей площадке, но и баскетболистам клуба Бэйлор Бэарс удалось одержать победу у себя дома.



Прогноз и ставка на матч Оклахома Стэйт Ковбойз — Бэйлор Бэарс 22.02.2022

Оклахома Стэйт Ковбойз

В этом сезоне баскетбольный клуб Оклахома Стэйт Ковбойз и так сотворил сенсацию, сумев пробиться в матчи плей-офф. Прогресс по сравнению с прошлыми годами очевиден, ведь не так давно команда вообще не играла в высшем дивизионе, а показывала скромные результаты, имея в активе посредственных баскетболистов. В целом хозяева проводят ровный сезон, в котором не было резких спадов, а в команде сложно выделить какого-то лидера, ведь часто случаются матчи, в которых очки набирают все двенадцать заявленных игроков. Главный тренер постоянно меняет стартовый состав, что не только мотивирует баскетболистов больше выкладываться на площадке, но и предоставляет им время на восстановление. Особенно результативно баскетбольный клуб Оклахома Стэйт Ковбойз играет у себя дома, так что болельщики надеются, что и в этом поединке хозяева порадуют большим количеством набранных очков.

Бэйлор Бэарс

В прошлом сезоне баскетбольный клуб Бэйлор Бэарс становился победителем данного турнира, так что в этом году гостям очень хотелось бы защитить свой титул. В регулярном чемпионате команда стартовала слабо, но затем набрала форму, так что путевка в плей-офф была обеспечена заблаговременно. Баскетбольный клуб Бэйлор Бэарс уже закрепил за собой четвертое место в турнирной таблице, так что в оставшихся турах регулярного чемпионата на площадку выходило много игроков запаса, а результаты были далеко не лучшими. Понятно, что в матчах плей-офф Бэйлор Бэарс сыграет своим сильнейшим составом, тем более, что большинство ключевых исполнителей получило время на отдых, так что к важным поединкам они подойдут в оптимальной форме. За это время также почти опустел лазарет команды, ведь нынче там находится только один защитник, но он ранее не часто попадал в основу.

Сегодня матч Оклахома Стэйт Ковбойз — Бэйлор Бэарс Прогнозы от БК «БалтБет»

Следующий тур баскетбольного турнира пройдет 22.02.2022, и в его рамках состоится поединок Оклахома Стэйт Ковбойз — Бэйлор Бэарс. За ходом игры будут следить болельщики со всего мира, а прямая трансляция встречи начнется в 05:00 по Москве. В этом году команды еще не играли между собой, но в прошлом было две встречи, в которых соперники обменялись домашними победами с небольшим преимуществом.

Оклахома Стэйт Ковбойз — Бэйлор Бэарс: в ожидании «трёхочковых бросков»

В этом сезоне у баскетбольного клуба Оклахома Стэйт Ковбойз подобрался очень сильный состав, который можно смело назвать наилучшим за последние десять лет. У хозяев есть сразу несколько баскетболистов, которые способны сотворить на площадке настоящую сенсацию и повлиять на ход встречи. Так что, если у баскетбольного клуба Оклахома Стэйт Ковбойз и бывают травмы ключевых игроков, то другие баскетболисты берут на себя лидерские обязанности, так что хозяева не сбрасывают оборотов. А сейчас у баскетбольного клуба Оклахома Стэйт Ковбойз еще и нет кадровых потерь, так что команда выступает сильнейшим составом. Не удивительно, что хозяева выдали серию из девяти побед и в таблице поднялись на второе место, наступая на пятки лидеру. Главный тренер команды постоянно меняет тактику игры своих подопечных, так что непросто предугадать, как баскетбольный клуб Оклахома Стэйт Ковбойз сыграет в конкретном матче.

С самого начала данного турнира баскетбольный клуб Бэйлор Бэарс входит в тройку наихудших команд, демонстрируя отвратительную игру. На выезде была уже серия из семи подряд поражений, а последний раз гостям удавалось выигрывать еще два месяца назад. Оборона баскетбольного клуба Бэйлор Бэарс не умеет сдерживать атаки соперника, что вызвано неопытностью защитников, так как большинство игроков данного амплуа только первый год проводят на таком уровне. В нападении хорошо смотрится только тяжелый форвард, но один он не может вытянуть команду, тем более, что между игроками нет взаимопонимания и слаженные действия на площадке можно увидеть не часто. В этом матче у главного тренера может не быть игрока, который сыграет атакующего защитника, так как все баскетболисты, выступающие на данной позиции, травмированы.

СЕГОДНЯ МАТЧ Оклахома Стэйт Ковбойз — Бэйлор Бэарс. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Этот сезон для баскетбольного клуба Оклахома Стэйт Ковбойз является дебютным в высшем дивизионе, но, несмотря на статус новичка, у команды все равно получается показывать хорошие результаты, так что сейчас хозяева располагаются в зоне плей-офф, занимая шестую строчку в чемпионате. Пока баскетболисты клуба Оклахома Стэйт Ковбойз проводят очень стабильный сезон, ведь редко бывало два поражения подряд, а в последних восьми матчах хозяева одержали шесть побед при двух поражениях. Причем, в обоих проигранных матчах приходилось встречаться с соперниками, занимающими более высокие места в турнирной таблице. В составе баскетбольного клуба Оклахома Стэйт Ковбойз нет звездных игроков, а главный тренер сумел просто из хороших баскетболистов построить сильный коллектив, который выкладывается на площадке в каждом матче. А у себя дома команда потерпела только одно поражение, ведь в каждой домашней игре ее активно поддерживают болельщики. Атакующий защитник точно пропускает игру, а также может не выйти на матч центровой.

В данный момент баскетбольный клуб Бэйлор Бэарс находится на стадии перестройки, ведь происходит смена поколений. В составе команды уже практически не осталось опытных ветеранов, так что наставнику приходится делать ставку на молодых баскетболистов, но далеко не все из них готовы сейчас играть на таком высоком уровне. Все это приводит к слабой игре команды, так что баскетбольный клуб Бэйлор Бэарс сейчас находится в нижней части турнирной таблицы и не имеет даже теоретических шансов на то, чтобы пробиться в плей-офф. Но, руководство не давит на наставника, понимая, что для построения новой команды необходимо время, а денег на трансферы выделается не очень много. В большинстве матчей баскетбольный клуб Бэйлор Бэарс действует в оборонительной манере, что связано с отсутствием ярких атакующих баскетболистов. К тому же, единственный тяжелый форвард в команде выбыл на два месяца, и адекватной замены ему нет.



http://evolvegame.ru/cat0-527150-stanislav-gest-denis-davydov-prognoz-stavki-bukmekera-na-match-ace-belarus-cup-21-02-22/