Прогноз Роман Гуменюк — Антон Бондарик (10-го марта), ставки и коэффициенты

Роман Гуменюк — Антон Бондарик. Прогноз, ставки на матч (10.03.22)

10.03.2022 в 11:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Daily Aqua Tour, в котором на корт выйдут Роман Гуменюк , а противостоять в этом поединке будет Антон Бондарик.



Поклонники тенниса уже давно ожидали такого матча, как Роман Гуменюк — Антон Бондарик, так что увидеть игру мастеров ракетки можно 10.03.2022, а его начало по МСК будет в 11:00. Оппоненты отлично знают друг друга, ведь в большом теннисе уже не первый год, и за все время между ними было три встречи. Правда, во всех трех матчах был один и тот же победитель — Роман Гуменюк. В первом противостоянии все завершилось досрочной победой, а во вторых двух были выигрыши после трех сетов.



Роман Гуменюк — Антон Бондарик. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

10.03.2022 пройдет очередной раунд престижного теннисного турнира, в рамках которого встречаются Роман Гуменюк — Антон Бондарик. Ведущие ракетки мира появятся на корте в 11:00 по московскому времени. Статистика личных встреч насчитывает уже шестнадцать матчей, в которых лидером по количеству побед является Антон Бондарик, выиграв десять раз, из которых четыре победы были досрочные. Кроме того, Антон Бондарик выигрывает уже последние три личные встречи, а последняя из них была в конце прошлого сезона.

Роман Гуменюк

Первые матчи в этом сезоне продемонстрировали, что Роман Гуменюк находится в великолепной форме, так что может очень далеко зайти. Кроме того, с мотивацией проблем не будет, так как турнир домашний, а значит, в каждом матче обеспечена мощная поддержка публики. В предыдущих матчах большинство считало, что Роман Гуменюк является аутсайдером, но все же они завершились победами, гарантировавшими проход в следующий этап. Роман Гуменюк умеет великолепно играть на задней линии и защищаться у сетки, хотя все же чаще используется атакующий стиль. Роман Гуменюк обладает сильной подачей с обеих рук, а также умеет правильно использовать не только форхенд, но и бэкхенд. Матчи на данном покрытии корта не представляют особой сложности, так как Роман Гуменюк может хорошо играть где угодно, меняя свой стиль в зависимости от обстановки.



Антон Бондарик

На этом турнире Антон Бондарик играет еще с квалификации, где вначале была победа над представителем пятой сотни теннисного рейтинга, а затем удалось в сложном матче обыграть местного игрока. Сыграв только в двух матчах, еще не получится адаптироваться к данному покрытию корта, ведь Антон Бондарик все же больше любит грунтовые или травяные корты, а здесь придется играть на харде. Не обладая высокой скоростью, Антон Бондарик не любит быстрого темпа игры, а отдает предпочтение надежной обороне на задней линии. Тем более, что Антон Бондарик уверенно действует на приеме, хорошо пробивая обеими сторонами ракетки. 45-я ракетка мира обладает не только качественным форхендом, но и бэкхендом, так что Антон Бондарик на второй подаче часто имеет даже больший процент выигрыша, чем на первой. В 35 лет Антон Бондарик пока не думает о завершении карьеры, а на этом турнире пока еще не сложно выступать, так как между матчами хватает времени на восстановление.

Роман Гуменюк — Антон Бондарик. КАК ИГРАЛИ МЕЖДУ СОБОЙ?

Интерес экспертов нашего ресурса вызвало противостояние известных теннисистов, которые встретятся в очном матче. Соперники, судя по результатам нынешнего сезона, пребывают в великолепной форме, они могли попасть на данный турнир в числе сеяных теннисистов, что говорит о высоком рейтинге соперников. Между собой Роман Гуменюк и Антон Бондарик уже встречались, причем, есть свежая личка нынешнего сезона. В том матче соперники показали достойный уровень тенниса, боролись за каждый мяч, поэтому болельщики остались довольны матчем. Эксперты тенниса предполагают, что и это противостояние по накалу страстей ничем не будет уступать предыдущим. Напомним, что в прошлом сезоне соперники показали отличный теннис на этом турнире, что позволило им добраться до высоких стадий. В нынешнем сезоне им предстоит защита очков, следовательно, они рассматривают этот матч очень серьезно, о чем уже успели заявить в своих профилях в социальных сетях. СМИ активно рекламируют этот матч, считая его центральным матчем турнира, наши эксперты тоже решили предложить свои прогнозы на это противостояние, так как мы думаем, что игра должна получиться интересной и непредсказуемой, ведь текущая форма спортсменов предполагает борьбу в каждом розыгрыше, а соперники умеют использовать ошибки оппонентов в свою пользу. С нашими прогнозами на этот матч можно ознакомиться ниже. Уверены, что любители тенниса и ставок на этот вид спорта не будут разочарованы матчем.



Роман Гуменюк — Антон Бондарик (10.03.2022), ставки и коэффициенты

Роман Гуменюк

На данный момент Роман Гуменюк занимает в мировом теннисном рейтинге 39-е место, ведь по итогам прошлого сезона удалось подняться более, чем на сорок строчек. В этом сезоне Роман Гуменюк снова большинство своих поединков играет на жестком покрытии, так как на других кортах пока не получается демонстрировать настолько хорошие результаты. Начало этого сезона пока не задалось, так как на первых двух турнирах был вылет на ранних стадиях, да и на престижном прошлом турнире был слабый результат, так как вылет был уже на стадии 1/32, так и не выиграв хотя бы одного сета. Роман Гуменюк не может похвастаться стабильностью, из-за чего за всю свою карьеру никогда не удавалось подняться в двадцатку сильнейших ракеток мира. При хорошей подаче, Роман Гуменюк не всегда уверенно действует на приеме, да и на задней линии при обмене ударами иногда встречаются грубые ошибки.

Антон Бондарик

Несмотря на хорошо проведенный прошлый сезон, пока не стоит надеяться на то, что Антон Бондарик хорошо сыграет и в этом году. Так как конец прошлого года был сильно перегружен матчами, то просто не хватило времени полностью восстановить силы, а значит Антон Бондарик никак не может находиться на пике формы. Прошлый турнир завершился уже во втором раунде, причем пришлось отказаться от продолжения поединка, так как начали ощущать боли в спине. После этого был взят перерыв на две недели, так что все же есть шансы, что Антон Бондарик сейчас чувствует себя лучше и сможет продемонстрировать на корте больше сил. Тем более, что сейчас необходимо играть на харде, а со скоростью все в порядке. Антон Бондарик всегда быстро перемещается по корту и отлично выбирает позицию при приеме, так что крайне редко позволяет загнать себя в неудобную ситуацию.

Сегодня матч Роман Гуменюк — Антон Бондарик Прогнозы от БК «БалтБет»

Отличная игра спортсменов в предыдущих раундах турнира не могла остаться незамеченной нашими опытными аналитиками. Поэтому, как только букмекеры предложили линию на матч, в котором сойдутся Роман Гуменюк и Антон Бондарик, аналитики нашего портала сразу же принялись искать интересные ставки на этот матч. Рассматривая личные встречи спортсменов, мы обратили внимание, что борьба между ними всегда идет довольно плотной, ни у одного из соперников нет видимого преимущества. Кроме этого, Роман Гуменюк и Антон Бондарик играют в агрессивный теннис, стараются завершать розыгрыши в два-три удара, что позволяет им сохранять силы для защиты очков на своей подаче. Для составления качественных прогнозов, наши эксперты стараются изучать как можно больше информации относительно выступлений спортсменов на турнире. История выступлений сегодняшних соперников здесь довольно яркая. И Роман Гуменюк, и Антон Бондарик неоднократно попадали в финальные раунды турнира. Это наталкивает на мысль, что покрытие турнира позволяет им играть в комфортный для них теннис, следовательно, можно предположить, что и в нынешнем году соперники приложат все усилия для того чтобы пробиться как можно дальше по турнирной сетке, а это значит, что в матче обязательно будет борьба и интересные комбинации, которые не оставят равнодушным ни одного любителя этого вида спорта.

Роман Гуменюк — Антон Бондарик: ставим на двойные ошибки

Наши аналитики обратили внимание на теннисный матч, в котором соперниками будут Роман Гуменюк и Антон Бондарик из-за того, что букмекеры предложили здесь очень заманчивый коэффициент на победу одного из спортсменов. Если взглянуть на рейтинг соперников, то можно увидеть, что они занимают соседние строчки, однако это не означает, что в данный момент они находятся в одинаковой форме. Напомним, что покрытие, на котором проводится данный теннисный турнир, является довольно-таки специфическим, на нем комфортно чувствуют себя далеко не все представители большого тенниса. Антон Бондарик относится как раз к тем спортсменам, которым некомфортно играть на данном типе покрытия. Фактически, на этом покрытии в текущем сезоне Антон Бондарик проводит второй или третий матч. А вот Роман Гуменюк как раз умеет выступать на данном покрытии. Подтверждением этому являются высокие стадии и титулы ряда турниров. Исходя из этого, наши аналитики предлагают делать ставки на то, что в матче победит Роман Гуменюк, причем, букмекеры предлагают на это событие непомерно высокий коэффициент. Есть у нас и предложение на этот матч для более рисковых бетторов – это минусовая фора нашего фаворита. В личных встречах, которые соперники провели между собой на подобном типе покрытия, Роман Гуменюк без особых проблем побеждала, поэтому мы не видим оснований для того чтобы уверенно не победить и в этом матче. Это же относится и к общему тоталу геймов, который мы рекомендуем играть на меньше, так как Роман Гуменюк вряд ли будет затягивать матч с соперником, для которого покрытие является непрофильным.

СЕГОДНЯ МАТЧ Роман Гуменюк — Антон Бондарик. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Мы неоднократно говорили о том, что в современном теннисе все больше ярких и интересных матчей, в которых аутсайдеры не только навязывают борьбу фаворитам, но и побеждают их. Это происходит из-за того, что современный теннис стал моложе. Появляется все больше талантливых юниоров, которые уже в юном возрасте заявляют о себе как о будущих топ-теннисистах. Старожилам большого тенниса, которые на протяжении длительного времени удерживали лидирующие позиции мирового рейтинга, теперь очень непросто, так как молодежь полна сил, участвует в большом количестве турниров и не так подвержена усталости и травмам. Конечно, молодым талантам еще не хватает опыта и мастерства, однако желание победить с лихвой компенсирует все недостатки. Поэтому любители тенниса становятся свидетелями не только ярких матчей, но и неожиданных результатов. Такое положение дел устраивает всех, в том числе и букмекеров, которые, потирая руки, зарабатывают деньги на ставках бетторов на фаворитов. Наши аналитики решили положить этому конец. Мы тщательно отбираем матчи, анализируем их, предлагая только качественные прогнозы, ставки на которые на дистанции принесут бетторам гарантированную прибыль. С нашей помощью можно не только наслаждаться интересным теннисом, но и выигрывать на ставках. Поэтому не пропустите наш очередной прогноз на теннисный матч, соперниками в котором будут Роман Гуменюк и Антон Бондарик.



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