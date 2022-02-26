БКМ Маттерсбург Рокс — Райффайзен Фюрстенфельд Пантерз: команды сделают акцент на атаку

Прогноз БКМ Маттерсбург Рокс — Райффайзен Фюрстенфельд Пантерз (26 февраля), ставки и коэффициенты

БКМ Маттерсбург Рокс — Райффайзен Фюрстенфельд Пантерз (26.02.2022), ставки и коэффициенты

26.02.2022 в 20:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Чемпионат Австрии, в котором на своей площадке местный клуб БКМ Маттерсбург Рокс примет соперника по национальному первенству Райффайзен Фюрстенфельд Пантерз.



В 20:00 по Москве болельщики баскетбольных клубов БКМ Маттерсбург Рокс и Райффайзен Фюрстенфельд Пантерз займут свои места на трибунах, чтобы поддержать игроков своих любимых команд. Несмотря на то, что поединок пройдет 26.02.2022, уже сейчас нельзя найти билетов в свободной продаже. Последний раз команды встречались в позапрошлом месяце, и тогда баскетбольный клуб Райффайзен Фюрстенфельд Пантерз в четвертой четверти переломил ход игры и выиграл со счетом 98-90.



БКМ Маттерсбург Рокс — Райффайзен Фюрстенфельд Пантерз. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Баскетбольный поединок БКМ Маттерсбург Рокс — Райффайзен Фюрстенфельд Пантерз состоится 26.02.2022 в рамках очень популярного турнира, а игроки появятся на поле в 20:00 по московскому времени. Каждый год команды играют между собой как минимум два матча, так что всего между ними было уже 156 встреч, в которых очевидным лидером является баскетбольный клуб БКМ Маттерсбург Рокс, выигравший 104 поединка. В этом сезоне команды еще не встречались.

БКМ Маттерсбург Рокс

Летом баскетбольный клуб БКМ Маттерсбург Рокс устроил распродажу игроков, так что ряды команды покинуло несколько ключевых баскетболистов, которых пока не могут заменить новички. Сейчас хозяева находятся на предпоследнем месте и выше уже вряд ли поднимутся, а вот опустить на последнюю строчку вполне реально. Руководство пока не уволило тренерский штаб, но это связано в первую очередь с тем, что еще не найден новый наставник, который сумел бы начать подготовку команды к уже следующему сезону, так как этот уже и так провален. В последних десяти матчах баскетбольный клуб БКМ Маттерсбург Рокс одержал только одну победу, причем даже в родных стенах команда не может продемонстрировать сильную игру, а ужасно выступает как в обороне, так и в нападении. Сразу два разыгрывающих защитника травмированы, так что у хозяев будут проблемы с этой позицией.



Райффайзен Фюрстенфельд Пантерз

После неудачного начала сезона баскетбольный клуб Райффайзен Фюрстенфельд Пантерз понемногу начал набирать обороты и подниматься по турнирной таблице. На сегодняшний день гости занимают девятую строчку, так что для участия в матчах плей-офф команде не хватает лишь двух побед. Недавно баскетбольный клуб Райффайзен Фюрстенфельд Пантерз выдал серию из шести побед подряд, но в последнем туре она прервалась, когда команда уступила на выезде. Первые три периода на площадке была равная борьба, но в четвертом баскетболисты клуба Райффайзен Фюрстенфельд Пантерз сдали, так что проиграли с минимальным отставанием. Во многом игра гостей зависит от того, какую форму демонстрирует лидер команды. Если в среднем он набирает 16,5 очков за матч, то в прошлом поединке на его счету только 13 очков. Сразу двое основных защитников не смогут помочь гостям из-за травм, полученных на прошлой неделе.

Прогноз и ставка от taffnews.ru

Поклонники баскетбола с нетерпением ожидают матча БКМ Маттерсбург Рокс — Райффайзен Фюрстенфельд Пантерз, запланированного на 26.02.2022. На площадке игроки обеих команд появятся в 20:00 по МСК. В каждой встрече данных соперников счет зашкаливает, ведь БКМ Маттерсбург Рокс и Райффайзен Фюрстенфельд Пантерз предпочитают атакующую игру, забрасывая мяч очень часто в кольцо. Что же касается лидера в данном противостоянии, то больше побед у баскетбольного клуба БКМ Маттерсбург Рокс.



Прогноз и ставка на матч БКМ Маттерсбург Рокс — Райффайзен Фюрстенфельд Пантерз 26.02.2022

БКМ Маттерсбург Рокс

Сейчас баскетбольный клуб БКМ Маттерсбург Рокс демонстрирует далеко не лучшие результаты, ведь если анализировать последний поединок, то хозяева лишь местами демонстрировали ту игру, которую от них хотелось увидеть. Да, команда одержала победу, но в основном это произошло из-за того, что в овертайме игроки поймали кураж, так что всего за несколько минут набрали семнадцать очков. Учитывая то, что баскетбольный клуб БКМ Маттерсбург Рокс играл с более слабой командой, главному тренеру необходимо принимать какие-то меры, чтобы игра его подопечных обрела стабильность. Не сыграет в этом поединке один из ключевых защитников, который не только надежно действует в обороне, но еще и лучше остальных в команде бросает трехочковые, что часто позволяло баскетбольному клубу БКМ Маттерсбург Рокс вырываться вперед. На своей площадке команда уже не играла две недели, так что поддержать игроков соберется полный зал.

Райффайзен Фюрстенфельд Пантерз

В прошлом сезоне баскетбольный клуб Райффайзен Фюрстенфельд Пантерз становился победителем данного турнира, так что в этом году гостям очень хотелось бы защитить свой титул. В регулярном чемпионате команда стартовала слабо, но затем набрала форму, так что путевка в плей-офф была обеспечена заблаговременно. Баскетбольный клуб Райффайзен Фюрстенфельд Пантерз уже закрепил за собой четвертое место в турнирной таблице, так что в оставшихся турах регулярного чемпионата на площадку выходило много игроков запаса, а результаты были далеко не лучшими. Понятно, что в матчах плей-офф Райффайзен Фюрстенфельд Пантерз сыграет своим сильнейшим составом, тем более, что большинство ключевых исполнителей получило время на отдых, так что к важным поединкам они подойдут в оптимальной форме. За это время также почти опустел лазарет команды, ведь нынче там находится только один защитник, но он ранее не часто попадал в основу.

Сегодня матч БКМ Маттерсбург Рокс — Райффайзен Фюрстенфельд Пантерз Прогнозы от БК «БалтБет»

Баскетбольный клуб БКМ Маттерсбург Рокс после длительной гостевой серии возвращается в родные стены, где 26.02.2022 сыграет матч против БК Райффайзен Фюрстенфельд Пантерз. Сирена, которая оповестит о начале поединка, прозвучит в 20:00 по МСК. В этом сезоне хозяевам уже удавалось обыгрывать данного противника, когда три месяца назад была зафиксирована победа с преимуществом в восемнадцать очков. В прошлом году БК БКМ Маттерсбург Рокс также не имел проблем в противостояниях с этой командой, одержав две победы.

БКМ Маттерсбург Рокс — Райффайзен Фюрстенфельд Пантерз: команды сделают акцент на атаку

В этом сезоне у баскетбольного клуба БКМ Маттерсбург Рокс подобрался очень сильный состав, который можно смело назвать наилучшим за последние десять лет. У хозяев есть сразу несколько баскетболистов, которые способны сотворить на площадке настоящую сенсацию и повлиять на ход встречи. Так что, если у баскетбольного клуба БКМ Маттерсбург Рокс и бывают травмы ключевых игроков, то другие баскетболисты берут на себя лидерские обязанности, так что хозяева не сбрасывают оборотов. А сейчас у баскетбольного клуба БКМ Маттерсбург Рокс еще и нет кадровых потерь, так что команда выступает сильнейшим составом. Не удивительно, что хозяева выдали серию из девяти побед и в таблице поднялись на второе место, наступая на пятки лидеру. Главный тренер команды постоянно меняет тактику игры своих подопечных, так что непросто предугадать, как баскетбольный клуб БКМ Маттерсбург Рокс сыграет в конкретном матче.

Вылетев из международного турнира, баскетбольный клуб Райффайзен Фюрстенфельд Пантерз полностью сосредоточился на данном чемпионате, где команде необходимо закрепиться в зоне плей-офф. Гости на данный момент идут пятыми, но ниже настолько плотное скопление команд, что в случае даже двух поражений баскетбольный клуб Райффайзен Фюрстенфельд Пантерз может оказаться за пределами первой восьмерки. В этом сезоне команда является слишком домашней, ведь у себя дома было лишь три поражения, а все остальные поединки баскетбольный клуб Райффайзен Фюрстенфельд Пантерз выиграл. Но, на выезде не получится похвастаться такими результатами, так как было уже восемь проигранных матчей. Тем не менее, сейчас гости находятся в отличной форме, ведь после минимального поражения в одно очко от лидера турнира было сразу три уверенных победы. Под присмотром врачей сейчас находится сразу четверо баскетболистов команды, но ни один из них не отыгрывает ключевой роли.

СЕГОДНЯ МАТЧ БКМ Маттерсбург Рокс — Райффайзен Фюрстенфельд Пантерз. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Болельщики баскетбольного клуба БКМ Маттерсбург Рокс уже привыкли к постоянным победам, ведь команда если не выигрывает регулярный чемпионат, то обязательно хорошо себя показывает в плей-офф. В настоящий момент хозяева идут вторыми в чемпионате, не сильно отставая от лидера, так что у команды еще есть время выбраться на первую строчку. Тем более, что в родных стенах баскетбольный клуб БКМ Маттерсбург Рокс пока непобедим, выиграв абсолютно все домашние матчи в этом сезоне. Хорошие результаты хозяевам удается показывать благодаря мощной игре в нападении, ведь в среднем команда набирает более 115 очков за матч. А главный тренер не делает ставку только на первую пятерку, а часто выпускает на площадку и других баскетболистов, предоставляя время для отдыха лидерам команды. Сейчас выигрышная серия баскетбольного клуба БКМ Маттерсбург Рокс составляет семь матчей, и она может увеличиться, так как у хозяев нет кадровых потерь.

И в прошлые годы баскетбольный клуб Райффайзен Фюрстенфельд Пантерз показывал слабые результаты, находясь в нижней части турнирной таблицы, но в межсезонье команду покинуло двое ключевых нападающих, так что дела еще сильнее ухудшились. В этом сезоне гости уже замыкают турнирную таблицу, проигрывая практически всем, ведь в среднем у баскетбольного клуба Райффайзен Фюрстенфельд Пантерз получается выигрывать один матч из пяти. Сейчас в составе команды нет уже ни одного баскетболиста, который мог бы стараться вытянуть гостей, так что даже самые отчаянные болельщики уже не верят, что футбольный клуб Райффайзен Фюрстенфельд Пантерз сможет выбраться со дна чемпионата. К тому же, главный тренер две недели назад сам подал в отставку, так что временно гости не имеют постоянного наставника, а временно исполняющий эти обязанности специалист не знает, как найти подход к игрокам, чтобы они начали играть хоть немного лучше. Этот поединок у гостей точно пропускают центровой и разыгрывающий защитник, а также под вопросом выход на площадку еще двух баскетболистов ближайшего резерва.

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