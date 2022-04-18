Филадельфия Севенти Сиксерс — Торонто Рэпторз. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (19.04.22)

Прогноз Филадельфия Севенти Сиксерс — Торонто Рэпторз (19-го апреля 2022 года), ставки и коэффициенты

Прогноз и ставка на матч Филадельфия Севенти Сиксерс — Торонто Рэпторз 19 апреля

19 апреля в 02:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата NBA, в котором на своей площадке местный клуб Филадельфия Севенти Сиксерс примет соперника по национальному первенству Торонто Рэпторз.



В 02:30 по московскому времени все поклонники баскетбола будут внимательно следить за событиями противостояния Филадельфия Севенти Сиксерс – Торонто Рэпторз. Это серьезные соперники, которые практически каждый год ведут упорную борьбу за чемпионский титул. Эта встреча для команд будет второй в сезоне, а в первой гости нынешнего поединка одержали победу с разницей всего в три очка, так что на этот раз снова можно ожидать напряженную борьбу.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Филадельфия Севенти Сиксерс — Торонто Рэпторз:

После трех матчей на выезде баскетбольный клуб Филадельфия Севенти Сиксерс возвращается на родную площадку, где будет принимать игроков из БК Торонто Рэпторз. Данный поединок будет сыгран 19 апреля, а по московскому времени его начало состоится в 02:30. В этом сезоне команды встречались лишь однажды и тогда баскетболисты клуба Торонто Рэпторз лишь в последней четверти сумели собраться с силами и вырвать победу.

Филадельфия Севенти Сиксерс

В этом сезоне баскетбольный клуб Филадельфия Севенти Сиксерс стал настоящим открытием, ведь прогресс хозяев сильно впечатляет. Команда находится в прекрасной форме, так что сейчас ей важно не расслабиться и не потерять концентрацию. На сегодняшний день баскетбольный клуб Филадельфия Севенти Сиксерс выдает серию из шести побед, чего вообще ни разу не было в прошлом году. Но, главный тренер хочет большего, так что заставляет баскетболистов выкладываться на полную силу в каждой игре. Кроме того, в домашних матчах игроков сильно мотивируют болельщики, занимающие все места на трибунах и активно поддерживающие команду. В чемпионате баскетбольный клуб Филадельфия Севенти Сиксерс идет четвертым, так что за путевку в плей-офф можно уже не переживать, так как преимущество над преследователями внушительное. Если же рассматривать только домашние матчи команды, то по ним Филадельфия Севенти Сиксерс вообще лидирует в чемпионате.



Торонто Рэпторз

Небольшой перерыв в турнире пошел баскетбольному клубу Торонто Рэпторз на пользу, ведь все три поединка после него команда выиграла. Но, две победы гости одержали в овертайме, а во всех трех встречах результативность зашкаливала. Даже в победных поединках баскетбольный клуб Торонто Рэпторз пропускал более 115 очков, что говорит о слабых действиях в обороне. Причина очевидна, ведь травмирован один из основных защитников, а никто остальной в команде не способен полноценно заменить данную позицию. Так что, гости выигрывают за счет хорошего нападения, но такое получалось еще и благодаря тому, что все матчи были со середняками чемпионата. С лидерами так может не получиться, а ведь проигрывать команде нельзя, ведь хоть баскетбольный клуб Торонто Рэпторз и пребывает в зоне плей-офф, но в любой момент может оттуда вылететь. Кроме травмы защитника, у гостей более нет кадровых потерь.

NBA, Филадельфия Севенти Сиксерс — Торонто Рэпторз

Главный тренер баскетбольного клуба Филадельфия Севенти Сиксерс пообещал, что 19 апреля его подопечные выложатся по максимуму в домашнем матче, чтобы в 02:30 по Москве порадовать зрителей победой. Но, сделать это будет не так просто, ведь противостоять придется баскетбольному клубу Торонто Рэпторз. Хозяева имеют не самую лучшую статистику встреч с данным соперником, так как сумели выиграть лишь дважды в последних десяти очных поединках.



Филадельфия Севенти Сиксерс — Торонто Рэпторз. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (19.04.22)

Филадельфия Севенти Сиксерс

Сейчас баскетбольный клуб Филадельфия Севенти Сиксерс демонстрирует далеко не лучшие результаты, ведь если анализировать последний поединок, то хозяева лишь местами демонстрировали ту игру, которую от них хотелось увидеть. Да, команда одержала победу, но в основном это произошло из-за того, что в овертайме игроки поймали кураж, так что всего за несколько минут набрали семнадцать очков. Учитывая то, что баскетбольный клуб Филадельфия Севенти Сиксерс играл с более слабой командой, главному тренеру необходимо принимать какие-то меры, чтобы игра его подопечных обрела стабильность. Не сыграет в этом поединке один из ключевых защитников, который не только надежно действует в обороне, но еще и лучше остальных в команде бросает трехочковые, что часто позволяло баскетбольному клубу Филадельфия Севенти Сиксерс вырываться вперед. На своей площадке команда уже не играла две недели, так что поддержать игроков соберется полный зал.

Торонто Рэпторз

В прошлом матче баскетбольный клуб Торонто Рэпторз потерял своего лидера, без которого команда оказалась неспособной к результативным действиям. В том поединке гости после первой четверти лидировали с преимуществом в семнадцать очков, но после потери данного баскетболиста стали безвольно бегать по площадке, так что в итоге уступили, позволив сопернику обогнать себя на тридцать очков. В нынешнем матче травмированный игрок вряд ли сможет сыграть, так как потянул мышцы спины, а на восстановление от данного повреждения будет мало даже недели, а между матчами всего несколько дней. Учитывая то, что баскетбольный клуб Торонто Рэпторз и так на выезде играет хуже, чем дома, а также отсутствие ключевого игрока, вряд ли гости смогут продемонстрировать в данном поединке достойную игру. Все остальные баскетболисты клуба Торонто Рэпторз находятся в хорошей форме, но без лидера гости не могут показывать командных действий, ведь на нем была завязана вся игра.

Сегодня матч Филадельфия Севенти Сиксерс — Торонто Рэпторз Прогнозы от БК «БалтБет»

Баскетбольный клуб Филадельфия Севенти Сиксерс после длительной гостевой серии возвращается в родные стены, где 19 апреля сыграет матч против БК Торонто Рэпторз. Сирена, которая оповестит о начале поединка, прозвучит в 02:30 по МСК. В этом сезоне хозяевам уже удавалось обыгрывать данного противника, когда три месяца назад была зафиксирована победа с преимуществом в восемнадцать очков. В прошлом году БК Филадельфия Севенти Сиксерс также не имел проблем в противостояниях с этой командой, одержав две победы.

Филадельфия Севенти Сиксерс — Торонто Рэпторз: в ожидании «трёхочковых бросков»

В этом сезоне у баскетбольного клуба Филадельфия Севенти Сиксерс подобрался очень сильный состав, который можно смело назвать наилучшим за последние десять лет. У хозяев есть сразу несколько баскетболистов, которые способны сотворить на площадке настоящую сенсацию и повлиять на ход встречи. Так что, если у баскетбольного клуба Филадельфия Севенти Сиксерс и бывают травмы ключевых игроков, то другие баскетболисты берут на себя лидерские обязанности, так что хозяева не сбрасывают оборотов. А сейчас у баскетбольного клуба Филадельфия Севенти Сиксерс еще и нет кадровых потерь, так что команда выступает сильнейшим составом. Не удивительно, что хозяева выдали серию из девяти побед и в таблице поднялись на второе место, наступая на пятки лидеру. Главный тренер команды постоянно меняет тактику игры своих подопечных, так что непросто предугадать, как баскетбольный клуб Филадельфия Севенти Сиксерс сыграет в конкретном матче.

Недавно у баскетбольного клуба Торонто Рэпторз был спад, во время которого команда потерпела четыре поражения, хотя соперники были не самые сильные. Но, руководство не стало делать поспешных решений, дав тренеру возможность исправить ситуацию, и результат пришел, так как на данный момент гости выдают серию из шести побед. Это позволило вернуть себе четвертое место в турнирной таблице, а если баскетбольный клуб Торонто Рэпторз выиграет еще хотя бы два матча, то вполне может подняться и на вторую строчку. В обороне команда не стала играть более надежно, но зато гости существенно прибавили в плане атаки, так как в среднем набирают 118 очков за матч. На выезде у баскетбольного клуба Торонто Рэпторз немного ниже атакующий потенциал, так что выигрывать в гостях получается сложнее. Центровой точно пропускает данный матч, а под вопросом выход на площадку легкого форварда.

СЕГОДНЯ МАТЧ Филадельфия Севенти Сиксерс — Торонто Рэпторз. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Этот сезон для баскетбольного клуба Филадельфия Севенти Сиксерс является дебютным в высшем дивизионе, но, несмотря на статус новичка, у команды все равно получается показывать хорошие результаты, так что сейчас хозяева располагаются в зоне плей-офф, занимая шестую строчку в чемпионате. Пока баскетболисты клуба Филадельфия Севенти Сиксерс проводят очень стабильный сезон, ведь редко бывало два поражения подряд, а в последних восьми матчах хозяева одержали шесть побед при двух поражениях. Причем, в обоих проигранных матчах приходилось встречаться с соперниками, занимающими более высокие места в турнирной таблице. В составе баскетбольного клуба Филадельфия Севенти Сиксерс нет звездных игроков, а главный тренер сумел просто из хороших баскетболистов построить сильный коллектив, который выкладывается на площадке в каждом матче. А у себя дома команда потерпела только одно поражение, ведь в каждой домашней игре ее активно поддерживают болельщики. Атакующий защитник точно пропускает игру, а также может не выйти на матч центровой.

Три года назад у баскетбольного клуба Торонто Рэпторз сменился владелец, который решил вложить в развитие команды огромное количество денег, так что главный тренер во время каждого трансферного окна подписывает новых баскетболистов, а результаты команды с каждым годом улучшаются. Если в прошлом сезоне гости боролись за попадание в плей-офф, то сейчас можно не сомневаться, что они там финишируют. Баскетбольный клуб Торонто Рэпторз идет третьим в чемпионате, и даже еще есть шансы подняться выше в турнирной таблице, так как двое команд выше оторвались не очень сильно. На выезде команда играет немного хуже, чем в родных стенах, но сейчас гости в хорошей форме, ведь демонстрируют серию из восьми побед, а последние три матча были как раз на выезде. Лидер команды показывает феноменальную игру, почти в каждом поединке набирая дабл-дабл. Может пропустить игру центровой, но он и так не играл в этом сезоне, так что тренер уже научился без него обходиться.

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