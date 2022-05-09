BKLYN — Phila 76ers. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (10.05.22)

Прогноз BKLYN — Phila 76ers (10 мая), ставки и коэффициенты

BKLYN — Phila 76ers (10 мая), ставки и коэффициенты

10 мая в 07:50 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Space League, в котором на своей площадке местный клуб BKLYN примет соперника по национальному первенству Phila 76ers.



В 07:50 по МСК во всем мире любители баскетбола будут следить за встречей BKLYN – Phila 76ers, где сойдутся одни из самых сильных команд этого турнира. До матча осталось всего несколько дней, так как он запланирован на 10 мая, так что время на подготовку еще есть. В прошлом сезоне команды обменялись победами, а в этом уже соперники однажды встречались, и тогда со счетом 95-89 выиграли баскетболисты клуба Phila 76ers.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ BKLYN — Phila 76ers:

В 07:50 по московскому времени поклонники баскетбола постараются посмотреть прямую трансляцию поединка BKLYN — Phila 76ers. Матч назначен на 10 мая, так что сейчас баскетболисты упорно тренируются, так как результат игры имеет очень большое значение. Данная встреча для команд будет первой в этом сезоне, а в прошлом было четыре очных поединка, в которых каждый клуб одержал по две домашние победы.

BKLYN

На этот матч баскетболисты клуба BKLYN выйдут в отличном настроении, ведь они сейчас выдают серию из четырех побед, причем в последних десяти матчах выигрышных было девять. Хозяева отличаются очень надежной обороной, так как в этих десяти турах они лишь однажды позволили сопернику набрать более сотни очков. Баскетбольный клуб BKLYN лидирует в чемпионате, одержав в сезоне уже 34 победы, при всего десяти поражениях. Причем, на своем поле команда проиграла только три раза. Нападение у хозяев также хорошее, ведь редко бывают такие поединки, в которых баскетбольный клуб BKLYN не может набрать больше сотни очков. Серьезных кадровых потерь у команды сейчас нет, ведь в лазарете хоть и есть баскетболисты, но они в этом сезоне не играют важной роли.



Phila 76ers

В составе баскетбольного клуба Phila 76ers нет качественных защитников, но талантливых игроков хватает, так что практически в каждом своем матче команда набирает более ста очков. Но, так как свое кольцо гости защищают плохо, то и пропускают они не меньше, а то и намного больше. Из-за такой открытой и слишком атакующей игры баскетбольный клуб Phila 76ers не может добиться хороших результатов и в чемпионате идет среди аутсайдеров, сохранив только теоретические шансы на плей-офф. Последние матчи команда сыграла не лучшим образом, одержав в последних десяти встречах только три победы, и все они были дома, так что на выезде Phila 76ers уже давно не выигрывает. Главный тренер не поменяет свою тактику, а значит, в данном поединке гости снова будут только атаковать, ведь лишь это они умеют делать. Один из защитников не сможет сыграть из-за дисквалификации.

BKLYN — Phila 76ers. КАК ИГРАЛИ МЕЖДУ СОБОЙ?

Баскетбольный клуб BKLYN свою домашнюю серию будет завершать матчем, который запланирован на 10 мая. На этот раз соперником хозяев будет Phila 76ers, так что в 07:50 по Москве болельщики на трибунах должны увидеть настоящее зрелище. Последний раз команды играли между собой два месяца назад, и тогда победу со счетом 132-126 одержал баскетбольный клуб BKLYN. Эта же команда лидирует в общей статистике противостояния.



BKLYN — Phila 76ers. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (10.05.22)

BKLYN

После многочисленных потерь на выезде, баскетбольный клуб BKLYN наконец-то возвращается на родную площадку, а дома команда играет намного лучше. В последнем гостевом поединке БК BKLYN сыграл просто ужасно, так как получилось с трудом набрать только пятьдесят очков, а в составе команды нормально действовало только два игрока, да и то лишь в одной четверти. При поддержке трибун баскетбольный клуб BKLYN всегда выступает лучше, и в среднем набирает более сотни очков за матч. Но, хозяевам все же нужно поработать над своими действиями в атаке, так как подводит реализация из трехсекундной зоны, а также не лучшим образом баскетболисты клуба BKLYN бросают из-за дуги. Серьезных кадровых потерь в составе хозяев нет, ведь в лазарете находятся игроки, но в этом сезоне они не отыгрывают большой роли в игре команды.

Phila 76ers

В прошлом матче баскетбольный клуб Phila 76ers потерял своего лидера, без которого команда оказалась неспособной к результативным действиям. В том поединке гости после первой четверти лидировали с преимуществом в семнадцать очков, но после потери данного баскетболиста стали безвольно бегать по площадке, так что в итоге уступили, позволив сопернику обогнать себя на тридцать очков. В нынешнем матче травмированный игрок вряд ли сможет сыграть, так как потянул мышцы спины, а на восстановление от данного повреждения будет мало даже недели, а между матчами всего несколько дней. Учитывая то, что баскетбольный клуб Phila 76ers и так на выезде играет хуже, чем дома, а также отсутствие ключевого игрока, вряд ли гости смогут продемонстрировать в данном поединке достойную игру. Все остальные баскетболисты клуба Phila 76ers находятся в хорошей форме, но без лидера гости не могут показывать командных действий, ведь на нем была завязана вся игра.

Сегодня матч BKLYN — Phila 76ers Прогнозы от БК «БалтБет»

Поклонники баскетбола наконец-то дождались поединка BKLYN — Phila 76ers, который должен пройти 10 мая в рамках очень престижного турнира. Можно не сомневаться, что в 07:50 по московскому времени на трибунах будет полно болельщиков, а также многие будут смотреть прямую трансляцию игры по телевизору. Несмотря на то, что баскетбольный клуб BKLYN в этом сезоне уже обыгрывал данных гостей, в целом команда не лучшим образом играет с данным соперником, сумев выиграть только три встречи из последних десяти.

BKLYN — Phila 76ers: соперники не будут долго запрягать

Баскетбольный клуб BKLYN очень стабильно проводит нынешний сезон, так что приход нового главного тренера явно пошел команде на пользу. Наставник отлично чувствует какого игрока, когда лучше выпустить на площадку, а когда баскетболиста вообще лучше не включать в заявку. Проигрывает баскетбольный клуб BKLYN очень редко, ведь если взять последние двадцать матчей, то в них было только три поражения. Тренер настроил команде игру в обороне, так что защитники стали действовать намного надежнее и в каждом матче делают много перехватов. А нападение начало действовать более нестандартно, так что соперникам сложнее предугадать манеру игры команды. Последние матчи пропустил французский легкий форвард, но он уже должен скоро восстановиться от повреждения, так как далее команде предстоит сложный календарь, по которому будет тяжело играть без данного игрока.

Вопреки ожиданиям, баскетбольный клуб Phila 76ers сейчас показывает хорошие результаты и команде даже удалось выбраться на первое место своей Конференции. У гостей травмировано двое ключевых баскетболистов – атакующий защитник и тяжелый форвард, но даже без них команда показывает хорошие результаты. Баскетбольный клуб Phila 76ers выиграл пять матчей подряд, а в последнем вообще легко обыграл соперника, обеспечив себе преимущество в более, чем двадцать очков. С нынешним тренером Phila 76ers показывает атакующий баскетбол, регулярно набирая более сотни очков за игру. Гостевых матчей баскетбольный клуб Phila 76ers не боится, ведь на выезде выступает не хуже, чем в родных стенах. Далее команде предстоит играть по еще более сложному календарю, так что главному тренеру нужно задуматься о ротации, ведь многим баскетболистам приходится выходить на площадку в каждом поединке.

СЕГОДНЯ МАТЧ BKLYN — Phila 76ers. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ



Долгое время баскетбольный клуб BKLYN лидировал в своей Конференции, но стоило проиграть два матча подряд, как хозяева уступили первую строчку, так что сейчас занимают уже второе место. Но, так как выиграть регулярный сезон вряд ли получится, команда не особо стремится вернуть первое место, ведь для баскетбольного клуба BKLYN гораздо важнее финишировать в зоне плей-офф, и лучше это сделать в первой четверке, ведь будут гораздо выше шансы выиграть первый раунд. В этом сезоне командой руководит новый тренер, который сделал более надежной игру в обороне, причем, особенно это касается домашних поединков, где баскетболисты делают все возможное, чтобы не дать сопернику сделать бросок по кольцу. Так как выездная серия только что завершилась, то болельщики баскетбольного клуба BKLYN все же надеются, что их команда сможет наконец-то одержать победу. Тем более, что из лазарета вышел разыгрывающий защитник, который контролирует всю игру команды.

Три года назад у баскетбольного клуба Phila 76ers сменился владелец, который решил вложить в развитие команды огромное количество денег, так что главный тренер во время каждого трансферного окна подписывает новых баскетболистов, а результаты команды с каждым годом улучшаются. Если в прошлом сезоне гости боролись за попадание в плей-офф, то сейчас можно не сомневаться, что они там финишируют. Баскетбольный клуб Phila 76ers идет третьим в чемпионате, и даже еще есть шансы подняться выше в турнирной таблице, так как двое команд выше оторвались не очень сильно. На выезде команда играет немного хуже, чем в родных стенах, но сейчас гости в хорошей форме, ведь демонстрируют серию из восьми побед, а последние три матча были как раз на выезде. Лидер команды показывает феноменальную игру, почти в каждом поединке набирая дабл-дабл. Может пропустить игру центровой, но он и так не играл в этом сезоне, так что тренер уже научился без него обходиться.

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