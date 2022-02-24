Северо-Восточный Университет Хаскис — Уилльям & Мэрри Трайб. Прогноз, ставки на матч(25.02.22)

Прогноз Северо-Восточный Университет Хаскис — Уилльям & Мэрри Трайб (25.02.2022), ставки и коэффициенты

Северо-Восточный Университет Хаскис — Уилльям & Мэрри Трайб (25 февраля), ставки и коэффициенты

25 февраля в 02:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата NCAA, в котором на своей площадке местный клуб Северо-Восточный Университет Хаскис примет соперника по национальному первенству Уилльям & Мэрри Трайб.



Болельщики баскетбольного клуба Северо-Восточный Университет Хаскис очень любят матчи против БК Уилльям & Мэрри Трайб, ведь в большинстве случаев они завершаются победой. Так что, зрители на трибунах надеются, что 25 февраля хозяева снова будут сильнее. Начало игры будет в 02:30 по Москве. В этом розыгрыше чемпионата команды пока не встречались, а в прошлом баскетболисты клуба Северо-Восточный Университет Хаскис одержали три легкие победы.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Северо-Восточный Университет Хаскис — Уилльям & Мэрри Трайб:

После трех матчей на выезде баскетбольный клуб Северо-Восточный Университет Хаскис возвращается на родную площадку, где будет принимать игроков из БК Уилльям & Мэрри Трайб. Данный поединок будет сыгран 25 февраля, а по московскому времени его начало состоится в 02:30. В этом сезоне команды встречались лишь однажды и тогда баскетболисты клуба Уилльям & Мэрри Трайб лишь в последней четверти сумели собраться с силами и вырвать победу.

Северо-Восточный Университет Хаскис

Можно смело говорить, что сейчас баскетбольный клуб Северо-Восточный Университет Хаскис переживает очередной кризис, так как удалось одержать лишь две победы в последних восьми встречах. А так как в последнем туре команда вообще проиграла аутсайдеру с разницей в двенадцать очков, то главному тренеру необходимо что-то срочно менять, пока руководство не поменяло его самого. Зону плей-офф хозяева покинули в прошлом туре, так что нужно срочно туда возвращаться, а нынешняя игра баскетбольного клуба Северо-Восточный Университет Хаскис больше располагает к тому, что команда будет лишь отдаляться от восьмой строчки. В обороне хозяев нет слаженных действий, ведь не раз уже возникали ситуации, когда все игроки убегали на чужую половину и забывали о защите собственного кольца. В родных стенах Северо-Восточный Университет Хаскис еще показывает какую-то стабильность, а на выезде действует полностью расхлябанная команда.



Уилльям & Мэрри Трайб

После неудачного начала сезона баскетбольный клуб Уилльям & Мэрри Трайб понемногу начал набирать обороты и подниматься по турнирной таблице. На сегодняшний день гости занимают девятую строчку, так что для участия в матчах плей-офф команде не хватает лишь двух побед. Недавно баскетбольный клуб Уилльям & Мэрри Трайб выдал серию из шести побед подряд, но в последнем туре она прервалась, когда команда уступила на выезде. Первые три периода на площадке была равная борьба, но в четвертом баскетболисты клуба Уилльям & Мэрри Трайб сдали, так что проиграли с минимальным отставанием. Во многом игра гостей зависит от того, какую форму демонстрирует лидер команды. Если в среднем он набирает 16,5 очков за матч, то в прошлом поединке на его счету только 13 очков. Сразу двое основных защитников не смогут помочь гостям из-за травм, полученных на прошлой неделе.

NCAA, Северо-Восточный Университет Хаскис — Уилльям & Мэрри Трайб

На 25 февраля в данном баскетбольном турнире вынесено несколько поединков, среди которых самым интересным обещает стать Северо-Восточный Университет Хаскис — Уилльям & Мэрри Трайб. По московскому времени прямая трансляция игры будет проходить в 02:30 сразу на нескольких спортивных каналах. Данная встреча станет уже четвертой между командами только в рамках этого сезона. В предыдущих трех баскетбольный клуб Северо-Восточный Университет Хаскис дважды выигрывал на своей площадке, но и баскетболистам клуба Уилльям & Мэрри Трайб удалось одержать победу у себя дома.



Северо-Восточный Университет Хаскис — Уилльям & Мэрри Трайб. Прогноз, ставки на матч(25.02.22)

Северо-Восточный Университет Хаскис

В последние годы Северо-Восточный Университет Хаскис является одним из сильнейших баскетбольных клубов на данном турнире, но в данный момент команда пребывает не в лучшем состоянии, так как не может найти свою игру. После слабого старта сезона был уволен главный тренер, а новый наставник никак не может добиться стабильности от своих подопечных, так как многие баскетболисты показывают слабую физическую форму и просто не готовы играть на таком уровне. Если у чужого кольца баскетболисты клуба Северо-Восточный Университет Хаскис еще действуют неплохо, то игра в обороне намного хуже, нежели в прошлом году, так как команда позволяет практически каждому сопернику набирать много очков. Отчасти провалы в обороне можно списать на постоянные травмы, так как на данный момент в лазарете находится сразу двое атакующих защитника, которые являются ключевыми. А сейчас у команды еще и нет игроков, умеющих бросать трехочковые.

Уилльям & Мэрри Трайб

В прошлом сезоне баскетбольный клуб Уилльям & Мэрри Трайб становился победителем данного турнира, так что в этом году гостям очень хотелось бы защитить свой титул. В регулярном чемпионате команда стартовала слабо, но затем набрала форму, так что путевка в плей-офф была обеспечена заблаговременно. Баскетбольный клуб Уилльям & Мэрри Трайб уже закрепил за собой четвертое место в турнирной таблице, так что в оставшихся турах регулярного чемпионата на площадку выходило много игроков запаса, а результаты были далеко не лучшими. Понятно, что в матчах плей-офф Уилльям & Мэрри Трайб сыграет своим сильнейшим составом, тем более, что большинство ключевых исполнителей получило время на отдых, так что к важным поединкам они подойдут в оптимальной форме. За это время также почти опустел лазарет команды, ведь нынче там находится только один защитник, но он ранее не часто попадал в основу.

Сегодня матч Северо-Восточный Университет Хаскис — Уилльям & Мэрри Трайб Прогнозы от БК «БалтБет»

Баскетбольный клуб Северо-Восточный Университет Хаскис после длительной гостевой серии возвращается в родные стены, где 25 февраля сыграет матч против БК Уилльям & Мэрри Трайб. Сирена, которая оповестит о начале поединка, прозвучит в 02:30 по МСК. В этом сезоне хозяевам уже удавалось обыгрывать данного противника, когда три месяца назад была зафиксирована победа с преимуществом в восемнадцать очков. В прошлом году БК Северо-Восточный Университет Хаскис также не имел проблем в противостояниях с этой командой, одержав две победы.

Северо-Восточный Университет Хаскис — Уилльям & Мэрри Трайб: хозяева разберутся с новичком

Несмотря на то, что старт сезона баскетбольный клуб Северо-Восточный Университет Хаскис провел не лучшим образом, так что даже некоторое время находился в середине турнирной таблицы, постепенно команда начала прибавлять. Сейчас хозяева уже идут пятыми, так что находятся в зоне плей-офф, а за последних десять матчей было только одно поражение, да и то от команды, которая на данный момент возглавляет турнирную таблицу. Сразу трое баскетболистов клуба Северо-Восточный Университет Хаскис показывают феноменальную точность на трехочковых бросках, так что если хозяева не могут пробиться к чужому кольцу, то компенсируют это дальними бросками. На своей площадке команда еще и показывает очень атакующую игру, так что многие баскетболисты набирают более двадцати очков за матч, а в последнем поединке сразу двое сделало «дабл-дабл». Мало того, что у баскетбольного клуба Северо-Восточный Университет Хаскис и так глубокий состав, так среди игроков основы еще и нет травмированных.

Недавно у баскетбольного клуба Уилльям & Мэрри Трайб был спад, во время которого команда потерпела четыре поражения, хотя соперники были не самые сильные. Но, руководство не стало делать поспешных решений, дав тренеру возможность исправить ситуацию, и результат пришел, так как на данный момент гости выдают серию из шести побед. Это позволило вернуть себе четвертое место в турнирной таблице, а если баскетбольный клуб Уилльям & Мэрри Трайб выиграет еще хотя бы два матча, то вполне может подняться и на вторую строчку. В обороне команда не стала играть более надежно, но зато гости существенно прибавили в плане атаки, так как в среднем набирают 118 очков за матч. На выезде у баскетбольного клуба Уилльям & Мэрри Трайб немного ниже атакующий потенциал, так что выигрывать в гостях получается сложнее. Центровой точно пропускает данный матч, а под вопросом выход на площадку легкого форварда.

СЕГОДНЯ МАТЧ Северо-Восточный Университет Хаскис — Уилльям & Мэрри Трайб. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Болельщики баскетбольного клуба Северо-Восточный Университет Хаскис уже привыкли к постоянным победам, ведь команда если не выигрывает регулярный чемпионат, то обязательно хорошо себя показывает в плей-офф. В настоящий момент хозяева идут вторыми в чемпионате, не сильно отставая от лидера, так что у команды еще есть время выбраться на первую строчку. Тем более, что в родных стенах баскетбольный клуб Северо-Восточный Университет Хаскис пока непобедим, выиграв абсолютно все домашние матчи в этом сезоне. Хорошие результаты хозяевам удается показывать благодаря мощной игре в нападении, ведь в среднем команда набирает более 115 очков за матч. А главный тренер не делает ставку только на первую пятерку, а часто выпускает на площадку и других баскетболистов, предоставляя время для отдыха лидерам команды. Сейчас выигрышная серия баскетбольного клуба Северо-Восточный Университет Хаскис составляет семь матчей, и она может увеличиться, так как у хозяев нет кадровых потерь.

В данный момент баскетбольный клуб Уилльям & Мэрри Трайб находится на стадии перестройки, ведь происходит смена поколений. В составе команды уже практически не осталось опытных ветеранов, так что наставнику приходится делать ставку на молодых баскетболистов, но далеко не все из них готовы сейчас играть на таком высоком уровне. Все это приводит к слабой игре команды, так что баскетбольный клуб Уилльям & Мэрри Трайб сейчас находится в нижней части турнирной таблицы и не имеет даже теоретических шансов на то, чтобы пробиться в плей-офф. Но, руководство не давит на наставника, понимая, что для построения новой команды необходимо время, а денег на трансферы выделается не очень много. В большинстве матчей баскетбольный клуб Уилльям & Мэрри Трайб действует в оборонительной манере, что связано с отсутствием ярких атакующих баскетболистов. К тому же, единственный тяжелый форвард в команде выбыл на два месяца, и адекватной замены ему нет.



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