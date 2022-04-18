Ирен Бурильо Эскорихуэла — Сара-Ребекка Секулич: в ожидании «эйсов»

Прогноз Ирен Бурильо Эскорихуэла — Сара-Ребекка Секулич (19-го апреля 2022 года), ставки и коэффициенты

Прогноз и ставка на матч Ирен Бурильо Эскорихуэла — Сара-Ребекка Секулич 19-го апреля 2022 года

19-го апреля 2022 года в 11:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Ирен Бурильо Эскорихуэла , а противостоять в этом поединке будет Сара-Ребекка Секулич.



19-го апреля 2022 года в линии букмекерских контор можно найти множество теннисных матчей, но для ставки лучше всего подходит поединок Ирен Бурильо Эскорихуэла — Сара-Ребекка Секулич. На него будут приниматься букмекерами предматчевые ставки вплоть до 11:00 по МСК. В этом сезоне между оппонентами еще не было личных встреч, а в прошлом прошло сразу две. В них Ирен Бурильо Эскорихуэла и Сара-Ребекка Секулич одержали по одной победе, причем каждый раз на корте была упорная борьба, так что выигрыш получался с минимальным преимуществом.



Ирен Бурильо Эскорихуэла — Сара-Ребекка Секулич. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

В 11:00 по Москве Ирен Бурильо Эскорихуэла выйдет на корт при многочисленной поддержке болельщиков, которая может помочь лучше сыграть в поединке, где оппонентом выступает Сара-Ребекка Секулич. Согласно календарю данного турнира, игра состоится уже 19-го апреля 2022 года. Ирен Бурильо Эскорихуэла не лучшим образом играет против данного соперника, ведь при двух победах было уже семь поражений, причем трое из них как раз в последних встречах.

Ирен Бурильо Эскорихуэла

В этом сезоне Ирен Бурильо Эскорихуэла имеет в своем активе уже большое количество сыгранных матчей, что однозначно говорит о том, что двенадцатая ракетка мира имеет хорошую форму, так как была возможность ее наиграть. Конечно, несмотря на великолепные результаты на предыдущих турнирах, на них не стоит обращать особое внимание, ведь на тех Челленджерах были оппоненты совершенно другого уровня, с которыми можно было легко брать досрочные победы. А так как этот турнир намного престижнее и здесь собрались лучшие ракетки мира, то и проявить себя не так просто. Ирен Бурильо Эскорихуэла может радоваться тому, что удалось преодолеть уже четыре этапа, но в последней встрече была очень тяжелая игра, так как первый сет был полностью провален, так что пришлось играть намного осторожнее. Ирен Бурильо Эскорихуэла еще имеет сложность с адаптацией к корту, так как ранее почти все сыгранные матчи проходили на другом покрытии.



Сара-Ребекка Секулич

Старт сезона был полностью провален, так что сейчас Сара-Ребекка Секулич имеет мало игровой практики. Было сыграно только три матча, причем все они завершились поражениями, и только в одном получилось выиграть один сет. Это было в игре с оппонентами, которые находятся значительно ниже в рейтинге мирового тенниса. Так что, хоть в прошлом году на данном турнире удалось зайти в четвертьфинал, будет неожиданностью, если на этот раз хотя бы удастся преодолеть матчи квалификации. Сара-Ребекка Секулич демонстрирует крайне слабый уровень, ведь нет такого аспекта игры, в котором бы не имелось проблем. И с подачей начались проблемы, и прием ухудшился, так что брак виден кругом. Заднюю линию Сара-Ребекка Секулич не чувствует, а зону возле сетки не может перекрыть просто из-за плохой скорости. Что случилось в межсезонье не понятно, так что остается надеяться, что с увеличением игровой практики ситуация улучшиться, так что Сара-Ребекка Секулич не будет смотреться во всех матчах настолько безнадежно.

ITF, Ирен Бурильо Эскорихуэла — Сара-Ребекка Секулич

Интерес наших экспертов привлек теннисный матч, в котором соперниками будут известные спортсмены. Ирен Бурильо Эскорихуэла и Сара-Ребекка Секулич являются лидерами мирового рейтинга. Эти соперники уже неоднократно встречались между собой, а их противостояния всегда проходят в напряженный борьбе с равными шансами на успех. Мы думаем, что и в сегодняшнем матче ничего не изменится. Вначале сезона эти спортсмены уже встречались. Тот матч запомнился болельщикам надолго, так как теннисисты держали публику в напряжении до последнего розыгрыша. Во время матча они умудрялись разыгрывать нереальные ралли, выдавая потрясающие по красоте и исполнению комбинации. Сегодня теннисисты уже успели принять участие в ряде турниров, в которых участвовали в финальных стадиях. Они также успели завоевать по несколько трофеев, что тоже лишний раз подтверждает великолепную форму спортсменов. В СМИ активно обсуждают и прогнозируют этот матч, не отстают и популярные паблики сети Интернет, в которых прогнозисты делятся своими мнениями и прогнозами относительно развития событий в данном матче. Наш портал тоже решил сделать свои прогнозы на матч, в котором сойдутся известные спортсмены. Многие эксперты пророчат победителю этой пары теннисистов борьбу за титул турнира. Об этом говорить пока рано, но, судя по текущей форме оппонентов, в этих прогнозах есть доля истины. Таким образом, все указывает на то, что игра должна оставить после себя приятное послевкусие, следовательно, мы рекомендуем посмотреть этот матч, а наши прогнозы позволят сделать просмотр прибыльным занятием.



Ирен Бурильо Эскорихуэла — Сара-Ребекка Секулич (19-го апреля 2022 года), ставки и коэффициенты

Ирен Бурильо Эскорихуэла

Лишь в первом матче данного турнира было непонятно, в какой форме находится Ирен Бурильо Эскорихуэла, ведь представителя четвертой сотни мирового теннисного рейтинга удалось дожать лишь в пятом сете, когда все ожидали яркой досрочной победы. Но, затем Ирен Бурильо Эскорихуэла уже не позволяет оппонентам показывать свой теннис, а навязывает свой стиль. Ирен Бурильо Эскорихуэла старается загонять соперников по корту и максимально вымотать их. Главным козырем, которым обладает Ирен Бурильо Эскорихуэла, является психологическая стойкость, ведь даже проиграв два первых сета Ирен Бурильо Эскорихуэла не опускает рук, а вполне может переломать ход поединка и одержать победу, что наблюдалось уже неоднократно. Хотя профильным покрытием является грунт, Ирен Бурильо Эскорихуэла все же умело действует на любом корте, при этом, меняется и стиль игры. Так как в этом сезоне уже было сыграно несколько матчей на харде, то Ирен Бурильо Эскорихуэла точно не станет испытывать проблем на данном покрытии.

Сара-Ребекка Секулич

В этом сезоне Сара-Ребекка Секулич действует неоднозначно, ведь можно увидеть великолепные действия в атаке, но что касается остальных компонентов, то здесь допускается слишком большое количество ошибок. Да, Сара-Ребекка Секулич обладает очень сильной первой подачей, а так как матч проходит на закрытом харде, это дает преимущество. Но, с обороной дела не идут, так как Сара-Ребекка Секулич не всегда чувствует заднюю линию, плохо играет у сетки, а также в этом сезоне ухудшилась работа ногами, ведь Сара-Ребекка Секулич не может похвастаться такой физической формой, как и раньше. Конечно, Сара-Ребекка Секулич имеет один из самых сильных на этом турнире форхенд, но это преимущество сможет дать результат лишь в том случае, если 58-я ракетка мира прибавит в плане стабильности, а также сможет завладеть инициативой в матче и заставить игра оппонента в собственном ритме. Если же сначала поединка не получится навязать свою игру, то вряд ли потом получится что-то изменить.

Сегодня матч Ирен Бурильо Эскорихуэла — Сара-Ребекка Секулич Прогнозы от БК «БалтБет»

Со старта текущего теннисного сезона Ирен Бурильо Эскорихуэла и Сара-Ребекка Секулич начали демонстрировать отличный уровень подготовки, что вылилось в большое количество побед и завоеванных трофеев. На фоне того, что ряд спортсменом пока не может похвастаться хорошей формой, демонстрируя рваные результаты, наши соперники стараются выигрывать как можно больше матчей, чтобы улучшать свои позиции в рейтинге. Напомним, что за победу в текущем турнире теннисисты получат достаточное количество очков, чтобы еще больше подняться в рейтинге, и результаты, которые Ирен Бурильо Эскорихуэла и Сара-Ребекка Секулич показывают на этом турнире, свидетельствуют о том, что соперники не собираются сбавлять обороты, и главной их целью здесь является взятие трофея. Именно поэтому матч этих соперников приковал внимание любителей тенниса, и наши аналитики тоже решили поделиться своими прогнозами на этот матч. Так как уже в текущем сезоне Ирен Бурильо Эскорихуэла и Сара-Ребекка Секулич провели несколько очных матчей, которые прошли в напряженной борьбе, наши аналитики уверены в том, что великолепная форма и отличный уровень подготовки должны способствовать тому, что и этот матч между соперниками должен получиться не менее зрелищным, чем предыдущие матчи. Покрытие турнира тоже располагает к затяжной игре, так как Ирен Бурильо Эскорихуэла и Сара-Ребекка Секулич действуют от подачи, поэтому мы не исключаем плотную борьбу в каждом сете, что, несомненно, придется по вкусу любителям большого тенниса.

Ирен Бурильо Эскорихуэла — Сара-Ребекка Секулич: в ожидании «эйсов»

Ирен Бурильо Эскорихуэла и Сара-Ребекка Секулич которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Ирен Бурильо Эскорихуэла имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Сара-Ребекка Секулич хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Ирен Бурильо Эскорихуэла. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Сара-Ребекка Секулич умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Ирен Бурильо Эскорихуэла довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Сара-Ребекка Секулич вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Ирен Бурильо Эскорихуэла.

СЕГОДНЯ МАТЧ Ирен Бурильо Эскорихуэла — Сара-Ребекка Секулич. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Довольно необычно ведет на крупном теннисном турнире спортсменов, которые еще недавно выступали в менее значимых по рейтингу турнирах. Однако мировые эксперты отмечают, что большой теннис прогрессирует довольно быстро, молодые спортсмены стараются демонстрировать теннис высокого уровня, что дает им возможность противостоять теннисистам с высоким рейтингом. Причем, в отдельных матчах молодые спортсмены не только навязывают борьбу своим более именитым и титулованным соперникам, но и побеждают их. Результаты текущего турнира показывают, что Ирен Бурильо Эскорихуэла и Сара-Ребекка Секулич сейчас находятся в прекрасной форме, по ходу турнира они провели несколько непростых матчей, из которых им удалось выйти победителями. А это говорит о готовности бороться здесь и попадать в следующий круг. Наши аналитики полагают, что матч с участием этих спортсменов должен стать очень зрелищным, а его результат может быть непредсказуемым, так как и Ирен Бурильо Эскорихуэла, и Сара-Ребекка Секулич будут прилагать все усилия для того чтобы попасть в следующий круг турнира, что позволит им не только серьезно заявить о своих намерениях в большом теннисе, но и существенно продвинет спортсменов в рейтинге. Поэтому мы предлагаем всем любителям большого тенниса не пропустить этот яркий, и, несомненно, интересный матч, добавить интригу в котором смогут наши прогнозы, с которыми можно подробно ознакомиться ниже.

http://evolvegame.ru/cat0-544020-stavki-na-match-kamonvan-buayam-salaktip-ounmuang-prognoz-na-tennis-ot-19-04-22/