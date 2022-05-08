Дзаламидзе/Морозова — Кристиан/Хан: кто пройдет в следующий раунд?

Прогноз Дзаламидзе/Морозова — Кристиан/Хан (09-го мая), ставки и коэффициенты

Прогноз и ставка на матч Дзаламидзе/Морозова — Кристиан/Хан 09-го мая

09-го мая в 13:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата WTA, в котором на корт выйдут Дзаламидзе/Морозова , а противостоять в этом поединке будет Кристиан/Хан.



Дзаламидзе/Морозова сейчас каждый день проводит в упорных тренировках, ведь уже 09-го мая придется сыграть на корте против такого непростого оппонента, как Кристиан/Хан. По Москве данный поединок начнется в 13:30. Статистика личных встреч насчитывает пять матчей, и в ней явным фаворитом является Кристиан/Хан, одержав четыре победы при одном поражении, причем три победы были еще и досрочными.



Дзаламидзе/Морозова — Кристиан/Хан. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

До 09-го мая осталось не так много времени, так что тем, кто все же хочет увидеть теннисный поединок Дзаламидзе/Морозова — Кристиан/Хан вживую, необходимо поспешить. Уже четыре года Дзаламидзе/Морозова и Кристиан/Хан не выходили вместе на один корт, а ранее было всего две личных встречи, в которых каждый оппонент сумел получить по одной победе со счетом 3-2. Начало этого матча в 13:30 по МСК.

Дзаламидзе/Морозова

На данный момент Дзаламидзе/Морозова является одной из «темных лошадок» данного турнира, ведь в этом сезоне не было участия в других соревнованиях столь высокого класса. Зачастую это были простые Челленджеры, где хватало оппонентов из третьей и четвертой сотни мирового теннисного рейтинга. Как Дзаламидзе/Морозова поведет себя в матче с более серьезным оппонентом пока не ясно, ведь вряд ли получится задавать свой темп и полностью контролировать игру, как это было во всех предыдущих поединках. В прошлых сезонах для успешного выступления не хватало стабильности, а сейчас Дзаламидзе/Морозова пока демонстрирует лишь хорошую первую подачу, но пока не замечено умелой обороны и первоклассных технических навыков. К тому же, Дзаламидзе/Морозова слабо играет у сетки, а также часто допускает потерю концентрации. Этот турнир является домашним, так что есть надежда, что Дзаламидзе/Морозова будет более тщательно готовиться к поединку.



Кристиан/Хан

На этом турнире Кристиан/Хан выступает регулярно, причем, еще ни разу не было такого, чтобы не получилось добраться хотя бы до четвертьфинала. За шесть лет удалось одержать две победы, так что Кристиан/Хан снова входит в число главных фаворитов и постарается оправдать ожидания болельщиков. Последнее особенно важно, так как турнир является домашним, и Кристиан/Хан чувствует огромную ответственность. В начале сезона было сыграно уже шесть матчей, из которых удалось выиграть четыре. Два поражения были вполне ожидаемыми, так как попадались явно более сильные оппоненты, которые в итоге и стали победителями тех турниров. Грунтовые корты являются профильными, а в этом сезоне Кристиан/Хан уже не будет к ним адаптироваться, так как три поединка проходило как раз на этом покрытии. Кристиан/Хан зачастую применяет оборонительную тактику, делая ставку на качественный прием мяча и заострение игры на второй подаче.

Прогноз на матч Дзаламидзе/Морозова — Кристиан/Хан

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Прогноз и ставка на матч Дзаламидзе/Морозова — Кристиан/Хан 09-го мая

Дзаламидзе/Морозова

К данному турниру Дзаламидзе/Морозова подходит в отличной форме, так что постарается приложить максимум усилий для защиты прошлогоднего титула. До данной стадии было сыграно уже пять поединков, причем во всех них не просто были легкие победы, но и не было проиграно ни одной партии. А ведь оппоненты были не самые слабые, так что это еще раз подтверждает, что Дзаламидзе/Морозова находится мало не на пике своих возможностей, так что мало кому удастся остановить звезду большого тенниса. Дзаламидзе/Морозова не может похвастаться самой сильной подачей, но зато обладает высокой скоростью, да и сил на предыдущие матчи было потрачено мало. Дзаламидзе/Морозова старается при первой подаче сделать упор на не силу, а просто использует множество вариаций, пытаясь сбить оппонента с толку. В розыгрышах Дзаламидзе/Морозова демонстрирует стабильно, надежно играет при обмене ударами на задней линии, а в плане комбинационной игры на данный момент нет достойных конкурентов.

Кристиан/Хан

Выступать в зале Кристиан/Хан не очень любит, так как показывать хорошую игру на таких кортах не получается. За всю свою многолетнюю карьеру не было ни одного трофея, взятого на закрытом харде, а зачастую Кристиан/Хан старается избегать таких турниров. Но, так как данный чемпионат проходит на родине, то все же Кристиан/Хан принимает участие, и постарается продемонстрировать как можно лучший теннис, чтобы порадовать своих поклонников. Ранее на данном турнире также не получалось показывать хороших результатов, но в этом сезоне Кристиан/Хан демонстрирует великолепную форму, улучшив свою подачу, а также став намного надежнее играть на приеме. При вводе мяча в игру появилась вариативность, причем иногда Кристиан/Хан даже может запустить мяч по довольно сложной траектории. Заднюю линию Кристиан/Хан хорошо контролирует, так что при обмене ударами постоянно пытается так отбить мяч, чтобы обострить ситуацию.

Сегодня матч Дзаламидзе/Морозова — Кристиан/Хан Прогнозы от БК «БалтБет»

Престижный теннисный турнир – это всегда много интересных матчей, в которых встречаются соперники разного уровня. Среди большого количества матчей наши аналитики выбрали для прогнозирования противостояние, в котором встретятся Дзаламидзе/Морозова и Кристиан/Хан. Несмотря на то, что спортсмены занимают разные строчки рейтинга, фактически, на этом турнире они имеют равные шансы на проход в следующий раунд. Дело в том, что покрытие турнира отлично подходит под стиль игры теннисиста, занимающего в рейтинге позиции, гораздо ниже, чем соперник. А вот теннисист, находящийся выше в рейтинге, не имеет достаточно опыта выступлений на этом покрытии. Это подтверждают и личные встречи теннисистов. Конечно, преимущество в них находится на стороне более титулованного соперника, однако несколько встреч, произошедших как раз на подобном типе покрытия, наглядно показывает, что это покрытие для него непрофильное, и тут верх одерживал менее титулованный соперник. В общем, несмотря на то, что линия букмекеров уже несколько прогнулась в сторону нашего прогноза, мы все равно полагаем, что у аутсайдера букмекеров в этом матче есть отличные шансы не только навязать борьбу своему более известному и титулованному сопернику, но и победить. С остальными прогнозами наших аналитиков на этот матч можно ознакомиться ниже.

Дзаламидзе/Морозова — Кристиан/Хан: кто пройдет в следующий раунд?

Дзаламидзе/Морозова и Кристиан/Хан которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Дзаламидзе/Морозова имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Кристиан/Хан хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Дзаламидзе/Морозова. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Кристиан/Хан умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Дзаламидзе/Морозова довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Кристиан/Хан вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Дзаламидзе/Морозова.

СЕГОДНЯ МАТЧ Дзаламидзе/Морозова — Кристиан/Хан. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ



Сегодня среди любителей ставок на спорт теннис занимает особую популярность. Благодаря тому, что современные букмекеры существенно расширили линию ставок на этот вид спорта, бетторы получили возможность большого выбора событий на теннисные матчи. Теперь можно делать ставки не только на исходы матча, форы и тоталы, но и на сеты, геймы и статистику. Конечно, чтобы выигрывать на ставках на теннисной статистике, необходимо иметь определенные знания, однако благодаря нашим аналитикам, которые выбирают наиболее интересные теннисные противостояния, и составляют к ним прогнозы, все становится гораздо проще. Сегодня среди большого количества теннисных матчей наши эксперты выбрали матч, в котором соперниками будут Дзаламидзе/Морозова и Кристиан/Хан. Эти спортсмены уверенно играют на данном турнире, своих соперников они прошли, не потратив дополнительных усилий. Скорее всего, теннисисты так распланировали свой график, чтобы выходить на пик формы с сохранением большого количества физических и психологических сил как раз к важным стадиям турнира. Наши аналитики полагают, что предстоящий матч станет серьезным экзаменом и для Дзаламидзе/Морозова и для Кристиан/Хан, так как действия спортсменов на корте позволят оценить их реальную подготовку, а также позволят ответить на вопрос, можно ли рассматривать спортсменов в качестве одних из претендентов на титул в этом турнире. Поэтому рекомендуем понаблюдать за этим матчем, а чтобы подогреть интерес к просмотру противостояния, советуем воспользоваться нашими прогнозами, которые приведены ниже.

http://evolvegame.ru/cat4-553509-prognoz-na-match-mettyu-segura-sebastyan-gorznyy-09-05-22/