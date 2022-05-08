Прогноз Лулу Сун — Тиантоа Сара Ракотоманга Раджаона (10-го мая), ставки и коэффициенты

Лулу Сун — Тиантоа Сара Ракотоманга Раджаона. Прогноз, ставки на матч (10.05.22)

10-го мая 2022 года в 11:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Лулу Сун , а противостоять в этом поединке будет Тиантоа Сара Ракотоманга Раджаона.



Букмекерские конторы расширили свою линию до 10-го мая 2022 года, так что уже точно известно, что именно в этот день пройдет теннисный поединок Лулу Сун — Тиантоа Сара Ракотоманга Раджаона. А тем, кто хочет на него сделать ставку, необходимо это сделать до 11:00 по Москве. Если брать во внимание предыдущие личные встречи, то в них явным лидером является Лулу Сун, выиграв семь раз, причем пять раз были досрочные победы, когда поражение было лишь одно.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Лулу Сун — Тиантоа Сара Ракотоманга Раджаона:

Поклонники тенниса с нетерпением ожидают 10-го мая 2022 года, ведь именно в этот день на корте встречаются Лулу Сун и Тиантоа Сара Ракотоманга Раджаона. Прямая трансляция игры будет проходить на нескольких спортивных каналах в 11:00 по Москве. Шансы на победу примерно равны, ведь личные встречи всегда проходят в напряженной борьбе, да и результат предыдущих противостояний практически одинаковый, ведь Лулу Сун имеет на своем счету три победы, Тиантоа Сара Ракотоманга Раджаона может похвастаться четырьмя.

Лулу Сун

На данный момент Лулу Сун является одной из «темных лошадок» данного турнира, ведь в этом сезоне не было участия в других соревнованиях столь высокого класса. Зачастую это были простые Челленджеры, где хватало оппонентов из третьей и четвертой сотни мирового теннисного рейтинга. Как Лулу Сун поведет себя в матче с более серьезным оппонентом пока не ясно, ведь вряд ли получится задавать свой темп и полностью контролировать игру, как это было во всех предыдущих поединках. В прошлых сезонах для успешного выступления не хватало стабильности, а сейчас Лулу Сун пока демонстрирует лишь хорошую первую подачу, но пока не замечено умелой обороны и первоклассных технических навыков. К тому же, Лулу Сун слабо играет у сетки, а также часто допускает потерю концентрации. Этот турнир является домашним, так что есть надежда, что Лулу Сун будет более тщательно готовиться к поединку.



Тиантоа Сара Ракотоманга Раджаона

Если в начале турнира еще были сомнения, находится ли Тиантоа Сара Ракотоманга Раджаона на пике своих возможностей, то после последнего сыгранного матча в этом уже никто не сомневается. Тиантоа Сара Ракотоманга Раджаона демонстрирует хорошую концентрацию и полностью отдается игре. Да, это еще не пик формы, но все же Тиантоа Сара Ракотоманга Раджаона имеет хороший уровень, ведь победить оппонента, который находится также в десятке сильнейших, да еще и со счетом 3-0, довольно сложно. Тиантоа Сара Ракотоманга Раджаона намного моложе нынешнего оппонента, хотя в плане опыта совершенно не уступает. Можно не сомневаться, что Тиантоа Сара Ракотоманга Раджаона не станет выкладываться уже в первом сете, а просто станет играть в обороне, чтобы сдержать стартовый натиск соперника. Тиантоа Сара Ракотоманга Раджаона будет ждать, когда в четвертом и пятом сете оппонента начнет одолевать усталость и начнут появляться ошибки, вот тогда Тиантоа Сара Ракотоманга Раджаона и станет демонстрировать свой стиль и выматывать оппонента. Тиантоа Сара Ракотоманга Раджаона умеет играть как на задней линии, так и под сеткой, а опасность представляют не только первая, но и вторая подача, так как получается вариативно играть на приеме.

Прогноз на матч

Любители большого тенниса замерли в ожидании начала матча, соперниками в котором будут Лулу Сун и Тиантоа Сара Ракотоманга Раджаона. Сейчас эти спортсмены входят в число лучших теннисистов современности. Благодаря стабильным результатам и разнообразной игре, доставляющей удовольствие любителям этого вида спорта, они смогли завоевать себе место в теннисной элите, добившись признания болельщиков. Сегодняшний матч, равно как и большинство матчей в карьере этих спортсменов, будет иметь для них важное значение, так как победа позволит на шаг приблизиться к очередному трофею, что, несомненно, еще больше подымит уровень спортсменов в глазах преданных фанатов. Эксперты нашего сайта, равно, как и мировые эксперты большого тенниса, полагают, что Лулу Сун и Тиантоа Сара Ракотоманга Раджаона должны применить весь свой богатый арсенал, так как победить малой кровью в таком противостоянии вряд ли удастся. Спортсмены прекрасно знакомы с тем, каким богатым арсеналом обладает соперник, поэтому постараются навязать свою игру, что позволит контролировать ход матча. Естественно, сделать это будет очень непросто, так как для того чтобы переломить соперника такого уровня психологически необходимо постоянно действовать первым номером, а для этого потребуется большая затрата сил. Исходя из этого, при составлении прогнозов на этот матч, наши эксперты обращали внимание на все маломальские аспекты, которые способны оказать влияние на течение этого матча. Такой подход позволил нам взглянуть на это противостояние под другим углом, что дало новые решения для прогнозирования, с которыми можно ознакомиться ниже.



Лулу Сун — Тиантоа Сара Ракотоманга Раджаона (10-го мая 2022 года), ставки и коэффициенты

Лулу Сун

На столь высокой стадии престижного теннисного турнира Лулу Сун выступает вполне заслуженно, ведь этот сезон можно считать одним из лучших в карьере. Лулу Сун всегда мобильно действует на корте, и зачастую именно это качество помогает побеждать. На этом турнире были пройдены очень серьезные оппоненты, так что можно не сомневается, что сейчас Лулу Сун уже все сделает для того, чтобы пробиться в финал. На данный момент Лулу Сун занимает в мировом рейтинге тенниса тринадцатую строчку, что является наивысшим достижением, но играть против представителей ТОП-10 не получается, так как высокая скорость и мощная подача еще не являются залогом победы. К тому же, Лулу Сун больше любит играть на жестком покрытии, а сейчас придется действовать на травяных кортах, на которых за всю карьеру еще не было никаких достижений. Тем не менее, Лулу Сун имеет на два дня больше на подготовку, а это много чего значит.

Тиантоа Сара Ракотоманга Раджаона

На этом турнире Тиантоа Сара Ракотоманга Раджаона играет еще с квалификации, но в первых трех матчах не было особо сильного сопротивления, так что и не пришлось тратить много сил для победы. Это позволило набрать хороший ход, так что в последнем поединке даже получилось обыграть более именитого оппонента, находившегося не в лучших кондициях. Сейчас пока сложно сказать, имеет ли Тиантоа Сара Ракотоманга Раджаона какие-то слабые места, ведь 149-я ракетка мира выглядит стабильно во всех моментах игры. Тиантоа Сара Ракотоманга Раджаона уверенно вводит мяч в игру сильной подачей, а обмениваться ударами может не только на задней линии, но и в любой точке корта, даже возле сетки. Со скоростью проблем также нет, ведь Тиантоа Сара Ракотоманга Раджаона много работает ногами и постоянно движется на корте, выбирая наилучшее место для приема мяча. Пока еще не было затяжных поединков, где необходимо проводить на корте по несколько часов, так что пока не ясно, как Тиантоа Сара Ракотоманга Раджаона сможет сыграть в матче на выносливость. Но, так как Тиантоа Сара Ракотоманга Раджаона не имеет даже двадцати лет, то вряд ли в этом плане будут проблемы.

Сегодня матч Лулу Сун — Тиантоа Сара Ракотоманга Раджаона Прогнозы от БК «БалтБет»

Со старта текущего теннисного сезона Лулу Сун и Тиантоа Сара Ракотоманга Раджаона начали демонстрировать отличный уровень подготовки, что вылилось в большое количество побед и завоеванных трофеев. На фоне того, что ряд спортсменом пока не может похвастаться хорошей формой, демонстрируя рваные результаты, наши соперники стараются выигрывать как можно больше матчей, чтобы улучшать свои позиции в рейтинге. Напомним, что за победу в текущем турнире теннисисты получат достаточное количество очков, чтобы еще больше подняться в рейтинге, и результаты, которые Лулу Сун и Тиантоа Сара Ракотоманга Раджаона показывают на этом турнире, свидетельствуют о том, что соперники не собираются сбавлять обороты, и главной их целью здесь является взятие трофея. Именно поэтому матч этих соперников приковал внимание любителей тенниса, и наши аналитики тоже решили поделиться своими прогнозами на этот матч. Так как уже в текущем сезоне Лулу Сун и Тиантоа Сара Ракотоманга Раджаона провели несколько очных матчей, которые прошли в напряженной борьбе, наши аналитики уверены в том, что великолепная форма и отличный уровень подготовки должны способствовать тому, что и этот матч между соперниками должен получиться не менее зрелищным, чем предыдущие матчи. Покрытие турнира тоже располагает к затяжной игре, так как Лулу Сун и Тиантоа Сара Ракотоманга Раджаона действуют от подачи, поэтому мы не исключаем плотную борьбу в каждом сете, что, несомненно, придется по вкусу любителям большого тенниса.

Лулу Сун — Тиантоа Сара Ракотоманга Раджаона: андердог способен удивить фаворита

Судя по количеству финалов и титулов, которые Лулу Сун имеет в своем активе за свою карьеру, вопрос о фаворите в теннисном матче, в котором встретятся Лулу Сун и Тиантоа Сара Ракотоманга Раджаона отпадает сам собой. Наши аналитики, и аналитики букмекерских контор не видят возможности, которая позволит аутсайдеру победить в этом матче. Тиантоа Сара Ракотоманга Раджаона в принципе и не аутсайдер, если судить по рейтингу, однако Лулу Сун превосходят по всем параметрам своего соперника. Единственное, в чем есть какие-то сомнения – сможет ли фаворит матча пробить фору, заявленную букмекерами. В принципе, если судить по личным встречам, то здесь фора выставлена правильно. В львиной доли матчей между теннисистами фора либо пробивалсь фаворитом впритык, либо не пробивалась. Так что, наши аналитики решили не гадать, а просто пропустить ставку на фору в этом матче, так как было бы неправильно прогнозировать ставки ни за, ни против форы. А вот общий тотал геймов, предложенный букмекерами, вызвал у нас интерес. Отталкиваясь от текущей формы спортсменов, мы сделали вывод, что вряд ли Тиантоа Сара Ракотоманга Раджаона сможет выиграть сет у соперника, поэтому ждем здесь легкой победы фаворита. А это означает, что букмекеры завысили общий тотал геймов на 1-2 гейма. Мы решили воспользоваться этим, и рекомендуем бетторам делать ставки на тотал меньше, тем более, что Лулу Сун гораздо более комфортно чувствует себя на данном типе покрытия, чем соперник.

СЕГОДНЯ МАТЧ Лулу Сун — Тиантоа Сара Ракотоманга Раджаона. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ



Сегодня среди любителей ставок на спорт теннис занимает особую популярность. Благодаря тому, что современные букмекеры существенно расширили линию ставок на этот вид спорта, бетторы получили возможность большого выбора событий на теннисные матчи. Теперь можно делать ставки не только на исходы матча, форы и тоталы, но и на сеты, геймы и статистику. Конечно, чтобы выигрывать на ставках на теннисной статистике, необходимо иметь определенные знания, однако благодаря нашим аналитикам, которые выбирают наиболее интересные теннисные противостояния, и составляют к ним прогнозы, все становится гораздо проще. Сегодня среди большого количества теннисных матчей наши эксперты выбрали матч, в котором соперниками будут Лулу Сун и Тиантоа Сара Ракотоманга Раджаона. Эти спортсмены уверенно играют на данном турнире, своих соперников они прошли, не потратив дополнительных усилий. Скорее всего, теннисисты так распланировали свой график, чтобы выходить на пик формы с сохранением большого количества физических и психологических сил как раз к важным стадиям турнира. Наши аналитики полагают, что предстоящий матч станет серьезным экзаменом и для Лулу Сун и для Тиантоа Сара Ракотоманга Раджаона, так как действия спортсменов на корте позволят оценить их реальную подготовку, а также позволят ответить на вопрос, можно ли рассматривать спортсменов в качестве одних из претендентов на титул в этом турнире. Поэтому рекомендуем понаблюдать за этим матчем, а чтобы подогреть интерес к просмотру противостояния, советуем воспользоваться нашими прогнозами, которые приведены ниже.

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