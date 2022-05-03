Лоуренс Батальин — Херардо Лопес Вильясенор: погода помешает показать хороший теннис

Прогноз Лоуренс Батальин — Херардо Лопес Вильясенор (03.05.2022), ставки и коэффициенты

Лоуренс Батальин — Херардо Лопес Вильясенор (03.05.2022), ставки и коэффициенты

03.05.2022 в 22:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата UTR Pro Tennis Series, в котором на корт выйдут Лоуренс Батальин , а противостоять в этом поединке будет Херардо Лопес Вильясенор.



Теннисное противостояние Лоуренс Батальин — Херардо Лопес Вильясенор пройдет в рамках следующего раунда престижного международного турнира, так что согласно календарю организаторов, он состоится 03.05.2022. Благодаря букмекерским конторам и их линии уже известно, что игра стартует в 22:30 по МСК. В статистике личных встреч, насчитывающей пять поединков, Лоуренс Батальин является лидером, одержав четыре победы и лишь один раз потерпев поражение.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Лоуренс Батальин — Херардо Лопес Вильясенор:

Лоуренс Батальин имеет всего пару дней на отдых, ведь уже 03.05.2022 нужно будет играть в следующем раунде турнира, а оппонентом будет выступать Херардо Лопес Вильясенор. По московскому времени профессионалы большого тенниса появятся на корте в 22:30. Если рассматривать статистику данного противостояния, то Лоуренс Батальин имеет небольшие шансы на победу, так как ранее было лишь два выигранных матча против семи проигранных.

Лоуренс Батальин

Первые матчи в этом сезоне продемонстрировали, что Лоуренс Батальин находится в великолепной форме, так что может очень далеко зайти. Кроме того, с мотивацией проблем не будет, так как турнир домашний, а значит, в каждом матче обеспечена мощная поддержка публики. В предыдущих матчах большинство считало, что Лоуренс Батальин является аутсайдером, но все же они завершились победами, гарантировавшими проход в следующий этап. Лоуренс Батальин умеет великолепно играть на задней линии и защищаться у сетки, хотя все же чаще используется атакующий стиль. Лоуренс Батальин обладает сильной подачей с обеих рук, а также умеет правильно использовать не только форхенд, но и бэкхенд. Матчи на данном покрытии корта не представляют особой сложности, так как Лоуренс Батальин может хорошо играть где угодно, меняя свой стиль в зависимости от обстановки.



Херардо Лопес Вильясенор

Если в начале турнира еще были сомнения, находится ли Херардо Лопес Вильясенор на пике своих возможностей, то после последнего сыгранного матча в этом уже никто не сомневается. Херардо Лопес Вильясенор демонстрирует хорошую концентрацию и полностью отдается игре. Да, это еще не пик формы, но все же Херардо Лопес Вильясенор имеет хороший уровень, ведь победить оппонента, который находится также в десятке сильнейших, да еще и со счетом 3-0, довольно сложно. Херардо Лопес Вильясенор намного моложе нынешнего оппонента, хотя в плане опыта совершенно не уступает. Можно не сомневаться, что Херардо Лопес Вильясенор не станет выкладываться уже в первом сете, а просто станет играть в обороне, чтобы сдержать стартовый натиск соперника. Херардо Лопес Вильясенор будет ждать, когда в четвертом и пятом сете оппонента начнет одолевать усталость и начнут появляться ошибки, вот тогда Херардо Лопес Вильясенор и станет демонстрировать свой стиль и выматывать оппонента. Херардо Лопес Вильясенор умеет играть как на задней линии, так и под сеткой, а опасность представляют не только первая, но и вторая подача, так как получается вариативно играть на приеме.

UTR Pro Tennis Series, Лоуренс Батальин — Херардо Лопес Вильясенор

Эксперты нашего сайта заинтересовались теннисным матчем, в котором встретятся Лоуренс Батальин и Херардо Лопес Вильясенор. Судя по тем результатам, которые соперники демонстрируют в текущем сезоне, они провели прекрасную подготовку, следовательно, в нынешнем сезоне они планируют показывать достойные результаты и завоевывать титулы. Судя по составу участников турнира, в рамках которого состоится этот матч, наши соперники имеют неплохие шансы на то, чтобы попасть в высокие стадии и побороться за титул. Мировые эксперты тенниса еще несколько лет назад говорили о том, что Лоуренс Батальин и Херардо Лопес Вильясенор в ближайшем будущем будут входить в число лучших спортсменов тура. В прошлых сезонах эти спортсмены прибавляли в игре, и вот наступил момент, когда даже против серьезных соперников, букмекеры выставляют их фаворитами. Причем, на наш взгляд, все это — вполне справедливо, так как, по словам самих спортсменов, они жаждут занять самые высокие места в туре. Однако для этого необходимо не только много тренироваться, но и выигрывать титулы. Поэтому спортсмены возлагают большие надежды на этот турнир, так как победа здесь позволит им существенно укрепить свои позиции в мировом рейтинге. Напомним, что за победу в крупном теннисном турнире спортсменам начисляют большое количество призовых очков, составляющих рейтинг спортсмена. Так что, здесь противостояние будет очень интересным, так как Лоуренс Батальин и Херардо Лопес Вильясенор имеет самые радужные планы на этот сезон. В отношении прогнозов от наших экспертов, то ниже мы постарались отразить свое видение этого матча, на котором и базируются наши прогнозы. Надеемся, они окажутся полезными, и позволят насладиться интересным противостоянием и неплохо заработать на ставках в букмекерских конторах.



Лоуренс Батальин — Херардо Лопес Вильясенор (03.05.2022), ставки и коэффициенты

Лоуренс Батальин

Лишь в первом матче данного турнира было непонятно, в какой форме находится Лоуренс Батальин, ведь представителя четвертой сотни мирового теннисного рейтинга удалось дожать лишь в пятом сете, когда все ожидали яркой досрочной победы. Но, затем Лоуренс Батальин уже не позволяет оппонентам показывать свой теннис, а навязывает свой стиль. Лоуренс Батальин старается загонять соперников по корту и максимально вымотать их. Главным козырем, которым обладает Лоуренс Батальин, является психологическая стойкость, ведь даже проиграв два первых сета Лоуренс Батальин не опускает рук, а вполне может переломать ход поединка и одержать победу, что наблюдалось уже неоднократно. Хотя профильным покрытием является грунт, Лоуренс Батальин все же умело действует на любом корте, при этом, меняется и стиль игры. Так как в этом сезоне уже было сыграно несколько матчей на харде, то Лоуренс Батальин точно не станет испытывать проблем на данном покрытии.

Херардо Лопес Вильясенор

Этот сезон Херардо Лопес Вильясенор проводит довольно неубедительно, так что в фавориты данного поединка 42-ю ракетку мира букмекеры поставили исключительно из-за более высокой позиции в теннисном рейтинге. Первые два турнира были проиграны уже на первой стадии, а в третьем удалось пройти первый раунд, но исключительно лишь благодаря тому, что у оппонента случился рецидив травмы. А уже во втором раунде было поражение в двух партиях. Вряд ли после этого что-то сильно поменялось, так что в этом матче Херардо Лопес Вильясенор снова не сможет продемонстрировать уверенной игры, а будет допускать много глупых ошибок. На корте Херардо Лопес Вильясенор слишком нервничает, что хорошо видно по приему мяча, а также по тому, настолько много совершается лишних движений. В этом сезоне Херардо Лопес Вильясенор допускает слишком много брака на задней линии, а в розыгрышах часто излишне форсирует события, что приводит к потере мяча. Что касается ввода мяча в игру, то и здесь все далеко не идеально.

Сегодня матч Лоуренс Батальин — Херардо Лопес Вильясенор Прогнозы от БК «БалтБет»

Престижный теннисный турнир – это всегда много интересных матчей, в которых встречаются соперники разного уровня. Среди большого количества матчей наши аналитики выбрали для прогнозирования противостояние, в котором встретятся Лоуренс Батальин и Херардо Лопес Вильясенор. Несмотря на то, что спортсмены занимают разные строчки рейтинга, фактически, на этом турнире они имеют равные шансы на проход в следующий раунд. Дело в том, что покрытие турнира отлично подходит под стиль игры теннисиста, занимающего в рейтинге позиции, гораздо ниже, чем соперник. А вот теннисист, находящийся выше в рейтинге, не имеет достаточно опыта выступлений на этом покрытии. Это подтверждают и личные встречи теннисистов. Конечно, преимущество в них находится на стороне более титулованного соперника, однако несколько встреч, произошедших как раз на подобном типе покрытия, наглядно показывает, что это покрытие для него непрофильное, и тут верх одерживал менее титулованный соперник. В общем, несмотря на то, что линия букмекеров уже несколько прогнулась в сторону нашего прогноза, мы все равно полагаем, что у аутсайдера букмекеров в этом матче есть отличные шансы не только навязать борьбу своему более известному и титулованному сопернику, но и победить. С остальными прогнозами наших аналитиков на этот матч можно ознакомиться ниже.

Лоуренс Батальин — Херардо Лопес Вильясенор: погода помешает показать хороший теннис

Лоуренс Батальин и Херардо Лопес Вильясенор которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Лоуренс Батальин имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Херардо Лопес Вильясенор хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Лоуренс Батальин. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Херардо Лопес Вильясенор умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Лоуренс Батальин довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Херардо Лопес Вильясенор вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Лоуренс Батальин.

СЕГОДНЯ МАТЧ Лоуренс Батальин — Херардо Лопес Вильясенор. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ



Сегодня среди любителей ставок на спорт теннис занимает особую популярность. Благодаря тому, что современные букмекеры существенно расширили линию ставок на этот вид спорта, бетторы получили возможность большого выбора событий на теннисные матчи. Теперь можно делать ставки не только на исходы матча, форы и тоталы, но и на сеты, геймы и статистику. Конечно, чтобы выигрывать на ставках на теннисной статистике, необходимо иметь определенные знания, однако благодаря нашим аналитикам, которые выбирают наиболее интересные теннисные противостояния, и составляют к ним прогнозы, все становится гораздо проще. Сегодня среди большого количества теннисных матчей наши эксперты выбрали матч, в котором соперниками будут Лоуренс Батальин и Херардо Лопес Вильясенор. Эти спортсмены уверенно играют на данном турнире, своих соперников они прошли, не потратив дополнительных усилий. Скорее всего, теннисисты так распланировали свой график, чтобы выходить на пик формы с сохранением большого количества физических и психологических сил как раз к важным стадиям турнира. Наши аналитики полагают, что предстоящий матч станет серьезным экзаменом и для Лоуренс Батальин и для Херардо Лопес Вильясенор, так как действия спортсменов на корте позволят оценить их реальную подготовку, а также позволят ответить на вопрос, можно ли рассматривать спортсменов в качестве одних из претендентов на титул в этом турнире. Поэтому рекомендуем понаблюдать за этим матчем, а чтобы подогреть интерес к просмотру противостояния, советуем воспользоваться нашими прогнозами, которые приведены ниже.

http://evolvegame.ru/cat0-540205-prognozy-i-stavki-specialistov-na-match-yuriy-nagdalyan-andrey-uvarov-03-05-22/