Прогноз Луис Диего Чавес Вильяпандо — Афонсо Португал (22.03.2022), ставки и коэффициенты

Луис Диего Чавес Вильяпандо — Афонсо Португал. Прогноз, ставки на матч. ITF (22.03.22)

22-го марта в 14:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Луис Диего Чавес Вильяпандо , а противостоять в этом поединке будет Афонсо Португал.



Поклонники тенниса уже давно ожидали такого матча, как Луис Диего Чавес Вильяпандо — Афонсо Португал, так что увидеть игру мастеров ракетки можно 22-го марта, а его начало по МСК будет в 14:30. Оппоненты отлично знают друг друга, ведь в большом теннисе уже не первый год, и за все время между ними было три встречи. Правда, во всех трех матчах был один и тот же победитель — Луис Диего Чавес Вильяпандо. В первом противостоянии все завершилось досрочной победой, а во вторых двух были выигрыши после трех сетов.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Луис Диего Чавес Вильяпандо — Афонсо Португал:

На следующей неделе стартует престижный теннисный турнир, и 22-го марта откроет его противостояние Луис Диего Чавес Вильяпандо — Афонсо Португал. Тем, кто хочет попасть на матч-открытие, лучше прийти на трибуны до 14:30 по МСК, то есть до начала игры. Луис Диего Чавес Вильяпандо и Афонсо Португал отлично знают друг друга, ведь история противостояния насчитывает уже двенадцать матчей, в которых Афонсо Португал может гордиться семью победами, а вот Луис Диего Чавес Вильяпандо имеет только пять выигранных встреч.

Луис Диего Чавес Вильяпандо

В этом сезоне Луис Диего Чавес Вильяпандо показывает намного лучшую форму, чем в прошлом, хотя в том году удалось на этом турнире дойти до финала. Сейчас более ранний этап, так что пока никто не сомневается, что Луис Диего Чавес Вильяпандо сможет пройти дальше. Тем более, что на предыдущих двух турнирах удалось далеко зайти, а выбывание было вызвано поражениями от главных претендентов на победу. Да, Луис Диего Чавес Вильяпандо еще не имеет достаточного опыта, так как в большом теннисе участвует лишь три года. Но, зато Луис Диего Чавес Вильяпандо обладает колоссальным запасом энергии, позволяющим в высоком темпе отбегать по корту даже пять изнурительных сетов. Что касается этого турнира, то видно, что Луис Диего Чавес Вильяпандо играет не в полную силу и экономит энергию, так как попадались оппоненты, для победы над которыми не приходилось выкладывать все свои козыри. Луис Диего Чавес Вильяпандо любит хард с его быстрой игрой, так что снова сможет порадовать своих поклонников.



Афонсо Португал

Нынешняя форма, которую демонстрирует Афонсо Португал еще слишком далека от оптимальной, так что необходимо сыграть еще около десятка поединков, чтобы выйти на максимум своих возможностей. Пока в этом году было участие лишь в одном турнире, где не получилось пройти квалификацию и пробиться в основную сетку. Хотя, в квалификации были не самые сложные оппоненты. Что касается данного турнира, то на нем Афонсо Португал постоянно показывает слабые результаты, а в прошлом году был вылет уже в первом матче. Сейчас вполне может случиться то же самое, ведь Афонсо Португал пока не показывает свою мощную подачу, а только можно увидеть плохую игру на задней линии и много брака на приеме. Отчасти это можно еще списать на начало сезона и то, что на харде Афонсо Португал не особо умеет играть, больше предпочитая грунтовые корты. Но, если Афонсо Португал не станет работать над улучшением своей игры, то может покинуть первую сотню рейтинга.

Прогноз на матч Луис Диего Чавес Вильяпандо — Афонсо Португал

Любители большого тенниса замерли в ожидании начала матча, соперниками в котором будут Луис Диего Чавес Вильяпандо и Афонсо Португал. Сейчас эти спортсмены входят в число лучших теннисистов современности. Благодаря стабильным результатам и разнообразной игре, доставляющей удовольствие любителям этого вида спорта, они смогли завоевать себе место в теннисной элите, добившись признания болельщиков. Сегодняшний матч, равно как и большинство матчей в карьере этих спортсменов, будет иметь для них важное значение, так как победа позволит на шаг приблизиться к очередному трофею, что, несомненно, еще больше подымит уровень спортсменов в глазах преданных фанатов. Эксперты нашего сайта, равно, как и мировые эксперты большого тенниса, полагают, что Луис Диего Чавес Вильяпандо и Афонсо Португал должны применить весь свой богатый арсенал, так как победить малой кровью в таком противостоянии вряд ли удастся. Спортсмены прекрасно знакомы с тем, каким богатым арсеналом обладает соперник, поэтому постараются навязать свою игру, что позволит контролировать ход матча. Естественно, сделать это будет очень непросто, так как для того чтобы переломить соперника такого уровня психологически необходимо постоянно действовать первым номером, а для этого потребуется большая затрата сил. Исходя из этого, при составлении прогнозов на этот матч, наши эксперты обращали внимание на все маломальские аспекты, которые способны оказать влияние на течение этого матча. Такой подход позволил нам взглянуть на это противостояние под другим углом, что дало новые решения для прогнозирования, с которыми можно ознакомиться ниже.



Луис Диего Чавес Вильяпандо — Афонсо Португал. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (22.03.22)

Луис Диего Чавес Вильяпандо

Лишь в первом матче данного турнира было непонятно, в какой форме находится Луис Диего Чавес Вильяпандо, ведь представителя четвертой сотни мирового теннисного рейтинга удалось дожать лишь в пятом сете, когда все ожидали яркой досрочной победы. Но, затем Луис Диего Чавес Вильяпандо уже не позволяет оппонентам показывать свой теннис, а навязывает свой стиль. Луис Диего Чавес Вильяпандо старается загонять соперников по корту и максимально вымотать их. Главным козырем, которым обладает Луис Диего Чавес Вильяпандо, является психологическая стойкость, ведь даже проиграв два первых сета Луис Диего Чавес Вильяпандо не опускает рук, а вполне может переломать ход поединка и одержать победу, что наблюдалось уже неоднократно. Хотя профильным покрытием является грунт, Луис Диего Чавес Вильяпандо все же умело действует на любом корте, при этом, меняется и стиль игры. Так как в этом сезоне уже было сыграно несколько матчей на харде, то Луис Диего Чавес Вильяпандо точно не станет испытывать проблем на данном покрытии.

Афонсо Португал

На этом турнире Афонсо Португал играет еще с квалификации, но в первых трех матчах не было особо сильного сопротивления, так что и не пришлось тратить много сил для победы. Это позволило набрать хороший ход, так что в последнем поединке даже получилось обыграть более именитого оппонента, находившегося не в лучших кондициях. Сейчас пока сложно сказать, имеет ли Афонсо Португал какие-то слабые места, ведь 149-я ракетка мира выглядит стабильно во всех моментах игры. Афонсо Португал уверенно вводит мяч в игру сильной подачей, а обмениваться ударами может не только на задней линии, но и в любой точке корта, даже возле сетки. Со скоростью проблем также нет, ведь Афонсо Португал много работает ногами и постоянно движется на корте, выбирая наилучшее место для приема мяча. Пока еще не было затяжных поединков, где необходимо проводить на корте по несколько часов, так что пока не ясно, как Афонсо Португал сможет сыграть в матче на выносливость. Но, так как Афонсо Португал не имеет даже двадцати лет, то вряд ли в этом плане будут проблемы.

Сегодня матч Луис Диего Чавес Вильяпандо — Афонсо Португал Прогнозы от БК «БалтБет»

Очень много внимание СМИ уделяют теннисному матчу, в котором встретятся Луис Диего Чавес Вильяпандо и Афонсо Португал. И это внимание является вполне заслуженным. Теннисисты проводят отличный сезон, в котором доказывают, что не зря входят в число лучших представителей этого вида спорта. Участие в полуфиналах, финалах и завоевание трофеев престижных теннисных турниров – все это есть в карьере спортсменов, в том числе и в нынешнем сезоне. Сейчас соперники рассматриваются букмекерами в качестве основных претендентов на трофей текущего турнира. Однако побороться за него сможет лишь победитель. История личных взаимоотношений соперников на корте довольно насыщенная. Луис Диего Чавес Вильяпандо и Афонсо Португал встречались на различных типах покрытий, в том числе и на том, на котором проводится данный турнир. Учитывая, что Луис Диего Чавес Вильяпандо и Афонсо Португал довольно легко преодолели сопротивление своих визави в предыдущих раундах, наши аналитики сделали вывод, что спортсмены берегли силы именно на финальные матчи, так как отлично отдавали себе отчет в том, что в важных стадиях турнира предстоят непростые матчи с довольно неуступчивыми соперниками, которые умеют держать свою подачу, и могут навязать борьбу на подаче соперника. Личные встречи Луис Диего Чавес Вильяпандо и Афонсо Португал подчеркивают, что соперники предпочитают активный атакующий теннис, хотя, могут и изменить привычной тактики, сыграв на ошибках оппонента. Для зрителей матч обещает стать интересным зрелищем, а наши прогнозы должны сделать его еще и прибыльным для тех, кто делает ставки на теннис в букмекерских конторах.

Луис Диего Чавес Вильяпандо — Афонсо Португал: кто пройдет в следующий раунд?

Судя по количеству финалов и титулов, которые Луис Диего Чавес Вильяпандо имеет в своем активе за свою карьеру, вопрос о фаворите в теннисном матче, в котором встретятся Луис Диего Чавес Вильяпандо и Афонсо Португал отпадает сам собой. Наши аналитики, и аналитики букмекерских контор не видят возможности, которая позволит аутсайдеру победить в этом матче. Афонсо Португал в принципе и не аутсайдер, если судить по рейтингу, однако Луис Диего Чавес Вильяпандо превосходят по всем параметрам своего соперника. Единственное, в чем есть какие-то сомнения – сможет ли фаворит матча пробить фору, заявленную букмекерами. В принципе, если судить по личным встречам, то здесь фора выставлена правильно. В львиной доли матчей между теннисистами фора либо пробивалсь фаворитом впритык, либо не пробивалась. Так что, наши аналитики решили не гадать, а просто пропустить ставку на фору в этом матче, так как было бы неправильно прогнозировать ставки ни за, ни против форы. А вот общий тотал геймов, предложенный букмекерами, вызвал у нас интерес. Отталкиваясь от текущей формы спортсменов, мы сделали вывод, что вряд ли Афонсо Португал сможет выиграть сет у соперника, поэтому ждем здесь легкой победы фаворита. А это означает, что букмекеры завысили общий тотал геймов на 1-2 гейма. Мы решили воспользоваться этим, и рекомендуем бетторам делать ставки на тотал меньше, тем более, что Луис Диего Чавес Вильяпандо гораздо более комфортно чувствует себя на данном типе покрытия, чем соперник.

СЕГОДНЯ МАТЧ Луис Диего Чавес Вильяпандо — Афонсо Португал. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ



Сегодня среди любителей ставок на спорт теннис занимает особую популярность. Благодаря тому, что современные букмекеры существенно расширили линию ставок на этот вид спорта, бетторы получили возможность большого выбора событий на теннисные матчи. Теперь можно делать ставки не только на исходы матча, форы и тоталы, но и на сеты, геймы и статистику. Конечно, чтобы выигрывать на ставках на теннисной статистике, необходимо иметь определенные знания, однако благодаря нашим аналитикам, которые выбирают наиболее интересные теннисные противостояния, и составляют к ним прогнозы, все становится гораздо проще. Сегодня среди большого количества теннисных матчей наши эксперты выбрали матч, в котором соперниками будут Луис Диего Чавес Вильяпандо и Афонсо Португал. Эти спортсмены уверенно играют на данном турнире, своих соперников они прошли, не потратив дополнительных усилий. Скорее всего, теннисисты так распланировали свой график, чтобы выходить на пик формы с сохранением большого количества физических и психологических сил как раз к важным стадиям турнира. Наши аналитики полагают, что предстоящий матч станет серьезным экзаменом и для Луис Диего Чавес Вильяпандо и для Афонсо Португал, так как действия спортсменов на корте позволят оценить их реальную подготовку, а также позволят ответить на вопрос, можно ли рассматривать спортсменов в качестве одних из претендентов на титул в этом турнире. Поэтому рекомендуем понаблюдать за этим матчем, а чтобы подогреть интерес к просмотру противостояния, советуем воспользоваться нашими прогнозами, которые приведены ниже.

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