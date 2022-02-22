Андрей Кузнецов — Мануэль Гинар. Прогноз, ставки на матч(22.02.22)

Прогноз Андрей Кузнецов — Мануэль Гинар (22-го февраля), ставки и коэффициенты

Андрей Кузнецов — Мануэль Гинар (22.02.2022), ставки и коэффициенты

22.02.2022 в 10:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Челленджер, в котором на корт выйдут Андрей Кузнецов , а противостоять в этом поединке будет Мануэль Гинар.



Букмекерские конторы расширили свою линию до 22.02.2022, так что уже точно известно, что именно в этот день пройдет теннисный поединок Андрей Кузнецов — Мануэль Гинар. А тем, кто хочет на него сделать ставку, необходимо это сделать до 10:00 по Москве. Если брать во внимание предыдущие личные встречи, то в них явным лидером является Андрей Кузнецов, выиграв семь раз, причем пять раз были досрочные победы, когда поражение было лишь одно.



Андрей Кузнецов — Мануэль Гинар. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

22.02.2022 пройдет очередной раунд престижного теннисного турнира, в рамках которого встречаются Андрей Кузнецов — Мануэль Гинар. Ведущие ракетки мира появятся на корте в 10:00 по московскому времени. Статистика личных встреч насчитывает уже шестнадцать матчей, в которых лидером по количеству побед является Мануэль Гинар, выиграв десять раз, из которых четыре победы были досрочные. Кроме того, Мануэль Гинар выигрывает уже последние три личные встречи, а последняя из них была в конце прошлого сезона.

Андрей Кузнецов

На данный момент Андрей Кузнецов является самым опытным игроком на данном теннисном турнире, ведь находится в 32-летнем возрасте, а участвует на этом Мастерсе уже восьмой год подряд. Никаких особых успехов не было, разве что однажды получилось дойти до полуфинала, но можно не сомневаться, что Андрей Кузнецов однозначно попадет в восьмерку лучших. Пока был сыгран лишь один матч, где удалось обыграть более именитого оппонента, который находился не в лучшей форме, так что терял много реальных возможностей, а Андрей Кузнецов демонстрирует, что можно реализовывать свой каждый брейк-поинт. Андрей Кузнецов хорошо бьет как форхендом, так и бэкхендом, а также не боится травяных кортов, ведь на данном покрытии было сыграно огромное количество матчей, в том числе, и в этом сезоне. Слабым местом является лишь задняя линия, ведь ее Андрей Кузнецов часто теряет, позволяя оппонентам этим пользоваться.



Мануэль Гинар

На этом турнире Мануэль Гинар играет еще с квалификации, где вначале была победа над представителем пятой сотни теннисного рейтинга, а затем удалось в сложном матче обыграть местного игрока. Сыграв только в двух матчах, еще не получится адаптироваться к данному покрытию корта, ведь Мануэль Гинар все же больше любит грунтовые или травяные корты, а здесь придется играть на харде. Не обладая высокой скоростью, Мануэль Гинар не любит быстрого темпа игры, а отдает предпочтение надежной обороне на задней линии. Тем более, что Мануэль Гинар уверенно действует на приеме, хорошо пробивая обеими сторонами ракетки. 45-я ракетка мира обладает не только качественным форхендом, но и бэкхендом, так что Мануэль Гинар на второй подаче часто имеет даже больший процент выигрыша, чем на первой. В 35 лет Мануэль Гинар пока не думает о завершении карьеры, а на этом турнире пока еще не сложно выступать, так как между матчами хватает времени на восстановление.

Прогноз на матч

Длительное время Андрей Кузнецов и Мануэль Гинар не могли скрестить ракетки, чтобы определить, кто является лучшим спортсменом на сегодняшний день. Уже длительное время в мире большого тенниса бытует мнение, что эти спортсмены сейчас являются лучшими, но до этого турнира пути теннисистов не пересекались, так что, сказать, кто из них достоин звания лучшего спортсмена на теннисном Олимпе – было непросто. Любители большого тенниса, а также мировые эксперты и прогнозисты, среди которых есть и сотрудники нашего сайта, полагают, что результат этой встречи позволит ответить на многие вопросы. В СМИ тоже не перестают активно обсуждать этот матч, предлагая не только смотреть онлайн это противостояние, но и активно делясь своими прогнозами. В свете таких событий, мы тоже решили предложить любителям тенниса прогнозы на центральный матч турнира, в котором встретятся Андрей Кузнецов и Мануэль Гинар. Это будет противостояние достойных соперников, так как теннисисты существенно превосходят своих визави и в физической и в психологической подготовке. Разговоры идут вокруг того, удастся ли одному из соперников победить малой кровью, либо же болельщиков ждет напряженное противостояние, победителя которого будет определять решающий сет. Преимущество решающего сета заключается в том, что интрига сохраняется до конца, и только решающий розыгрыш сможет поставить точку на этом противостоянии, определив победителя матча. А прогнозы от наших экспертов позволят с еще большим интересом наблюдать за этим матчем, так как бетторы смогут сделать разнообразные ставки, тем самым увеличив шансы на выигрыш.



Андрей Кузнецов — Мануэль Гинар. Прогноз, ставки на матч(22.02.22)

Андрей Кузнецов

Несмотря на внушительный возраст, Андрей Кузнецов демонстрирует в этом году великолепную форму, уже сумев выиграть два малозначительных турнира. Они были использованы в первую очередь для набора оптимальной формы, так как Андрей Кузнецов гораздо более хочет выиграть данный турнир, который входит в число самых престижных. Андрей Кузнецов обладает огромным опытом в большом теннисе, и это не удивительно для второй ракетки мира, но даже при таком плотном графике матчей получается постоянно выигрывать, не отдавая оппонентам ни единого сета. Ожидался сложный матч на прошлом этапе, но оппонент после часа напряженной борьбы отказался от игры, пожаловавшись на проблемы со здоровьем. Это позволило сэкономить силы, так что в этом матче Андрей Кузнецов снова сможет продемонстрировать свои максимальные возможности. Андрей Кузнецов может стабильно играть на любом покрытии корта, причем на всех различных типах были выиграны трофеи.

Мануэль Гинар

В этом сезоне Мануэль Гинар не может продемонстрировать свою лучшую форму, но, тем не менее, на данном турнире получилось дойти так далеко. Отчасти это было связано с тем, что оппоненты попадались явно слабее, или же были не в лучшей форме. В прошлом поединке никто не ожидал, что Мануэль Гинар сможет выиграть, а уже в первом сете пришлось проигрывать со счетом 4-1, но затем все же получилось его выиграть, а оппонент отказался от продолжения игры, ссылаясь на высокое давление и плохое самочувствие. Во всех матчах Мануэль Гинар допускает слишком много ошибок, так что в этой встрече будет особенно сложно, так как предстоит выдержать агрессивный натиск. Действовать в розыгрышах будет не так просто, ведь при обмене ударами на задней линии Мануэль Гинар допускает слишком много брака. Данное покрытие корта не является профильным, так что на нем Мануэль Гинар демонстрирует посредственные результаты.

Сегодня матч Андрей Кузнецов — Мануэль Гинар Прогнозы от БК «БалтБет»

Очень много внимание СМИ уделяют теннисному матчу, в котором встретятся Андрей Кузнецов и Мануэль Гинар. И это внимание является вполне заслуженным. Теннисисты проводят отличный сезон, в котором доказывают, что не зря входят в число лучших представителей этого вида спорта. Участие в полуфиналах, финалах и завоевание трофеев престижных теннисных турниров – все это есть в карьере спортсменов, в том числе и в нынешнем сезоне. Сейчас соперники рассматриваются букмекерами в качестве основных претендентов на трофей текущего турнира. Однако побороться за него сможет лишь победитель. История личных взаимоотношений соперников на корте довольно насыщенная. Андрей Кузнецов и Мануэль Гинар встречались на различных типах покрытий, в том числе и на том, на котором проводится данный турнир. Учитывая, что Андрей Кузнецов и Мануэль Гинар довольно легко преодолели сопротивление своих визави в предыдущих раундах, наши аналитики сделали вывод, что спортсмены берегли силы именно на финальные матчи, так как отлично отдавали себе отчет в том, что в важных стадиях турнира предстоят непростые матчи с довольно неуступчивыми соперниками, которые умеют держать свою подачу, и могут навязать борьбу на подаче соперника. Личные встречи Андрей Кузнецов и Мануэль Гинар подчеркивают, что соперники предпочитают активный атакующий теннис, хотя, могут и изменить привычной тактики, сыграв на ошибках оппонента. Для зрителей матч обещает стать интересным зрелищем, а наши прогнозы должны сделать его еще и прибыльным для тех, кто делает ставки на теннис в букмекерских конторах.

Андрей Кузнецов — Мануэль Гинар: соперники не будут долго запрягать

Судя по количеству финалов и титулов, которые Андрей Кузнецов имеет в своем активе за свою карьеру, вопрос о фаворите в теннисном матче, в котором встретятся Андрей Кузнецов и Мануэль Гинар отпадает сам собой. Наши аналитики, и аналитики букмекерских контор не видят возможности, которая позволит аутсайдеру победить в этом матче. Мануэль Гинар в принципе и не аутсайдер, если судить по рейтингу, однако Андрей Кузнецов превосходят по всем параметрам своего соперника. Единственное, в чем есть какие-то сомнения – сможет ли фаворит матча пробить фору, заявленную букмекерами. В принципе, если судить по личным встречам, то здесь фора выставлена правильно. В львиной доли матчей между теннисистами фора либо пробивалсь фаворитом впритык, либо не пробивалась. Так что, наши аналитики решили не гадать, а просто пропустить ставку на фору в этом матче, так как было бы неправильно прогнозировать ставки ни за, ни против форы. А вот общий тотал геймов, предложенный букмекерами, вызвал у нас интерес. Отталкиваясь от текущей формы спортсменов, мы сделали вывод, что вряд ли Мануэль Гинар сможет выиграть сет у соперника, поэтому ждем здесь легкой победы фаворита. А это означает, что букмекеры завысили общий тотал геймов на 1-2 гейма. Мы решили воспользоваться этим, и рекомендуем бетторам делать ставки на тотал меньше, тем более, что Андрей Кузнецов гораздо более комфортно чувствует себя на данном типе покрытия, чем соперник.

СЕГОДНЯ МАТЧ Андрей Кузнецов — Мануэль Гинар. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Мы неоднократно говорили о том, что в современном теннисе все больше ярких и интересных матчей, в которых аутсайдеры не только навязывают борьбу фаворитам, но и побеждают их. Это происходит из-за того, что современный теннис стал моложе. Появляется все больше талантливых юниоров, которые уже в юном возрасте заявляют о себе как о будущих топ-теннисистах. Старожилам большого тенниса, которые на протяжении длительного времени удерживали лидирующие позиции мирового рейтинга, теперь очень непросто, так как молодежь полна сил, участвует в большом количестве турниров и не так подвержена усталости и травмам. Конечно, молодым талантам еще не хватает опыта и мастерства, однако желание победить с лихвой компенсирует все недостатки. Поэтому любители тенниса становятся свидетелями не только ярких матчей, но и неожиданных результатов. Такое положение дел устраивает всех, в том числе и букмекеров, которые, потирая руки, зарабатывают деньги на ставках бетторов на фаворитов. Наши аналитики решили положить этому конец. Мы тщательно отбираем матчи, анализируем их, предлагая только качественные прогнозы, ставки на которые на дистанции принесут бетторам гарантированную прибыль. С нашей помощью можно не только наслаждаться интересным теннисом, но и выигрывать на ставках. Поэтому не пропустите наш очередной прогноз на теннисный матч, соперниками в котором будут Андрей Кузнецов и Мануэль Гинар.



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