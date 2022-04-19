Геймард Вейенбург/Дрогет — Марич/Фрейре Да Сильва: соперники не будут долго запрягать

Прогноз Геймард Вейенбург/Дрогет — Марич/Фрейре Да Сильва (19.04.2022), ставки и коэффициенты

Геймард Вейенбург/Дрогет — Марич/Фрейре Да Сильва (19-го апреля 2022 года), ставки и коэффициенты

19-го апреля 2022 года в 17:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Геймард Вейенбург/Дрогет , а противостоять в этом поединке будет Марич/Фрейре Да Сильва.



Теннисное противостояние Геймард Вейенбург/Дрогет — Марич/Фрейре Да Сильва пройдет в рамках следующего раунда престижного международного турнира, так что согласно календарю организаторов, он состоится 19-го апреля 2022 года. Благодаря букмекерским конторам и их линии уже известно, что игра стартует в 17:00 по МСК. В статистике личных встреч, насчитывающей пять поединков, Геймард Вейенбург/Дрогет является лидером, одержав четыре победы и лишь один раз потерпев поражение.



Геймард Вейенбург/Дрогет — Марич/Фрейре Да Сильва. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Поклонники тенниса с нетерпением ожидают 19-го апреля 2022 года, ведь именно в этот день на корте встречаются Геймард Вейенбург/Дрогет и Марич/Фрейре Да Сильва. Прямая трансляция игры будет проходить на нескольких спортивных каналах в 17:00 по Москве. Шансы на победу примерно равны, ведь личные встречи всегда проходят в напряженной борьбе, да и результат предыдущих противостояний практически одинаковый, ведь Геймард Вейенбург/Дрогет имеет на своем счету три победы, Марич/Фрейре Да Сильва может похвастаться четырьмя.

Геймард Вейенбург/Дрогет

Геймард Вейенбург/Дрогет, несмотря на высокое место в мировом теннисном рейтинге, на этом турнире не входит в число фаворитов, так как в прошлом году здесь был вылет еще на ранней стадии. Но, спустя год Геймард Вейенбург/Дрогет может продемонстрировать свой опыт и умение читать игру, так что на этот раз результаты точно не будут настолько плачевными. Сейчас Геймард Вейенбург/Дрогет входит в число талантливых представителей большого тенниса, так как прогресс виден на лицо, так что теперь никто не удивляется выходам в полуфиналы и финальные матчи. Да, титулов Геймард Вейенбург/Дрогет еще не имеет, но это лишь доказывает то, что 21-я ракетка мира жаждет трофеев и будет в каждой игре демонстрировать максимальную мотивацию. К тому же, этот турнир проходит на грунтовых кортах, а на грунте в этом сезоне было сыграно уже более двадцати матчей, так что Геймард Вейенбург/Дрогет сможет уверено чувствовать себя на данном покрытии, и постарается воспользоваться своими преимуществами в тактическом плане.



Марич/Фрейре Да Сильва

В принципе, старт этого сезона можно считать неплохим, ведь хоть Марич/Фрейре Да Сильвав шести сыгранных матчах имеет только три победы, но все три поражения были исключительно от представителей ТОП-20 мирового теннисного рейтинга. При этом, всем трем оппонентам была навязана борьба, позволившая выиграть по одному сету. Главной специализацией является хардовое покрытие, но в залах Марич/Фрейре Да Сильва играет не часто, лишь изредка подавая заявки на такого рода турниры. В розыгрышах Марич/Фрейре Да Сильва держит высокий темп игры, а также глубоко атакует с форхенда. К тому же, несмотря на то, что сейчас только начало сезона, Марич/Фрейре Да Сильва демонстрирует крайне мало брака при обмене ударами. Пока еще Марич/Фрейре Да Сильва находится на 112-м месте в теннисном рейтинге, но в этом сезоне есть все шансы пробиться в первую сотню и избегать квалификаций на престижных турнирах.

Прогноз и ставка от taffnews.ru

Любители большого тенниса замерли в ожидании начала матча, соперниками в котором будут Геймард Вейенбург/Дрогет и Марич/Фрейре Да Сильва. Сейчас эти спортсмены входят в число лучших теннисистов современности. Благодаря стабильным результатам и разнообразной игре, доставляющей удовольствие любителям этого вида спорта, они смогли завоевать себе место в теннисной элите, добившись признания болельщиков. Сегодняшний матч, равно как и большинство матчей в карьере этих спортсменов, будет иметь для них важное значение, так как победа позволит на шаг приблизиться к очередному трофею, что, несомненно, еще больше подымит уровень спортсменов в глазах преданных фанатов. Эксперты нашего сайта, равно, как и мировые эксперты большого тенниса, полагают, что Геймард Вейенбург/Дрогет и Марич/Фрейре Да Сильва должны применить весь свой богатый арсенал, так как победить малой кровью в таком противостоянии вряд ли удастся. Спортсмены прекрасно знакомы с тем, каким богатым арсеналом обладает соперник, поэтому постараются навязать свою игру, что позволит контролировать ход матча. Естественно, сделать это будет очень непросто, так как для того чтобы переломить соперника такого уровня психологически необходимо постоянно действовать первым номером, а для этого потребуется большая затрата сил. Исходя из этого, при составлении прогнозов на этот матч, наши эксперты обращали внимание на все маломальские аспекты, которые способны оказать влияние на течение этого матча. Такой подход позволил нам взглянуть на это противостояние под другим углом, что дало новые решения для прогнозирования, с которыми можно ознакомиться ниже.



Геймард Вейенбург/Дрогет — Марич/Фрейре Да Сильва (19-го апреля 2022 года), ставки и коэффициенты

Геймард Вейенбург/Дрогет

Несмотря на внушительный возраст, Геймард Вейенбург/Дрогет демонстрирует в этом году великолепную форму, уже сумев выиграть два малозначительных турнира. Они были использованы в первую очередь для набора оптимальной формы, так как Геймард Вейенбург/Дрогет гораздо более хочет выиграть данный турнир, который входит в число самых престижных. Геймард Вейенбург/Дрогет обладает огромным опытом в большом теннисе, и это не удивительно для второй ракетки мира, но даже при таком плотном графике матчей получается постоянно выигрывать, не отдавая оппонентам ни единого сета. Ожидался сложный матч на прошлом этапе, но оппонент после часа напряженной борьбы отказался от игры, пожаловавшись на проблемы со здоровьем. Это позволило сэкономить силы, так что в этом матче Геймард Вейенбург/Дрогет снова сможет продемонстрировать свои максимальные возможности. Геймард Вейенбург/Дрогет может стабильно играть на любом покрытии корта, причем на всех различных типах были выиграны трофеи.

Марич/Фрейре Да Сильва

На этом турнире Марич/Фрейре Да Сильва играет еще с квалификации, но в первых трех матчах не было особо сильного сопротивления, так что и не пришлось тратить много сил для победы. Это позволило набрать хороший ход, так что в последнем поединке даже получилось обыграть более именитого оппонента, находившегося не в лучших кондициях. Сейчас пока сложно сказать, имеет ли Марич/Фрейре Да Сильва какие-то слабые места, ведь 149-я ракетка мира выглядит стабильно во всех моментах игры. Марич/Фрейре Да Сильва уверенно вводит мяч в игру сильной подачей, а обмениваться ударами может не только на задней линии, но и в любой точке корта, даже возле сетки. Со скоростью проблем также нет, ведь Марич/Фрейре Да Сильва много работает ногами и постоянно движется на корте, выбирая наилучшее место для приема мяча. Пока еще не было затяжных поединков, где необходимо проводить на корте по несколько часов, так что пока не ясно, как Марич/Фрейре Да Сильва сможет сыграть в матче на выносливость. Но, так как Марич/Фрейре Да Сильва не имеет даже двадцати лет, то вряд ли в этом плане будут проблемы.

Сегодня матч Геймард Вейенбург/Дрогет — Марич/Фрейре Да Сильва Прогнозы от БК «БалтБет»

Отличная игра спортсменов в предыдущих раундах турнира не могла остаться незамеченной нашими опытными аналитиками. Поэтому, как только букмекеры предложили линию на матч, в котором сойдутся Геймард Вейенбург/Дрогет и Марич/Фрейре Да Сильва, аналитики нашего портала сразу же принялись искать интересные ставки на этот матч. Рассматривая личные встречи спортсменов, мы обратили внимание, что борьба между ними всегда идет довольно плотной, ни у одного из соперников нет видимого преимущества. Кроме этого, Геймард Вейенбург/Дрогет и Марич/Фрейре Да Сильва играют в агрессивный теннис, стараются завершать розыгрыши в два-три удара, что позволяет им сохранять силы для защиты очков на своей подаче. Для составления качественных прогнозов, наши эксперты стараются изучать как можно больше информации относительно выступлений спортсменов на турнире. История выступлений сегодняшних соперников здесь довольно яркая. И Геймард Вейенбург/Дрогет, и Марич/Фрейре Да Сильва неоднократно попадали в финальные раунды турнира. Это наталкивает на мысль, что покрытие турнира позволяет им играть в комфортный для них теннис, следовательно, можно предположить, что и в нынешнем году соперники приложат все усилия для того чтобы пробиться как можно дальше по турнирной сетке, а это значит, что в матче обязательно будет борьба и интересные комбинации, которые не оставят равнодушным ни одного любителя этого вида спорта.

Геймард Вейенбург/Дрогет — Марич/Фрейре Да Сильва: соперники не будут долго запрягать

Исходя из того, какие коэффициенты выставили букмекеры на матч, в котором примут участием Геймард Вейенбург/Дрогет и Марич/Фрейре Да Сильва, наши эксперты обратили на него внимание. Вообще, Геймард Вейенбург/Дрогет сейчас не на столько в хорошей форме, чтобы видеть этого спортсмена явным фаворитом матча. Возможно, что букмекеры в своих котировках на это противостояние исходили из рейтинга оппонентов, однако они видимо не учли, что Марич/Фрейре Да Сильва имеет больше сыгранных матчей на данном типе покрытия, да и вообще, в личных встречах имеет перевес. Мы тщательно проанализировали результаты соперников на этом турнире, а также обратили внимание на то, как спортсмены выступали здесь в прошлые годы. Полученная информация вселила в нас дополнительную уверенность в том, что Геймард Вейенбург/Дрогет – не такой явный фаворит. Исходя из этого мы рекомендуем делать ставки на плюсовую фору аутсайдера букмекеров в этом матче. Те бетторы, которые предпочитают рисковые ставки, могут сыграть победу аутсайдера, кстати, букмекеры предлагают на это довольно высокий коэффициент, что позволит в несколько раз увеличить игровой банк. Еще бы мы рекомендовали обратить внимание на общий тотал геймов в этом матче. Наши аналитики думают, что матч получится затяжным, что автоматически предполагает ставки на тотал больше геймов. Нашу уверенность в этом прогнозе подкрепляет тот факт, что все личные встречи спортсменов на данном типе покрытия проходили в борьбе. Скорее всего, и это противостояние не станет исключением, тем более что Геймард Вейенбург/Дрогет и Марич/Фрейре Да Сильва на этом турнире демонстрируют неплохой уровень подготовки.

СЕГОДНЯ МАТЧ Геймард Вейенбург/Дрогет — Марич/Фрейре Да Сильва. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ



Сегодня среди любителей ставок на спорт теннис занимает особую популярность. Благодаря тому, что современные букмекеры существенно расширили линию ставок на этот вид спорта, бетторы получили возможность большого выбора событий на теннисные матчи. Теперь можно делать ставки не только на исходы матча, форы и тоталы, но и на сеты, геймы и статистику. Конечно, чтобы выигрывать на ставках на теннисной статистике, необходимо иметь определенные знания, однако благодаря нашим аналитикам, которые выбирают наиболее интересные теннисные противостояния, и составляют к ним прогнозы, все становится гораздо проще. Сегодня среди большого количества теннисных матчей наши эксперты выбрали матч, в котором соперниками будут Геймард Вейенбург/Дрогет и Марич/Фрейре Да Сильва. Эти спортсмены уверенно играют на данном турнире, своих соперников они прошли, не потратив дополнительных усилий. Скорее всего, теннисисты так распланировали свой график, чтобы выходить на пик формы с сохранением большого количества физических и психологических сил как раз к важным стадиям турнира. Наши аналитики полагают, что предстоящий матч станет серьезным экзаменом и для Геймард Вейенбург/Дрогет и для Марич/Фрейре Да Сильва, так как действия спортсменов на корте позволят оценить их реальную подготовку, а также позволят ответить на вопрос, можно ли рассматривать спортсменов в качестве одних из претендентов на титул в этом турнире. Поэтому рекомендуем понаблюдать за этим матчем, а чтобы подогреть интерес к просмотру противостояния, советуем воспользоваться нашими прогнозами, которые приведены ниже.

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