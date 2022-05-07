Прогноз Николай Широков — Гордан Зелёный (07 мая), ставки и коэффициенты

Николай Широков — Гордан Зелёный. Прогноз, ставки на матч (07.05.22)

07.05.2022 в 01:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Мастерс, в котором на корт выйдут Николай Широков , а противостоять в этом поединке будет Гордан Зелёный.



Николай Широков сейчас каждый день проводит в упорных тренировках, ведь уже 07.05.2022 придется сыграть на корте против такого непростого оппонента, как Гордан Зелёный. По Москве данный поединок начнется в 01:30. Статистика личных встреч насчитывает пять матчей, и в ней явным фаворитом является Гордан Зелёный, одержав четыре победы при одном поражении, причем три победы были еще и досрочными.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Николай Широков — Гордан Зелёный:

На следующей неделе стартует престижный теннисный турнир, и 07.05.2022 откроет его противостояние Николай Широков — Гордан Зелёный. Тем, кто хочет попасть на матч-открытие, лучше прийти на трибуны до 01:30 по МСК, то есть до начала игры. Николай Широков и Гордан Зелёный отлично знают друг друга, ведь история противостояния насчитывает уже двенадцать матчей, в которых Гордан Зелёный может гордиться семью победами, а вот Николай Широков имеет только пять выигранных встреч.

Николай Широков

В этом сезоне Николай Широков показывает блеклую игру, ведь было сыграно шесть поединков на грунтовом покрытии, из которых три было проиграно. И это при том, что почти все матчи были в квалификации на различных турнирах. Видно, что на грунте Николай Широков играет очень тяжело, ведь ранее принимать участие получалось лишь в тех турнирах, которые проходили на харде. Николай Широков умеет лишь демонстрировать агрессивную быструю игру, а вот с вязкими грунтовыми матчами дело пока не складывается. Так что, хоть Николай Широков и входит в двадцатку сильнейших теннисных ракеток мира, нельзя говорить ни о каком лидерстве в данном поединке. Скорее всего, что Николай Широков будет делать ставку не только на свою подачу, но и постарается грамотно играть на приеме. Заднюю линию Николай Широков чувствует очень хорошо, но быстро перемещаться к сетке не всегда получается, так что это и есть слабым местом.



Гордан Зелёный

Начало этого сезона могло бы быть просто великолепным, ведь уже на первом турнире удалось дойти до полуфинала, но от игры пришлось отказаться из-за небольшого повреждения. К счастью, травма оказалась несерьезной, так что Гордан Зелёный теперь снова в строю и надеется лучше сыграть уже на этом турнире. Гордан Зелёный имеет необычный стиль игры, исполняя во время матча множество резанных коротких ударов, так что оппонентам очень непросто подстраиваться под такую игру и уверенно действовать на розыгрышах. С подачей пока Гордан Зелёный испытывает проблемы, но вряд ли это будет долго, ведь просто пока нет необходимости сильно нагружать руку, так как именно с ней были небольшие проблемы, которые заставили обратиться к врачам. На жестком покрытии Гордан Зелёный выступает чаще всего, так что обладает огромным опытом игры на данных кортах. Сейчас Гордан Зелёный занимает 38-ю строчку мирового рейтинга, но есть отличные шансы подняться еще выше.

Мастерс, Николай Широков — Гордан Зелёный

Любители большого тенниса замерли в ожидании начала матча, соперниками в котором будут Николай Широков и Гордан Зелёный. Сейчас эти спортсмены входят в число лучших теннисистов современности. Благодаря стабильным результатам и разнообразной игре, доставляющей удовольствие любителям этого вида спорта, они смогли завоевать себе место в теннисной элите, добившись признания болельщиков. Сегодняшний матч, равно как и большинство матчей в карьере этих спортсменов, будет иметь для них важное значение, так как победа позволит на шаг приблизиться к очередному трофею, что, несомненно, еще больше подымит уровень спортсменов в глазах преданных фанатов. Эксперты нашего сайта, равно, как и мировые эксперты большого тенниса, полагают, что Николай Широков и Гордан Зелёный должны применить весь свой богатый арсенал, так как победить малой кровью в таком противостоянии вряд ли удастся. Спортсмены прекрасно знакомы с тем, каким богатым арсеналом обладает соперник, поэтому постараются навязать свою игру, что позволит контролировать ход матча. Естественно, сделать это будет очень непросто, так как для того чтобы переломить соперника такого уровня психологически необходимо постоянно действовать первым номером, а для этого потребуется большая затрата сил. Исходя из этого, при составлении прогнозов на этот матч, наши эксперты обращали внимание на все маломальские аспекты, которые способны оказать влияние на течение этого матча. Такой подход позволил нам взглянуть на это противостояние под другим углом, что дало новые решения для прогнозирования, с которыми можно ознакомиться ниже.



Прогноз и ставка на матч Николай Широков — Гордан Зелёный 07.05.2022

Николай Широков

Николай Широков не обладает очень сильной подачей, а старается просто послать мяч как можно глубже на половину корта оппонента. Но, с приема Николай Широков любит и умеет атаковать хорошими ударами, так что может создать опасность, как на первой, так и на второй подаче. Обладая огромным опытом в большом теннисе, Николай Широков умеет хорошо читать игру и всегда предугадывает направление удара, даже если оппонент отличается вариативностью ударов. Так что, добыть эйс против такой легенды тенниса, как Николай Широков не очень просто. Начало карьеры было как раз на травяных кортах, так что хоть в этом сезоне еще и не было матчей на данном покрытии, но на нем Николай Широков умеет играть очень хорошо. Слабым местом является выносливость, ведь в таком возрасте не просто играть так часто матчи, но пока в прошлых поединках не приходилось ввязываться в затяжную игру.

Гордан Зелёный

На этом турнире Гордан Зелёный играет еще с квалификации, но в первых трех матчах не было особо сильного сопротивления, так что и не пришлось тратить много сил для победы. Это позволило набрать хороший ход, так что в последнем поединке даже получилось обыграть более именитого оппонента, находившегося не в лучших кондициях. Сейчас пока сложно сказать, имеет ли Гордан Зелёный какие-то слабые места, ведь 149-я ракетка мира выглядит стабильно во всех моментах игры. Гордан Зелёный уверенно вводит мяч в игру сильной подачей, а обмениваться ударами может не только на задней линии, но и в любой точке корта, даже возле сетки. Со скоростью проблем также нет, ведь Гордан Зелёный много работает ногами и постоянно движется на корте, выбирая наилучшее место для приема мяча. Пока еще не было затяжных поединков, где необходимо проводить на корте по несколько часов, так что пока не ясно, как Гордан Зелёный сможет сыграть в матче на выносливость. Но, так как Гордан Зелёный не имеет даже двадцати лет, то вряд ли в этом плане будут проблемы.

Сегодня матч Николай Широков — Гордан Зелёный Прогнозы от БК «БалтБет»

Со старта текущего теннисного сезона Николай Широков и Гордан Зелёный начали демонстрировать отличный уровень подготовки, что вылилось в большое количество побед и завоеванных трофеев. На фоне того, что ряд спортсменом пока не может похвастаться хорошей формой, демонстрируя рваные результаты, наши соперники стараются выигрывать как можно больше матчей, чтобы улучшать свои позиции в рейтинге. Напомним, что за победу в текущем турнире теннисисты получат достаточное количество очков, чтобы еще больше подняться в рейтинге, и результаты, которые Николай Широков и Гордан Зелёный показывают на этом турнире, свидетельствуют о том, что соперники не собираются сбавлять обороты, и главной их целью здесь является взятие трофея. Именно поэтому матч этих соперников приковал внимание любителей тенниса, и наши аналитики тоже решили поделиться своими прогнозами на этот матч. Так как уже в текущем сезоне Николай Широков и Гордан Зелёный провели несколько очных матчей, которые прошли в напряженной борьбе, наши аналитики уверены в том, что великолепная форма и отличный уровень подготовки должны способствовать тому, что и этот матч между соперниками должен получиться не менее зрелищным, чем предыдущие матчи. Покрытие турнира тоже располагает к затяжной игре, так как Николай Широков и Гордан Зелёный действуют от подачи, поэтому мы не исключаем плотную борьбу в каждом сете, что, несомненно, придется по вкусу любителям большого тенниса.

Николай Широков — Гордан Зелёный: ошибок будет много, ставим на количество геймов

Николай Широков и Гордан Зелёный которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Николай Широков имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Гордан Зелёный хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Николай Широков. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Гордан Зелёный умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Николай Широков довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Гордан Зелёный вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Николай Широков.

СЕГОДНЯ МАТЧ Николай Широков — Гордан Зелёный. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ



Сегодня среди любителей ставок на спорт теннис занимает особую популярность. Благодаря тому, что современные букмекеры существенно расширили линию ставок на этот вид спорта, бетторы получили возможность большого выбора событий на теннисные матчи. Теперь можно делать ставки не только на исходы матча, форы и тоталы, но и на сеты, геймы и статистику. Конечно, чтобы выигрывать на ставках на теннисной статистике, необходимо иметь определенные знания, однако благодаря нашим аналитикам, которые выбирают наиболее интересные теннисные противостояния, и составляют к ним прогнозы, все становится гораздо проще. Сегодня среди большого количества теннисных матчей наши эксперты выбрали матч, в котором соперниками будут Николай Широков и Гордан Зелёный. Эти спортсмены уверенно играют на данном турнире, своих соперников они прошли, не потратив дополнительных усилий. Скорее всего, теннисисты так распланировали свой график, чтобы выходить на пик формы с сохранением большого количества физических и психологических сил как раз к важным стадиям турнира. Наши аналитики полагают, что предстоящий матч станет серьезным экзаменом и для Николай Широков и для Гордан Зелёный, так как действия спортсменов на корте позволят оценить их реальную подготовку, а также позволят ответить на вопрос, можно ли рассматривать спортсменов в качестве одних из претендентов на титул в этом турнире. Поэтому рекомендуем понаблюдать за этим матчем, а чтобы подогреть интерес к просмотру противостояния, советуем воспользоваться нашими прогнозами, которые приведены ниже.

http://evolvegame.ru/cat2-552297-prognozy-i-stavki-na-match-dzheraldton-bukkanirs-goldfilds-dzhaynts-07-05-22/