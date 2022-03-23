Маккаби/Ники — Ваншелбоим/Ромиос. Прогноз, ставки на матч(24.03.22)

Прогноз Маккаби/Ники — Ваншелбоим/Ромиос (24-го марта 2022 года), ставки и коэффициенты

Прогноз и ставка на матч Маккаби/Ники — Ваншелбоим/Ромиос 24-го марта 2022 года

24-го марта 2022 года в 06:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Маккаби/Ники , а противостоять в этом поединке будет Ваншелбоим/Ромиос.



Поклонники тенниса уже давно ожидали такого матча, как Маккаби/Ники — Ваншелбоим/Ромиос, так что увидеть игру мастеров ракетки можно 24-го марта 2022 года, а его начало по МСК будет в 06:30. Оппоненты отлично знают друг друга, ведь в большом теннисе уже не первый год, и за все время между ними было три встречи. Правда, во всех трех матчах был один и тот же победитель — Маккаби/Ники. В первом противостоянии все завершилось досрочной победой, а во вторых двух были выигрыши после трех сетов.



Маккаби/Ники — Ваншелбоим/Ромиос. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

24-го марта 2022 года пройдет очередной раунд престижного теннисного турнира, в рамках которого встречаются Маккаби/Ники — Ваншелбоим/Ромиос. Ведущие ракетки мира появятся на корте в 06:30 по московскому времени. Статистика личных встреч насчитывает уже шестнадцать матчей, в которых лидером по количеству побед является Ваншелбоим/Ромиос, выиграв десять раз, из которых четыре победы были досрочные. Кроме того, Ваншелбоим/Ромиос выигрывает уже последние три личные встречи, а последняя из них была в конце прошлого сезона.

Маккаби/Ники

Этот турнир Маккаби/Ники проводит достаточно уверенно, преодолев уже три раунда. В последнем была победа над более именитым оппонентом, но, несмотря на это, получилось пройти дальше. В каждом сете было по брейку, причем Маккаби/Ники может похвастаться тем, что не было потеряно ни одной собственной подачи. В прошлом году на этом турнире все завершилось как раз на этой стадии, так что Маккаби/Ники однозначно хочет улучшить свой результат и пройти еще дальше. Так как Маккаби/Ники имеет уже 32 года, то на таком высоком уровне получится выступать лишь несколько лет, так что этот турнир один из шансов добавить в свой немногочисленный послужной список еще один трофей. Хард является профильным покрытием, да еще и Маккаби/Ники левша, с очень неудобной для соперников уходящей подачей, так что все предпосылки для победы имеются. Кроме того, Маккаби/Ники хорошо двигается по корту и часто бегает к сетке.



Ваншелбоим/Ромиос

Во взрослом туре Ваншелбоим/Ромиос проводить лишь второй полноценный сезон, так что пока никто не ожидает больших свершений. Да, среди юниоров даже получалось выходить на третье место в рейтинге, но профессиональный теннис это совершенно иной уровень, так что для хорошего выступления еще необходимо набраться опыта. В прошлом сезоне удалось пробиться в основною сетку всех турниров серии Большого Шлема, что для дебютантов уже является хорошим достижением. В этом сезоне Ваншелбоим/Ромиос пока также лишь проходит квалификационные этапы, но зайти дальше не получается, так как здесь уже совершенно другой уровень игроков. Ваншелбоим/Ромиос предпочитает силовой теннис, но он подходит лишь в случае со слабыми или равными оппонентами, а представителей первой сотни мирового рейтинга на одной силе пройти очень сложно. Тем более, что Ваншелбоим/Ромиос еще имеет проблемы с приемом, не всегда закрывает заднюю линию, а также играет в основном лишь на грунтовых кортах.

Маккаби/Ники — Ваншелбоим/Ромиос. КАК ИГРАЛИ МЕЖДУ СОБОЙ?

Наши эксперты долго выбирали матч для прогнозирования, пока не остановили свой выбор на противостоянии, соперниками в котором будут Маккаби/Ники и Ваншелбоим/Ромиос. Эти теннисисты проводят неплохой сезон. Несмотря на то, что пока им не удалось завоевать ни одного титула, в сезоне еще предстоит принять участие во многих турнирах, поэтому шанс дойти до финала и там побороться за трофей получит каждый из соперников. Уровень соперников довольно высок, в противном случае, они бы не занимали такие высокие места в мировом рейтинге. Просто, сейчас в теннисе сезон покрытий, на которых этим соперникам не совсем удобно демонстрировать свой теннис. Осталось немного подождать, когда произойдет смена турниров, и вот тогда Маккаби/Ники и Ваншелбоим/Ромиос продемонстрируют свой лучший теннис, который позволяет им навязывать борьбу даже тем соперникам, которые стоят во главе мирового теннисного рейтинга. Пока стоит сосредоточиться на этом матче. Наши эксперты полагают, что спортсмены постараются прибиться к покрытию, так как им еще предстоит принять участие в ряде турниров с подобным покрытием. Уровень позволяет им держать мяч в игре и пытаться взять подачу соперника. Вряд ли кто-то будет форсировать события, мы думаем, что спортсмены обменяются сетами, а победителя матча определит финальный сет. Поэтому рекомендуем понаблюдать за этим матчем, ведь на корте друг другу будут противостоять не самые последние теннисисты в рейтинге, да и наши прогнозы позволят сделать этот матч еще более интересным и даже прибыльным.



Маккаби/Ники — Ваншелбоим/Ромиос. Прогноз, ставки на матч(24.03.22)

Маккаби/Ники

Лишь в первом матче данного турнира было непонятно, в какой форме находится Маккаби/Ники, ведь представителя четвертой сотни мирового теннисного рейтинга удалось дожать лишь в пятом сете, когда все ожидали яркой досрочной победы. Но, затем Маккаби/Ники уже не позволяет оппонентам показывать свой теннис, а навязывает свой стиль. Маккаби/Ники старается загонять соперников по корту и максимально вымотать их. Главным козырем, которым обладает Маккаби/Ники, является психологическая стойкость, ведь даже проиграв два первых сета Маккаби/Ники не опускает рук, а вполне может переломать ход поединка и одержать победу, что наблюдалось уже неоднократно. Хотя профильным покрытием является грунт, Маккаби/Ники все же умело действует на любом корте, при этом, меняется и стиль игры. Так как в этом сезоне уже было сыграно несколько матчей на харде, то Маккаби/Ники точно не станет испытывать проблем на данном покрытии.

Ваншелбоим/Ромиос

На этом турнире Ваншелбоим/Ромиос играет еще с квалификации, но в первых трех матчах не было особо сильного сопротивления, так что и не пришлось тратить много сил для победы. Это позволило набрать хороший ход, так что в последнем поединке даже получилось обыграть более именитого оппонента, находившегося не в лучших кондициях. Сейчас пока сложно сказать, имеет ли Ваншелбоим/Ромиос какие-то слабые места, ведь 149-я ракетка мира выглядит стабильно во всех моментах игры. Ваншелбоим/Ромиос уверенно вводит мяч в игру сильной подачей, а обмениваться ударами может не только на задней линии, но и в любой точке корта, даже возле сетки. Со скоростью проблем также нет, ведь Ваншелбоим/Ромиос много работает ногами и постоянно движется на корте, выбирая наилучшее место для приема мяча. Пока еще не было затяжных поединков, где необходимо проводить на корте по несколько часов, так что пока не ясно, как Ваншелбоим/Ромиос сможет сыграть в матче на выносливость. Но, так как Ваншелбоим/Ромиос не имеет даже двадцати лет, то вряд ли в этом плане будут проблемы.

Сегодня матч Маккаби/Ники — Ваншелбоим/Ромиос Прогнозы от БК «БалтБет»

Престижный теннисный турнир – это всегда много интересных матчей, в которых встречаются соперники разного уровня. Среди большого количества матчей наши аналитики выбрали для прогнозирования противостояние, в котором встретятся Маккаби/Ники и Ваншелбоим/Ромиос. Несмотря на то, что спортсмены занимают разные строчки рейтинга, фактически, на этом турнире они имеют равные шансы на проход в следующий раунд. Дело в том, что покрытие турнира отлично подходит под стиль игры теннисиста, занимающего в рейтинге позиции, гораздо ниже, чем соперник. А вот теннисист, находящийся выше в рейтинге, не имеет достаточно опыта выступлений на этом покрытии. Это подтверждают и личные встречи теннисистов. Конечно, преимущество в них находится на стороне более титулованного соперника, однако несколько встреч, произошедших как раз на подобном типе покрытия, наглядно показывает, что это покрытие для него непрофильное, и тут верх одерживал менее титулованный соперник. В общем, несмотря на то, что линия букмекеров уже несколько прогнулась в сторону нашего прогноза, мы все равно полагаем, что у аутсайдера букмекеров в этом матче есть отличные шансы не только навязать борьбу своему более известному и титулованному сопернику, но и победить. С остальными прогнозами наших аналитиков на этот матч можно ознакомиться ниже.

Маккаби/Ники — Ваншелбоим/Ромиос: андердог способен удивить фаворита

Судя по количеству финалов и титулов, которые Маккаби/Ники имеет в своем активе за свою карьеру, вопрос о фаворите в теннисном матче, в котором встретятся Маккаби/Ники и Ваншелбоим/Ромиос отпадает сам собой. Наши аналитики, и аналитики букмекерских контор не видят возможности, которая позволит аутсайдеру победить в этом матче. Ваншелбоим/Ромиос в принципе и не аутсайдер, если судить по рейтингу, однако Маккаби/Ники превосходят по всем параметрам своего соперника. Единственное, в чем есть какие-то сомнения – сможет ли фаворит матча пробить фору, заявленную букмекерами. В принципе, если судить по личным встречам, то здесь фора выставлена правильно. В львиной доли матчей между теннисистами фора либо пробивалсь фаворитом впритык, либо не пробивалась. Так что, наши аналитики решили не гадать, а просто пропустить ставку на фору в этом матче, так как было бы неправильно прогнозировать ставки ни за, ни против форы. А вот общий тотал геймов, предложенный букмекерами, вызвал у нас интерес. Отталкиваясь от текущей формы спортсменов, мы сделали вывод, что вряд ли Ваншелбоим/Ромиос сможет выиграть сет у соперника, поэтому ждем здесь легкой победы фаворита. А это означает, что букмекеры завысили общий тотал геймов на 1-2 гейма. Мы решили воспользоваться этим, и рекомендуем бетторам делать ставки на тотал меньше, тем более, что Маккаби/Ники гораздо более комфортно чувствует себя на данном типе покрытия, чем соперник.

СЕГОДНЯ МАТЧ Маккаби/Ники — Ваншелбоим/Ромиос. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

На матч, в котором встретятся Маккаби/Ники и Ваншелбоим/Ромиос букмекеры предложили довольно интересную линию. Напомним, что линию на теннисные матчи букмекеры составляют исходя из рейтинга и текущей формы спортсменов. Судя по тому, как соперники начали сезон, они готовы демонстрировать высокие результаты на всех турнирах, в которых принимают участие. Поэтому наши аналитики полагают, что линия, выставленная букмекерами, является верной. Однако это не помешало нам тщательно проанализировать возможность победы одного и другого спортсмена в этом матче, и предложить свои прогнозы на это противостояние. Мы знаем, что сейчас в большом теннисе идет серьезная борьба за места в рейтинге. Ситуация такова, что целый ряд теннисистов имеет отличные шансы на то, чтобы улучшить свои позиции в рейтинге, заняв более высокое место. Для этого необходимо показывать стабильно высокие результаты на всех крупных турнирах. И данный турнир не является исключением. Сейчас начинаются самые ответственные стадии, и чем дальше пройдут соперники по турнирной сетке, тем больше получат рейтинговых очков за участие в турнире. Поэтому сейчас все спортсмены будут действовать на пределе возможностей, активно играя не только на своей подаче, но и цепляясь за каждое очко на подаче соперника. Благодаря этому, мы можем гарантировать, что Маккаби/Ники и Ваншелбоим/Ромиос проведут зрелищный и активный матч, в котором порадуют зрителей ярким атакующим теннисом, со множеством интересных комбинаций.

http://evolvegame.ru/cat0-541415-prognoz-na-match-borac-banya-luka-suteska-ot-eksperta-23-03-22/