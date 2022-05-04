Прогноз Нью-Орлеан Пеликанс (Andrik) — Денвер Наггетс (ViTOR) (04-го мая 2022 года), ставки и коэффициенты

Нью-Орлеан Пеликанс (Andrik) — Денвер Наггетс (ViTOR). Прогноз, ставки на матч (04.05.22)

04-го мая в 14:50 по МСК состоится матч в рамках чемпионата NBA, в котором на своей площадке местный клуб Нью-Орлеан Пеликанс (Andrik) примет соперника по национальному первенству Денвер Наггетс (ViTOR).



Главный тренер баскетбольного клуба Нью-Орлеан Пеликанс (Andrik) каждый день уделяет упорным тренировкам, ведь 04-го мая хозяевам предстоит у себя дома принимать Денвер Наггетс (ViTOR). Игра, которая начнется в 14:50 по московскому времени, не обещает быть легкой, так как статистика данного противостояния говорит в пользу гостей. Последний раз хозяевам удавалось выиграть в личной встрече уже три года назад.



Нью-Орлеан Пеликанс (Andrik) — Денвер Наггетс (ViTOR). КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

На 04-го мая в букмекерских конторах появились новые события, так что в линии можно найти баскетбольный матч Нью-Орлеан Пеликанс (Andrik) — Денвер Наггетс (ViTOR). Прием предматчевых ставок на данную игру будет осуществляться вплоть до 14:50 по московскому времени. А уже после начала матча букмекеры начнут принимать ставки в режиме реального времени. Уже два года команды между собой не играли, а в последних десяти матчах лидирует баскетбольный клуб Нью-Орлеан Пеликанс (Andrik), одержав семь побед.

Нью-Орлеан Пеликанс (Andrik)

Сейчас баскетбольный клуб Нью-Орлеан Пеликанс (Andrik) демонстрирует ужасную форму, проиграв четыре матча подряд. Такие результаты всех разочаровали, особенно главного тренера, ведь в двух поединках соперниками были явные аутсайдеры этого чемпионата. Причем, в одном из матчей хозяева допустили целых 26 потерь, которые соперник воплотил в сорок очков. Одной из причин слабой игры команды стала плохая форма лидера, который в этом месяце в среднем за игру набирает двенадцать очков, когда в прошлом месяце этот показатель достигал восемнадцати. Мало того, что баскетболист находится в худшей физической форме, так и точность бросков стала слабее. Тем не менее, пока команда не делает никаких резких решений, хотя опустилась уже на восьмую строчку и вполне может покинуть плей-офф. Хорошо хоть, что на своем поле Нью-Орлеан Пеликанс (Andrik) демонстрирует неплохой баскетбол, так что хозяева точно в этом матче будут отчаянно бороться за очки.



Денвер Наггетс (ViTOR)

На данный момент баскетбольный клуб Денвер Наггетс (ViTOR) занимает шестую строчку в турнире, так что путевка в плей-офф уже практически обеспечена. Тем более, что сейчас команда находится в отличной форме и выдает серию из четырех побед. Если же взять последние десять туров, то в них гости выиграли восемь раз, а в двух поражениях отставание не превышало пяти очков. Стоит отметить, что Денвер Наггетс (ViTOR) мощно играет на своей площадке, а вот на выезде уже не является настолько грозной командой, ведь практически все гостевые победы были добыты с трудом. Главная звезда команды набирает треть очков среди всех игроков гостей, а также лидирует в чемпионате в индивидуальном зачете. Но, если данного баскетболиста полностью закрывают игроки соперника, то Денвер Наггетс (ViTOR) не может толком строить свою игру и зачастую такие матчи завершаются поражениями. В этой встрече у гостей не смогут играть нападающий и двое защитников.

Прогноз на матч Нью-Орлеан Пеликанс (Andrik) — Денвер Наггетс (ViTOR)

Поклонники баскетбола с нетерпением ожидают матча Нью-Орлеан Пеликанс (Andrik) — Денвер Наггетс (ViTOR), запланированного на 04-го мая. На площадке игроки обеих команд появятся в 14:50 по МСК. В каждой встрече данных соперников счет зашкаливает, ведь Нью-Орлеан Пеликанс (Andrik) и Денвер Наггетс (ViTOR) предпочитают атакующую игру, забрасывая мяч очень часто в кольцо. Что же касается лидера в данном противостоянии, то больше побед у баскетбольного клуба Нью-Орлеан Пеликанс (Andrik).



Прогноз и ставка на матч Нью-Орлеан Пеликанс (Andrik) — Денвер Наггетс (ViTOR) 04-го мая

Нью-Орлеан Пеликанс (Andrik)

После многочисленных потерь на выезде, баскетбольный клуб Нью-Орлеан Пеликанс (Andrik) наконец-то возвращается на родную площадку, а дома команда играет намного лучше. В последнем гостевом поединке БК Нью-Орлеан Пеликанс (Andrik) сыграл просто ужасно, так как получилось с трудом набрать только пятьдесят очков, а в составе команды нормально действовало только два игрока, да и то лишь в одной четверти. При поддержке трибун баскетбольный клуб Нью-Орлеан Пеликанс (Andrik) всегда выступает лучше, и в среднем набирает более сотни очков за матч. Но, хозяевам все же нужно поработать над своими действиями в атаке, так как подводит реализация из трехсекундной зоны, а также не лучшим образом баскетболисты клуба Нью-Орлеан Пеликанс (Andrik) бросают из-за дуги. Серьезных кадровых потерь в составе хозяев нет, ведь в лазарете находятся игроки, но в этом сезоне они не отыгрывают большой роли в игре команды.

Денвер Наггетс (ViTOR)

В прошлом матче баскетбольный клуб Денвер Наггетс (ViTOR) потерял своего лидера, без которого команда оказалась неспособной к результативным действиям. В том поединке гости после первой четверти лидировали с преимуществом в семнадцать очков, но после потери данного баскетболиста стали безвольно бегать по площадке, так что в итоге уступили, позволив сопернику обогнать себя на тридцать очков. В нынешнем матче травмированный игрок вряд ли сможет сыграть, так как потянул мышцы спины, а на восстановление от данного повреждения будет мало даже недели, а между матчами всего несколько дней. Учитывая то, что баскетбольный клуб Денвер Наггетс (ViTOR) и так на выезде играет хуже, чем дома, а также отсутствие ключевого игрока, вряд ли гости смогут продемонстрировать в данном поединке достойную игру. Все остальные баскетболисты клуба Денвер Наггетс (ViTOR) находятся в хорошей форме, но без лидера гости не могут показывать командных действий, ведь на нем была завязана вся игра.

Сегодня матч Нью-Орлеан Пеликанс (Andrik) — Денвер Наггетс (ViTOR) Прогнозы от БК «БалтБет»

На 04-го мая можно сделать ставку на баскетбольное противостояние Нью-Орлеан Пеликанс (Andrik) — Денвер Наггетс (ViTOR), в котором встречаются одни из главных претендентов на победу в данном турнире. Предматчевая ставка на данный матч будет возможна до 14:50 по Москве, пока не прозвучит сирена и не начнется игра. По статистике предыдущих встреч определить очевидного фаворита не так просто, так как в последних десяти матчах было по пять побед у каждой команды.

Нью-Орлеан Пеликанс (Andrik) — Денвер Наггетс (ViTOR): единоборств будет много, набранных очков — нет

Несмотря на то, что старт сезона баскетбольный клуб Нью-Орлеан Пеликанс (Andrik) провел не лучшим образом, так что даже некоторое время находился в середине турнирной таблицы, постепенно команда начала прибавлять. Сейчас хозяева уже идут пятыми, так что находятся в зоне плей-офф, а за последних десять матчей было только одно поражение, да и то от команды, которая на данный момент возглавляет турнирную таблицу. Сразу трое баскетболистов клуба Нью-Орлеан Пеликанс (Andrik) показывают феноменальную точность на трехочковых бросках, так что если хозяева не могут пробиться к чужому кольцу, то компенсируют это дальними бросками. На своей площадке команда еще и показывает очень атакующую игру, так что многие баскетболисты набирают более двадцати очков за матч, а в последнем поединке сразу двое сделало «дабл-дабл». Мало того, что у баскетбольного клуба Нью-Орлеан Пеликанс (Andrik) и так глубокий состав, так среди игроков основы еще и нет травмированных.

С самого начала данного турнира баскетбольный клуб Денвер Наггетс (ViTOR) входит в тройку наихудших команд, демонстрируя отвратительную игру. На выезде была уже серия из семи подряд поражений, а последний раз гостям удавалось выигрывать еще два месяца назад. Оборона баскетбольного клуба Денвер Наггетс (ViTOR) не умеет сдерживать атаки соперника, что вызвано неопытностью защитников, так как большинство игроков данного амплуа только первый год проводят на таком уровне. В нападении хорошо смотрится только тяжелый форвард, но один он не может вытянуть команду, тем более, что между игроками нет взаимопонимания и слаженные действия на площадке можно увидеть не часто. В этом матче у главного тренера может не быть игрока, который сыграет атакующего защитника, так как все баскетболисты, выступающие на данной позиции, травмированы.

СЕГОДНЯ МАТЧ Нью-Орлеан Пеликанс (Andrik) — Денвер Наггетс (ViTOR). ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ



Долгое время баскетбольный клуб Нью-Орлеан Пеликанс (Andrik) лидировал в своей Конференции, но стоило проиграть два матча подряд, как хозяева уступили первую строчку, так что сейчас занимают уже второе место. Но, так как выиграть регулярный сезон вряд ли получится, команда не особо стремится вернуть первое место, ведь для баскетбольного клуба Нью-Орлеан Пеликанс (Andrik) гораздо важнее финишировать в зоне плей-офф, и лучше это сделать в первой четверке, ведь будут гораздо выше шансы выиграть первый раунд. В этом сезоне командой руководит новый тренер, который сделал более надежной игру в обороне, причем, особенно это касается домашних поединков, где баскетболисты делают все возможное, чтобы не дать сопернику сделать бросок по кольцу. Так как выездная серия только что завершилась, то болельщики баскетбольного клуба Нью-Орлеан Пеликанс (Andrik) все же надеются, что их команда сможет наконец-то одержать победу. Тем более, что из лазарета вышел разыгрывающий защитник, который контролирует всю игру команды.

В последнее время баскетбольный клуб Денвер Наггетс (ViTOR) испытывает откровенные проблемы с обороной, что связано с травмами сразу двух разыгрывающих защитников и атакующего защитника. Из-за этого результаты гостей сильно упали, ведь в последних пяти турах получилось одержать всего одну победу, а четыре встречи были проиграны. Пока команда еще не покинула зону плей-офф, но уже с четвертого места опустилась на седьмое, так что главному тренеру необходимо принимать какие-то меры, ведь в ином случае баскетбольный клуб может выбыть из восьмерки лучших. В каждом матче гости пропускают более сотни очков, а на выезде результаты гораздо хуже. В последнем поединке баскетболисты клуба Денвер Наггетс (ViTOR) хорошо начали и выиграли первые две четверти, но после перерыва команда посыпалась, проиграв с отставанием в двенадцать очков. Некоторые игроки гостей находятся в слабой форме, из-за чего им сложно отыграть весь матч.

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