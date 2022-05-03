Прогноз Фелипе Мелихени Родригес Альвес — Гонзало Виллануэва (03.05.2022), ставки и коэффициенты

Фелипе Мелихени Родригес Альвес — Гонзало Виллануэва. Прогноз, ставки на матч. Челленджер (03.05.22)

03 мая в 18:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Челленджер, в котором на корт выйдут Фелипе Мелихени Родригес Альвес , а противостоять в этом поединке будет Гонзало Виллануэва.



В 18:00 по московскому времени поклонники большого тенниса будут внимательно следить за тем, как на корте будут противостоять Фелипе Мелихени Родригес Альвес и Гонзало Виллануэва. Тем кто, хочет посмотреть на игру, которая пройдет 03 мая, вживую, еще можно купить билеты, так как еще есть свободные места на трибунах. Между ведущими мировыми ракетками за всю историю было лишь четыре встречи, причем в них было по две победы у каждого соперника.



Фелипе Мелихени Родригес Альвес — Гонзало Виллануэва. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Поклонники тенниса с нетерпением ожидают 03 мая, ведь именно в этот день на корте встречаются Фелипе Мелихени Родригес Альвес и Гонзало Виллануэва. Прямая трансляция игры будет проходить на нескольких спортивных каналах в 18:00 по Москве. Шансы на победу примерно равны, ведь личные встречи всегда проходят в напряженной борьбе, да и результат предыдущих противостояний практически одинаковый, ведь Фелипе Мелихени Родригес Альвес имеет на своем счету три победы, Гонзало Виллануэва может похвастаться четырьмя.

Фелипе Мелихени Родригес Альвес

Фелипе Мелихени Родригес Альвес, несмотря на высокое место в мировом теннисном рейтинге, на этом турнире не входит в число фаворитов, так как в прошлом году здесь был вылет еще на ранней стадии. Но, спустя год Фелипе Мелихени Родригес Альвес может продемонстрировать свой опыт и умение читать игру, так что на этот раз результаты точно не будут настолько плачевными. Сейчас Фелипе Мелихени Родригес Альвес входит в число талантливых представителей большого тенниса, так как прогресс виден на лицо, так что теперь никто не удивляется выходам в полуфиналы и финальные матчи. Да, титулов Фелипе Мелихени Родригес Альвес еще не имеет, но это лишь доказывает то, что 21-я ракетка мира жаждет трофеев и будет в каждой игре демонстрировать максимальную мотивацию. К тому же, этот турнир проходит на грунтовых кортах, а на грунте в этом сезоне было сыграно уже более двадцати матчей, так что Фелипе Мелихени Родригес Альвес сможет уверено чувствовать себя на данном покрытии, и постарается воспользоваться своими преимуществами в тактическом плане.



Гонзало Виллануэва

Нынешняя форма, которую демонстрирует Гонзало Виллануэва еще слишком далека от оптимальной, так что необходимо сыграть еще около десятка поединков, чтобы выйти на максимум своих возможностей. Пока в этом году было участие лишь в одном турнире, где не получилось пройти квалификацию и пробиться в основную сетку. Хотя, в квалификации были не самые сложные оппоненты. Что касается данного турнира, то на нем Гонзало Виллануэва постоянно показывает слабые результаты, а в прошлом году был вылет уже в первом матче. Сейчас вполне может случиться то же самое, ведь Гонзало Виллануэва пока не показывает свою мощную подачу, а только можно увидеть плохую игру на задней линии и много брака на приеме. Отчасти это можно еще списать на начало сезона и то, что на харде Гонзало Виллануэва не особо умеет играть, больше предпочитая грунтовые корты. Но, если Гонзало Виллануэва не станет работать над улучшением своей игры, то может покинуть первую сотню рейтинга.

Фелипе Мелихени Родригес Альвес — Гонзало Виллануэва. КАК ИГРАЛИ МЕЖДУ СОБОЙ?

Уже все готово к старту матча, главными героями которого будут Фелипе Мелихени Родригес Альвес и Гонзало Виллануэва. Спортсмены прекрасно известны любителям большого тенниса, так как всегда принимают участие в крупных турнирах, в которых им удается добираться до предфинальных и финальных стадий, радуя любителей этого вида спорта яркой и зрелищной игрой. В первых раундах турнира соперники без труда преодолели сопротивление своих визави, что позволило им обеспечить себе участие в этом матче. Однако сегодняшнее противостояние не будет таким легким, так как соперники прекрасно осведомлены о сильных и слабых сторонах игры своих визави, поэтому тренировались играть в максимально неудобном для соперника стиле. Наши эксперты предполагают, что спортсмены вполне способны продемонстрировать что-то новое, изменить привычный для себя стиль игры, что позволит рассчитывать на успех в этом матче. Немалое значение для успеха будет иметь и психологический настрой. Хотя, судя по результатам текущего сезона, с этим у спортсменов проблем нет, они понимают значимость побед на таком крупном турнире, поэтому стараются превосходить своих соперников не только в технике, но и в психологии, а когда эти два фактора соединены воедино, спортсмен практически непобедим. Многие считают, что фактор очных противостояний имеет свое значение на результат, так как психологически может давить на соперников. Однако наши эксперты с этим не согласны. Мы считаем, что если покрытие турнира и текущая форма спортсмена совпадают, то даже перевес в прошлых противостояниях не сможет гарантировать сопернику победу. Важно действовать здесь и сейчас, показывая лучший теннис и добиваясь высоких результатов.



Прогноз и ставка на матч Фелипе Мелихени Родригес Альвес — Гонзало Виллануэва 03 мая

Фелипе Мелихени Родригес Альвес

На данном турнире Фелипе Мелихени Родригес Альвес выступает по не самому сложному календарю, но даже несмотря на это, по ходу сетки были испытаны определенные проблемы. На ранних стадиях удалось спастись от матчболлов, но далее не было видно прибавления игровой формы, так что Фелипе Мелихени Родригес Альвес выступает на том же уровне, что и в самом начале сезона. Во всех своих поединках Фелипе Мелихени Родригес Альвес допускает слишком много брака, причем больше всего ошибок можно наблюдать на задней линии, что в принципе не свойственно двадцатой ракетке мира. В чем причина столь слабой формы не ясно, ведь ни в этом, ни в прошлом сезоне не приходилось сталкиваться даже с малейшими повреждениями. Обороняться на задней линии в этом году не получается, а атаковать Фелипе Мелихени Родригес Альвес особо не умеет, не обладая мощной подачей, а также действуя слишком прямолинейно. Единственное преимущество, которым обладает Фелипе Мелихени Родригес Альвес, это умение играть на травяных кортах.

Гонзало Виллануэва

В этом сезоне Гонзало Виллануэва действует неоднозначно, ведь можно увидеть великолепные действия в атаке, но что касается остальных компонентов, то здесь допускается слишком большое количество ошибок. Да, Гонзало Виллануэва обладает очень сильной первой подачей, а так как матч проходит на закрытом харде, это дает преимущество. Но, с обороной дела не идут, так как Гонзало Виллануэва не всегда чувствует заднюю линию, плохо играет у сетки, а также в этом сезоне ухудшилась работа ногами, ведь Гонзало Виллануэва не может похвастаться такой физической формой, как и раньше. Конечно, Гонзало Виллануэва имеет один из самых сильных на этом турнире форхенд, но это преимущество сможет дать результат лишь в том случае, если 58-я ракетка мира прибавит в плане стабильности, а также сможет завладеть инициативой в матче и заставить игра оппонента в собственном ритме. Если же сначала поединка не получится навязать свою игру, то вряд ли потом получится что-то изменить.

Сегодня матч Фелипе Мелихени Родригес Альвес — Гонзало Виллануэва Прогнозы от БК «БалтБет»

Со старта текущего теннисного сезона Фелипе Мелихени Родригес Альвес и Гонзало Виллануэва начали демонстрировать отличный уровень подготовки, что вылилось в большое количество побед и завоеванных трофеев. На фоне того, что ряд спортсменом пока не может похвастаться хорошей формой, демонстрируя рваные результаты, наши соперники стараются выигрывать как можно больше матчей, чтобы улучшать свои позиции в рейтинге. Напомним, что за победу в текущем турнире теннисисты получат достаточное количество очков, чтобы еще больше подняться в рейтинге, и результаты, которые Фелипе Мелихени Родригес Альвес и Гонзало Виллануэва показывают на этом турнире, свидетельствуют о том, что соперники не собираются сбавлять обороты, и главной их целью здесь является взятие трофея. Именно поэтому матч этих соперников приковал внимание любителей тенниса, и наши аналитики тоже решили поделиться своими прогнозами на этот матч. Так как уже в текущем сезоне Фелипе Мелихени Родригес Альвес и Гонзало Виллануэва провели несколько очных матчей, которые прошли в напряженной борьбе, наши аналитики уверены в том, что великолепная форма и отличный уровень подготовки должны способствовать тому, что и этот матч между соперниками должен получиться не менее зрелищным, чем предыдущие матчи. Покрытие турнира тоже располагает к затяжной игре, так как Фелипе Мелихени Родригес Альвес и Гонзало Виллануэва действуют от подачи, поэтому мы не исключаем плотную борьбу в каждом сете, что, несомненно, придется по вкусу любителям большого тенниса.

Фелипе Мелихени Родригес Альвес — Гонзало Виллануэва: кто пройдет в следующий раунд?

Исходя из того, какие коэффициенты выставили букмекеры на матч, в котором примут участием Фелипе Мелихени Родригес Альвес и Гонзало Виллануэва, наши эксперты обратили на него внимание. Вообще, Фелипе Мелихени Родригес Альвес сейчас не на столько в хорошей форме, чтобы видеть этого спортсмена явным фаворитом матча. Возможно, что букмекеры в своих котировках на это противостояние исходили из рейтинга оппонентов, однако они видимо не учли, что Гонзало Виллануэва имеет больше сыгранных матчей на данном типе покрытия, да и вообще, в личных встречах имеет перевес. Мы тщательно проанализировали результаты соперников на этом турнире, а также обратили внимание на то, как спортсмены выступали здесь в прошлые годы. Полученная информация вселила в нас дополнительную уверенность в том, что Фелипе Мелихени Родригес Альвес – не такой явный фаворит. Исходя из этого мы рекомендуем делать ставки на плюсовую фору аутсайдера букмекеров в этом матче. Те бетторы, которые предпочитают рисковые ставки, могут сыграть победу аутсайдера, кстати, букмекеры предлагают на это довольно высокий коэффициент, что позволит в несколько раз увеличить игровой банк. Еще бы мы рекомендовали обратить внимание на общий тотал геймов в этом матче. Наши аналитики думают, что матч получится затяжным, что автоматически предполагает ставки на тотал больше геймов. Нашу уверенность в этом прогнозе подкрепляет тот факт, что все личные встречи спортсменов на данном типе покрытия проходили в борьбе. Скорее всего, и это противостояние не станет исключением, тем более что Фелипе Мелихени Родригес Альвес и Гонзало Виллануэва на этом турнире демонстрируют неплохой уровень подготовки.

СЕГОДНЯ МАТЧ Фелипе Мелихени Родригес Альвес — Гонзало Виллануэва. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ



Сегодня среди любителей ставок на спорт теннис занимает особую популярность. Благодаря тому, что современные букмекеры существенно расширили линию ставок на этот вид спорта, бетторы получили возможность большого выбора событий на теннисные матчи. Теперь можно делать ставки не только на исходы матча, форы и тоталы, но и на сеты, геймы и статистику. Конечно, чтобы выигрывать на ставках на теннисной статистике, необходимо иметь определенные знания, однако благодаря нашим аналитикам, которые выбирают наиболее интересные теннисные противостояния, и составляют к ним прогнозы, все становится гораздо проще. Сегодня среди большого количества теннисных матчей наши эксперты выбрали матч, в котором соперниками будут Фелипе Мелихени Родригес Альвес и Гонзало Виллануэва. Эти спортсмены уверенно играют на данном турнире, своих соперников они прошли, не потратив дополнительных усилий. Скорее всего, теннисисты так распланировали свой график, чтобы выходить на пик формы с сохранением большого количества физических и психологических сил как раз к важным стадиям турнира. Наши аналитики полагают, что предстоящий матч станет серьезным экзаменом и для Фелипе Мелихени Родригес Альвес и для Гонзало Виллануэва, так как действия спортсменов на корте позволят оценить их реальную подготовку, а также позволят ответить на вопрос, можно ли рассматривать спортсменов в качестве одних из претендентов на титул в этом турнире. Поэтому рекомендуем понаблюдать за этим матчем, а чтобы подогреть интерес к просмотру противостояния, советуем воспользоваться нашими прогнозами, которые приведены ниже.

http://evolvegame.ru/cat0-540095-prognoz-na-match-anna-gabrich-vanessa-ersoz-03-05-22/