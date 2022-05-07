Глория Алого Пикерас — Габриелла Да Силва Фик. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (07.05.22)

Прогноз Глория Алого Пикерас — Габриелла Да Силва Фик (07-го мая 2022 года), ставки и коэффициенты

Глория Алого Пикерас — Габриелла Да Силва Фик (07-го мая), ставки и коэффициенты

07-го мая в 09:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата UTR Pro Tennis Series, в котором на корт выйдут Глория Алого Пикерас , а противостоять в этом поединке будет Габриелла Да Силва Фик.



В 09:00 по Москве Глория Алого Пикерас и Габриелла Да Силва Фик выйдут на теннисный корт, чтобы продемонстрировать все свое мастерство и определить, кто же пройдет дальше в данном турнире, а кому придется паковать чемоданы домой. Матча ждать осталось недолго, ведь согласно календарю Мастерса, он пройдет 07-го мая. Единственный раз Глория Алого Пикерас и Габриелла Да Силва Фик встречались на корте три года назад, и тогда пришлось играть пять сетов, для того, чтобы определить победителя. Благодаря той победе Глория Алого Пикерас сейчас считается фаворитом.



Глория Алого Пикерас — Габриелла Да Силва Фик. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

До 07-го мая осталось не так много времени, так что тем, кто все же хочет увидеть теннисный поединок Глория Алого Пикерас — Габриелла Да Силва Фик вживую, необходимо поспешить. Уже четыре года Глория Алого Пикерас и Габриелла Да Силва Фик не выходили вместе на один корт, а ранее было всего две личных встречи, в которых каждый оппонент сумел получить по одной победе со счетом 3-2. Начало этого матча в 09:00 по МСК.

Глория Алого Пикерас

Глория Алого Пикерас отличается очень сильным характером, так что в любой момент может переломить ход поединка. В предыдущем матче не только были проиграны два сета, но и в третьем поначалу все складывалось не лучшим образом, но все же произошла сенсация, так как удалось переломить ход поединка и добиться победы. В этом сезоне Глория Алого Пикерас проводит лишь второй турнир, так что еще не получилось выйти на пик формы. Тем не менее, на прошлом Челленджере удалось дойти до полуфинала, где было поражение в пятом сете от неудобного по стилю оппонента. Этот турнир намного значимее предыдущего, так что можно не сомневаться, что Глория Алого Пикерас проявит большую мотивацию и постарается зайти как можно дальше. Тем более, что на грунте Глория Алого Пикерас играть умеет и легко выдерживает затяжные подачи. Да, Глория Алого Пикерас больше любит диктовать свои условия игры, но в некоторых случаях получается успешно действовать в зависимости от стиля попавшегося соперника.



Габриелла Да Силва Фик

На этом турнире Габриелла Да Силва Фик играет еще с квалификации, где вначале была победа над представителем пятой сотни теннисного рейтинга, а затем удалось в сложном матче обыграть местного игрока. Сыграв только в двух матчах, еще не получится адаптироваться к данному покрытию корта, ведь Габриелла Да Силва Фик все же больше любит грунтовые или травяные корты, а здесь придется играть на харде. Не обладая высокой скоростью, Габриелла Да Силва Фик не любит быстрого темпа игры, а отдает предпочтение надежной обороне на задней линии. Тем более, что Габриелла Да Силва Фик уверенно действует на приеме, хорошо пробивая обеими сторонами ракетки. 45-я ракетка мира обладает не только качественным форхендом, но и бэкхендом, так что Габриелла Да Силва Фик на второй подаче часто имеет даже больший процент выигрыша, чем на первой. В 35 лет Габриелла Да Силва Фик пока не думает о завершении карьеры, а на этом турнире пока еще не сложно выступать, так как между матчами хватает времени на восстановление.

«Глория Алого Пикерас» — «Габриелла Да Силва Фик»: прогноз автора

Длительное время Глория Алого Пикерас и Габриелла Да Силва Фик не могли скрестить ракетки, чтобы определить, кто является лучшим спортсменом на сегодняшний день. Уже длительное время в мире большого тенниса бытует мнение, что эти спортсмены сейчас являются лучшими, но до этого турнира пути теннисистов не пересекались, так что, сказать, кто из них достоин звания лучшего спортсмена на теннисном Олимпе – было непросто. Любители большого тенниса, а также мировые эксперты и прогнозисты, среди которых есть и сотрудники нашего сайта, полагают, что результат этой встречи позволит ответить на многие вопросы. В СМИ тоже не перестают активно обсуждать этот матч, предлагая не только смотреть онлайн это противостояние, но и активно делясь своими прогнозами. В свете таких событий, мы тоже решили предложить любителям тенниса прогнозы на центральный матч турнира, в котором встретятся Глория Алого Пикерас и Габриелла Да Силва Фик. Это будет противостояние достойных соперников, так как теннисисты существенно превосходят своих визави и в физической и в психологической подготовке. Разговоры идут вокруг того, удастся ли одному из соперников победить малой кровью, либо же болельщиков ждет напряженное противостояние, победителя которого будет определять решающий сет. Преимущество решающего сета заключается в том, что интрига сохраняется до конца, и только решающий розыгрыш сможет поставить точку на этом противостоянии, определив победителя матча. А прогнозы от наших экспертов позволят с еще большим интересом наблюдать за этим матчем, так как бетторы смогут сделать разнообразные ставки, тем самым увеличив шансы на выигрыш.



Глория Алого Пикерас — Габриелла Да Силва Фик. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (07.05.22)

Глория Алого Пикерас

На этом турнире именно Глория Алого Пикерас может похвастаться самой сильной подачей, но она совершенно не отличается вариативностью, ведь данный представитель большого тенниса всегда действует в одном и том же стиле, что отлично знают уже все оппоненты. Да, Глория Алого Пикерас отлично бьет обеими сторонами ракетки, но все же иногда допускает ошибки на приеме, а также не может продемонстрировать уверенную игру возле сетки. Пока Глория Алого Пикерас еще не может похвастаться высокой техничностью, так что побеждать получается лишь за счет хорошей физической формы, силы и высокой скорости. Так что, пусть и получилось на этом турнире зайти так далеко, но это в первую очередь связано со слабым уровнем оппонентов, а дальше будет намного сложнее. Если Глория Алого Пикерас не сможет навязать свою игру и не получится начать матч с мощного атакующего напора, то с обороной все намного сложнее. К тому же, еще ни разу не было такого, чтобы получалось переломать ход поединка.

Габриелла Да Силва Фик

В этом сезоне Габриелла Да Силва Фик не может продемонстрировать свою лучшую форму, но, тем не менее, на данном турнире получилось дойти так далеко. Отчасти это было связано с тем, что оппоненты попадались явно слабее, или же были не в лучшей форме. В прошлом поединке никто не ожидал, что Габриелла Да Силва Фик сможет выиграть, а уже в первом сете пришлось проигрывать со счетом 4-1, но затем все же получилось его выиграть, а оппонент отказался от продолжения игры, ссылаясь на высокое давление и плохое самочувствие. Во всех матчах Габриелла Да Силва Фик допускает слишком много ошибок, так что в этой встрече будет особенно сложно, так как предстоит выдержать агрессивный натиск. Действовать в розыгрышах будет не так просто, ведь при обмене ударами на задней линии Габриелла Да Силва Фик допускает слишком много брака. Данное покрытие корта не является профильным, так что на нем Габриелла Да Силва Фик демонстрирует посредственные результаты.

Сегодня матч Глория Алого Пикерас — Габриелла Да Силва Фик Прогнозы от БК «БалтБет»

Престижный теннисный турнир – это всегда много интересных матчей, в которых встречаются соперники разного уровня. Среди большого количества матчей наши аналитики выбрали для прогнозирования противостояние, в котором встретятся Глория Алого Пикерас и Габриелла Да Силва Фик. Несмотря на то, что спортсмены занимают разные строчки рейтинга, фактически, на этом турнире они имеют равные шансы на проход в следующий раунд. Дело в том, что покрытие турнира отлично подходит под стиль игры теннисиста, занимающего в рейтинге позиции, гораздо ниже, чем соперник. А вот теннисист, находящийся выше в рейтинге, не имеет достаточно опыта выступлений на этом покрытии. Это подтверждают и личные встречи теннисистов. Конечно, преимущество в них находится на стороне более титулованного соперника, однако несколько встреч, произошедших как раз на подобном типе покрытия, наглядно показывает, что это покрытие для него непрофильное, и тут верх одерживал менее титулованный соперник. В общем, несмотря на то, что линия букмекеров уже несколько прогнулась в сторону нашего прогноза, мы все равно полагаем, что у аутсайдера букмекеров в этом матче есть отличные шансы не только навязать борьбу своему более известному и титулованному сопернику, но и победить. С остальными прогнозами наших аналитиков на этот матч можно ознакомиться ниже.

Глория Алого Пикерас — Габриелла Да Силва Фик: порядок побьёт класс

Глория Алого Пикерас и Габриелла Да Силва Фик которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Глория Алого Пикерас имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Габриелла Да Силва Фик хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Глория Алого Пикерас. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Габриелла Да Силва Фик умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Глория Алого Пикерас довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Габриелла Да Силва Фик вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Глория Алого Пикерас.

СЕГОДНЯ МАТЧ Глория Алого Пикерас — Габриелла Да Силва Фик. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Довольно необычно ведет на крупном теннисном турнире спортсменов, которые еще недавно выступали в менее значимых по рейтингу турнирах. Однако мировые эксперты отмечают, что большой теннис прогрессирует довольно быстро, молодые спортсмены стараются демонстрировать теннис высокого уровня, что дает им возможность противостоять теннисистам с высоким рейтингом. Причем, в отдельных матчах молодые спортсмены не только навязывают борьбу своим более именитым и титулованным соперникам, но и побеждают их. Результаты текущего турнира показывают, что Глория Алого Пикерас и Габриелла Да Силва Фик сейчас находятся в прекрасной форме, по ходу турнира они провели несколько непростых матчей, из которых им удалось выйти победителями. А это говорит о готовности бороться здесь и попадать в следующий круг. Наши аналитики полагают, что матч с участием этих спортсменов должен стать очень зрелищным, а его результат может быть непредсказуемым, так как и Глория Алого Пикерас, и Габриелла Да Силва Фик будут прилагать все усилия для того чтобы попасть в следующий круг турнира, что позволит им не только серьезно заявить о своих намерениях в большом теннисе, но и существенно продвинет спортсменов в рейтинге. Поэтому мы предлагаем всем любителям большого тенниса не пропустить этот яркий, и, несомненно, интересный матч, добавить интригу в котором смогут наши прогнозы, с которыми можно подробно ознакомиться ниже.

http://evolvegame.ru/cat1-541351-kanas-garsiyallamas-ruis-tadzimashimizu-prognoz-professionala-na-tennis-07-05-22/