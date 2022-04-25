Прогноз Даниил Хуртов — Андрей Буданов (26-го апреля), ставки и коэффициенты

Даниил Хуртов — Андрей Буданов. Прогноз, ставки на матч (26.04.22)

26.04.2022 в 08:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Мастерс, в котором на корт выйдут Даниил Хуртов , а противостоять в этом поединке будет Андрей Буданов.



Теннисное противостояние Даниил Хуртов — Андрей Буданов пройдет в рамках следующего раунда престижного международного турнира, так что согласно календарю организаторов, он состоится 26.04.2022. Благодаря букмекерским конторам и их линии уже известно, что игра стартует в 08:00 по МСК. В статистике личных встреч, насчитывающей пять поединков, Даниил Хуртов является лидером, одержав четыре победы и лишь один раз потерпев поражение.



Даниил Хуртов — Андрей Буданов. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Даниил Хуртов имеет всего пару дней на отдых, ведь уже 26.04.2022 нужно будет играть в следующем раунде турнира, а оппонентом будет выступать Андрей Буданов. По московскому времени профессионалы большого тенниса появятся на корте в 08:00. Если рассматривать статистику данного противостояния, то Даниил Хуртов имеет небольшие шансы на победу, так как ранее было лишь два выигранных матча против семи проигранных.

Даниил Хуртов

Даниил Хуртов отличается очень сильным характером, так что в любой момент может переломить ход поединка. В предыдущем матче не только были проиграны два сета, но и в третьем поначалу все складывалось не лучшим образом, но все же произошла сенсация, так как удалось переломить ход поединка и добиться победы. В этом сезоне Даниил Хуртов проводит лишь второй турнир, так что еще не получилось выйти на пик формы. Тем не менее, на прошлом Челленджере удалось дойти до полуфинала, где было поражение в пятом сете от неудобного по стилю оппонента. Этот турнир намного значимее предыдущего, так что можно не сомневаться, что Даниил Хуртов проявит большую мотивацию и постарается зайти как можно дальше. Тем более, что на грунте Даниил Хуртов играть умеет и легко выдерживает затяжные подачи. Да, Даниил Хуртов больше любит диктовать свои условия игры, но в некоторых случаях получается успешно действовать в зависимости от стиля попавшегося соперника.



Андрей Буданов

Нынешняя форма, которую демонстрирует Андрей Буданов еще слишком далека от оптимальной, так что необходимо сыграть еще около десятка поединков, чтобы выйти на максимум своих возможностей. Пока в этом году было участие лишь в одном турнире, где не получилось пройти квалификацию и пробиться в основную сетку. Хотя, в квалификации были не самые сложные оппоненты. Что касается данного турнира, то на нем Андрей Буданов постоянно показывает слабые результаты, а в прошлом году был вылет уже в первом матче. Сейчас вполне может случиться то же самое, ведь Андрей Буданов пока не показывает свою мощную подачу, а только можно увидеть плохую игру на задней линии и много брака на приеме. Отчасти это можно еще списать на начало сезона и то, что на харде Андрей Буданов не особо умеет играть, больше предпочитая грунтовые корты. Но, если Андрей Буданов не станет работать над улучшением своей игры, то может покинуть первую сотню рейтинга.

Даниил Хуртов — Андрей Буданов. КАК ИГРАЛИ МЕЖДУ СОБОЙ?

Разница в классе не должна помешать соперникам, выдать отличный матч на теннисных кортах известного турнира. Даниил Хуртов и Андрей Буданов впервые будут встречаться между собой. Если Даниил Хуртов уже привык выступать на таких стадиях крупных теннисных турниров, где обладает немалым опытом, то соперник — Андрей Буданов пока только делает первые шаги во взрослом теннисе, поэтому еще недостаточно опытен в подобных матчах. Даже учитывая тот факт, что эксперты мирового тенниса пророчат спортсмену большое будущее, ни букмекеры, ни эксперты нашего ресурса не видят здесь никаких факторов в пользу победы менее опытного спортсмена. Наряду с этим, мы полагаем, что в одном из сетов, а то и в двух, соперник может навязать своему более опытному оппоненту борьбу. Глядя на результаты, которые Даниил Хуртов демонстрировал будучи юниором, создается впечатление, что спортсмен – будущее мирового тенниса. Естественно, чтобы играть на равных и побеждать лидеров мирового рейтинга, помимо таланта нужно обладать должным опытом и иметь отличный психологический настрой. Все это придет со временем, а пока стоит отталкиваться от текущей формы, а она говорит о том, что Даниил Хуртов – фаворит противостояния. Возможно, что фаворит даст сопернику проявить себя, позволив получить бесценный опыт выступлений на таком уровне и против таких соперников. В этом случае, игра будет очень интересная, в первую очередь, с той точки зрения, что любители спорта смогут понаблюдать за первыми шагами будущей звезды. Прогнозы от наших экспертов на этот матч представлены ниже, всем хорошего тенниса и выигрышных ставок.



Прогноз и ставка на матч Даниил Хуртов — Андрей Буданов 26.04.2022

Даниил Хуртов

Лишь в первом матче данного турнира было непонятно, в какой форме находится Даниил Хуртов, ведь представителя четвертой сотни мирового теннисного рейтинга удалось дожать лишь в пятом сете, когда все ожидали яркой досрочной победы. Но, затем Даниил Хуртов уже не позволяет оппонентам показывать свой теннис, а навязывает свой стиль. Даниил Хуртов старается загонять соперников по корту и максимально вымотать их. Главным козырем, которым обладает Даниил Хуртов, является психологическая стойкость, ведь даже проиграв два первых сета Даниил Хуртов не опускает рук, а вполне может переломать ход поединка и одержать победу, что наблюдалось уже неоднократно. Хотя профильным покрытием является грунт, Даниил Хуртов все же умело действует на любом корте, при этом, меняется и стиль игры. Так как в этом сезоне уже было сыграно несколько матчей на харде, то Даниил Хуртов точно не станет испытывать проблем на данном покрытии.

Андрей Буданов

Несмотря на свой молодой возраст, Андрей Буданов демонстрирует вполне взрослую игру, так что если в прошлом сезоне было еще 212-е место в мировом теннисном рейтинге, то сейчас Андрей Буданов уже находится в первой сотне. Это позволило на данном турнире избежать матчей квалификации и получить больше времени на подготовку. Можно не сомневаться, что с самого начала игры Андрей Буданов станет демонстрировать всю свою атакующую мощь, так как умет сильно бить обеими сторонами ракетки. В поединках, где принимает участие Андрей Буданов, оппонентам очень сложно правильно возвращать мяч на корт, так что на первой подаче получается выигрывать 90% мячей. На жестком покрытии Андрей Буданов умеет играть, ведь обладает высокой скоростью и хорошей реакцией, что позволяет закрыть весь корт, даже при очень высоком темпе игры. Благодаря тому, что Андрей Буданов имеет больше времени на отдых, можно не сомневаться, что получиться выдержать даже очень затяжной матч.

Сегодня матч Даниил Хуртов — Андрей Буданов Прогнозы от БК «БалтБет»

Очень много внимание СМИ уделяют теннисному матчу, в котором встретятся Даниил Хуртов и Андрей Буданов. И это внимание является вполне заслуженным. Теннисисты проводят отличный сезон, в котором доказывают, что не зря входят в число лучших представителей этого вида спорта. Участие в полуфиналах, финалах и завоевание трофеев престижных теннисных турниров – все это есть в карьере спортсменов, в том числе и в нынешнем сезоне. Сейчас соперники рассматриваются букмекерами в качестве основных претендентов на трофей текущего турнира. Однако побороться за него сможет лишь победитель. История личных взаимоотношений соперников на корте довольно насыщенная. Даниил Хуртов и Андрей Буданов встречались на различных типах покрытий, в том числе и на том, на котором проводится данный турнир. Учитывая, что Даниил Хуртов и Андрей Буданов довольно легко преодолели сопротивление своих визави в предыдущих раундах, наши аналитики сделали вывод, что спортсмены берегли силы именно на финальные матчи, так как отлично отдавали себе отчет в том, что в важных стадиях турнира предстоят непростые матчи с довольно неуступчивыми соперниками, которые умеют держать свою подачу, и могут навязать борьбу на подаче соперника. Личные встречи Даниил Хуртов и Андрей Буданов подчеркивают, что соперники предпочитают активный атакующий теннис, хотя, могут и изменить привычной тактики, сыграв на ошибках оппонента. Для зрителей матч обещает стать интересным зрелищем, а наши прогнозы должны сделать его еще и прибыльным для тех, кто делает ставки на теннис в букмекерских конторах.

Даниил Хуртов — Андрей Буданов: ставим на двойные ошибки

Мы обратили внимание на теннисный матч, в котором встретятся Даниил Хуртов и Андрей Буданов, так как он обещает стать отличным зрелищным противостоянием, учитывая особенность покрытия на котором проводится турнир. Спортсмены, которые примут участие в матче, отлично чувствуют себя на данном типе покрытия. Об этом говорят результаты их выступлений, как в текущем сезоне, так и в прошлые годы. Кроме этого, Даниил Хуртов и Андрей Буданов уже встречались между собой на этом турнире несколько лет назад. Результат того матча до сих пор вызывает шок у любителей большого тенниса, так как само противостояние продолжалось несколько дней, неоднократно прерываясь из-за осадков. Букмекеры, по мнению наших аналитиков, верно выставили коэффициенты на этот матч. Однако, глядя на общий тотал геймов, предлагаемый в линии, мы думаем, что было бы ошибкой не сыграть его на больше, тем более, что теннисисты будут явно стараться прикладывать массу усилий для защиты собственных подач. Учитывая, что игра на приеме не самая сильная сторона спортсменов, мы ждем здесь ряд плотных сетов, в которых, скорее всего, для определения победителя, теннисистам придется играть тай-брейки, то есть, выражаясь футбольным термином, пробивать пенальти. Многие букмекеры предлагают еще одну любопытную ставку: первый сет равен второму. Опять-таки, особенности покрытия, да и личная встреча между спортсменами говорит в пользу этой ставки. Надеемся, что теннисисты не растеряли своих навыков в преддверии матча и зрители все даже станут свидетелями затяжного противостояния.

СЕГОДНЯ МАТЧ Даниил Хуртов — Андрей Буданов. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

На матч, в котором встретятся Даниил Хуртов и Андрей Буданов букмекеры предложили довольно интересную линию. Напомним, что линию на теннисные матчи букмекеры составляют исходя из рейтинга и текущей формы спортсменов. Судя по тому, как соперники начали сезон, они готовы демонстрировать высокие результаты на всех турнирах, в которых принимают участие. Поэтому наши аналитики полагают, что линия, выставленная букмекерами, является верной. Однако это не помешало нам тщательно проанализировать возможность победы одного и другого спортсмена в этом матче, и предложить свои прогнозы на это противостояние. Мы знаем, что сейчас в большом теннисе идет серьезная борьба за места в рейтинге. Ситуация такова, что целый ряд теннисистов имеет отличные шансы на то, чтобы улучшить свои позиции в рейтинге, заняв более высокое место. Для этого необходимо показывать стабильно высокие результаты на всех крупных турнирах. И данный турнир не является исключением. Сейчас начинаются самые ответственные стадии, и чем дальше пройдут соперники по турнирной сетке, тем больше получат рейтинговых очков за участие в турнире. Поэтому сейчас все спортсмены будут действовать на пределе возможностей, активно играя не только на своей подаче, но и цепляясь за каждое очко на подаче соперника. Благодаря этому, мы можем гарантировать, что Даниил Хуртов и Андрей Буданов проведут зрелищный и активный матч, в котором порадуют зрителей ярким атакующим теннисом, со множеством интересных комбинаций.

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