Де Ла Фуенте/Отегуи — Комесана/Лингуа Лаваллен. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (25.04.22)

Прогноз Де Ла Фуенте/Отегуи — Комесана/Лингуа Лаваллен (25-го апреля), ставки и коэффициенты

Прогноз и ставка на матч Де Ла Фуенте/Отегуи — Комесана/Лингуа Лаваллен 25.04.2022

25.04.2022 в 18:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Челленджер, в котором на корт выйдут Де Ла Фуенте/Отегуи , а противостоять в этом поединке будет Комесана/Лингуа Лаваллен.



Так как Де Ла Фуенте/Отегуи в трех предыдущих личных встречах никак не может одержать победу над таким профессионалом большого тенниса, как Комесана/Лингуа Лаваллен, мало кто сомневается в том, как же завершится поединок, назначенный на 25.04.2022. Но, доказать обратное Де Ла Фуенте/Отегуи все же сможет в 18:00 по московскому времени, когда соперники появятся на теннисном корте.



Де Ла Фуенте/Отегуи — Комесана/Лингуа Лаваллен. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

До 25.04.2022 осталось не так много времени, так что тем, кто все же хочет увидеть теннисный поединок Де Ла Фуенте/Отегуи — Комесана/Лингуа Лаваллен вживую, необходимо поспешить. Уже четыре года Де Ла Фуенте/Отегуи и Комесана/Лингуа Лаваллен не выходили вместе на один корт, а ранее было всего две личных встречи, в которых каждый оппонент сумел получить по одной победе со счетом 3-2. Начало этого матча в 18:00 по МСК.

Де Ла Фуенте/Отегуи

Так как Де Ла Фуенте/Отегуи выходит на корт практически впервые спустя год перерыва, то никто не собирается ждать чуда, ведь понятно, что еще необходимо время для того, чтобы наиграть хорошую форму. До этого матча был сыгран всего один поединок, где хоть и была победа, но болельщикам легенды тенниса пришлось заметно понервничать. Несмотря на слабый класс оппонента, при счете 2-0 мало не было потеряно преимущество. Правда, Де Ла Фуенте/Отегуи снова демонстрирует свой характер и упорство, так что удалось собраться и одержать победу. Ранее на грунтовых кортах можно было увидеть очень хорошую игру, но сейчас вообще не ясно, что собой представляет Де Ла Фуенте/Отегуи, и есть ли шансы побороться хотя бы за выход из квалификации в основную сетку. По прошлой игре можно сделать вывод, что с подачей все в порядке, но может ли еще Де Ла Фуенте/Отегуи чем-то удивить, пока не ясно.



Комесана/Лингуа Лаваллен

Нынешняя форма, которую демонстрирует Комесана/Лингуа Лаваллен еще слишком далека от оптимальной, так что необходимо сыграть еще около десятка поединков, чтобы выйти на максимум своих возможностей. Пока в этом году было участие лишь в одном турнире, где не получилось пройти квалификацию и пробиться в основную сетку. Хотя, в квалификации были не самые сложные оппоненты. Что касается данного турнира, то на нем Комесана/Лингуа Лаваллен постоянно показывает слабые результаты, а в прошлом году был вылет уже в первом матче. Сейчас вполне может случиться то же самое, ведь Комесана/Лингуа Лаваллен пока не показывает свою мощную подачу, а только можно увидеть плохую игру на задней линии и много брака на приеме. Отчасти это можно еще списать на начало сезона и то, что на харде Комесана/Лингуа Лаваллен не особо умеет играть, больше предпочитая грунтовые корты. Но, если Комесана/Лингуа Лаваллен не станет работать над улучшением своей игры, то может покинуть первую сотню рейтинга.

Прогноз и ставка от taffnews.ru

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Де Ла Фуенте/Отегуи — Комесана/Лингуа Лаваллен. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (25.04.22)

Де Ла Фуенте/Отегуи

В этом сезоне Де Ла Фуенте/Отегуи демонстрирует самый лучший теннис в карьере, но все же есть такое ощущение, что на этом турнире самый важный матч уже был сыгран. В прошлом поединке удалось обыграть принципиального оппонента, хотя до этого все личные встречи заканчивались поражениями. Было выплеснуто слишком много эмоций, так что есть вероятность, что в этом матче Де Ла Фуенте/Отегуи уже не сможет продемонстрировать такого настроя. Де Ла Фуенте/Отегуи любит играть на чужой скорости, умея действовать надежно на задней линии. Прием мяча один из лучших на этом турнире, ведь Де Ла Фуенте/Отегуи часто демонстрирует, что благодаря хорошему приему можно существенно заострить ситуацию. Де Ла Фуенте/Отегуи умело действует обеими сторонами ракетки, а также может сильно пробить как с левой, так и с правой руки. На отдых было отведено только два дня, так что физическая усталость также может дать о себе знать, если поединок затянется на больше, чем три сета.

Комесана/Лингуа Лаваллен

Комесана/Лингуа Лаваллен лишь начинает свои выступления в этом сезоне, так что пока было сыграно только четыре матча, из которых было два выиграно, а два завершились поражениями. Стоит отметить, что оба поражения были в матчах против оппонентов, которые выступают в похожем стиле, действуя на корте в очень агрессивной манере. Пока Комесана/Лингуа Лаваллен играет лишь так, настолько позволяет соперник, так что если будет слишком большой агрессивный натиск, то Комесана/Лингуа Лаваллен начинает ошибаться и игра в обороне разрушается. Что касается данного покрытия корта, то на нем Комесана/Лингуа Лаваллен выступает не лучшим образом, так как за всю свою карьеру не было никаких достижений, разве что два года назад на этом же турнире удалось зайти до четвертьфинала, но тогда по сетке попадались слишком легкие оппоненты. На подготовку к этому матчу было только два дня, а так как в прошлой игре было потрачено много сил и эмоций, то вряд ли Комесана/Лингуа Лаваллен сможет показать сейчас свой лучший теннис.

Сегодня матч Де Ла Фуенте/Отегуи — Комесана/Лингуа Лаваллен Прогнозы от БК «БалтБет»

Отличная игра спортсменов в предыдущих раундах турнира не могла остаться незамеченной нашими опытными аналитиками. Поэтому, как только букмекеры предложили линию на матч, в котором сойдутся Де Ла Фуенте/Отегуи и Комесана/Лингуа Лаваллен, аналитики нашего портала сразу же принялись искать интересные ставки на этот матч. Рассматривая личные встречи спортсменов, мы обратили внимание, что борьба между ними всегда идет довольно плотной, ни у одного из соперников нет видимого преимущества. Кроме этого, Де Ла Фуенте/Отегуи и Комесана/Лингуа Лаваллен играют в агрессивный теннис, стараются завершать розыгрыши в два-три удара, что позволяет им сохранять силы для защиты очков на своей подаче. Для составления качественных прогнозов, наши эксперты стараются изучать как можно больше информации относительно выступлений спортсменов на турнире. История выступлений сегодняшних соперников здесь довольно яркая. И Де Ла Фуенте/Отегуи, и Комесана/Лингуа Лаваллен неоднократно попадали в финальные раунды турнира. Это наталкивает на мысль, что покрытие турнира позволяет им играть в комфортный для них теннис, следовательно, можно предположить, что и в нынешнем году соперники приложат все усилия для того чтобы пробиться как можно дальше по турнирной сетке, а это значит, что в матче обязательно будет борьба и интересные комбинации, которые не оставят равнодушным ни одного любителя этого вида спорта.

Де Ла Фуенте/Отегуи — Комесана/Лингуа Лаваллен: соперники не будут долго запрягать

Судя по количеству финалов и титулов, которые Де Ла Фуенте/Отегуи имеет в своем активе за свою карьеру, вопрос о фаворите в теннисном матче, в котором встретятся Де Ла Фуенте/Отегуи и Комесана/Лингуа Лаваллен отпадает сам собой. Наши аналитики, и аналитики букмекерских контор не видят возможности, которая позволит аутсайдеру победить в этом матче. Комесана/Лингуа Лаваллен в принципе и не аутсайдер, если судить по рейтингу, однако Де Ла Фуенте/Отегуи превосходят по всем параметрам своего соперника. Единственное, в чем есть какие-то сомнения – сможет ли фаворит матча пробить фору, заявленную букмекерами. В принципе, если судить по личным встречам, то здесь фора выставлена правильно. В львиной доли матчей между теннисистами фора либо пробивалсь фаворитом впритык, либо не пробивалась. Так что, наши аналитики решили не гадать, а просто пропустить ставку на фору в этом матче, так как было бы неправильно прогнозировать ставки ни за, ни против форы. А вот общий тотал геймов, предложенный букмекерами, вызвал у нас интерес. Отталкиваясь от текущей формы спортсменов, мы сделали вывод, что вряд ли Комесана/Лингуа Лаваллен сможет выиграть сет у соперника, поэтому ждем здесь легкой победы фаворита. А это означает, что букмекеры завысили общий тотал геймов на 1-2 гейма. Мы решили воспользоваться этим, и рекомендуем бетторам делать ставки на тотал меньше, тем более, что Де Ла Фуенте/Отегуи гораздо более комфортно чувствует себя на данном типе покрытия, чем соперник.

СЕГОДНЯ МАТЧ Де Ла Фуенте/Отегуи — Комесана/Лингуа Лаваллен. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ



Сегодня среди любителей ставок на спорт теннис занимает особую популярность. Благодаря тому, что современные букмекеры существенно расширили линию ставок на этот вид спорта, бетторы получили возможность большого выбора событий на теннисные матчи. Теперь можно делать ставки не только на исходы матча, форы и тоталы, но и на сеты, геймы и статистику. Конечно, чтобы выигрывать на ставках на теннисной статистике, необходимо иметь определенные знания, однако благодаря нашим аналитикам, которые выбирают наиболее интересные теннисные противостояния, и составляют к ним прогнозы, все становится гораздо проще. Сегодня среди большого количества теннисных матчей наши эксперты выбрали матч, в котором соперниками будут Де Ла Фуенте/Отегуи и Комесана/Лингуа Лаваллен. Эти спортсмены уверенно играют на данном турнире, своих соперников они прошли, не потратив дополнительных усилий. Скорее всего, теннисисты так распланировали свой график, чтобы выходить на пик формы с сохранением большого количества физических и психологических сил как раз к важным стадиям турнира. Наши аналитики полагают, что предстоящий матч станет серьезным экзаменом и для Де Ла Фуенте/Отегуи и для Комесана/Лингуа Лаваллен, так как действия спортсменов на корте позволят оценить их реальную подготовку, а также позволят ответить на вопрос, можно ли рассматривать спортсменов в качестве одних из претендентов на титул в этом турнире. Поэтому рекомендуем понаблюдать за этим матчем, а чтобы подогреть интерес к просмотру противостояния, советуем воспользоваться нашими прогнозами, которые приведены ниже.

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