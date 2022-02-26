Эдвардсвилль Кугэрз — Морхэд Стэйт Иглс: хозяева сыграют в свой баскетбол

Прогноз Эдвардсвилль Кугэрз — Морхэд Стэйт Иглс (27 февраля), ставки и коэффициенты

Эдвардсвилль Кугэрз — Морхэд Стэйт Иглс (27 февраля), ставки и коэффициенты

27 февраля в 00:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата NCAA, в котором на своей площадке местный клуб Эдвардсвилль Кугэрз примет соперника по национальному первенству Морхэд Стэйт Иглс.



Можно не сомневаться, что баскетбольная встреча Эдвардсвилль Кугэрз – Морхэд Стэйт Иглс вызовет такой большой интерес у зрителей, что в 00:30 по МСК ее смотреть будут все поклонники этого вида спорта. Поединок состоится 27 февраля и откроет очередной тур чемпионата. Более полугода командам не приходилось встречаться на одной арене, а за такой небольшой срок в клубах много что изменилось. Что касается последней игры, то в ней со счетом 94-92 выиграл БК Морхэд Стэйт Иглс.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Эдвардсвилль Кугэрз — Морхэд Стэйт Иглс:

В 00:30 по московскому времени поклонники баскетбола постараются посмотреть прямую трансляцию поединка Эдвардсвилль Кугэрз — Морхэд Стэйт Иглс. Матч назначен на 27 февраля, так что сейчас баскетболисты упорно тренируются, так как результат игры имеет очень большое значение. Данная встреча для команд будет первой в этом сезоне, а в прошлом было четыре очных поединка, в которых каждый клуб одержал по две домашние победы.

Эдвардсвилль Кугэрз

Сейчас баскетбольный клуб Эдвардсвилль Кугэрз снова переживает очередной кризис. После слабого старта сезона был неплохой отрезок, в котором команда одержала тринадцать побед в пятнадцати турах, но сейчас хозяева опять разочаровывают болельщиков, проиграв уже три матча подряд. Такие результаты опустили баскетбольный клуб Эдвардсвилль Кугэрз на пятое место, но если хозяева не выйдут из кризиса, то могут опуститься значительно ниже. Если с обороной у команды еще не возникает проблем, то реализация моментов подводит, так как игроки часто не используются практически стопроцентные возможности. Хорошо хоть, что у себя дома Эдвардсвилль Кугэрз проигрывает не часто, так как баскетболисты всегда готовы продемонстрировать запредельную мотивацию. В лазарете хозяев находятся центровой и разыгрывающий защитник.



Морхэд Стэйт Иглс

Президент баскетбольного клуба Морхэд Стэйт Иглс ничего не делает для того, чтобы удержать многих ключевых игроков, так что после успешного прошлого сезона команду покинуло сразу трое баскетболистов основы. Серьезных трансферов не произошло, так что главный тренер не имеет в своем распоряжении восьмерых наигранных игроков, да и для ротации в наличии есть только четыре баскетболиста. А так как сейчас приходится выступать по сложному календарю, то многие баскетболисты клуба Морхэд Стэйт Иглс сильно устали и не успевают полностью восстановиться к следующему матчу. Особенно ощущается отсутствие хорошего центрового, так что у гостей не всегда получается быстро создать контратаку и перейти из обороны в нападение. В последних восьми поединках команда четыре раза проиграла, что немного опустило баскетбольный клуб Морхэд Стэйт Иглс в чемпионате, но пока команда все равно является претендентом на плей-офф.

Эдвардсвилль Кугэрз — Морхэд Стэйт Иглс. КАК ИГРАЛИ МЕЖДУ СОБОЙ?

Болельщики баскетбольного клуба Эдвардсвилль Кугэрз собираются 27 февраля активно поддерживать игроков своей команды, ведь им предстоит непростой и очень важный поединок против баскетболистов клуба Морхэд Стэйт Иглс. Тем, у кого есть билеты на игру, необходимо найти свое место на трибунах до 00:30 по МСК, пока не стартует поединок. Эта встреча для команд будет первой в сезоне, а в прошлом году они встречались дважды и обменялись победами в овертайме.



Эдвардсвилль Кугэрз — Морхэд Стэйт Иглс (27 февраля), ставки и коэффициенты

Эдвардсвилль Кугэрз

После многочисленных потерь на выезде, баскетбольный клуб Эдвардсвилль Кугэрз наконец-то возвращается на родную площадку, а дома команда играет намного лучше. В последнем гостевом поединке БК Эдвардсвилль Кугэрз сыграл просто ужасно, так как получилось с трудом набрать только пятьдесят очков, а в составе команды нормально действовало только два игрока, да и то лишь в одной четверти. При поддержке трибун баскетбольный клуб Эдвардсвилль Кугэрз всегда выступает лучше, и в среднем набирает более сотни очков за матч. Но, хозяевам все же нужно поработать над своими действиями в атаке, так как подводит реализация из трехсекундной зоны, а также не лучшим образом баскетболисты клуба Эдвардсвилль Кугэрз бросают из-за дуги. Серьезных кадровых потерь в составе хозяев нет, ведь в лазарете находятся игроки, но в этом сезоне они не отыгрывают большой роли в игре команды.

Морхэд Стэйт Иглс

После того, как баскетбольный клуб Морхэд Стэйт Иглс проиграл восемь матчей подряд, терпение руководства лопнуло, и оно все же решилось сместить с поста главного тренера. На его место пришел новый наставник, который ранее на таком высоком уровне не работал, в основном тренируя команды, которые принимали участие в менее значимых турнирах. Но, первые два матча под руководством нового тренера баскетбольный клуб Морхэд Стэйт Иглс хоть и проиграл, но все же было видно, что игроки действительно стараются, а не показывают такую бесхарактерную игру, как раньше. В турнирном плане даже приглашение нового специалиста не позволит улучшить ситуацию, так как команда находится в нижней части таблицы, и для нее сейчас важно хотя бы не опуститься на последнее место. Если в обороне баскетбольный клуб Морхэд Стэйт Иглс продолжает показывать отсутствие взаимопонимания между игроками, то хотя бы в нападении команда начала действовать более слаженно, так что количество набранных очков увеличилось. Кроме травмы ноги легкого форварда у гостей больше нет потерь.

Сегодня матч Эдвардсвилль Кугэрз — Морхэд Стэйт Иглс Прогнозы от БК «БалтБет»

Поклонники баскетбола наконец-то дождались поединка Эдвардсвилль Кугэрз — Морхэд Стэйт Иглс, который должен пройти 27 февраля в рамках очень престижного турнира. Можно не сомневаться, что в 00:30 по московскому времени на трибунах будет полно болельщиков, а также многие будут смотреть прямую трансляцию игры по телевизору. Несмотря на то, что баскетбольный клуб Эдвардсвилль Кугэрз в этом сезоне уже обыгрывал данных гостей, в целом команда не лучшим образом играет с данным соперником, сумев выиграть только три встречи из последних десяти.

Эдвардсвилль Кугэрз — Морхэд Стэйт Иглс: хозяева сыграют в свой баскетбол

Несмотря на то, что старт сезона баскетбольный клуб Эдвардсвилль Кугэрз провел не лучшим образом, так что даже некоторое время находился в середине турнирной таблицы, постепенно команда начала прибавлять. Сейчас хозяева уже идут пятыми, так что находятся в зоне плей-офф, а за последних десять матчей было только одно поражение, да и то от команды, которая на данный момент возглавляет турнирную таблицу. Сразу трое баскетболистов клуба Эдвардсвилль Кугэрз показывают феноменальную точность на трехочковых бросках, так что если хозяева не могут пробиться к чужому кольцу, то компенсируют это дальними бросками. На своей площадке команда еще и показывает очень атакующую игру, так что многие баскетболисты набирают более двадцати очков за матч, а в последнем поединке сразу двое сделало «дабл-дабл». Мало того, что у баскетбольного клуба Эдвардсвилль Кугэрз и так глубокий состав, так среди игроков основы еще и нет травмированных.

Недавно у баскетбольного клуба Морхэд Стэйт Иглс был спад, во время которого команда потерпела четыре поражения, хотя соперники были не самые сильные. Но, руководство не стало делать поспешных решений, дав тренеру возможность исправить ситуацию, и результат пришел, так как на данный момент гости выдают серию из шести побед. Это позволило вернуть себе четвертое место в турнирной таблице, а если баскетбольный клуб Морхэд Стэйт Иглс выиграет еще хотя бы два матча, то вполне может подняться и на вторую строчку. В обороне команда не стала играть более надежно, но зато гости существенно прибавили в плане атаки, так как в среднем набирают 118 очков за матч. На выезде у баскетбольного клуба Морхэд Стэйт Иглс немного ниже атакующий потенциал, так что выигрывать в гостях получается сложнее. Центровой точно пропускает данный матч, а под вопросом выход на площадку легкого форварда.

СЕГОДНЯ МАТЧ Эдвардсвилль Кугэрз — Морхэд Стэйт Иглс. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Этот сезон для баскетбольного клуба Эдвардсвилль Кугэрз является дебютным в высшем дивизионе, но, несмотря на статус новичка, у команды все равно получается показывать хорошие результаты, так что сейчас хозяева располагаются в зоне плей-офф, занимая шестую строчку в чемпионате. Пока баскетболисты клуба Эдвардсвилль Кугэрз проводят очень стабильный сезон, ведь редко бывало два поражения подряд, а в последних восьми матчах хозяева одержали шесть побед при двух поражениях. Причем, в обоих проигранных матчах приходилось встречаться с соперниками, занимающими более высокие места в турнирной таблице. В составе баскетбольного клуба Эдвардсвилль Кугэрз нет звездных игроков, а главный тренер сумел просто из хороших баскетболистов построить сильный коллектив, который выкладывается на площадке в каждом матче. А у себя дома команда потерпела только одно поражение, ведь в каждой домашней игре ее активно поддерживают болельщики. Атакующий защитник точно пропускает игру, а также может не выйти на матч центровой.

И в прошлые годы баскетбольный клуб Морхэд Стэйт Иглс показывал слабые результаты, находясь в нижней части турнирной таблицы, но в межсезонье команду покинуло двое ключевых нападающих, так что дела еще сильнее ухудшились. В этом сезоне гости уже замыкают турнирную таблицу, проигрывая практически всем, ведь в среднем у баскетбольного клуба Морхэд Стэйт Иглс получается выигрывать один матч из пяти. Сейчас в составе команды нет уже ни одного баскетболиста, который мог бы стараться вытянуть гостей, так что даже самые отчаянные болельщики уже не верят, что футбольный клуб Морхэд Стэйт Иглс сможет выбраться со дна чемпионата. К тому же, главный тренер две недели назад сам подал в отставку, так что временно гости не имеют постоянного наставника, а временно исполняющий эти обязанности специалист не знает, как найти подход к игрокам, чтобы они начали играть хоть немного лучше. Этот поединок у гостей точно пропускают центровой и разыгрывающий защитник, а также под вопросом выход на площадку еще двух баскетболистов ближайшего резерва.

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